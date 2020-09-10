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Інспекція позицій ЗСУ в районі селища Шуми тимчасово скасовується, - джерело в Офісі президента

Інспекція позицій ЗСУ в районі селища Шуми тимчасово скасовується, - джерело в Офісі президента

Інспекція позицій Збройних сил України в районі селища Шуми за участі представників ОБСЄ 10 вересня не відбудеться і поки що тимчасово скасовується.

Про це з посиланням на Інтерфакс-Україна повідомляє Цензор.НЕТ 

"Інспекції сьогодні не буде. Вона не переноситься, а поки тимчасово скасовується", - розповіло джерело в Офісі президента України.

Співрозмовник зазначив, що представники терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" перебували в складі Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) ще з 2014 року, а їх участь у переговорах визначена Мінськими домовленостями, підписаними ще п'ятим президентом України Петром Порошенком.

Також дивіться: Військовослужбовці з Шумів не вірять, що на їхні позиції пустять бойовиків і кажуть, що це буде приниженням, - ТСН. ВІДЕО

"Зараз вони присутні в ТКГ. Хоча не мають юридичної сили. Україна не веде діалогу з терористами, тому президент України безпосередньо говорить із президентом РФ. Адже за столом переговорів може бути тільки Росія, яка і є агресором. Але з цим надбанням, підписаним Петром Порошенком, треба щось робити", - зазначив він.

В ОП наголосили, що йде пошук грамотних юридичних рішень, щоб закінчити війну на Донбасі й зберегти суверенітет і територіальну цілісність України.

Як повідомлялося, 7 вересня учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участі представника координатора від ОБСЄ. Українська сторона взяла на себе питання логістики і гарантії безпеки всім учасникам інспекції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні увечері ветерани пікетуватимуть ОП на знак протесту проти домовленостей про інспектування ворогом позицій ООС

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про розпорядження ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна з 7 вересня почати обстріл українських позицій у районі населеного пункту Шуми. Пушилін заявив, що українські військовослужбовці нібито порушили один із пунктів домовленостей щодо режиму припинення вогню і почали незаконно будувати позиції в районі селища.

У ЗСУ звинувачення спростували. Спостерігачі СММ ОБСЄ в звіті від 5 вересня також підтвердили відсутність будь-яких змін на позиціях ЗСУ в зазначеному районі.

Донбас (22355) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+60
Трохи обісрався зелелох😂
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10.09.2020 13:44
+35
прощупали народ.. и как понравилась реакция?
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10.09.2020 13:44
+32
Просто ждут пока инфошум пройдёт, и земрази дальше продолжат сливать интересы Украины.
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10.09.2020 13:49
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YouTube: https://youtu.be/mLh4TdUhMuc "Інспекція" росіян на фронті це державна зрада. Зеленський має відповісти

Інспекція позицій ЗСУ в районі селища Шуми тимчасово скасовується, - джерело в Офісі президента - Цензор.НЕТ 9111
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10.09.2020 13:59 Відповісти
Порошенко так "разграбил" армию, что у Зеленского 1,5 года всё никак не получалось сдаться.
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10.09.2020 13:59 Відповісти
У меня такое ощущение что Зеля поочередно подставляет свой зад и нашим и вашим в попытке угодить и тем и тем.
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10.09.2020 13:59 Відповісти
вся каденция зесрани пройдет по принципу:

зе: пустим воду в крым
народ: шо ты, ****, сказал?
зе:ой, мы пошутили!)
зе: отдадим сепарам весь донецк с луганском!
народ: шо ты, ****, сказал?
зе:ой, мы пошутили!)
зе: амнистия всем сепарам!
народ: шо ты, ****, сказал?
зе:ой, мы пошутили!)
зе: легализуем ордло!
народ: шо ты, ****, сказал?
зе:ой, мы пошутили!)
зе: будем договариваться напрямую с сепарами!
народ: шо ты, ****, сказал?
зе:ой, мы пошутили!)
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10.09.2020 14:00 Відповісти
Акцию Нiт капитуляции-2 уже анонсировали?
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10.09.2020 14:00 Відповісти
YouTube: https://youtu.be/kScFEk_cS2I Ціна "перемир'я". Що Зе пообіцяв Путіну?

Інспекція позицій ЗСУ в районі селища Шуми тимчасово скасовується, - джерело в Офісі президента - Цензор.НЕТ 8692
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10.09.2020 14:01 Відповісти
Інспекція позицій ЗСУ в районі селища Шуми тимчасово скасовується, - джерело в Офісі президента - Цензор.НЕТ 889
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10.09.2020 14:02 Відповісти
Главное в этом(!!!) посыле - временно(!!!) отменяется..........так что рано «радоваться»........
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10.09.2020 14:02 Відповісти
Зепадаль начала кирпичами срать 😁
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10.09.2020 14:04 Відповісти
Суверенитет это главнее чем территориальная целостность. Потому что нам предлагают не присоединить ОРДЛО , а войти в него. Превратившись то ли в протекторат "малороссию" либо в генерал - губернаторство "новороссию." И за это сделать видимость " присоединения" деградированого, разрушенного, криминального района напичканного оружием, наркотиками и злобы, с населением из про российских пенсионеров и бандитов.. ( замечу что о Крыме даже речь не идет)
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10.09.2020 14:05 Відповісти
Щось воно,братця не теє,тобто,не тоє.НАМ СТАВЛЯТЬ УМОВИ! Хто?-Донецькі бандити у купі із пуциком,вірніше,навпаки .А воно уже й обісралрось із переляку.Один уже був,ставленик кучі(лайна),що здав усе:Україну,державні таємниці,її армію,народ,та й здав би й рідну матір за файне бабло.То ми маємо ставити умови,ультиматими,вимоги і т ін. і на основі наших вимог президент має формувати свою думку і доводити її до міжнародної спільноти,а тим більше до донецьких ворюг і пуцика.А воно що робить укупі із старим маразматиком Кравчуком,те ж що й єнакієвська падла,здає все,що можна здати на посаді президента: честь гідність,незалежність,волю України,її народу,а особливо,її славної армії.Хто надав йому право збезчещувати нашу армію,хто надав йому право обгаджувати пам"ять про загиблих воїнів,які на відміну від нього, не засцяли,а захищали честь України до останнього свого подиху.Хто,ми,народ України?Неправда! Ми ще заставимо цього клоуна відповідати перед Українським військовим трибуналом за його "приколи"!
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10.09.2020 21:45 Відповісти
Если бы не патриоты клоун продал бы Украину пуйлу и плясал у него в сауне как и раньше
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10.09.2020 14:10 Відповісти
Пока отложили надо поднять вопрос об инспекции рашки и её отростков.
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10.09.2020 14:11 Відповісти
Ссут зеленые мрази.подонки зеленые.зеЛя и ермак за все ответят.дело времени
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10.09.2020 14:12 Відповісти
Уже- всьо, інспекцію відмінили. Мабуть не знайшлося кому наказ підписати.
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10.09.2020 14:12 Відповісти
Они ещё обязательно попробуют. И пойдут дальше, гораздо дальше. Если мы их не уничтожим.
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10.09.2020 14:15 Відповісти
В цьому немає реально зацікавлених серед "еліт", а населення не має жодної реальної політичної сили. То ж, має статис щось аж занадто екстраординарне аби їх знищили.
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10.09.2020 14:23 Відповісти
Но с этим достоянием, подписанным Петром Порошенко, надо что-то делат Источник: https://censor.net/ru/n3218572

Может "источник" забыл, что Минские соглашения были подписаны в условиях вторжения регулярной армии РФ, во время Илловайского котла. На тот момент договор был выгодным, потому что остановил наступление орды и дал время перегруппироваться.
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10.09.2020 14:14 Відповісти
Так ні Грузія нічого не підписувала, ні Молдова не кажучи вже про Хорватію чи Францію.
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10.09.2020 14:24 Відповісти
это то да, куйло б все равно на киев не шел бы, но вот выйти на границы донецкой и луганской областей, как хотели местные ватаны--то запросто, те мы бы потеряли мариуполь, славянск, краматорск, северодонецк...так что скорее всего решение было трудным, но необходимым
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11.09.2020 10:52 Відповісти
Треба було не мінський договорняк підписувати, а військовий стан запроваджувати, пілять.
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10.09.2020 14:27 Відповісти
и как бы это повлияло на состояние нашей армии и горячую фазу?
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10.09.2020 14:41 Відповісти
Может быть, не знаю. Никто не знает какой выбор стоял на тот момент перед главнокомандующим, впрочем как и сейчас. Со стороны всегда виднее что делать.
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10.09.2020 14:56 Відповісти
а помогло бы?если последние волны мобилизации проваливались?и не рухнула бы к чертям экономика?умиляют диванные тролли, которые себе мнят суперстратегами, сидя на диване
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11.09.2020 10:53 Відповісти
А что, террористы уже оставили Дебальцево и ушли, согласно минским должно быть наше?
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10.09.2020 15:38 Відповісти
Зеля, когда-же до тебя дойдет: никаких уступок кацапомразям и их прихлебаелям!

нах нужен гнилой мир с орками, тем более по сравнению с 2014 годом у них шансов против нас намного меньше

при таких ценах на нефть через год снежная нигерия рассыпится к куям и самораспадется

не веди никаких переговоров с террористами и не смей сливать 40-миллионную страну!
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10.09.2020 14:15 Відповісти
Не. Это когда до тебя дойдёт что оно заклятый враг Украины и работает на путлера?
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10.09.2020 14:17 Відповісти
А может эти утырки из ДыРы захотят еще и Киев поинспектировать ? Ну мало-ли чего там в Киеве происходит - может что-то такое, что угрожает безопасности ДыРы ...
А может все-таки лучше уже по ********* им хорошо врезать ?
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10.09.2020 14:17 Відповісти
"Инспекция позиций ВСУ в районе поселка Шумы временно отменяется, - источник в Офисе президента" - и состоится после инспекции в Офисе президента.
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10.09.2020 14:18 Відповісти
Зелоху ху@ло дало команду притормозити, щоб не знесли з посади, бо попереду ще багато справ. А розмови про те що в СЦКК і раніше були представники терористів, то вони були разом з москалями. А І вважалося, що то сторона москалів. А зараз москалів там немає, то це виходило б визнання "ДНР"?
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10.09.2020 14:19 Відповісти
Та ну що уж там...Навіщо відмінили... все нормально дозволяйте ...хай перевіряють все... можна ще включити їх в склад комісі по призиву в ЗСУ, надати повноваження представників України в мінську, дозволити вірішувати питання стріляти чи не стріляти воінам ЗСУ на передовій... одночасно сформувати групу для поставки з Росіїї *********** і продуктів для ЗСУ ввести посаду помічника президента із складу тих бойовиків або російських військових-бандюків по мирному врегулюванню питання по Донбасу і Криму... Або видати Указ президента "Про те що в звязку з ти що Зеленському набридло і не цікаво виступати на самі великій сцені України в якості президента України ( бо не оцінили українці веселощів і не цінять Вовку юмородієвого ) і про перевод його с посади президента України на посаду президента світової спілики клоунів. На час президентської каденції. Всі повноваження розприділити мі іншими учасниками кв 95 та панами Медведчуком і Ермаком.
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10.09.2020 14:23 Відповісти
Перехідні положення "Богдану ні чого не двати..і спалити йому ще дві тесли"
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10.09.2020 14:26 Відповісти
Інспекція позицій ЗСУ в районі селища Шуми тимчасово скасовується, - джерело в прокремлівському офісі ...резидента. Перші кроки капітуляції - інспекція оккупантами и терористами ВСУ тимчасово скасовується. А на який термін скасовується на тиждень місяць, два.. ? Чи до поки заспокоїться український народ проґавить і допустить зраду продажних капітулянтів при владі, і необдумано дасть знищить капітуляцією свою європейську Українську державу.
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10.09.2020 14:23 Відповісти
Доки не знайдеться компетентна посадова особа, яка підпише наказ.
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10.09.2020 14:26 Відповісти
Зеленский молодець!
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10.09.2020 14:27 Відповісти
Да!Так красиво та смачно забздіти може тільки настоящий "патріот"!!
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10.09.2020 14:34 Відповісти
Інспекція позицій ЗСУ в районі селища Шуми тимчасово скасовується, - джерело в Офісі президента - Цензор.НЕТ 9790 напомнило, как мама грудному ребёнку вещает о том, какой он молодец и как хорошо покакал.
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10.09.2020 14:46 Відповісти
Так єто оказывается опять Порошенко виноват, что-то там подписал и теперь ОПа мужественно борется против последствий "папередников"?
От это поворот...
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10.09.2020 14:29 Відповісти
кина не будет, электричество кончилось..
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10.09.2020 14:34 Відповісти
Інспекція позицій ЗСУ в районі селища Шуми тимчасово скасовується, - джерело в Офісі президента - Цензор.НЕТ 2316
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10.09.2020 14:34 Відповісти
Обосрался, Зебиленок, да?
Памперсі не подвезли?
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10.09.2020 14:37 Відповісти
Там еще таких памперсов не изобрели (зеленое дерьмо не впитывается).
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10.09.2020 14:53 Відповісти
Голобородько відмінив інспекцію?
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10.09.2020 14:40 Відповісти
https://www.facebook.com/rok.org.ua

Інспекція позицій ЗСУ в районі селища Шуми тимчасово скасовується, - джерело в Офісі президента - Цензор.НЕТ 5559
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10.09.2020 14:41 Відповісти
Просто мандат ОБСЄ не передбачає спільних інспекцій. Це, поза межами їх компітенції.
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10.09.2020 14:45 Відповісти
Хтось хотів зваляти дурочку і прокатати лохів прикриваючись ОБСЄ.
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10.09.2020 14:47 Відповісти
Уже приближается тот момент, когда чаша наполнится. Я это чувствую по настроениям в обществе.
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10.09.2020 14:46 Відповісти
Зеленое недоразумение обоссалось издать письменный приказ. И обоссыться далее.
Отвечать по законодательству Украины, пипец, как не хотят.
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10.09.2020 14:52 Відповісти
Всё равно Порошенко виноват!
Да, зебилы?
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10.09.2020 14:52 Відповісти
Походу это твоя вина.
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10.09.2020 14:59 Відповісти
Інспекція позицій ЗСУ в районі селища Шуми тимчасово скасовується, - джерело в Офісі президента - Цензор.НЕТ 5658
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10.09.2020 15:02 Відповісти
Участие в переговорах и засветка врагу своих позиций - это #какаяразница ?
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10.09.2020 15:28 Відповісти
Вовочка-капитулянт уже засцсал,как впрочем,всегда.Выходим сегодня,пусть ещё и обкакается!
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10.09.2020 15:29 Відповісти
Офис президента пора пускать на фарш - уже более, чем заслужил.
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10.09.2020 16:08 Відповісти
Что, мля? Очко жим-жим!
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10.09.2020 17:48 Відповісти
засцяли зелені.
не вдається їм здавати країну - завжди галас піднімається.
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10.09.2020 22:18 Відповісти
Дык, пан Бутусов объявил героем того, кто уничтожит агрессора на нашей земле, еще и Богдан преуспел, дал под дых бубочке-никчеме, за срыв операции по задержанию вагнеровцев - все это звенья одной цепи, предательство... А наша армия всегда была на стороне народа, шлепер это на своей шкуре прочувствовал.
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11.09.2020 03:51 Відповісти
ой, зрадочку отменили.
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10.09.2020 23:28 Відповісти
Пане Кондрашов, вы так испереживались, не ровен час, кондратий зацепит... та те пусте, головне не брати тяжкого в руки , та дурного в голову...
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11.09.2020 03:46 Відповісти
а ваапше-та , шо-та у бубочки на дурачка ( по приколу ) не прокатило... Да уж, с рейтингом начался откат в обратную сторону... Это действительно нужно быть лошком , чтобы на такой должности думать, что все прокатит на шарика, оставаясь при том в своем IQ на уровне шлепера, слэнг из подворотни в дыбильно-местечковом словоблудии - не в счет .
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11.09.2020 04:41 Відповісти
не называйте себя "Пане Кондрашов"
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11.09.2020 16:49 Відповісти
печально, но факт... разговаривал со скотишем , тот одобрительно, на полном серьезе , соглашается , шо трамп -ватан, в политике с каазлабадом. Но когда зашла речь о нашем никчеме, то лицо скотиша перевоплотилось в виновато-сочувствующую улыбку. Как будто скотишу было более стыдно за клоуна, чем мне.
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11.09.2020 04:52 Відповісти
Ви ж помітили як буксують наші євроатлантичні взаємини ?
Європи більше немає для нас. Жодних реформ не проведено, не було призначень за конкурсами - отже ми віддалились від заходу.
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11.09.2020 08:08 Відповісти
Мы Западу нужны , в крайнем случае, в качестве буфера у мордора, как для мордора, мы, Грузия, Молдова, Беларусь, страны Балтии - буферпереед Западом. Если с нашей стороны у границ с мордором курсирут стратегические амерракетоносцы и самолеты разведчики. нас уже никто не отпустит в объятия лаптеунтов, просто поводок поднатянули , дали понять зебикам , чтобы те не предавали свою страну.
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11.09.2020 14:56 Відповісти
А чому б і ні ?
Нам самим треба про себе дбади, розвиватись. Тоді і ставлення зміниться.
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11.09.2020 15:03 Відповісти
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