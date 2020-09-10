УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8181 відвідувач онлайн
Новини Репресії в Білорусі
15 907 75

Одягли мішок на голову, погрожували вивезти з Білорусі живою або по частинах: Колесникова звернулася в СК за фактом її викрадення силовиками

Одягли мішок на голову, погрожували вивезти з Білорусі живою або по частинах: Колесникова звернулася в СК за фактом її викрадення силовиками

Лідер білоруської опозиції Марія Колесникова вимагає в Слідчого комітету порушити кримінальну справу стосовно співробітників КДБ і ГУБОПіК, які, за її словами, під час затримання погрожували їй позбавленням життя. Заяву Колесникової на ім'я голови СК Івана Носкевича передала адвокат Людмила Козак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.by.

У заяві Марія Колесникова детально виклала хронологію подій 7 і 8 вересня і все, що з нею відбувалося в цей проміжок часу: викрадення невідомими людьми, психологічний тиск, погрози позбавлення життя, спроба силою видворити за межі Білорусі.

Колесникова вказує конкретні імена і посади людей, які чинили на неї психологічний тиск у ГУБОПік і КДБ. Вона вимагає порушити кримінальну справу стосовно співробітників КДБ РБ, ГУБОПіК РБ за ознаками злочинів, передбачених ст. 182, 183, 186 Кримінального кодексу Білорусі. У заяві зазначає, що вона може впізнати всіх, хто перерахований у заяві, і готова дати докладні свідчення.

"Зазначеними особами щодо мене висловлювалися погрози позбавити мене життя, які сприймалися мною реально. Зокрема, заявлялося, що в разі, якщо я добровільно не покину територію Республіки Білорусь, мене все одно вивезуть: живою чи по частинах. Висловлювалися і погрози позбавити мене волі на строк до 25 років, влаштувати мені проблеми в місцях утримання під вартою, в місцях позбавлення волі, що я також сприймала як реальноcть. З огляду на те, що необхідної згоди від мене отримано не було, мене помістили в камеру, де я перебувала близько години. Зазначені особи висловлювали в мою адресу погрози моєму життю та здоров'ю, які сприймалися мною реально.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заарештованій лідерці білоруської опозиції Колесниковій загрожує до 5 років в'язниці

Під час мого незаконного утримання в ГУБОПіК, КДБ, використовуючи будь-яку можливість, я заявляла співробітникам, які проходили повз, про те, що мене викрали, вимагала повідомити про місце свого перебування адвокату і батькові.

Після того, як співробітники КДБ усвідомили, що добровільно з Білорусі я не поїду, мені наділи на голову мішок, заштовхали в мікроавтобус і вивезли на білорусько-український кордон (п.п. Олександрівка), де із застосуванням сили, проти моєї волі намагалися видворити мене з Республіки Білорусь.

8 вересня о 8 ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в сторону України".

У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.

Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.

Після того, як я порвала свій паспорт, виключивши таким чином в'їзд на територію України, мене знову посадили в мікроавтобус і доставили в Мозирський прикордонний загін, де я перебувала до вечора 8 вересня. Таким чином, перерахованими вище посадовими особами ГУБОПіК і КДБ Республіки Білорусь щодо мене здійснено низку кримінально караних діянь, а саме: викрадення людини (ст. 182 КК РБ), незаконне позбавлення волі (ст. 183 КК РБ), погрози вбивством (ст. 186 КК РБ)", - йдеться в заяві Колесникової.

Білорусь (7929) Лукашенко Олександр (2655) викрадення (819) репресії (1622) погрози (488) Колесникова Марія (34)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+30
Баба с яйцами. Молодец.
показати весь коментар
10.09.2020 11:57
+27
ну ты и мразь.
показати весь коментар
10.09.2020 11:57
+17
Работать надо плотнее с военными. Со средним офицерским составом и рядовыми. Тогда лука реально закончит как Чаушеску.
показати весь коментар
10.09.2020 11:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Спортлото не жаловалась? Или в приемную Лукашенки? А-ха-ха!!
показати весь коментар
10.09.2020 11:53 Відповісти
ну ты и мразь.
показати весь коментар
10.09.2020 11:57 Відповісти
Та то або лугандон, або лахта -2.
показати весь коментар
10.09.2020 11:58 Відповісти
Наивный доверчивый зетипилл?
показати весь коментар
10.09.2020 12:29 Відповісти
пнх
показати весь коментар
10.09.2020 13:29 Відповісти
порохоботи гірше ватників
показати весь коментар
10.09.2020 16:02 Відповісти
Работать надо плотнее с военными. Со средним офицерским составом и рядовыми. Тогда лука реально закончит как Чаушеску.
показати весь коментар
10.09.2020 11:57 Відповісти
согласен. КГБ и омон, конечно за Луку. А армия - ближе к народу, реально.
Потому если правильно с ними поработать, то Лука может улететь в Москву за новыми инструкциями, а по возвращении сесть где-нибудь на военном аэдророме, с с быстрым военным трибуналом и даже адвокатом. Адвокат скажет что-то вроде - а давайте смягчим меру наказания с расстрела на скажем повешение.
И хватит.
показати весь коментар
10.09.2020 12:00 Відповісти
Да, БЫСТРЫЙ ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ снимет с Беларуси все проблемы с Лукой
показати весь коментар
10.09.2020 12:13 Відповісти
Может лучше со своих скелетов начнем, а там и без нас разберутся.
показати весь коментар
10.09.2020 12:41 Відповісти
Да военный трибунал над Клоуном тоже бы решил много проблем. Но к сожалению....
показати весь коментар
10.09.2020 12:45 Відповісти
Если по справедливости то надо начинать с 1990 года.
показати весь коментар
10.09.2020 12:48 Відповісти
Еэто если у них есть закон о военном трибунале (кстати для военного трибунала, обычно нужно введение военного положения парламентом). В противном случае это таки будет "военная хунта".
Например в Конституции Турции была прописана возможность свержения власти военными, но Эрдоган ее упразднил (по требованию ЕС кстати) и когда впоследствии армия попыталась его свергнуть, то все потом получили реальные сроки (ибо уже права не имели)
показати весь коментар
10.09.2020 12:44 Відповісти
"Потому если правильно с ними поработать"
Вы думаете там КГБ хлебалом щёлкает, как наше СБУ? Как только вы начнёте с армией "правильно работать", то вам опу на британский флаг порвут. Это легче сказать чем сделать.
показати весь коментар
10.09.2020 12:33 Відповісти
"Стукайте і Вам відчинять...."
показати весь коментар
10.09.2020 16:05 Відповісти
У Чаушеску не было друга Путена. Асад тут более подходящий аналог.
показати весь коментар
10.09.2020 12:39 Відповісти
По данным социологического опроса Румынского института по оценке и стратегии (IRES), обнародованного в июле 2010 года, если бы Николае Чаушеску участвовал сегодня в президентских выборах, за него были бы готовы проголосовать 41 % граждан Румынии. На вопрос об оценке деятельности Чаушеску 49 % опрошенных ответили, что он был хорошим руководителем, 15 % - плохим, 30 % - ни хорошим, ни плохимhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5#cite_note-119 [119] . Следующий опрос, проведённый тем же институтом в декабре 2010 года, к 20-летней годовщине расстрела четы Чаушеску, показал, что более половины граждан https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F Румынии сожалеют о расстреле Николае Чаушеску. 84 % респондентов заявили, что было неправильно расстреливать Чаушеску без справедливого судебного разбирательства. Более половины опрошенных сказали, что они не согласны с приговором трибунала, отправившим супругов Чаушеску на смертьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5#cite_note-120 [120] . В 2007 году расследованы события, произошедшие в декабре https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1989 года в Тимишоаре. По результатам проведённого расследования выяснилось, что приказ стрелять в демонстрантов отдавал не Николае Чаушеску, а генерал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 Виктор Стэнкулеску . Кроме того, в тех событиях было не 64 тысячи погибших человек (как заявлялось), а менее тысячи - за двое сутокhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5#cite_note-fakty2ua-19 [19] . Кроме того, в 2009 году один из участников казни Чаушеску, бывший десантник Дорин-Мариан Чирлан, рассказал в интервью о тех событиях. Так, казнь бывший десантник назвал политическим убийством. По заявлению Чирлана, участников казни лично выбирал Виктор Стэнкулеску, являющийся организатором трибунала, который проходил с нарушениями и был полностью постановочным. Выделенные https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82 адвокаты же играли роль обвинения.
показати весь коментар
10.09.2020 13:02 Відповісти
Раша вики цитируешь?))) Да не стесняйся, сразу уже срувесну цитируй))) Если ты на той же странице в рашкинской версии Википедии прочтешь, что конкретно ты, Александр Иванов, *******, ты примешь это как убедительный аргумент?)))
показати весь коментар
10.09.2020 14:45 Відповісти
Нет, теперь только твоим высерам буду верить.
показати весь коментар
10.09.2020 16:31 Відповісти
Я тебе задал конкретный вопрос))) Ты поверишь написанному на википедии?)))
показати весь коментар
10.09.2020 16:36 Відповісти
Википе́дия (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Wikipedia, произносится https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82 [ˌwɪkɨˈpiːdiə] или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82 [ˌwɪkiˈpiːdiə] ) - общедоступная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%B5 многоязычная универсальная интернет-https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F энциклопедия со https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82 свободным контентом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F#cite_note-autogenerated1-7 [комм. 2] , реализованная на принципах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8 вики . Расположена по адресу https://wikipedia.org/ wikipedia.org .
Владелец сайта - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 американская https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F некоммерческая организация «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0 Фонд Викимедиа », имеющая 37 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0#%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0 региональных представительств . Название энциклопедии образовано от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA английских слов wiki («вики»; в свою очередь заимствовано из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA гавайского языка , в котором оно имеет значение «быстро») и encyclopedia («энциклопедия»).отье@ись, и больше читай.
показати весь коментар
10.09.2020 16:46 Відповісти
Так ты поверишь, когда прочтешь в этой "энциклопедии", что ты *******?)) Причем именно в кацапской помойке))) В украинской я этого себе никогда не позволю))
показати весь коментар
10.09.2020 16:50 Відповісти
За вами к ней не поспеть.
показати весь коментар
10.09.2020 16:33 Відповісти
Баба с яйцами. Молодец.
показати весь коментар
10.09.2020 11:57 Відповісти
Пра 1941 год людзi такiх жахау не чулi, як пра 2020 у Беларусi.
показати весь коментар
10.09.2020 12:02 Відповісти
Та невже?
Починаєте історію переписувати?
показати весь коментар
10.09.2020 12:10 Відповісти
А ну проперди нам, вася, свій варіант історії, непереписаної.
показати весь коментар
10.09.2020 16:01 Відповісти
Очень не хочется нагнетать, но настоящие жахі у вас ещё впереди. Слишком запустили ситуацию. Запоздали с протестами лет на 15. Теперь выбор не богатый- либо покорство, либо жахі.
показати весь коментар
10.09.2020 12:33 Відповісти
Жахі былі і пятнадцать год таму, і дваццаць.
Выбар заўсёды быў такім. Ці прыгнёт, ці жахі.
Вы ніколі нічога ня чулі аб забітых лукой беларускіх дэпутатах, ладкаваўшых яму імпічмант? Сярод іх быў, нават, міністар унутранных спраў РБ.
Грамадства павінна было паспець да гатоўнасці прайсці праз жахі, каб пазбавіцца калхознага вырадка.
Відаць, час надышоў...
показати весь коментар
10.09.2020 15:08 Відповісти
Те, що було 15 років тому може видасться Вам дитячими жартами, тіпун мені на язик. Зараз його загнали в ГЛУХИЙ КУТ. Європа ВЖЕ не визнає його прєпіздєнтом , ООН попереду. Втрачати вашому луці-мудіщєву нічого, тож крові може напустити без міри.
показати весь коментар
10.09.2020 16:00 Відповісти
... Те, що було 15 років тому може видасться Вам дитячими жартами...
------------------------------
Вы на самой справе мяркуеце, што людзі гэтага ня ведаюць? Я Вам больша скажу, людзі ведаюць, што гэты вырадак, даўшы сваім катам магчымасць забіваць, хаваючы свае твары, безпакаранна, ня зможа доўгі час кантраляваць гэтую стаю, паспрабаваўшую чалавечай крыві ды ўсёдазволеннасці. Яны ўжо пачалі грабаваць хаты на обшуках.
Я мяркую, што людзі ўсёж пачнуць нешта рабіць у сваю ахарону.
Пажывем - пабачым.
показати весь коментар
10.09.2020 16:39 Відповісти
Дай Вам боже успіху, дорогі наші сябри.
показати весь коментар
10.09.2020 19:56 Відповісти
Очень много писать нужно, что бы в полной мере отобразиь свои мысли. Если коротко: режиму Лукашенко 26 лет лишь потому, что режиму Путина 22. Проблема Беларуси не внутри самой Беларуси. И в том, что большинство населния до сих пор не совсем чётко видят её (проблемы) истоки.
показати весь коментар
10.09.2020 17:44 Відповісти
да это вы просто ничего про историю Беларуси не знаете . жахи там каждый год . в этот раз просто народу надоело бояться .
показати весь коментар
10.09.2020 19:16 Відповісти
Жахіття.
показати весь коментар
10.09.2020 12:07 Відповісти
Так вот, Мария Колесникова, выдающийся лидер беларусского протеста, и очень красивая белорусская женщина, утром 8 сентября не дала лукашенковским нукерам насильно выгнать себя из родной страны.
Перед пропускным пунктом на белорусско-украинской границе она порвала свой паспорт, а потом выпрыгнула из машины, которая должна была вывезти ее к сопредельной стороне.
Аркадий Дубнов.
На самом деле девушка училась в Берлине, она музыкант - флейта ее муз инструмент, девушка в по словам ее берлинского учителя была тихой, скромной и стеснительной ... Вот как бывает...
показати весь коментар
10.09.2020 12:09 Відповісти
Вчилася у Берліні...
Ну, так це ж усе ставить на свої місця.
показати весь коментар
10.09.2020 12:11 Відповісти
вірус свободи , маєте на увазі? Доречі , той же російськомовний її вчтиль у Берліні ( на ДОЖДЄ) розказав, що ніколи вона не була політично заточена , а тим паче не говорила в голос про проблеми своєї країни... Проста скромна дівчинка-музиканта
показати весь коментар
10.09.2020 12:23 Відповісти
штази.
показати весь коментар
10.09.2020 12:39 Відповісти
то про Меркель... в ГДР
показати весь коментар
10.09.2020 12:52 Відповісти
Похожа на крокодила с флейтой!
показати весь коментар
10.09.2020 14:28 Відповісти
тебе больше Кабаева нравиться ? или машка захарова ?
показати весь коментар
10.09.2020 21:29 Відповісти
Дійствітєльно - ну , дуже стіснітєльна.
показати весь коментар
10.09.2020 15:56 Відповісти
Молодец тётка!
показати весь коментар
10.09.2020 12:15 Відповісти
"...и очень красивая..."?
показати весь коментар
10.09.2020 12:15 Відповісти
что толку обращаться в СК? это те же мусора, что ее прессовали.
показати весь коментар
10.09.2020 12:23 Відповісти
Одягли мішок на голову, погрожували вивезти з Білорусі живою або по частинах: Колесникова звернулася в СК за фактом її викрадення силовиками - Цензор.НЕТ 7478
показати весь коментар
10.09.2020 12:33 Відповісти
Це ти до чого, вовчик, не зістрбуй з теми.
показати весь коментар
10.09.2020 15:54 Відповісти
Лукашенка с Колей уже победили взбрыкнувшее население. И без помощи Вовы Пу с его омоновцами. Правда, денег Вова дал, для поддержки ментов и армии. И еще даст. Шарики и вопли еще никому не приносили победы.
показати весь коментар
10.09.2020 12:33 Відповісти
Слушай знаток,они давно уже здесь,путинские свинособаки,сразу после выборов разъезжали на гаишных машинах и хватали самых активных,да и сейчас в странной оливковой форме маски-шоу устраивают.Так что твой лука конкретный преступник,использует силовые структуры чужого государства.
показати весь коментар
10.09.2020 12:50 Відповісти
Пожалуйся в СК.
показати весь коментар
10.09.2020 12:56 Відповісти
Ты наверно со "Спортлото"перепутал,выше предлогал,результат где законы в стране не действуют на прикорытников , будет одинаковый,но есть ещё международный суд.
показати весь коментар
10.09.2020 13:19 Відповісти
А соратники интервью давали. Как ее из машины выпихивали.
показати весь коментар
10.09.2020 13:57 Відповісти
Двічі давали, точніше, ДВОЄ ДАВАЛИ. АЛЕ Лука не взяв. Йому сци у вічі - все божа роса.
показати весь коментар
10.09.2020 15:53 Відповісти
как видно майдан тоже оказалася малоеффективен .
показати весь коментар
10.09.2020 19:18 Відповісти
Пожалілася в Geheime Staatspolizei на дії Schutzstaffel
показати весь коментар
10.09.2020 12:35 Відповісти
Немецкий паспорт хоть не порвала в пылу сопротивления.
показати весь коментар
10.09.2020 12:38 Відповісти
Будет у Лукашенки во время обеда играть на флейте.
показати весь коментар
10.09.2020 12:43 Відповісти
Третьего не дано, или она на флейте у него, или он копать бульбу у нее.
показати весь коментар
10.09.2020 12:47 Відповісти
Конституция,законы,правовые акты?Нахрена это все исполнять простым беларусам,если те кто эти законы внедряют ложили полностью на них?Какой смысл жить по правилам,если тебя могут лишить жизни,здоровья и средств к существованию, даже не обосновывая это.Беларусы проснетесь,полный бойкот этой лукобанде.
показати весь коментар
10.09.2020 12:40 Відповісти
Правилно казати "КЛАЛІ". А по суті - вірно.
показати весь коментар
10.09.2020 15:48 Відповісти
Алексу Эль большой респект за тонкое чувство стиля: именно "клали", а не ложили.

Хотя, впрочем в известной совковой поговорке, глубоко отражающей советское правосознание и социалистическую законность был вариант "ложить":

На робкую фразу советского гражданина о своих правах "Но, ведь по Закону положено...", всякие начальники резко отвечали в духе реального социализьма и реальной соцзаконности победившего пролетариата:

"На то, что положено, давно хер положено !"
показати весь коментар
10.09.2020 22:42 Відповісти
да, поступок чьоткий, молодец, видно кобуру и яйца из под юбки, если хороводы с песнями и цветами всё таки закончатся переменами - может станет президентом....
показати весь коментар
10.09.2020 13:27 Відповісти
odno ponimaju nado meniat sssr sistemu,poskolu eto put nikuda.Jeslii xotyte bit otstalami na 50 let davajte tianut riazinu kak eto delajt samozvanec lukosenko
показати весь коментар
10.09.2020 13:41 Відповісти
Александр Григорьевич, она порвала белорусский паспорт. Есть основания лишить ее гражданства и выдворить куда угодно. Кстати последние годы она жила в Германии и кажется имеет второй немецкий паспорт. Зачем она тебе нужна. Не трогай г* оно нехорошо пахнуть не будет
показати весь коментар
10.09.2020 14:01 Відповісти
Вы с тараканом в переписке?
показати весь коментар
10.09.2020 17:58 Відповісти
Ах водевиль, водевиль, водевиль!
показати весь коментар
10.09.2020 14:38 Відповісти
О дівка, знімаю капелюха, "яйця - сталеві", далі нікуди. Щасти тобі Вояче, "ібо враг хітьор і коварєн".
показати весь коментар
10.09.2020 15:46 Відповісти
Це не надто шляхетно, але коли я її побачив, то мені також закортіло їй на голову мішка натягти.
показати весь коментар
10.09.2020 18:12 Відповісти
Головне, щоб вона не виявилась білоруською надєб савченко.
показати весь коментар
10.09.2020 19:52 Відповісти
ох и страшна нет бы на рыбалку сходить или посмотреть сериал санта барбара все серии подряд, не хочет
показати весь коментар
10.09.2020 23:25 Відповісти
 
 