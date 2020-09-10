"Слуга народу" Яременко про "інспекцію" в зоні ООС: Представник СЦКК роздивлятиметься українські позиції в бінокль
Представники найманців РФ не перебуватимуть на позиціях українських військових у районі села Шуми під час інспекції, узгодженої вчора в Тристоронній контактній групі.
Про це заявив в Facebook нардеп з фракції "Слуга народу" Богдан Яременко, передає Цензор.НЕТ.
"Є одноразова акція верифікації. У присутності представника місії ОБСЄ представник СЦКК наблизиться до наших позицій на віддаль, що дозволить роздивитися їх у бінокль", - заявив Яременко.
Нардеп стверджує, що одночасно представник України буде оглядати російські позиції.
Яременко підкреслив, що ситуація неприємна, оскільки росіяни фактично поставили під сумнів діяльність місії ОБСЄ, представники якої запевнили, що ніяких інженерних робіт, які порушують угоду про перемир'я, Україна не веде.
За словами нардепа, представники ОБСЄ заявили, що нинішня акція верифікації буде одноразовою і не стане прецедентом для повторення в інших місцях.
Раніше учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участі представника координатора від ОБСЄ.
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Только жопы ей немножко.
подзорная труба сподручнее
Ярьома, в курсах.
Яременко відверто запрошує російські війська в Україну.
Очевидно что выродки пытаются, как обычно привыкли, заболтать скользкую тему контраверсийными заявамы.
Чи вперше фєдєрасти «не вірять»???
Та вони завжди ************* у такий спосіб, що всі їх «абіжают», прямо як ваш верховний патерпілий...
Так з якого #уя ви їм вирішили дозволяти лазити по наших позиціях??? А у біноклі та з квадрокоптерів вони давно все бачили, так що не 3,14здіть - просто знов українське суспільство, а не зелена ботва, вас зупинила...
Але чи не відбувається прикриття, цим скандалом, нового скорочення в армії, від якого у лікарню втік Хомчак???
Где подтверждение этому и почему об этом говорит только один нардеп,а все остальные - говорят о том, что будет односторонний допуск?
Похоже на то, что Еременко просто лжет.
Кацапы могут все, что хотят, рассмотреть со своих СПУТНИКОВ!
По этому, все эти "инспекции" направлены только на наше УНИЖЕНИЕ, получение оккупантами ПРЕФЕРЕНЦИЙ и их ЛЕГАЛИЗАЦИЮ!
И Зе-изменники с радостью идут на встречу оккупантам с их хотелками.
І, замріяно почухавши потилицю, подумки додав:
- Зовсім не те що анал.
Нет? Сепары будут по блиндажам шастать, в личных вещах рыться и в борщ плевать?
Ничего хорошего нет в этой ситуации, но и истерика мягко говоря преувеличена.
Ещё Порошенко сказал- военного решения у проблемы нет, нужно договариваться. Сам свалил, оставив весь гемор тонкой натуре творческой личности.)) Вот эта личность и договаривается, как может.
Инспекцию, значит отменили, ага.
Так вот, про причины, последствия и "мудрых".
Особенно про "мудрых", которые вчера весь вечер писали грустные посты о том, что уличные акции в Киеве мол никого не пугают, эффекта не имеют и это все.
Конечно-конечно, не буду спорить. Только вот инспекцию отменили.
Соупадение?
Ю.Бирюков
к этому любителю проституток и анала ещё кто то прислушивается?