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Новини Агресія Росії проти України
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Посол Великої Британії Сіммонс про "Мінськ": одну річ він точно робить - садить Росію за стіл переговорів

Посол Великої Британії Сіммонс про

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс вважає, що Мінський процес як мінімум робить одну важливу річ - садить Росію за стіл переговорів.

Таку думку вона висловила в інтерв'ю виданню "Йод.media", передає Цензор.НЕТ.

"Перше, що потрібно сказати - це те, що влада демонструє: Україна віддана Мінському процесу і докладає всіх зусиль, щоб просунутися в рамках цього формату. І навіть якщо є враження, що мінський процес нікуди не рухається, то є одна річ, яку він точно робить - садить за стіл переговорів Росію. Не останню роль у цьому відіграють санкції. Росія, якщо і турбується про щось, то це про питання санкцій", - сказала Сіммонс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мінські угоди залишаються єдиною узгодженою основою для досягнення миру на Донбасі, - ООН

На її переконання, крім Мінського процесу і нормандського формату, які представлені перш за все високим рівнем керівництва країн, не треба забувати і про звичайних громадян і соціальні зв'язки.

Британія, за словами посла, наприклад, бачить свою нішу в тому, щоб спілкуватися з громадами, обговорювати проблеми та визначити, якими будуть Луганськ і Донецьк, скажімо, в мирному сценарії, що потрібно для цього зробити. "Ми хочемо грати активну роль в роботі, яка ведеться на рівні громадськості, тому що це дуже важливо", - сказала Сіммонс.

Велика Британія (5575) росія (65122) Донбас (22355) мінські угоди (2231) Сіммонс Мелінда (114)


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Топ коментарі
+8
санкции. изза которых расеякам уже пришлось спустить в трубу пенсионный фонд и поднять пенсионный возраст, если их сохранять пойдет сокращение оборонки в пользу репресивных органов, дальше гражданская как в сирии.
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10.09.2020 11:58
+6
Какие санкции? Давно на Рашку накладывали нормальные санкции после стольких жертв и нарушений десятков перемирий? Зато посчитай сколько Украина потеряла территории начиная с самых первых переговоров. Самые большие и болезненные санкции на РФ могла бы наложить именно Украина. Но наши колаборанты у власти у нас ето до сих пор не сделали за 6 лет войны. Мало того наоборот снимаю даже ограничения в торговле и даже запускают росийских производителей говномобилей на наш рынок.
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10.09.2020 12:05
+5
А толку?
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10.09.2020 11:56
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А толку?
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10.09.2020 11:56 Відповісти
санкции. изза которых расеякам уже пришлось спустить в трубу пенсионный фонд и поднять пенсионный возраст, если их сохранять пойдет сокращение оборонки в пользу репресивных органов, дальше гражданская как в сирии.
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10.09.2020 11:58 Відповісти
там не только однородная ватная быдлота живет, там вся территория поделена на князьков которые любят вкусно жрать и дорого гулять, ущемление апетитов такого князька приводит к хабаровску, ущемление всех приведет к гражданской войне.
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10.09.2020 12:05 Відповісти
Ну, нехай починають їсти ягель та пити відвар березової кори.
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10.09.2020 12:18 Відповісти
Хай жеруть ягель, аби не мали доступу до західних технологій. Хай купляють чіпи на Аліекспресі.
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10.09.2020 12:20 Відповісти
Санкции были введены далеко до Минска. Преступление Мальдивской Свынюки в том, что он потом привязал их к минскому сговору
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10.09.2020 12:02 Відповісти
типова нагла, цинічна брехня та маніпуляція від касапа-провокатора https://censor.net/ru/user/468692, є характерною ознакою кожного випускника ФЭДа; як мінімум - упоротого зебіла.
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10.09.2020 12:05 Відповісти
Читай, там и про твоего хозяина Мертвечука есть

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 6 березня 2014 року був прийнятий перший етап санкцій, який містив призупинення переговорного процесу Євросоюзу і Росії про пом'якшення візового режиму та нової угоди про партнерство, крім того, під санкції підпадала група можновладців. Також був призупинений процес підготовки до майбутнього саміту https://uk.m.wikipedia.org/wiki/G8 G8 , в якому мала брати участь Росія.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 10 березня 2014 року вийшов виконавчий наказ Президента США № 13660 з переліком осіб та організацій, причетних до кривавих подій на Майдані та окупації Криму і Донбасу Росією. У переліку «сім'я» Януковича включно з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Азаровим , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA Медведчуком , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%94%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Клюєвим , а також кримські і донецькі сепаратисти.Другий етап санкційhttps://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_(%D0%B7_2014)&action=edit&section=5 Редагувати
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 17 березня 2014 року міністри закордонних справ країн-членів ЄС прийняли рішення перейти до другого етапу санкцій і ввели обмеження у вигляді заборони на в'їзд і заморожування активів для 21 російського і кримського чиновниківhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_(%D0%B7_2014)#cite_note-10 [10] . Таким чином, список російських чиновників, які підпадають під санкції у зв'язку із https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014) захопленням Криму , досяг 33 осіб. Цього ж дня санкції проти семи представників Росії, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Януковича і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Медведчука ввели https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США .
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 18 березня 2014 року про введення візових, а згодом і економічних санкцій проти Росії заявила https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Японія . https://uk.m.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 19 березня фінансові та візові санкції проти 12 громадян України і Росії ввела https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Австралія .
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 20 березня 2014 року нові санкції проти Росії ввели США: був розширений список громадян Росії, яким заборонено в'їзд в США і чиї активи на території США будуть замороженіhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_(%D0%B7_2014)#cite_note-11 [11] . До санкцій також приєдналась Британія, яка заморозила рахунки 18 колишніх українських чиновників. Пізніше додаткові санкції для посилення ізоляції https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії ввела https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канада .
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 21 березня 2014 року в список санкцій ЄС додали імена ще 12 російських чиновниківhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_(%D0%B7_2014)#cite_note-12 [12] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_(%D0%B7_2014)#cite_note-13 [13] .
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 23 березня 2014 року «обережні санкції» проти осіб, причетних до захоплення Криму Росією ввела https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Нова Зеландія https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_(%D0%B7_2014)#cite_note-14 [14] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_(%D0%B7_2014)#cite_note-15 [15] .
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 28 квітня 2014 року США ввели додаткові санкції проти семи депутатів Держдуми Росії і заморозили активи 17 компаній, які наближені до президента РФ Володимира Путіна. Також США заборонили постачання високотехнологічних товарів, які Росія може застосувати у військових ціляхhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_(%D0%B7_2014)#cite_note-16 [16] . Цього ж дня ЄС розширили список ще на 15 осібhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_(%D0%B7_2014)#cite_note-17 [17] .
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 29 квітня 2014 року слідом за США про додаткові санкції оголосили Рада ЄС та Японія з Канадою. Санкції стосувались обмежень на отримання віз для окремих політиків і бізнесменів. Список Канади також включав дві російські кредитні організації: «Експобанк» і «Росенергобанк»https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_(%D0%B7_2014)#cite_note-18 [18] .
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10.09.2020 12:10 Відповісти
дебіл, санкції ЄС і уряду США, на відмінну від Конгресу і Сенату США, укладаються на певний визначений період, а не довічно. ЄС, наприклад, ті санкції "з-за Пороха" мусів продовжувати щопівроку.
І ще: "Через Мінськ" на вас, на касапів були наладені ще більші санкції. Брехло ти касапське. Санкції ЄС до 18 року включно збільшувались защораз.
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10.09.2020 12:21 Відповісти
А если бы Свыня не подписал капитулянтские минские договорняки с ******, то ЕС (не путать с ПЕС) санкции бы не продлил? Какие ж вы медведчуковцы=порошенковцы тупые!
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10.09.2020 12:28 Відповісти
Брехло дермаковськовське , Європа ВЖЕ потихеньку санкції з касапів знімає, через вас, зебілів. Наприклад, повернули право голосу в ПАРЄ. В жовтні побачиш ще послаблення.
Да, якщо я помилився в чому, то це в ідентифікації тебе, зебільна ти скотина. Тепер, в контексті твоєї брехні "медведчуковцы=порошенковцы" та цидулки Подоляка, про яку йдеться в документі з-за ссилю https://www.ponomaroleg.com/%d0%be%d1%84%d1%96%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%96%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8.html "Офіс президента розіслав вимогу активно прив'язувати ЄС до ОПЗЖ. В атаку вже включились провладні телеграм канали. Подоляк ініціює обговорення таких тем на телеканалах. Порошенка будуть звинувачувати у взаємопротилежних гріхах, але найголовніше, чого вимагає цей політтехнолог на побігеньках - за будь-яку ціну поруч мають звучати назви ЄС і ОПЗЖ." стає ясно, з якої конюшні ти, наволоч продажна.
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10.09.2020 12:36 Відповісти
Стоп стоп, мертвечуковская подстилка. Ответь на прямой вопрос. Если бы Свыня в 2014-м году не подписал с ****** сговор в Минске, то Европа и США сняли бы тогда санкции?
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10.09.2020 12:39 Відповісти
пішов ти нахутор, зебільна наволоч, щоб ти дух спустила, вражина, щоб об тебе не маратися
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10.09.2020 12:43 Відповісти
Бот-медведчуковец пошел истеричен до припадков. И это хорошо Скоро инфаркт и почетное захоронение в выгребной яме на фабрике КарлаМарла
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10.09.2020 12:54 Відповісти
з вами, ворогами, розмовляти слід через мушку прицілу, і не інакше.
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10.09.2020 13:02 Відповісти
Как вы с Чорноволом? А не. Тогда вы использовали КамАЗ
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10.09.2020 13:32 Відповісти
Если бы не подписал, чудо ты безмозглое, то рашка бы до Киева дошла еще в 2014-м. На тот момент войну мы проиграли с полным разгромом нашей армии. А соглашения нужны были, чтобы сдержать наступление кацапских войск и восстановить боеготовность (точнее создать армию практически с нуля). Ну дебилы такое вряд ли поймут. Ты лучше своим куриным мозгом подумай, как случилось так, что Украина с 2014 по 2019 год не выполнила ни одного из условий Минска, а санкции исправно продлялись, более того, вводились новые.
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10.09.2020 13:20 Відповісти
Какой смешной порохысько. Полный разгром армии? Три вопроса.
1.В результате какого сражения произошел "полный разгром" и сколько было потеряно людей и боевой техники?
2.Каков приблизительно был численный состав ВСУ на то время. Сколько всего было танков, самолётов, бронемашин в армии?
3. Какого черта Мальдивской Свынюке надо было переться в президенты, да ещё и обещать закончить АТО за личени тыжни, если он не представлял с кем воююет Украина?
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10.09.2020 13:46 Відповісти
Зачем я должен человеку с куриными мозгами что-то объяснять? Придурок, на момент, когда Порошенко выдвигался в Президенты прямой агрессии паРаши еще не было. До ввода кацапских войск наши успешно проводили зачистку территории. Какая разница, какой был численный состав наших войск, если на блок-постах они стояли в шлепках, а воевали в дырявых кроссовках. Какой толк от танков, если большая их часть была в нерабочем состоянии? А самолеты с августа месяца не использовались, так как ***** щедро снабдил армию Лугандона средствами ПВО и ПРО. Чудо, они наши Точки У сбивали. Разгром произошел не в каком-то одном сражении (если ты про Иловайск намекаешь), а в результате прямого вторжения кацапов сразу с нескольких направлений.
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10.09.2020 14:02 Відповісти
Последний вопрос. Когда началась вооруженная агрессия Кацапии против Украины?
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10.09.2020 14:05 Відповісти
На крымской медальке прочти, чудо. Но во-первых, это совсем разные операции. А во-вторых, ты не понимаешь разницы между зелеными человечками и вводом регулярной армии. Так вот, до августа 2014 года армии ********* на территории Украины действительно не было, если не считать Крым. Была их техника, были наемники, были кадыровцы, были местные, обученные в Рашке. А регулярные войска ***** был вынужден ввести где-то в середине августа 2014 после провала его плана "гражданская война" в Украине.
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10.09.2020 14:49 Відповісти
воно не чудо; воно - ворог. Який строчить по методичці подоляка, ще одного агента ФСБ (окрім козиря)
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10.09.2020 16:31 Відповісти
Какие санкции? Давно на Рашку накладывали нормальные санкции после стольких жертв и нарушений десятков перемирий? Зато посчитай сколько Украина потеряла территории начиная с самых первых переговоров. Самые большие и болезненные санкции на РФ могла бы наложить именно Украина. Но наши колаборанты у власти у нас ето до сих пор не сделали за 6 лет войны. Мало того наоборот снимаю даже ограничения в торговле и даже запускают росийских производителей говномобилей на наш рынок.
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10.09.2020 12:05 Відповісти
Да вы свою болячку посадите за стол переговоров. Результат одинаковый. Кому ети переговоры нужны? Только не Украине. В результате ваших переговоров мы уже потеряли крым, часть дамбаса а скоро и всю Украину вместе с Конституцией. Переговоры ето фишка и тактика *****. Полноценно воевать против любой страны у ***** не хватит ни сил ни возможностей. А вот захватить кусок земли а потом кричать что нужно сесть за стол переговоров и узаконить уже захваченное да еще диктовать условия оставшемуся куску стране ето как раз самое то.
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10.09.2020 12:01 Відповісти
Так, але своє населення він довів до ручки. Там з-за злиднів вже півнів з лайна ліпять, це - щось означає...
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10.09.2020 12:22 Відповісти
минские делают рф стороной конфликта и заставляет ее нести ответственность. вазелиновый нелох рвет себе очко чтобы снять с винторогих эту ответственность, прикрывая это тем что во всем виноваты минские. более циничной и лживой мрази мировая политика еще не видела.
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10.09.2020 12:01 Відповісти
Що там у Мінську підписали?
Амністію бойовикам, спочатку вибори, а потім контроль кордону?
От же гнида зелена, і коли встиг таке напідписувати?
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10.09.2020 12:04 Відповісти
не писти, контроль кордону - спочатку, але на першому етапі -- силами ОБСЄ, читай Мінськ-1, він не скасований
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10.09.2020 12:07 Відповісти
А їм це не цікаво. Вони повинні виправдати здачу зеленським України, переклавши провину на "папередников".
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10.09.2020 12:29 Відповісти
Та ви шо? Коли все так, як ви розповідаєте, то який Закон намагається відмінити кравчук- зеленський, черз ВР? Що їм так заважає?
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10.09.2020 12:28 Відповісти
>обсуждать проблемы и определить, какими будут Луганск и Донецк

Минск отличное место что бы выслушивать ультиматумы РФ. И что Украина должна сделать, что бы прекратили стрелять. Никакие другие обязательства «та сторона» на себя не берет.
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10.09.2020 12:02 Відповісти
Це Порох всадив ***** за стіл переговорів, якщо не Будапештського, якщо не Женевського, то хоча би Нормандського формату, з продовженням в Мінську.
Але бубочка погоджується на заміну ***** орками з Лугандону.
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10.09.2020 12:02 Відповісти
Гораздо хуже - ******* вынесло ***** за скобки и встречается с ним в нормандском формате, не как с агрессором, а как с нейтральным переговорщиком.
Т.е. ЗЕ видит ***** таким же членом группы, как Меркель и Макрон, а не врагом.
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10.09.2020 12:17 Відповісти
Ну, справді, потрібно погодитись з таким уточненням
ЗІ: придивись до https://censor.net/ru/user/468692 - зебіл-бот подоляка
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10.09.2020 12:41 Відповісти
Госпожа посол совершенно не понимает кто такой Путин. "Усадить Россию за стол переговоров" - это как серийного маньяка-поджигателя пригласить на международную выставку горюче-смазочных материалов. На этих "переговорах" Путин в очередной раз получает подтверждение своей теории "делаю что хочу и мне ничего за это не будет".
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10.09.2020 12:04 Відповісти
Да все они прекрасно понимают. Просто они живут на деньги ***** и кремлевских олигофренов которые по баснословным ценам скупают недвижимость в Лондоне
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10.09.2020 12:07 Відповісти
Договор с россией не стоит той бумаги на которой написан - Отто Фон Бисмарк
Так в чем смысл переговоров с неофашистской россией?
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10.09.2020 12:05 Відповісти
смисл полягає в тому, щоб не допустити повномаштабного вторгнення касапів на територію України (принаймі, на ту, яка окреслена ****** як "Новоросія"), навіть з "упереджувальним" ядерним ударом. Другий смисл - підготувати ЗСУ до опору касапам. Третій смисл - підняття власної економіки до рівня, який дозволяє протистояти касапам (війна - це передовсім економіка); а на це потрібен час. Четвертий: санкції касапам.
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10.09.2020 12:13 Відповісти
Все эти смыслы уже не актуальны. Были, но щас уже нет. Зеля с помощью Минска сливает Украину. Мы опять на пороге силовой смены власти.
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10.09.2020 12:44 Відповісти
в тому й то справа, що "Мінськ" потрібно використовувати в інтересах України, а не в інтересах касапів. Та хоча би примушувати "партнерів" парітетно виконувати вимоги мінськх протоколів, а не в односторонньому порядку.
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10.09.2020 13:00 Відповісти
Сами мы их заставить не в состоянии, судя по всему, только вместе со старшими партнёрами. Надо менять гидранта, этот себе место на каштане уже заслужил.
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10.09.2020 15:20 Відповісти
уточню: ми то в стані примусит; але, справді - не самі, а з партнепами. Але не з цим гідрантом..., справді...
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10.09.2020 16:29 Відповісти
в цивилизованном мире санкции против целой страны не вводят по щелчку пальцев, есть протокол, условия при которых это допустимо. минск подводит рф под такие условия. все. реально в наших интересах чтобы они эти договоренности козломордые не выполняли и платили за это. если до тебя это за 6 лет не дошло, то можешь положить свой мозг на полочку.
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10.09.2020 12:14 Відповісти
Придивися до https://censor.net/ru/user/468692 - зебіл-бот подоляка
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10.09.2020 12:38 Відповісти
особенно когда нас представляют предатели
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10.09.2020 12:45 Відповісти
А результат похеру. Главное, шо посидели за столом переговоров.
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10.09.2020 12:14 Відповісти
Цікаве інтерв'ю. Британка в ньому натякає, що війна на Донбасі - це "громадянський конфлікт". Корисно буде почитати тим недолугим, хто вважає Британію "нашим союзником".
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10.09.2020 12:15 Відповісти
Дипломатия штука тонкая что Восток.К примеру плешивый КГБист сбил самолет Качинского и малазийский Боинг,но виноват Порошенко.../отравили Навального виноват Ходорковский,убили Немцова виноват Госдеп....
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10.09.2020 12:18 Відповісти
На світлині єврейка чи британка? Схоже перше, тож, можливо, чергова шпійонка куйла, там он навіть колишній лідер лейбористів виявився куйловською маріонеткою. Але головне не в цьому, а в тому, що Росія сідає за стіл переговорів, потім залазить на нього з ногами, потім зпускає штани і сере на той стіл, потім в очі бреше, що "то не ми насрали" і "це не гівно, а паштет", потім годує Мелінду Сіммонс свом гівном - і "мєлінди" їдять і причмокують. Ось де ганьба.
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10.09.2020 12:20 Відповісти
Секрет Мавзолейной фирмы понять просто...в августе 1991 года произошла крупнейшая георполитическая катастрофа века...сдох СССР....,но мы его восстановим...Приднестровье,Абхазия,Асэтия,Крым пол Дамбасса уже наши,сегодня и Белорусь пошти Наша...
Крысы Мавзолейные,вы обожрались ДЕРЬМА?
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10.09.2020 12:26 Відповісти
Отчегоже не движется... Явно идёт в направлении выгодном рашке.
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10.09.2020 12:41 Відповісти
Ну, садит. И до чего договорились?
Как уже надоели эти гейропейцы со своей озабоченностью...
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10.09.2020 13:26 Відповісти
Сісти за стіл переговорів ще не означає домовлятися. Мають бути дієві санкції, щоб змусити москотостан домовлятися.
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10.09.2020 13:27 Відповісти
сажает Россию за стол переговоров ----- Стільки не сажай за стіл російську свиню вона норовитиме залізти на стіл і висратись.
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10.09.2020 14:36 Відповісти
 
 