Одягли мішок на голову, погрожували вивезти з Білорусі живою або по частинах: Колесникова звернулася в СК за фактом її викрадення силовиками
Лідер білоруської опозиції Марія Колесникова вимагає в Слідчого комітету порушити кримінальну справу стосовно співробітників КДБ і ГУБОПіК, які, за її словами, під час затримання погрожували їй позбавленням життя. Заяву Колесникової на ім'я голови СК Івана Носкевича передала адвокат Людмила Козак.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.by.
У заяві Марія Колесникова детально виклала хронологію подій 7 і 8 вересня і все, що з нею відбувалося в цей проміжок часу: викрадення невідомими людьми, психологічний тиск, погрози позбавлення життя, спроба силою видворити за межі Білорусі.
Колесникова вказує конкретні імена і посади людей, які чинили на неї психологічний тиск у ГУБОПік і КДБ. Вона вимагає порушити кримінальну справу стосовно співробітників КДБ РБ, ГУБОПіК РБ за ознаками злочинів, передбачених ст. 182, 183, 186 Кримінального кодексу Білорусі. У заяві зазначає, що вона може впізнати всіх, хто перерахований у заяві, і готова дати докладні свідчення.
"Зазначеними особами щодо мене висловлювалися погрози позбавити мене життя, які сприймалися мною реально. Зокрема, заявлялося, що в разі, якщо я добровільно не покину територію Республіки Білорусь, мене все одно вивезуть: живою чи по частинах. Висловлювалися і погрози позбавити мене волі на строк до 25 років, влаштувати мені проблеми в місцях утримання під вартою, в місцях позбавлення волі, що я також сприймала як реальноcть. З огляду на те, що необхідної згоди від мене отримано не було, мене помістили в камеру, де я перебувала близько години. Зазначені особи висловлювали в мою адресу погрози моєму життю та здоров'ю, які сприймалися мною реально.
Під час мого незаконного утримання в ГУБОПіК, КДБ, використовуючи будь-яку можливість, я заявляла співробітникам, які проходили повз, про те, що мене викрали, вимагала повідомити про місце свого перебування адвокату і батькові.
Після того, як співробітники КДБ усвідомили, що добровільно з Білорусі я не поїду, мені наділи на голову мішок, заштовхали в мікроавтобус і вивезли на білорусько-український кордон (п.п. Олександрівка), де із застосуванням сили, проти моєї волі намагалися видворити мене з Республіки Білорусь.
8 вересня о 8 ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в сторону України".
У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.
Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.
Після того, як я порвала свій паспорт, виключивши таким чином в'їзд на територію України, мене знову посадили в мікроавтобус і доставили в Мозирський прикордонний загін, де я перебувала до вечора 8 вересня. Таким чином, перерахованими вище посадовими особами ГУБОПіК і КДБ Республіки Білорусь щодо мене здійснено низку кримінально караних діянь, а саме: викрадення людини (ст. 182 КК РБ), незаконне позбавлення волі (ст. 183 КК РБ), погрози вбивством (ст. 186 КК РБ)", - йдеться в заяві Колесникової.
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Потому если правильно с ними поработать, то Лука может улететь в Москву за новыми инструкциями, а по возвращении сесть где-нибудь на военном аэдророме, с с быстрым военным трибуналом и даже адвокатом. Адвокат скажет что-то вроде - а давайте смягчим меру наказания с расстрела на скажем повешение.
И хватит.
Например в Конституции Турции была прописана возможность свержения власти военными, но Эрдоган ее упразднил (по требованию ЕС кстати) и когда впоследствии армия попыталась его свергнуть, то все потом получили реальные сроки (ибо уже права не имели)
Вы думаете там КГБ хлебалом щёлкает, как наше СБУ? Как только вы начнёте с армией "правильно работать", то вам опу на британский флаг порвут. Это легче сказать чем сделать.
Владелец сайта - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 американская https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F некоммерческая организация «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0 Фонд Викимедиа », имеющая 37 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0#%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0 региональных представительств . Название энциклопедии образовано от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA английских слов wiki («вики»; в свою очередь заимствовано из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA гавайского языка , в котором оно имеет значение «быстро») и encyclopedia («энциклопедия»).отье@ись, и больше читай.
Починаєте історію переписувати?
Выбар заўсёды быў такім. Ці прыгнёт, ці жахі.
Вы ніколі нічога ня чулі аб забітых лукой беларускіх дэпутатах, ладкаваўшых яму імпічмант? Сярод іх быў, нават, міністар унутранных спраў РБ.
Грамадства павінна было паспець да гатоўнасці прайсці праз жахі, каб пазбавіцца калхознага вырадка.
Відаць, час надышоў...
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Вы на самой справе мяркуеце, што людзі гэтага ня ведаюць? Я Вам больша скажу, людзі ведаюць, што гэты вырадак, даўшы сваім катам магчымасць забіваць, хаваючы свае твары, безпакаранна, ня зможа доўгі час кантраляваць гэтую стаю, паспрабаваўшую чалавечай крыві ды ўсёдазволеннасці. Яны ўжо пачалі грабаваць хаты на обшуках.
Я мяркую, што людзі ўсёж пачнуць нешта рабіць у сваю ахарону.
Пажывем - пабачым.
Перед пропускным пунктом на белорусско-украинской границе она порвала свой паспорт, а потом выпрыгнула из машины, которая должна была вывезти ее к сопредельной стороне.
Аркадий Дубнов.
На самом деле девушка училась в Берлине, она музыкант - флейта ее муз инструмент, девушка в по словам ее берлинского учителя была тихой, скромной и стеснительной ... Вот как бывает...
Ну, так це ж усе ставить на свої місця.
Хотя, впрочем в известной совковой поговорке, глубоко отражающей советское правосознание и социалистическую законность был вариант "ложить":
На робкую фразу советского гражданина о своих правах "Но, ведь по Закону положено...", всякие начальники резко отвечали в духе реального социализьма и реальной соцзаконности победившего пролетариата:
"На то, что положено, давно хер положено !"