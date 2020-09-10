Одягли мішок на голову, погрожували вивезти з Білорусі живою або по частинах: Колесникова звернулася в СК за фактом її викрадення силовиками

Лідер білоруської опозиції Марія Колесникова вимагає в Слідчого комітету порушити кримінальну справу стосовно співробітників КДБ і ГУБОПіК, які, за її словами, під час затримання погрожували їй позбавленням життя. Заяву Колесникової на ім'я голови СК Івана Носкевича передала адвокат Людмила Козак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.by.

У заяві Марія Колесникова детально виклала хронологію подій 7 і 8 вересня і все, що з нею відбувалося в цей проміжок часу: викрадення невідомими людьми, психологічний тиск, погрози позбавлення життя, спроба силою видворити за межі Білорусі.

Колесникова вказує конкретні імена і посади людей, які чинили на неї психологічний тиск у ГУБОПік і КДБ. Вона вимагає порушити кримінальну справу стосовно співробітників КДБ РБ, ГУБОПіК РБ за ознаками злочинів, передбачених ст. 182, 183, 186 Кримінального кодексу Білорусі. У заяві зазначає, що вона може впізнати всіх, хто перерахований у заяві, і готова дати докладні свідчення.

"Зазначеними особами щодо мене висловлювалися погрози позбавити мене життя, які сприймалися мною реально. Зокрема, заявлялося, що в разі, якщо я добровільно не покину територію Республіки Білорусь, мене все одно вивезуть: живою чи по частинах. Висловлювалися і погрози позбавити мене волі на строк до 25 років, влаштувати мені проблеми в місцях утримання під вартою, в місцях позбавлення волі, що я також сприймала як реальноcть. З огляду на те, що необхідної згоди від мене отримано не було, мене помістили в камеру, де я перебувала близько години. Зазначені особи висловлювали в мою адресу погрози моєму життю та здоров'ю, які сприймалися мною реально.

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Під час мого незаконного утримання в ГУБОПіК, КДБ, використовуючи будь-яку можливість, я заявляла співробітникам, які проходили повз, про те, що мене викрали, вимагала повідомити про місце свого перебування адвокату і батькові.

Після того, як співробітники КДБ усвідомили, що добровільно з Білорусі я не поїду, мені наділи на голову мішок, заштовхали в мікроавтобус і вивезли на білорусько-український кордон (п.п. Олександрівка), де із застосуванням сили, проти моєї волі намагалися видворити мене з Республіки Білорусь.

8 вересня о 8 ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в сторону України".

У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.

Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.

Після того, як я порвала свій паспорт, виключивши таким чином в'їзд на територію України, мене знову посадили в мікроавтобус і доставили в Мозирський прикордонний загін, де я перебувала до вечора 8 вересня. Таким чином, перерахованими вище посадовими особами ГУБОПіК і КДБ Республіки Білорусь щодо мене здійснено низку кримінально караних діянь, а саме: викрадення людини (ст. 182 КК РБ), незаконне позбавлення волі (ст. 183 КК РБ), погрози вбивством (ст. 186 КК РБ)", - йдеться в заяві Колесникової.