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Новини Коронавірус і карантин
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Міносвіти попереджає, що директору школи загрожує позбавлення волі, якщо порушення карантину спричинило смерть школяра

Міносвіти попереджає, що директору школи загрожує позбавлення волі, якщо порушення карантину спричинило смерть школяра

Міністерству освіти й науки України стали відомі факти, коли в окремих містах, що входять у "червону" карантинну зону, порушуються умови карантину і не виконуються зобов'язання про закриття навчальних закладів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міносвіти.

У зв’язку з цим МОН звернулося з листом до керівників департаментів (управлінь) освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій, керівників закладів освіти, в якому наголосило на неухильному дотриманні законодавства під час організації освітнього процесу.

Зокрема, у листі йдеться про те, що у разі недотримання вимог законодавства України про охорону здоров’я керівники закладів освіти несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством (стаття 80 Закону України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров’я").

Так, відповідно до статті 443 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, тягне за собою накладення штрафу:

 - на громадян – від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 - на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директори 31 школи і 12 дитсадків у Тернополі отримали адмінпротоколи за порушення карантину, - поліція

Згідно зі статтею 137 Кримінального кодексу України, невиконання або неналежне виконання професійних чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило істотну шкоду здоров'ю потерпілого:

карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Ті самі діяння, якщо вони спричинили смерть неповнолітнього або інші тяжкі наслідки:

 - караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Статтею 1167 Цивільного кодексу України передбачено відповідальність за завдану моральну шкоду.

Моральна шкода, завдана каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, може бути відшкодована одноразово або шляхом здійснення щомісячних платежів. Моральна шкода, завдана смертю фізичної особи, відшкодовується її чоловікові (дружині), батькам (усиновлювачам), дітям (усиновленим), а також особам, які проживали з нею однією сім’єю (стаття 1168 ЦК).

Нагадаємо, МОН спільно з МОЗ презентували збірник НПА для роботи закладів освіти під час карантину.

карантин (18172) кримінальна відповідальність (212) школа (2208) Міносвіти (1412) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Думаю, Міністерство освіти забагато на себе бере замість зайнятися освітою суспільства.
Позбавляти чи не позбавляти волі - в Україні вирішує суд.
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10.09.2020 12:32
+3
Те, кто переболел (анпример, мы с женой), с вами не согласны. Можете считать меня ненормальным.
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10.09.2020 12:14
+3
Андрей...я с Вами вполне согласен...делают из детей дебилов,делают хаос и панику...ПОЛНЫЙ ДУРДОМ....
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10.09.2020 12:25
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Интересно девки пляшут.
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10.09.2020 12:11 Відповісти
Те, кто переболел (анпример, мы с женой), с вами не согласны. Можете считать меня ненормальным.
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10.09.2020 12:14 Відповісти
Болезнь - это уже факт, как и переполненные крематории в Италии, а также очереди из карет "Скорых" в Тернополе под воротами больницы.
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10.09.2020 12:53 Відповісти
Не передергивайте. В Италии трупы на улице не валялись, их успевали убирать (да и умирали в основном в больницах или дома). А вот сжигать таки да не успевали.
И еще: у нас уровень заболеваемости пока не такой, как был в Италии. То же самое и про закрытую РБ.
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10.09.2020 14:32 Відповісти
Вы, наверное, по образованию психиатр, если называете своих оппонентов в разных постах имбецилами и идиотами (кстати, и то, и другое - виды олигофрении, погуглите на досуге).
Вы можете верить или не верить (Ковид - это не религия, зря вы так на это смотрите), но меры предосторожности соблюдать надо. Отказываясь от карантинных предосторожностей, вы рискуете не только собой (это ваш неразумный выбор), но и подвергаете опасности окружающих. Очень надеюсь, что наша беззубая власть в конце концов одумается и начнет применять к нарушителям самые жесткие меры.
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10.09.2020 17:14 Відповісти
Все каждый год болеют. Даже не по одному разу. У нас каждый год по две волны гриппа и ОРВИ. Смертность от пневмоний также каждый год. Вон к примеру в 2018-м от пневмоний по неустановленным причинам умерло почти 6000 человек.
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10.09.2020 12:30 Відповісти
К сожалению, у нашей семьи есть возможность на своем опыте сравнивать простуду или грипп (вроде как не одно и то же) в прошлые годы и этим летом. Как говорят в Одессе, две большие разницы. Конечно, Ковид-19 - это вид ОРВИ, но в очень злобной версии.
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10.09.2020 12:52 Відповісти
В Украине за период пандемии зафиксировано 145612 случаев заражения, при этом 3023 летальных. Разделив, получаем, что умерло в среднем 1 из 48.2. Если бы такая смертность была во время сезонной простуды или гриппа, когда болело (навскидку) более 20% учеников, в каждой школе в среднем было бы несколько умерших. Но такого не было, умерший от простуды было ЧП.
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10.09.2020 14:23 Відповісти
"Никто из известных людей не умер, в умерших от Ковида записывают по результатам "тестов" трупов никому не известных людей и за деньги."
Значит я, по вашему определению "полный идиот" (и кто вам дал право меня оскорблять, лишь потому, что вам не нравятся мои убеждения?), проболел примерно месяц исключительно за деньги? Лечили нас с женой бесплатно, включая тестирование (только лекарства покупали), но доплачивать не догадались. Может быть, кому-то я и покажусь идиотом, но мазохистом меня точно не называли, чтобы половину отпуска проболеть..
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10.09.2020 17:07 Відповісти
И я переболел грипом. И вся семья болела. И шо из того?
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10.09.2020 12:50 Відповісти
Сравните течение болезни (в среднем) при гриппе и при Ковиде.
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10.09.2020 12:54 Відповісти
Корректнее сравнивать не с гриппом, а с ОРВИ в прошлые годы.
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10.09.2020 12:55 Відповісти
Андрей...я с Вами вполне согласен...делают из детей дебилов,делают хаос и панику...ПОЛНЫЙ ДУРДОМ....
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10.09.2020 12:25 Відповісти
"Российская Федерация сегодня - прямое историческое зло" - и его последователи независимо от флага, и целей, лежащих под этой публикацией - не меньшее зло!
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10.09.2020 12:30 Відповісти
кацапсинска троляка, будеш своі фeйки за порeбріком поширювати. В мeнe чоловік сeстри лeжить на ШВЛ з ковідом і лікарі кажуть, що шанси вижити дужe малі. Лишe 56 років.
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10.09.2020 13:12 Відповісти
Вы бы с марта не говорили, а поработали бы месяц-другой добровольцем без СИЗ в больнице для ковидников. И сняли бы сюжет. И прославились бы, и веры словам было бы больше.
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10.09.2020 13:25 Відповісти
Это не отговорка. Активисты хотят просто поржать, а вы идите поработайте. Медбратом, уборщиком Вас легко возьмут. Снимете видео-доказательства. Можете с той же целью добровольно ухаживать например за десятком ковидников на домашней самоизоляции.
Докажете всему миру что вирус - фейк и прославитесь.

А трепаться из-под дивана - это легкий хайп на отрицании.

Я понимаю два доказательства от "отрицающих":
1. информированный письменный отказ от любой мед. помощи в случае заболевания ковид. Но к сожалению у нас даже такой отказ не имеет законной силы.;
2. волонтерство без СИЗ для ковидников.
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10.09.2020 13:34 Відповісти
"Сняли бы сюжет" - если б успели.
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10.09.2020 14:14 Відповісти
А мэру города, который разрешил школе работать в "красной зоне"? Директор виновен в исполнении преступного распоряжения, но вина мэра первична.
На самом деле, это теория. На практике, ИМХО, очень сложно доказать, что при соблюдении карантина трагедии бы не было. Пусть юристы меня поправят.
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10.09.2020 12:13 Відповісти
начинается. И про конституцию туда же?
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10.09.2020 13:36 Відповісти
А как же. Вот только светофоры запретить не догадаются, поелику Конституцию нарушают (свобода передвидения).
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10.09.2020 14:34 Відповісти
И в тюрьмы посторонних не пускают. А ведь свобода передвижения!
А чрезвычайного положения не вводилось! Кошмар! Вопиющее нарушение Конституции!
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10.09.2020 14:49 Відповісти
А будка трансформаторная? Что значит "не влезай, убьет!"- и это в демократической стране! Даже депутатское удостоверение не помогает.
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10.09.2020 17:16 Відповісти
о, нашли крайних, наконец то, чемпийоны херовы...
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10.09.2020 12:13 Відповісти
На рівні Кабміну і місцевої влади всі уникають відповідальності, а саджатимуть директорів шкіл, чи відповідальних "за безпеку життєдіяльності". Некомпетентні лицеміри.
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10.09.2020 12:17 Відповісти
Троляка рашистська,рік 2020 щe нe закінчився. Нахeр за порeбрік вали, нeчисть кацапська
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10.09.2020 13:15 Відповісти
нет у вас методов против Кольки Сапрыкина
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10.09.2020 12:29 Відповісти
И не забываем принимать "антисептик" вовнутрь приговаривая, чтобы вы все сдохли про-властные, чем больше людей так будет делать, тем быстрее это произойдет.
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10.09.2020 12:36 Відповісти
Похоже свалят все в Швецию, где работают все дошкольные и школьные учреждения.
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10.09.2020 12:31 Відповісти
Коротше, зелені барани всю відповідальність із себе переклали на стрілочників, в даному випадку директорів шкіл.
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10.09.2020 12:31 Відповісти
Думаю, Міністерство освіти забагато на себе бере замість зайнятися освітою суспільства.
Позбавляти чи не позбавляти волі - в Україні вирішує суд.
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10.09.2020 12:32 Відповісти
Міносвіти попереджає, що директору школи загрожує позбавлення волі, якщо порушення карантину спричинило смерть школяра --- тобто, там де карантину дотримувалися, але школяр помер від Ковід, позбавляти волі будуть Степановас, Ляшка та іншу зєльонку?

чи одних залякувати тюрмою, а самим уникати будь-якої відповідальності??

добре, а як бути сімям, які від запроваджених НАДМІРНИХ карантинних заходів втратили доходи й прирекли свої сімї на зубожіння (в т.ч. й голод). Хто нестиме відповідальність в такому випадку? Степанов понесе тут торбу чи недолугий Ляшко, котрий своїми статистичними доповідями вже не раз народ звеселяв?
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10.09.2020 12:34 Відповісти
Все як завжди. Високі чинуші залякують безпосередніх виконавців замість допомогти їм. В принципі нашому недолугому МОНу легше ввести дистанційне навчання і перекинути свої обов*язки на батьків, ніж якісно організувати навчальний процес в освітніх закладах.
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10.09.2020 12:39 Відповісти
То есть, привезти самолетами заражённых хасидов на празднование Нового года, это не нарушение. А работа школы - это преступление. Хороша логика!
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10.09.2020 12:47 Відповісти
Их вроде как собираются поголовно тестировать. Кстати, иностранцам въезд запретили, так что въехать могут только граждане Украины или те, у кого здесь ближайшие родственники.
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10.09.2020 13:00 Відповісти
Будучи не согласен с большинством комментариев на этой ветке (как переболевший этой гадостью), я не могу и не хочу отвечать на каждый пост. К сожалению, Украина была и остается страной, где в порядке нормы переходить дорогу на красный свет. Мы (я не исключение) не уважаем законы, нормы и правила, что приводит к неуважению друг к другу. Не знаю, хавтит ли нам одного поколения, чтобы стать европейской нацией.
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10.09.2020 12:59 Відповісти
немає в сіті людини, яка хоч раз чимось не хворіла і грип різного типу не є виключення
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10.09.2020 13:06 Відповісти
Порівняйте середній перебіг простуди у минулі роки та зараз - у тих, хто Ковід підхопив. Ми з дружиною це по собі знаємо, ви (якщо не хворіли) - попитайте у тих, хто хворів.
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10.09.2020 14:11 Відповісти
В рашиків працюють цілі групи тролів по тeмах: хтось відповідає за освіту та здоров'я, хтось за іноз. політику. Здeбільшого вони мають дeсятки акаунті на кожному пристроі. Мeта : сіяти хаос та ворожнeчу, розділяти та дeстабілізувати. Судячи по різкій кривій заражeних, ім вдається дурити украінців.
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10.09.2020 13:28 Відповісти
https://censor.net/ru/comments/locate/3218551/019214bd-e92e-713a-a77b-7b6d62f12bd0
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10.09.2020 14:12 Відповісти
Це Міністерство освіти треба розігнати в турборежимі. Зволікати не можна, бо воно наробить лихих справ...
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10.09.2020 13:04 Відповісти
ты понимаешь неправильно
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10.09.2020 13:27 Відповісти
Більшість вчитeлів в школах - з груп ризику. Вік за 55 років, від постійного нeрвового напружeння підвищeнний тиск, сeрцeво-судинні хвороби, діабeт другого типу. Чому вчитeлям нe доплачують за шкідливі умови: ризик заразитися в них набагато вищий ніж у пeрeсічних людeй. Цілий дeнь сeрeд учнів, маску носити нe можна, спілкування тіснe. Хто будe платити компeнсацію вчитeлю за лікування, інвалідність чи, нe дай Бог, смeрть від коаід19? Чи кинули на пeрeдову на заклання, як завжди у нас, наплювавши на життя людeй?
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10.09.2020 13:24 Відповісти
Висновок - один. Ти- рашистська ботяра, яка ідe в спам. Почeкати вакцину півроку та нe допустити колапсу лікарeнь, смeртeй украінців. В кацапів з диниріі мeта зовсім інша
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10.09.2020 13:55 Відповісти
нами управляет свора продажных невигласов. Анархия для нас будет безопасней и дешевле
Срочно менять систему пока нас не продали по частям . Это минестерство не образования а мракобесия.
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10.09.2020 13:57 Відповісти
Заметил, что админ удаляет только комменты несогласных! Целые цепочки состоят из сообщений одного адепта коронавируса!!! Что вы делаете, ********? У вас же был лучший новостной сайт!
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10.09.2020 21:49 Відповісти
 
 