Найближчим часом Рада ухвалить зважене рішення щодо подій у Білорусі, - Разумков

Верховна Рада наступного тижня висловить свою позицію щодо подій у Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Сподіваюся, що на початку пленарного тижня це питання буде винесено в зал, ми зможемо його обговорити й ухвалити зважене, правильне рішення, яке буде відстоювати суверенітет і незалежність Білорусі", - передає слова Разумкова під час зустрічі зі спікером Сеймаса Литви Вікторасом Пранцкетісом сайт українського парламенту.

В ході зустрічі сторони обговорили ситуацію в Білорусі і Разумков нагадав, що позиція України в білоруському питанні збігається з позицією демократичних держав.

"Позиція України неодноразово озвучувалася і цілком відображає відповідну політику інших демократичних держав. Вибори повинні бути чесними і визнаними як всередині держави, так і за її межами. Україна принципово, щоб Білорусь була демократичною, вільною і незалежною. На жаль, Україна відчула на собі, до чого можуть привести події, які ми спостерігаємо сьогодні в Білорусі - сьомий рік поспіль на сході нашої держави триває збройна агресія, є окуповані території на Донбасі і в Криму. Тому я щиро бажаю білоруському народу, щоб йому вдалося не допустити подібного на своїй території", - підкреслив Разумков.

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Спікер Ради привітав свого колегу з 30-річчям відновлення незалежності Литви.

"Наші держави пройшли великий шлях, щоб стати незалежними. Для нас це не просто слова - Україна дійсно розуміє, що таке боротися за суверенітет та територіальну цілісність, відстоювати свої інтереси і зі зброєю в руках, і на міжнародній арені. Саме тому ми високо цінуємо підтримку Литви в цьому питанні та дякуємо за сталу позицію вашої держави на міжнародних майданчиках", - зазначив Разумков.

Спікер парламенту відзначив високу ефективність співпраці України та Литви.

"Це і наша спільна робота в міжпарламентських асамблеях, і співпраця в рамках "Балтік плюс" на теренах Ради Європи та ПАРЄ. Цей механізм демонструє ефективність протягом багатьох років, та допомагає відстоювати наші спільні інтереси, демократичні принципи та рухатися уперед, будувати майбутнє, пам'ятаючи про минуле", - наголосив він.

Разумков зазначив, що відносини між Литвою і Україною залишаються дружніми.

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"Коронавірус вніс зміни в життя і роботу держав та їх парламентів. Це відобразилося на форматі наших відносин, але не відобразилося на їх щирості. Наші спільні цінності та інтереси, які відстоює і Україна, і Литва, залишаються сталими", - зауважив він.

Голова Верховної Ради окремо подякував Литві за підтримку України в боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність.

"Перемир’я на Сході України тривало 42 дні, але, на жаль, 6 вересня ми знову мали втрати на фронті. Перед нами стоїть багато викликів, і лише разом ми зможемо все здолати. З огляду на це, я хочу щиро подякувати Литві за допомогу в лікуванні 282 наших військовослужбовців, що постраждали в результаті бойових дій на Сході України, а також за підтримку у відновленні школи в Авдіївці. Ми розуміємо, наскільки це непросто для вас і важливо для нас", - зазначив Дмитро Разумков

Як повідомлялося, Разумков в четвер перебуває з офіційним візитом в Литві.