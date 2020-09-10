Інспекція позицій ЗСУ в районі селища Шуми тимчасово скасовується, - джерело в Офісі президента

Інспекція позицій Збройних сил України в районі селища Шуми за участі представників ОБСЄ 10 вересня не відбудеться і поки що тимчасово скасовується.

Про це з посиланням на Інтерфакс-Україна повідомляє Цензор.НЕТ

"Інспекції сьогодні не буде. Вона не переноситься, а поки тимчасово скасовується", - розповіло джерело в Офісі президента України.

Співрозмовник зазначив, що представники терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" перебували в складі Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) ще з 2014 року, а їх участь у переговорах визначена Мінськими домовленостями, підписаними ще п'ятим президентом України Петром Порошенком.

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"Зараз вони присутні в ТКГ. Хоча не мають юридичної сили. Україна не веде діалогу з терористами, тому президент України безпосередньо говорить із президентом РФ. Адже за столом переговорів може бути тільки Росія, яка і є агресором. Але з цим надбанням, підписаним Петром Порошенком, треба щось робити", - зазначив він.

В ОП наголосили, що йде пошук грамотних юридичних рішень, щоб закінчити війну на Донбасі й зберегти суверенітет і територіальну цілісність України.

Як повідомлялося, 7 вересня учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участі представника координатора від ОБСЄ. Українська сторона взяла на себе питання логістики і гарантії безпеки всім учасникам інспекції.

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Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про розпорядження ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна з 7 вересня почати обстріл українських позицій у районі населеного пункту Шуми. Пушилін заявив, що українські військовослужбовці нібито порушили один із пунктів домовленостей щодо режиму припинення вогню і почали незаконно будувати позиції в районі селища.

У ЗСУ звинувачення спростували. Спостерігачі СММ ОБСЄ в звіті від 5 вересня також підтвердили відсутність будь-яких змін на позиціях ЗСУ в зазначеному районі.