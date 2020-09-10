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Новини Коронавірус і карантин
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Дистанційне навчання в школах підтримують лише 5% жителів України, - опитування групи "Рейтинг"

Дистанційне навчання в школах підтримують лише 5% жителів України, - опитування групи

Абсолютна більшість жителів України вважають, що діти повинні ходити в школу і вважають, що ситуація з весняним карантином негативно вплинула на успішність навчання дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані соцопитування Соціологічної групи "Рейтинг"

Так, за даними дослідження 40% опитаних негативно ставляться до запровадження обмежувальних заходів для організації навчання у школах з нового навчального року. 30% – ставляться до цього позитивно, 22% – нейтрально.

Відносно більше тих, хто негативно ставиться до обмежувальних заходів серед опитаних, які проживають з дітьми до 17 років.

У той же час, половина опитаних вважають оптимальними протикарантинні правила для шкіл, запроваджені владою з вересня цього року. При цьому, чверть вважають їх надто жорсткими, 11% – навпаки надто м’якими. Відносно більше тих, хто вважає запроваджені заходи жорсткими, серед тих, хто має дітей дошкільного віку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві школи та ще 20 класів в 11 школах Києва перевели на дистанційне навчання через захворювання вчителів та учнів на COVID-19, - Кличко

49% підтримують обов’язкове носіння масок для учнів на перервах у школі, попри це 45% – проти такої ініціативи. Найбільше останніх серед тих, хто має дітей дошкільного та шкільного віку.

72% вважають, що навчання в школах цього року потрібно проводитися за традиційною системою (з відвідуванням навчальних закладів). 19% підтримують змішану форму (традиційну та дистанційну), лише 5% – повністю дистанційну. Відносно більше тих, хто підтримує інноваційні підходи до навчання дітей, серед респондентів молодої вікової категорії (18-29 років) та мешканців міст.

74% вважають, що ситуація з весняним карантином негативно вплинула на успішність навчання дітей у школах. 66% мають подібні очікування і щодо навчання цього року.

Також дивіться: Київ розробив кілька сценаріїв навчання в школах восени. План дій буде представлено 7 серпня, - Кличко. ВIДЕО

86% тих, чиї діти навчалися у школі цього року під час карантину, зазначили, що вони мали доступ до онлайн навчання. 14% – не мали. Основними причинами, які стали на заваді онлайн навчання, опитані, чиї діти не навчалися дистанційно, назвали відсутність інтернету (33%), погану організацію зі сторони навчального закладу (15%) та відсутність комп’ютера, планшету або мобільного телефону (14%).

47% опитаних, чиї діти навчалися онлайн, використовували для занять Viber, 28% – Zoom, 13% – Skype, по 11% – телеуроки або ж Google classroom.

61% зазначили, що заняття з дітьми онлайн відбувалися регулярно, 18% – що вони мали як регулярний, так і нерегулярний характер, і лише 10% сказали, що уроки відбувалися переважно нерегулярно.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 1-5 вересня 2020 р.

Автор: 

карантин (18172) освіта (1298) опитування (1934) школа (2208) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) дистанційне навчання (134)


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Топ коментарі
+4
И ответ на вопрос "почему" элементарный - так не переложишь ответственность за своего отпрыска на кого-то другого.
Это ж надо будет сидеть с ним, объяснять, иногда даже вспоминать... А 73% взрослых сами школу с трудом закончили.
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10.09.2020 13:35
+2
Та ви що, вчитель для бидла ще й винен, а ви кажете про компенсації. В класі 35 учнів, тут в нормальних умовах з розуму зійти можна, а не в час пандемії. Часто можна почути, що он в Швеції, он ще десь... Так в Швеції по 35 учнів в класі? В Швеції така вбита система охорони здоров`я? В Швеції ставка вчителя нижча від мінімальної зарплати? Отож, пілять...
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10.09.2020 13:52
+1
Для инфо. для тех кто уже расслабился.

У подруги моей супруги Короной переболели родители. папе дало осложнение на ноги, маме на глаза, из-за этого маме пришлось уйти из школы, была там преподавателем. Болели летом
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10.09.2020 15:04
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Більшість вчитeлів в школах - з груп ризику. Вік за 55 років, від постійного нeрвового напружeння підвищeнний тиск, сeрцeво-судинні хвороби, діабeт другого типу. Чому вчитeлям нe доплачують за шкідливі умови: ризик заразитися в них набагато вищий ніж у пeрeсічних людeй. Цілий дeнь сeрeд учнів, маску носити нe можна, спілкування тіснe. Хто будe платити компeнсацію вчитeлю за лікування, інвалідність чи, нe дай Бог, смeрть від коаід19? Чи кинули на пeрeдову на заклання, як завжди у нас, наплювавши на життя людeй?
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10.09.2020 13:31 Відповісти
Та ви що, вчитель для бидла ще й винен, а ви кажете про компенсації. В класі 35 учнів, тут в нормальних умовах з розуму зійти можна, а не в час пандемії. Часто можна почути, що он в Швеції, он ще десь... Так в Швеції по 35 учнів в класі? В Швеції така вбита система охорони здоров`я? В Швеції ставка вчителя нижча від мінімальної зарплати? Отож, пілять...
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10.09.2020 13:52 Відповісти
Это как раз то количество"небожителей" которые живут в параллельной Украине , владеющих 95% национального богатства и дети которых Реально учатся дистанционно...В Англии, Франции, США........
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10.09.2020 13:25 Відповісти
И ответ на вопрос "почему" элементарный - так не переложишь ответственность за своего отпрыска на кого-то другого.
Это ж надо будет сидеть с ним, объяснять, иногда даже вспоминать... А 73% взрослых сами школу с трудом закончили.
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10.09.2020 13:35 Відповісти
Понятно. Все хотят быть богатыми и здоровыми. Все за все хорошее против всего плохого. ( это все именно про это) Дистанционное "обучение" это, особенно в наших условиях, имитация процесса. Но ситуация и реальность заставит власть усиливать карантин и в этом плане., хотя будут стараться дотянуть до 20 х чисел октября, что бы провести выборы, а потом закроют школы)., иначе они просто утонут в количестве больных, зараженных, умерших. Мед система не выдержит и рухнет. Для меня вопрос в другом, а может жесткий карантин нужно было бы вводить не весной, а скажем с июля. А до этого только перекрыть границы и межобластное сообщение. А на данный момент власть бросила все на самотек. и имитирует процесс., как будет так и будет. Тогда и будем что то делать.
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10.09.2020 14:18 Відповісти
Дистанційне навчання веде до розумової деградації підлітків. Якщо "заочно вчитись все одно що заочно їсти - скільки губами не плямкай, а кендюх пустий", то вчитись дистанційно це навіть "не плямкати губами". Тому ми змушені наймати репетиторів для підготовки до ЗНО, що коштує близько 6 тисяч щомісяця. В Києві ще можна знайти пристойних викладачів якщо Ви готові і маєте чим платити. Жоден з наших репетиторів в школі вже давно не працює. В провінції ситуація взагалі катастрофічна. Дітей просто позбавили майбутнього бо "сон розуму породжує чудовиськ"... Ці "чудовиська" стануть тим токсичним середовищем з якого мої діти виїдуть. А жидокацапські падлюки мріють таких неуків визискувати... Ідіоти...
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10.09.2020 14:23 Відповісти
Для инфо. для тех кто уже расслабился.

У подруги моей супруги Короной переболели родители. папе дало осложнение на ноги, маме на глаза, из-за этого маме пришлось уйти из школы, была там преподавателем. Болели летом
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10.09.2020 15:04 Відповісти
та это нереально, особенно для младших классов.
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10.09.2020 17:27 Відповісти
Двоноги нездатні до адекатизації...!
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10.09.2020 17:43 Відповісти
Школа будет скидываться на шторы для школьников при дистанционном образовании?
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10.09.2020 20:00 Відповісти
 
 