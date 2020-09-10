Дистанційне навчання в школах підтримують лише 5% жителів України, - опитування групи "Рейтинг"

Абсолютна більшість жителів України вважають, що діти повинні ходити в школу і вважають, що ситуація з весняним карантином негативно вплинула на успішність навчання дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані соцопитування Соціологічної групи "Рейтинг"

Так, за даними дослідження 40% опитаних негативно ставляться до запровадження обмежувальних заходів для організації навчання у школах з нового навчального року. 30% – ставляться до цього позитивно, 22% – нейтрально.

Відносно більше тих, хто негативно ставиться до обмежувальних заходів серед опитаних, які проживають з дітьми до 17 років.

У той же час, половина опитаних вважають оптимальними протикарантинні правила для шкіл, запроваджені владою з вересня цього року. При цьому, чверть вважають їх надто жорсткими, 11% – навпаки надто м’якими. Відносно більше тих, хто вважає запроваджені заходи жорсткими, серед тих, хто має дітей дошкільного віку.

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49% підтримують обов’язкове носіння масок для учнів на перервах у школі, попри це 45% – проти такої ініціативи. Найбільше останніх серед тих, хто має дітей дошкільного та шкільного віку.



72% вважають, що навчання в школах цього року потрібно проводитися за традиційною системою (з відвідуванням навчальних закладів). 19% підтримують змішану форму (традиційну та дистанційну), лише 5% – повністю дистанційну. Відносно більше тих, хто підтримує інноваційні підходи до навчання дітей, серед респондентів молодої вікової категорії (18-29 років) та мешканців міст.

74% вважають, що ситуація з весняним карантином негативно вплинула на успішність навчання дітей у школах. 66% мають подібні очікування і щодо навчання цього року.

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86% тих, чиї діти навчалися у школі цього року під час карантину, зазначили, що вони мали доступ до онлайн навчання. 14% – не мали. Основними причинами, які стали на заваді онлайн навчання, опитані, чиї діти не навчалися дистанційно, назвали відсутність інтернету (33%), погану організацію зі сторони навчального закладу (15%) та відсутність комп’ютера, планшету або мобільного телефону (14%).



47% опитаних, чиї діти навчалися онлайн, використовували для занять Viber, 28% – Zoom, 13% – Skype, по 11% – телеуроки або ж Google classroom.



61% зазначили, що заняття з дітьми онлайн відбувалися регулярно, 18% – що вони мали як регулярний, так і нерегулярний характер, і лише 10% сказали, що уроки відбувалися переважно нерегулярно.



Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 1-5 вересня 2020 р.