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Новини Агресія Росії проти України
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"На 7-му році війни домовитися про спільне патрулювання з бойовиками, це як на 7-му році зґвалтувань домовитися з насильником про спільний похід до психолога", - "слуга народу" Наталуха

"Слуга народу" Дмитро Наталуха скептично поставився до домовленостей про спільне патрулювання з найманцями РФ.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп "Слуги народу" Дмитро Наталуха, передає Цензор.НЕТ.

"На сьомому році війни домовитись про спільне патрулювання з бойовиками, це як на сьомому році зґвалтувань домовитись з насильником про спільний похід до психолога. Якийсь ефект може і буде, але мені страшно подумати що це говорить про жертву", - заявив "слуга народу".

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На 7-му році війни домовитися про спільне патрулювання з бойовиками, це як на 7-му році зґвалтувань домовитися з насильником про спільний похід до психолога, - слуга народу Наталуха 01

Раніше учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участі представника координатора від ОБСЄ. 

Автор: 

інспекція (82) Донбас (22355) найманці рф (2053) Тристороння контактна група (827) Наталуха Дмитро (34)


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Топ коментарі
+47
"На 7-м году войны договориться о совместном патрулировании с боевиками, это как на 7-м году изнасилований договориться с насильником о совместном походе к психологу", - "слуга народа" Наталуха - Цензор.НЕТ 3882
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10.09.2020 12:41
+45
зебики, - разбегайтесь, бунтуйте, выходите из сн, зелю геть
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10.09.2020 12:31
+29
Зелебобики, вам еще не стыдно?
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10.09.2020 12:31
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Украину предали! И где эта ******* из ГПУ, МВД, СБУ, Верховный суд или вы все в замазке?!
Зебилы - вы опозорили Украину! Будьте вы прокляты. И дети и внуки ваши...
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10.09.2020 16:01 Відповісти
А что же вы Наталуха не выступаете против Зели? испугались, что машину сожгут, как Гео Леросу и Андрею Богдану?
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10.09.2020 19:39 Відповісти
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