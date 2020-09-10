Карантинні обмеження призвели до зростання рівня безробіття і скорочення обсягів виробництва, - експерти

Карантинні обмеження призвели до скорочення обсягів виробництва і зростання безробіття.

Працевлаштуватися зараз стало набагато складніше. Як зазначають фахівці з набору персоналу, роботодавці суттєво скоротили кількість вакансій і підвищили вимоги до претендентів.

"Робота є, але отримати її стало складніше. Вакансій, які публікують роботодавці на сайтах пошуку роботи, зараз менше приблизно на 30%. У той же час багато хто повернувся з-за кордону. Тобто претендентів на роботу стало значно більше. І це тисне на ринок праці. Тому багатьом людям зараз складно знайти роботу", – повідомив 24 каналу засновник рекрутингової компанії "Борщ" Сергій Марченко.

Крім того, багато українців зараз у неоплачуваних відпустках. А це, за словами експертів, - є прихованою формою безробіття. На їхню думку, подальше поширення коронавірусу і пов'язані з цим обмеження будуть і надалі стримувати економічну активність у країні.

Так, за оцінками експертів, на межі виживання опинився не тільки дрібний бізнес, а й цілі галузі економіки. Найбільше страждає сфера обслуговування, підприємства хімічної промисловості, машинобудування, аерокосмічної галузі. У мінусі опинилися також транспортні компанії та сфера розваг. Як прогнозують в уряді, в зв'язку з негативним впливом пандемії коронавірусу ВВП країни цього року може впасти на 4 - 8% порівняно з 2019 роком. На понад вісім відсотків погіршив прогноз падіння і Міжнародний валютний фонд.

У першу чергу страждає малий і середній бізнес, частина якого перебуває в тіні. Сегмент готелів, ресторанів, кафе обвалилися на 50%, а може навіть і більше, - зазначив економіст Борис Кушнірук.

За підрахунками експертів, через пандемію роботу вже втратили понад 10% працездатного населення країни. І це не межа.