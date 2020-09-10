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Новини Коронавірус і карантин
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Київський аферист "заробив" пів мільйона гривень на фіктивному продажу медичних масок, - прокуратура

Київський аферист

У Києві аферист "заробив" 500 тис. грн на фіктивному продажу медичних масок, йому повідомлено про підозру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 2 повідомлено про підозру 34-річному чоловіку за фактом вчинення шахрайських дій, внаслідок яких завдано збитків на суму майже 500 тис. гривень (ч. 3 ст. 190 КК України).

Так, в лютому 2020 року, на початку епідемії коронавірусу підозрюваний з метою наживи під виглядом продажу захисних медичних масок придбав товариство та оформив його на підставну особу. Після цього чоловік розмістив на популярних інтернет-сайтах оголошення про продаж захисних медичних масок, яких фактично не мав в наявності, зазначивши, що розрахунки за товар здійснюються виключно шляхом проведення безготівкових банківських операцій.

Потерпілі перераховували грошові кошти на рахунок фіктивного підприємства, однак товар їм не відправлявся, контактні телефони вимикались, електронні поштові скриньки видалялись.

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Внаслідок указаних неправомірних дій завдано збитки 12 організаціям та 8 громадянам на загальну суму майже 500 тис. гривень. Серед постраждалих - дві благодійні організації та два державних медичних заклади, які здійснюють лікування та реабілітацію людей та виконують надважливу соціальну функцію під час боротьби з пандемією "COVID-19".

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюються інші епізоди його злочинної діяльності.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Дарницького УП ГУ НП у м. Києві, оперативне супроводження - управлінням протидії кіберзлочинам в місті Києві та Лівобережним МРВ ГУ СБУ м. Києві та Київській області.

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Київський аферист заробив пів мільйона гривень на фіктивному продажу медичних масок, - прокуратура 01

Автор: 

карантин (18172) маска (157) шахрайство (1079) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) маски (118)


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А что в Киеве еще есть аферисты, они уже все давно честные бизнесмены.
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10.09.2020 13:14 Відповісти
ЛОХ НЕ ВЫМРЕТ ЛОХ НЕ МАМОНТ.... КАК ГОВАРИВАЛ "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" ЕВРЕЙ МАВРОДИ (ПОКОЙНЫЙ) ..А ЛОХ СТАЛ ПРЕЗИДЕНТОМ И СДЕЛАЛ ЛОХАМИ ВСЮ УКРАИНУ....
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10.09.2020 13:19 Відповісти
Я подумал, новость про Зе...
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10.09.2020 13:15 Відповісти
Ну и? А сколько Государственный аферист кРадуцкий и Ко украли на официальной продаже госрезерва масок в начале коронавируса???
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10.09.2020 13:15 Відповісти
Тоже, нашли мне афериста.
Киевский аферист Кличко заработал 500 миллионов гривень на фиктивной вывозке снега в этом году!
Ау, Венедиктова, ты где?
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10.09.2020 13:25 Відповісти
"Киевский аферист "заработал" полмиллиона гривен на фиктивной продаже медицинских масок" - если бы продал не фиктивно, заработал бы 180 миллионов, как Радуцкий.
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10.09.2020 13:37 Відповісти
Депутат от слуги урода радуцкий, если не ошибаюсь?
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10.09.2020 19:34 Відповісти
 
 