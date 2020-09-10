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Новини Коронавірус і карантин
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Карантинні обмеження призвели до зростання рівня безробіття і скорочення обсягів виробництва, - експерти

Карантинні обмеження призвели до зростання рівня безробіття і скорочення обсягів виробництва, - експерти

Карантинні обмеження призвели до скорочення обсягів виробництва і зростання безробіття.

Працевлаштуватися зараз стало набагато складніше. Як зазначають фахівці з набору персоналу, роботодавці суттєво скоротили кількість вакансій і підвищили вимоги до претендентів.

"Робота є, але отримати її стало складніше. Вакансій, які публікують роботодавці на сайтах пошуку роботи, зараз менше приблизно на 30%. У той же час багато хто повернувся з-за кордону. Тобто претендентів на роботу стало значно більше. І це тисне на ринок праці. Тому багатьом людям зараз складно знайти роботу", – повідомив 24 каналу засновник рекрутингової компанії "Борщ" Сергій Марченко.

Крім того, багато українців зараз у неоплачуваних відпустках. А це, за словами експертів, - є прихованою формою безробіття. На їхню думку, подальше поширення коронавірусу і пов'язані з цим обмеження будуть і надалі стримувати економічну активність у країні.

Так, за оцінками експертів, на межі виживання опинився не тільки дрібний бізнес, а й цілі галузі економіки. Найбільше страждає сфера обслуговування, підприємства хімічної промисловості, машинобудування, аерокосмічної галузі. У мінусі опинилися також транспортні компанії та сфера розваг. Як прогнозують в уряді, в зв'язку з негативним впливом пандемії коронавірусу ВВП країни цього року може впасти на 4 - 8% порівняно з 2019 роком. На понад вісім відсотків погіршив прогноз падіння і Міжнародний валютний фонд.

У першу чергу страждає малий і середній бізнес, частина якого перебуває в тіні. Сегмент готелів, ресторанів, кафе обвалилися на 50%, а може навіть і більше, - зазначив економіст Борис Кушнірук.

За підрахунками експертів, через пандемію роботу вже втратили понад 10% працездатного населення країни. І це не межа.

безробіття (543) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Ну, это как раз неудивительно: загнать людей в карантин, и чтобы потом не было отрицательных последствий для экономики, это из разряда чудес.
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10.09.2020 13:57 Відповісти
Пора бы уже понять, что коронавирус создан для пандемии, которая липовая и карантина, который антиконституционный и Конституционный суд вынес по этому решение.Зеленые твари не соблюдают и плюют на Конституцию Украины и их нужно гнать нах, потому что они служат сатане, а не народу. Люди за всем этим наблюдают и думают, что все это закончится и будет как прежде. Это заблуждение. Всех уничтожат ,если будут молча наблюдать за зеленым сатанинским шабашем. А в этом видео говорится, что о короне знали еще в 2017 году и закупали тесты на корону в 2017 году. А это признак того, что короновирус создан искусственно и его внедрили для всего этого шабаша. https://www.youtube.com/watch?v=UQTJWfHFBpI
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10.09.2020 14:11 Відповісти
Как так?!
Вова же сказал, что, налогов собрал в карантин в полтора раза больше?!
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10.09.2020 13:58 Відповісти
Земразям вирус этот как манна небесная, можно списать все на него. Зебил всеравно никогда не узнаёт что экономика и производство начали падать ещё до короны. В скотах и говнокватале этого не расскажут.
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10.09.2020 13:59 Відповісти
"Карантинные ограничения привели к росту уровня безработицы и сокращению объемов производства, - эксперты" - не может быть. Зеленский рассказывал, что налогов в полтора раза больше собрали.
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10.09.2020 14:09 Відповісти
 
 