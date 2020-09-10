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Новини Революція в Білорусі
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Найближчим часом Рада ухвалить зважене рішення щодо подій у Білорусі, - Разумков

Найближчим часом Рада ухвалить зважене рішення щодо подій у Білорусі, - Разумков

Верховна Рада наступного тижня висловить свою позицію щодо подій у Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Сподіваюся, що на початку пленарного тижня це питання буде винесено в зал, ми зможемо його обговорити й ухвалити зважене, правильне рішення, яке буде відстоювати суверенітет і незалежність Білорусі", - передає слова Разумкова під час зустрічі зі спікером Сеймаса Литви Вікторасом Пранцкетісом сайт українського парламенту.

В ході зустрічі сторони обговорили ситуацію в Білорусі і Разумков нагадав, що позиція України в білоруському питанні збігається з позицією демократичних держав.

"Позиція України неодноразово озвучувалася і цілком відображає відповідну політику інших демократичних держав. Вибори повинні бути чесними і визнаними як всередині держави, так і за її межами. Україна принципово, щоб Білорусь була демократичною, вільною і незалежною. На жаль, Україна відчула на собі, до чого можуть привести події, які ми спостерігаємо сьогодні в Білорусі - сьомий рік поспіль на сході нашої держави триває збройна агресія, є окуповані території на Донбасі і в Криму. Тому я щиро бажаю білоруському народу, щоб йому вдалося не допустити подібного на своїй території", - підкреслив Разумков.

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Спікер Ради привітав свого колегу з 30-річчям відновлення незалежності Литви.

"Наші держави пройшли великий шлях, щоб стати незалежними. Для нас це не просто слова - Україна дійсно розуміє, що таке боротися за суверенітет та територіальну цілісність, відстоювати свої інтереси і зі зброєю в руках, і на міжнародній арені. Саме тому ми високо цінуємо підтримку Литви в цьому питанні та дякуємо за сталу позицію вашої держави на міжнародних майданчиках", - зазначив Разумков.

Спікер парламенту відзначив високу ефективність співпраці України та Литви.

"Це і наша спільна робота в міжпарламентських асамблеях, і співпраця в рамках "Балтік плюс" на теренах Ради Європи та ПАРЄ. Цей механізм демонструє ефективність протягом багатьох років, та допомагає відстоювати наші спільні інтереси, демократичні принципи та рухатися уперед, будувати майбутнє, пам'ятаючи про минуле", - наголосив він.

Разумков зазначив, що відносини між Литвою і Україною залишаються дружніми.

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"Коронавірус вніс зміни в життя і роботу держав та їх парламентів. Це відобразилося на форматі наших відносин, але не відобразилося на їх щирості. Наші спільні цінності та інтереси, які відстоює і Україна, і Литва, залишаються сталими", - зауважив він.

Голова Верховної Ради окремо подякував Литві за підтримку України в боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність.

"Перемир’я на Сході України тривало 42 дні, але, на жаль, 6 вересня ми знову мали втрати на фронті. Перед нами стоїть багато викликів, і лише разом ми зможемо все здолати. З огляду на це, я хочу щиро подякувати Литві за допомогу в лікуванні 282 наших військовослужбовців, що постраждали в результаті бойових дій на Сході України, а також за підтримку у відновленні школи в Авдіївці. Ми розуміємо, наскільки це непросто для вас і важливо для нас", - зазначив Дмитро Разумков

Як повідомлялося, Разумков в четвер перебуває з офіційним візитом в Литві.

Автор: 

Білорусь (7929) ВР (14971) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+5
а по Украине взвешенных решений не будет или только предательско-идиотские?
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10.09.2020 12:57
+4
А по событиям в Украине не хотите принять решения?

ЗЕ уже открыто предал Украину.
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10.09.2020 12:56
+3
Блин , зебики в своем большинстве отелилися...
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10.09.2020 13:00
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А по событиям в Украине не хотите принять решения?

ЗЕ уже открыто предал Украину.
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10.09.2020 12:56 Відповісти
а по Украине взвешенных решений не будет или только предательско-идиотские?
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10.09.2020 12:57 Відповісти
а Разумков - це один з уламків розколу ригів. Деякі з них пішли в зажоп; деякі - в уроди, деякі відійшли до рижої мразі, навіть деякі в ЄС...

А ти сам знаєш, до чого вели і досі ведуть риги...
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10.09.2020 13:22 Відповісти
это же сколько денег могут потерять - топливо и много,много другого - это был буфер по торговле с русней как к нам ,так и от нас
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10.09.2020 12:59 Відповісти
Блин , зебики в своем большинстве отелилися...
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10.09.2020 13:00 Відповісти
Ні. І не збираються. Москва платить добре.
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10.09.2020 13:24 Відповісти
догадаться несложно - позиция такая, как у мордора
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10.09.2020 13:00 Відповісти
Еще один зашквар намечается... Брали бы шо ля папередников в консультанты, как не опростоволоситься на манер американских выборов.
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10.09.2020 13:03 Відповісти
ПРосрав ти своє вже Разумков- твоя фраза по вагнерсправі - НЕ ПОКОЖНІЙ ЖЕ НОВИНІ У ВР КОМІСІЇ ЗАПУСКАТИ ( не дослівно ) - ТОБІ ХАНА
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10.09.2020 13:11 Відповісти
какое решение по Белоруссии... чужая страна чужие выборы -это ВМЕШАТЕЛЬСТВО в дела суверенной страны.. куда вы скачете -не осталось ни одного соседа с кем живёте нормально румуния территориальные споры.. венгрия языковая политика и НАТО.. с польшей героизации палачей поляков бендеровцев и территориальный спор о принадлежности львова , с РФ-война ,был нормальный сосед белорус и... теперь и сним будут тёрки не признать лукашенко президентом,а признать домохозяйку с 10% президентом и давать указивки как им жить могут только ЗЕБИЛЫ
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10.09.2020 13:13 Відповісти
Позорище! У нас тоже такое было... Прибалтика нам помогает, у нас хорошие отношения с Литвой... Страны Прибалтики четко не признали выборы в Беларуси, также ввели санкции в том числе и в отношении Луки. В Украине как в анекдотах про хитрожопого хохла - а мы посмотрим как нам выгоднее... А вдруг усатого не столкнут, а там домохозяйка... Когда Европа после 2014 года выжидала, что вы кричали? Они только обеспокоенность высказывают. Теперь там люди в подобной ситуации, а вы примериваете что вам выгоднее. Я понимаю что не все такие, но такое отношение очень дурно пахнет, просто смердит.
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10.09.2020 23:06 Відповісти
рОзумков, а що так сссссикотно назвати речі своїми іменами??? зЄлєпукін теж недоумок, дурня виконує, ну йому то не вперше!!! Влада не доробків!!!
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10.09.2020 13:17 Відповісти
а він і не назове, тому що він - антиукраїнський риг.
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10.09.2020 13:24 Відповісти
По вагнерівцям - буде ТСК, чи ні? Петиція от-от набере 25 тисяч!
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10.09.2020 13:19 Відповісти
зРада примет "взвешенное" решение в турборежиме... то есть ни о чем...
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10.09.2020 13:41 Відповісти
Все в руках Божих. І ніяка кацапська сила нам не завадить думать як ми бажаємо. Аминь.
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10.09.2020 14:29 Відповісти
 
 