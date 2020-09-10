Інспекція позицій ЗСУ в районі селища Шуми тимчасово скасовується, - джерело в Офісі президента
Інспекція позицій Збройних сил України в районі селища Шуми за участі представників ОБСЄ 10 вересня не відбудеться і поки що тимчасово скасовується.
Про це з посиланням на Інтерфакс-Україна повідомляє Цензор.НЕТ
"Інспекції сьогодні не буде. Вона не переноситься, а поки тимчасово скасовується", - розповіло джерело в Офісі президента України.
Співрозмовник зазначив, що представники терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" перебували в складі Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) ще з 2014 року, а їх участь у переговорах визначена Мінськими домовленостями, підписаними ще п'ятим президентом України Петром Порошенком.
"Зараз вони присутні в ТКГ. Хоча не мають юридичної сили. Україна не веде діалогу з терористами, тому президент України безпосередньо говорить із президентом РФ. Адже за столом переговорів може бути тільки Росія, яка і є агресором. Але з цим надбанням, підписаним Петром Порошенком, треба щось робити", - зазначив він.
В ОП наголосили, що йде пошук грамотних юридичних рішень, щоб закінчити війну на Донбасі й зберегти суверенітет і територіальну цілісність України.
Як повідомлялося, 7 вересня учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участі представника координатора від ОБСЄ. Українська сторона взяла на себе питання логістики і гарантії безпеки всім учасникам інспекції.
Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про розпорядження ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна з 7 вересня почати обстріл українських позицій у районі населеного пункту Шуми. Пушилін заявив, що українські військовослужбовці нібито порушили один із пунктів домовленостей щодо режиму припинення вогню і почали незаконно будувати позиції в районі селища.
У ЗСУ звинувачення спростували. Спостерігачі СММ ОБСЄ в звіті від 5 вересня також підтвердили відсутність будь-яких змін на позиціях ЗСУ в зазначеному районі.
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зе: пустим воду в крым
народ: шо ты, ****, сказал?
зе:ой, мы пошутили!)
зе: отдадим сепарам весь донецк с луганском!
народ: шо ты, ****, сказал?
зе:ой, мы пошутили!)
зе: амнистия всем сепарам!
народ: шо ты, ****, сказал?
зе:ой, мы пошутили!)
зе: легализуем ордло!
народ: шо ты, ****, сказал?
зе:ой, мы пошутили!)
зе: будем договариваться напрямую с сепарами!
народ: шо ты, ****, сказал?
зе:ой, мы пошутили!)
Может "источник" забыл, что Минские соглашения были подписаны в условиях вторжения регулярной армии РФ, во время Илловайского котла. На тот момент договор был выгодным, потому что остановил наступление орды и дал время перегруппироваться.
нах нужен гнилой мир с орками, тем более по сравнению с 2014 годом у них шансов против нас намного меньше
при таких ценах на нефть через год снежная нигерия рассыпится к куям и самораспадется
не веди никаких переговоров с террористами и не смей сливать 40-миллионную страну!
А может все-таки лучше уже по ********* им хорошо врезать ?
От это поворот...
Памперсі не подвезли?
Отвечать по законодательству Украины, пипец, как не хотят.
Да, зебилы?
не вдається їм здавати країну - завжди галас піднімається.
Європи більше немає для нас. Жодних реформ не проведено, не було призначень за конкурсами - отже ми віддалились від заходу.
Нам самим треба про себе дбади, розвиватись. Тоді і ставлення зміниться.