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Турчинов: Будь-який військовий злочинець, що з'явиться в зоні відповідальності Об'єднаних сил, відповідно до закону - повинен бути знищений або затриманий

Турчинов: Будь-який військовий злочинець, що з'явиться в зоні відповідальності Об'єднаних сил, відповідно до закону - повинен бути знищений або затриманий

Більшого злочину та національного приниження, ніж дозволити "перевіряти" наших військових тим, хто їх вбиває, хто сьомий рік поспіль веде проти нас війну, руйнує наші міста і села, знущається над нашими громадянами, годі собі й уявити.

Про це заявив екс-Секретар РНБО України Олександр Турчинов на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, нікчемні маріонетки Кремля дозволили собі висувати абсурдні "ультиматуми" та погрози, після того як російсько-терористичні угруповання черговий раз безкарно обстріляли українські позиції, вбили та поранили наших бійців, не отримавши адекватної відповіді.

"Українська влада, замість того, щоб поставити на місце знахабнілих злочинців, через представників президента в ТКГ принизливо запропонували їм "проінспектувати наші позиції"", – сказав Турчинов.

Він наголосив, що більшого злочину та національного приниження, ніж дозволити "перевіряти" наших військових тим, "хто їх вбиває, хто сьомий рік поспіль веде проти нас війну, руйнує наші міста і села, знущається над нашими громадянами, годі й уявити собі".

"Будь-який військовий злочинець, що з’явиться в зоні відповідальності Об’єднаних сил, відповідно до чинного законодавства повинен бути знищений або затриманий", – наголосив екс-Секретар РНБО України, додавши, що ані Зеленський, ані його представники в ТКГ, ані підпорядковані йому силовики не мають права перекреслювати норми Конституції та українського законодавства, руйнуючи основи національної безпеки, відкривати для ворога наші позиції та принижувати захисників країни.

"Замість твердої відповіді агресору та захисту української землі, чинна влада, ховаючись за розмови про "мир", нав‘язує нам повзучу капітуляцію. Це неприпустимо і повинно бути зупинено! Я звертаюся до всіх патріотів України. У нас немає більше часу на з’ясування стосунків і пустопорожню балаканину. Прийшов час, об’єднавшись, зупинити руйнацію та приниження країни!", – резюмував Турчинов.

Автор: 

інспекція (82) Турчинов Олександр (1136)


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Топ коментарі
+33
Не военный преступник, но государственный изменник.

Что гораздо хуже, кстати.
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10.09.2020 12:54
+29
Кстати, зеленое дерьмо - это тоже военный преступник.
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10.09.2020 12:53
+22
Турчинов: Будь-який військовий злочинець, що з'явиться в зоні відповідальності Об'єднаних сил, відповідно до закону - повинен бути знищений або затриманий - Цензор.НЕТ 9916Пора витягать Осла з ОПи.
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10.09.2020 13:02
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Согласен полностью. Зебыдло конченые пророссийские ублюдки, хотят унизить солдат пустив кацапов на позиции. Просто выродки.
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11.09.2020 07:17 Відповісти
зеленський сцить. Банально сцить протидіяти кацапській агресії. Сцить що його завалять, як того що не відповідає вимогам кацапів, і сцить втратити президентське крісло! В кої то віки скоморох вмостився в крісло президента, де таке ще могло відбутися, окрім як в нашій країні, Дуже спотворене та понівичене Его в недоростків (і цей факт доведений психологами та соціологами), вони завжди вважають що їх утискають, що вони невизнані генії. Але мізків не вистачає навіть на те, щоб зрозуміти що ніякі вони не генії, а просто маленькі смердючі пупсики, якими зручно маніпулювати, і як раз завдяки їх психологічним вадам.
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11.09.2020 11:52 Відповісти
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