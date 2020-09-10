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"Слуга народу" Яременко про "інспекцію" в зоні ООС: Представник СЦКК роздивлятиметься українські позиції в бінокль

Представники найманців РФ не перебуватимуть на позиціях українських військових у районі села Шуми під час інспекції, узгодженої вчора в Тристоронній контактній групі.

Про це заявив в Facebook нардеп з фракції "Слуга народу" Богдан Яременко, передає Цензор.НЕТ.

"Є одноразова акція верифікації. У присутності представника місії ОБСЄ представник СЦКК наблизиться до наших позицій на віддаль, що дозволить роздивитися їх у бінокль", - заявив Яременко.

Нардеп стверджує, що одночасно представник України буде оглядати російські позиції.

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Яременко підкреслив, що ситуація неприємна, оскільки росіяни фактично поставили під сумнів діяльність місії ОБСЄ, представники якої запевнили, що ніяких інженерних робіт, які порушують угоду про перемир'я, Україна не веде.

За словами нардепа, представники ОБСЄ заявили, що нинішня акція верифікації буде одноразовою і не стане прецедентом для повторення в інших місцях.

Слуга народу Яременко про інспекцію в зоні ООС: Представник СЦКК роздивлятиметься українські позиції в бінокль 01

Раніше учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участі представника координатора від ОБСЄ.

Автор: 

інспекція (82) ОБСЄ (3504) Донбас (22355) найманці рф (2053) Яременко Богдан (148)


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Топ коментарі
+10
Эээээ бородатый гамадрил. Сообщи свежие прайсы анальных киевских тётон "низкой социальной ответственности" !
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10.09.2020 13:23
+9
Шоб ты дзюрилку свою, всю свою говенную жизнь, в бинокль рассматривал, кнур озабоченный.
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10.09.2020 13:31
+8
"Слуга народа" Яременко об "инспекции" в зоне ООС: Представитель СЦКК будет рассматривать украинские позиции в бинокль - Цензор.НЕТ 3054
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10.09.2020 13:23
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"єєє нет, я люблю когда на виду... И ПОЩУПАТЬ можно!" Шо за бред!? Какие биноКЛЯ!?
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10.09.2020 13:22 Відповісти
Эээээ бородатый гамадрил. Сообщи свежие прайсы анальных киевских тётон "низкой социальной ответственности" !
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10.09.2020 13:23 Відповісти
т.е. бинокль в очело - табу ? или наоборот ?
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10.09.2020 13:25 Відповісти
СОВ-ИНФОРМ-БЮРО СООБЩАЕТ ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕЖДУ СТАВКОЙ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУВАЧА СТАЛИНА И СТАВКОЮ ФЮРЕРА ДОГОВОРИЛИСЬ- ЧТО ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ КРАСНОЙ АРМИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЕРМАХТА БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬ В БИНОКОЛЬ В ПРИСУТСТВИИ ШЕФА ГЕСТАПО МЮЛЛЕРА... ну как то так ......звучало бы сей еврейский бред в Годы второй Мировой войны представляю подобный фонтан от Рузвельта или Черчиля? их бы вынесли в АД через 5 минут подобной херни..а у нас умыротворение ДЕБИЛОМ ВОВОЧКОЙ... мамин ..оця....
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10.09.2020 13:37 Відповісти
О .... любитель женских прелестей загавкал.... в Анал его в Анал...🤗
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10.09.2020 13:40 Відповісти
О .... любитель женских прелестей загавкал.... в Анал его в Анал...🤗
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10.09.2020 13:41 Відповісти
"Слуга народа" Яременко об "инспекции" в зоне ООС: Представитель СЦКК будет рассматривать украинские позиции в бинокль - Цензор.НЕТ 3054
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10.09.2020 13:23 Відповісти
А из нашего окошка
Только жопы ей немножко.
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10.09.2020 13:51 Відповісти
Это не станет прецедентом - божится насильник
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10.09.2020 13:29 Відповісти
Нет, просто в презервативе!
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10.09.2020 13:32 Відповісти
то есть в биноклю виднее, чем с БПЛА?! шо этот дурень несёт?
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10.09.2020 13:24 Відповісти
в ****** он должен их рассматривать!!! в большой такой! c 0X зумом!
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10.09.2020 13:25 Відповісти
А как на счет анала?
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10.09.2020 13:26 Відповісти
бинокль неудобно.

подзорная труба сподручнее
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10.09.2020 13:38 Відповісти
лучше бы молчал. теперь от ст.111 отмазаться будет невозможно.
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10.09.2020 13:26 Відповісти
«Адін рас, нє пітор-асс».
Ярьома, в курсах.
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10.09.2020 13:27 Відповісти
"...представитель СЦКК приблизится к нашим позициям"
Яременко відверто запрошує російські війська в Україну.
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10.09.2020 13:30 Відповісти
Откуда єто озабоченое чмо вообще что-то знает.
Очевидно что выродки пытаются, как обычно привыкли, заболтать скользкую тему контраверсийными заявамы.
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10.09.2020 13:30 Відповісти
Бред, ну что можно увидеть в бинокли, чтоб определить нарушение нужно сравнивать снимки с беспилотников.
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10.09.2020 13:30 Відповісти
Почали викручуватись, покидькі зелені...
Чи вперше фєдєрасти «не вірять»???
Та вони завжди ************* у такий спосіб, що всі їх «абіжают», прямо як ваш верховний патерпілий...
Так з якого #уя ви їм вирішили дозволяти лазити по наших позиціях??? А у біноклі та з квадрокоптерів вони давно все бачили, так що не 3,14здіть - просто знов українське суспільство, а не зелена ботва, вас зупинила...
Але чи не відбувається прикриття, цим скандалом, нового скорочення в армії, від якого у лікарню втік Хомчак???
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10.09.2020 13:30 Відповісти
Шоб ты дзюрилку свою, всю свою говенную жизнь, в бинокль рассматривал, кнур озабоченный.
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10.09.2020 13:31 Відповісти
"Нардеп утверждает, что одновременно представитель Украины будет осматривать российские позиции.Источник: https://censor.net/ru/n3218566"

Где подтверждение этому и почему об этом говорит только один нардеп,а все остальные - говорят о том, что будет односторонний допуск?
Похоже на то, что Еременко просто лжет.
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10.09.2020 13:31 Відповісти
Каков поп - таков приход. Нужно говорить кто поп?
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10.09.2020 13:33 Відповісти
какие прихожане, такой и поп
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10.09.2020 13:39 Відповісти
Боже як достала вся ця підворотня шушера котра дорвалась до корита і всіх крім себе вважає кретинами. Хоча. Кацацапи за дарма їм грошей не дають.
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10.09.2020 13:31 Відповісти
Договнокомандувалися! Генерал-майор російської армії буде інспектувати позиції ССО України...До нас з перевіркою прийде злодій, який же нас і обікрав🤯
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10.09.2020 13:33 Відповісти
если человек идиот, то это не лечится в слугах зесброда таких большинство
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10.09.2020 13:34 Відповісти
КАКОЙ СМЫСЛ?!!
Кацапы могут все, что хотят, рассмотреть со своих СПУТНИКОВ!
По этому, все эти "инспекции" направлены только на наше УНИЖЕНИЕ, получение оккупантами ПРЕФЕРЕНЦИЙ и их ЛЕГАЛИЗАЦИЮ!
И Зе-изменники с радостью идут на встречу оккупантам с их хотелками.
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10.09.2020 13:36 Відповісти
під час інспектування росіянами у наших військових зброю вилучать?
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10.09.2020 13:36 Відповісти
боже, ну что за рожа, на половой орган похожа
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10.09.2020 13:36 Відповісти
Чубато-бородатый анал
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10.09.2020 16:39 Відповісти
Отличная цель для снайпера.
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10.09.2020 13:36 Відповісти
Влада хитрожопих ЗЕнедоумків.
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10.09.2020 13:37 Відповісти
все зели всегда брешут чтобы прикрыть свои мутки
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10.09.2020 13:38 Відповісти
- Теж задоволення прямо скажемо ніякого, - написав Яременко у ФБ.
І, замріяно почухавши потилицю, подумки додав:
- Зовсім не те що анал.
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10.09.2020 13:39 Відповісти
Несколько дней разгоняли зраду, а тут пришёл лохматый ловелас и всю малину поломал.)))
Нет? Сепары будут по блиндажам шастать, в личных вещах рыться и в борщ плевать?
Ничего хорошего нет в этой ситуации, но и истерика мягко говоря преувеличена.
Ещё Порошенко сказал- военного решения у проблемы нет, нужно договариваться. Сам свалил, оставив весь гемор тонкой натуре творческой личности.)) Вот эта личность и договаривается, как может.
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10.09.2020 13:44 Відповісти
бедная личность . силой заставили стать президентом и ворох проблем на его неокрепшие плечи взвалили
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10.09.2020 14:03 Відповісти
И деньги украинцев вместе с Коломойским и суркисами насильно заставили зЭ-гидранта из привата в свои офшоры десятками миллионов долларов тырить...
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10.09.2020 16:38 Відповісти
А сейчас как они рассматривают позиции ВСУ? Через подзорную трубу?
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10.09.2020 13:49 Відповісти
А может в монокль? Или в пенсне?
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10.09.2020 13:51 Відповісти
"Слуга народу" Яременко про "інспекцію" в зоні ООС: Представник СЦКК роздивлятиметься українські позиції в бінокль - Цензор.НЕТ 1342
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10.09.2020 14:01 Відповісти
Як це вплине на те, що ви збираєтесь співпрацювати та офіційно визнати терористичні організації ордло стороною домовленостей?
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10.09.2020 14:35 Відповісти
А стрим на иксХамстер он не хочет заказать с неграми
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10.09.2020 14:45 Відповісти
Один раз не пидо.ас, это одноразовая верификация, Ярема, ты это так себе представляешь?
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10.09.2020 14:54 Відповісти
уё анал табу.
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10.09.2020 15:19 Відповісти
Противно на этого чубаку даде смотреть, не то, что слушать. У него вместо рта - анал
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10.09.2020 16:36 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3268925.html Ха, ЗЕлупень поганая "включила заднюю"!

Инспекцию, значит отменили, ага.
Так вот, про причины, последствия и "мудрых".
Особенно про "мудрых", которые вчера весь вечер писали грустные посты о том, что уличные акции в Киеве мол никого не пугают, эффекта не имеют и это все.
Конечно-конечно, не буду спорить. Только вот инспекцию отменили.
Соупадение?
Ю.Бирюков
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10.09.2020 18:24 Відповісти
и шо?
к этому любителю проституток и анала ещё кто то прислушивается?
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11.09.2020 06:39 Відповісти
 
 