"Слуга народу" Яременко про "інспекцію" в зоні ООС: Представник СЦКК роздивлятиметься українські позиції в бінокль

Представники найманців РФ не перебуватимуть на позиціях українських військових у районі села Шуми під час інспекції, узгодженої вчора в Тристоронній контактній групі.

Про це заявив в Facebook нардеп з фракції "Слуга народу" Богдан Яременко, передає Цензор.НЕТ.

"Є одноразова акція верифікації. У присутності представника місії ОБСЄ представник СЦКК наблизиться до наших позицій на віддаль, що дозволить роздивитися їх у бінокль", - заявив Яременко.

Нардеп стверджує, що одночасно представник України буде оглядати російські позиції.

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Яременко підкреслив, що ситуація неприємна, оскільки росіяни фактично поставили під сумнів діяльність місії ОБСЄ, представники якої запевнили, що ніяких інженерних робіт, які порушують угоду про перемир'я, Україна не веде.

За словами нардепа, представники ОБСЄ заявили, що нинішня акція верифікації буде одноразовою і не стане прецедентом для повторення в інших місцях.

Раніше учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участі представника координатора від ОБСЄ.