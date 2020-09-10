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Новини Агресія Росії проти України
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Всі іноземні спецслужби вірять, що у Єрмака є угода з росіянами з 12-13 пунктів, - Богдан

Всі іноземні спецслужби вірять, що у Єрмака є угода з росіянами з 12-13 пунктів, - Богдан

Іноземні спецслужби вірять, що існує домовленість про спільні поступки між Україною і Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Дмитру Гордону повідомив колишній глава Офісу Президента України Андрій Богдан.

За його словами, цей план нібито був складений за підсумками переговорів нинішнього глави ОП Андрія Єрмака з російською стороною.

"Я не бачив цього документа, але серед дипломатів і спецслужб багато разів зустрічав згадку про нього. У ньому є чи 12, чи то 13 пунктів. Але в це вірять усі іноземні спецслужби ... Це якийсь алгоритм дій."Ми вам - кораблі, ви нам - воду в Крим, ми вам - полонених, ви нам - пряме авіасполучення. Ми вам - $ 3 млрд за рішенням суду, а ви нам - щось", - сказав він.

При цьому Богдан підкреслив, що цей план - утопія.

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"Звичайно, це утопія. Але дивись, ось я точно знаю: в цьому переліку малося на увазі звільнення всіх прозахідних політиків ... Залишився один Аваков. Ось останнього Бурбу звільнили, а до цього просто відстежити ... Для мене це смішно. Ну, це, знову ж таки, жарт. Але як відбуваються призначення? Ось звільнили прозахідного якогось, так? І як призначають нового? Приходимо туди: "А ось цього можна?" - "Так призначай кого хочеш, головне - щоб ідіотом був", - сказав він.

"Звільнили людину, яка володіє всією інформацією, усіма зв'язками ... (Бурба. - Ред.). Звільнили просто тому, що ... І навіть пояснень немає. І призначили хлопця ... Він проукраїнський, так, він хороший, але він оперативник, він взагалі в цьому нічого не розуміє. Взагалі нічого. Ну, треба було вже з "Кварталу" когось призначати. ​​Какая разніца?", - зазначив він.

Богдан також ствердно відповів на питання, чи багато хто в оточенні президента Володимира Зеленського люблять Росію, зазначивши при цьому, що ці люди не орієнтовані на РФ.

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"Ні. Ти розумієш, як якесь ... Коли в твоєму житті були хороші моменти, то ти себе зв'язуєш в цих моментах з якимись людьми, які були поруч. Неважливо, що це за люди. Може, це випадковість. Ось їхній бізнес, їхнє становлення було пов'язано з Росією. Тому - так, вони дуже до Росії добре ставляться", - сказав Богдан.

Відповідаючи на питання про те, чи любить президент РФ, Богдан підкреслив, що Зеленський любить Україну: "Це безперечно, це аксіома. Вони всі проукраїнські. Але в їхньому житті хороші події були багато в чому пов'язані з Росією".

Крім того ексглава ОП підтвердив, що ходить "наполеглива чутка від якихось дипломатів, від якихось, там, спецслужб", що в оточенні Зеленського є агенти впливу РФ, однак прізвищ назвати не зміг.

Автор: 

росія (65122) Богдан Андрій (425) Єрмак Андрій (1374)


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Топ коментарі
+18
Да что спецслужбы? Все украинцы верят и знают , что зеленая власть служит кацапам и сатане. Тьфу!
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10.09.2020 14:03
+15
А, что, ведь ходят упорные слухи, и видимо не без основания, что этот дЕрьмак является агентом ГРУ РФ с псевдонимом "Козырь". Впрочем достаточно и того, что он не погасил свой кредит в мокшансклом Альфа Банке и его банк не достаёт. Уже много лет не трогает. Ну и папаша говорят был грушником.
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10.09.2020 14:04
+14
Кремль и Сатана практически одно и то же. Просто Кремль есть ни что иное, как место обитания Сатаны на Земле.
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10.09.2020 14:06
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да ,моника еще та - согласен)))
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10.09.2020 14:09 Відповісти
Да что спецслужбы? Все украинцы верят и знают , что зеленая власть служит кацапам и сатане. Тьфу!
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10.09.2020 14:03 Відповісти
Кремль и Сатана практически одно и то же. Просто Кремль есть ни что иное, как место обитания Сатаны на Земле.
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10.09.2020 14:06 Відповісти
кремль просто напросто ордынский динозавр который пытается выжить в эволюционировавшем мире как умеет, но как и все динозавры он рано или поздно вымрет.
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10.09.2020 14:10 Відповісти
Сатана - Ватикан и мировоне правительство. А Путин и Зеленский его слуги, так же как и все остальные президенты мира. Все служат английской сатанинской короне.
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10.09.2020 14:15 Відповісти
Все иностранные спецслужбы верят, что у Ермака есть соглашение с россиянами из 12-13 пунктов, - Богдан - Цензор.НЕТ 4722Все иностранные спецслужбы верят, что у Ермака есть соглашение с россиянами из 12-13 пунктов, - Богдан - Цензор.НЕТ 6556
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10.09.2020 14:21 Відповісти
Учитесь спокойно воспринимать правдивую информацию, а не нервничать и топать ногой. Гипноз нужно убирать из головы.
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10.09.2020 16:51 Відповісти
А с чего вы взяли, что я нервничаю? И кто вам сказал, что ваш бред есть правда? К тому же, я, как врач психиатр, обосновано утверждаю, что вам именно туда.
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10.09.2020 17:54 Відповісти
А ты не Наполеон с 6 палаты? Оно врач... быдло ты безумное , а не врач.
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10.09.2020 19:04 Відповісти
А скажите, ві не СРУская по национальности?
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10.09.2020 19:48 Відповісти
В 2021 році Земля наткнеться на нєбєсную ось!
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10.09.2020 14:28 Відповісти
по этому все украинцы проголосовали за ЗЕ , главное не барыга .
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10.09.2020 15:32 Відповісти
Что Зе, что Пэ - это феееееее.
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10.09.2020 16:50 Відповісти
Богдан залишив країну через «фізичну загрозу» після інтерв'ю Гордону

"У зв'язку з фізичною загрозою після першого інтерв'ю Гордону змушений перейти україно-румунський кордон", - написав він.
Також Богдан запросив усіх підписатися на його канал у Telegram. Про які саме загрози йдеться, він не уточнив.
Все иностранные спецслужбы верят, что у Ермака есть соглашение с россиянами из 12-13 пунктов, - Богдан - Цензор.НЕТ 1475
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10.09.2020 14:04 Відповісти
пограничники его не видели
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10.09.2020 14:14 Відповісти
А, что, ведь ходят упорные слухи, и видимо не без основания, что этот дЕрьмак является агентом ГРУ РФ с псевдонимом "Козырь". Впрочем достаточно и того, что он не погасил свой кредит в мокшансклом Альфа Банке и его банк не достаёт. Уже много лет не трогает. Ну и папаша говорят был грушником.
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10.09.2020 14:04 Відповісти
Бодя Шепелявий мочить зелень.
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10.09.2020 14:05 Відповісти
ЗеЛю и ермака ждет суд
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10.09.2020 14:05 Відповісти
я думаю у дярьмака чуйка получше и он сипет, раньше чем зеля билет купит.
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10.09.2020 14:07 Відповісти
Короче, Ермак и Зеля - это мосткальские марионетки, другими словами
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10.09.2020 14:06 Відповісти
вода в крым
вывод рф из под санкций (перевод стрелок на мистическую "тусторону")
сокращение армии ()
сворачивание ракетной программы
легализация ордло в конституции
проведение выборов
статус свинособачего как второго государственного
посадки всех кто последние 5 лет сопротивлялся кацапской оккупации
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10.09.2020 14:07 Відповісти
Все иностранные спецслужбы верят, что у Ермака есть соглашение с россиянами из 12-13 пунктов, - Богдан - Цензор.НЕТ 2087
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10.09.2020 14:07 Відповісти
Чув дзвін та не знаю де він )
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10.09.2020 14:07 Відповісти
нельзя верить этим дилетантам из иностранных разведок . зебобики уверены что это брехня . во первых они намного компетентнее чем какие то непрофессионалы из ЦРУ или Ми-6 . а во вторых им сам Зеля так сказал
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10.09.2020 14:09 Відповісти
НАРОД УКРАИНЫ - ВОТ ТАКОЕ ЧИТАТЬ - ВАМ ПРИЯТНО - Я ТАКОГО ПРЕДСТАВИТЬ ЕЩЕ В НАЧАЛЕ 2019 НЕ МОГ - ПИПЕЦ
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10.09.2020 14:11 Відповісти
нарит Украины осуждает пассивных беларусов . ему не до ермаков .
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10.09.2020 19:46 Відповісти
А вот те,кто голосовали за Порошенко - МОГЛИ,и предвидели!
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10.09.2020 19:52 Відповісти
Все иностранные спецслужбы верят, что у Ермака есть соглашение с россиянами из 12-13 пунктов, - Богдан - Цензор.НЕТ 2008
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10.09.2020 14:12 Відповісти
Этот план из 12-13 пунктов на самом деле односторонние уступки Украины перед }{уйлом.
Все эти пункты подряд соответствуют статье 111 УК Украины.
Все иностранные спецслужбы верят, что у Ермака есть соглашение с россиянами из 12-13 пунктов, - Богдан - Цензор.НЕТ 2859
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10.09.2020 14:13 Відповісти
Богдан как уж на сковородке. Они пророссийские но они не пророссийские. просто так получилось
пипец.
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10.09.2020 14:13 Відповісти
Потому что он ермака утопить пьітается, против зеленского открьіто не вьіступает, надеется вернуться в ОП и стать хозяином зеленого слуги
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10.09.2020 14:27 Відповісти
И всё то он знает. Все разведки ему доклады пишут. Только за машинку ничего не предупредили.
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10.09.2020 14:15 Відповісти
З одного боку, хотілося б аби при наступній зміні влади посадили хоч когось. Тим більше що серед СН немає ні кого з сильним тилом. Але з іншої сторони в таке счастя не віриться бо, Україна не має таких традицій. "Здесь нет негодяев в кабинетах из кожи"
То ж, якщо вже не посадили навіть Штепу то, врядчи погана доля чекає і решту.
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10.09.2020 14:20 Відповісти
_С одной стороны да. А с другой - всё имеет начало (как и конец), всё с чего-то начиналось или начинается, всё когда-то было (будет) впервые.
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10.09.2020 14:39 Відповісти
Да не нужны никакие иностранные спец.службы. Достаточно судить по делам его. Курс очевиден. Что Ермак, что его карманный Зеленский, работают на разрушение государственности. Вчера Зеленский выполнил требования сумасшедшего, сегодня требования Пушилина, завтра он торпедирует безвиз и получит новый Майдан.
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10.09.2020 14:20 Відповісти
Ти ще тоже добре гавно.
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10.09.2020 14:29 Відповісти
Він зараз і керує країною, а не віслюк, якого вибрала така ж більшість.
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10.09.2020 14:30 Відповісти
Так что тут удивительного? Беня еще в 2014 мосты наводил с сепаром Губаревым.
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10.09.2020 14:36 Відповісти
Зеленського найбільше цікавлять гроші, а гроші йому Росія красти дозволить, а Європа ні. Тому він і любить так Росію. Росія це рай для казнокрадів.
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10.09.2020 14:39 Відповісти
_Изменений, предполагающих ответственность власти перед народом, чиновников перед законом категорически не хотят все антинародные силы в Украине: олигархи, их слуги решалы чиновники, судьи и менты, и т. д. и т. п. Потому что это им поперёк горла, это уничтожение коррупционной кормушки, из которой они харчуются, имеют дома, машины, и др.
Вот все эти силы изо всех сил сопротивляются переменам Украины к лушему, к благу народа. Потому что если будет хорошо большинству - народу, то этим упырям уже не будет так хорошо, как было раньше!
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10.09.2020 14:45 Відповісти
Еще бы это зеЛОХторат понял.
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10.09.2020 19:48 Відповісти
Спецслужби розвинутих країн не вірять нікому. Вони знають. Але навіть пересічна особа здатна побачити та відчути різницю між словами та ділами. Вже абсолютно прозоро що ЗЕ та всі хто з ним повязаний є ворогами України.
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10.09.2020 14:42 Відповісти
План навіть стали виконувати, Газпром виплатив в кінці року 3 мільярдів доларів. А Ермак їм .Тепер москалі ображаються.
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10.09.2020 14:44 Відповісти
На должности Ермака должен работать российский агент с фамилией Никулин. Тогда бы этот гебнявый цирк выглядел полностью укомплектованным.
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10.09.2020 14:51 Відповісти
Ермак это мастосраномардовское погонялово - потрошитель от ермо - потроха.
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10.09.2020 22:49 Відповісти
Це не з розряду вірю - не вірю ! Тут треба дивитись на ті ДІЇ , які робить і президент і його найближче оточення ! І ці ДІЇ кричать про Державну Зраду , інших ДІЙ ці люди НЕ роблять.
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10.09.2020 15:17 Відповісти
Зе-суки своей смертью не умрут.
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10.09.2020 16:09 Відповісти
Опля, це що виходить? не тільки пів-України думає, що Єрмак - російський шпигун, а і все міжнародне розвідтовариство?
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10.09.2020 18:42 Відповісти
"А вот этого можно?" - "Да назначай кого хочешь, главное - чтобы идиотом был",Источник: https://censor.net/ru/n3218577 (c)

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вы сделали это вместе !
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10.09.2020 19:43 Відповісти
И не только! Люди с мозгами,тоже в это верят.
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10.09.2020 19:44 Відповісти
Вові на це наплювать, це не суперечить його прагненням.
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10.09.2020 19:51 Відповісти
Ну да, вбивства наших людей, нищення держави у ни х не зв'язане з Росією.
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10.09.2020 19:55 Відповісти
Ну да, вбивства наших людей, нищення держави у ни х не зв'язане з Росією.
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10.09.2020 19:56 Відповісти
все вменяемые украинцы, кроме тех 73% знают, что Ермак - работает на кремль, как и Зе
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11.09.2020 06:40 Відповісти
 
 