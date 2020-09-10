Всі іноземні спецслужби вірять, що у Єрмака є угода з росіянами з 12-13 пунктів, - Богдан

Іноземні спецслужби вірять, що існує домовленість про спільні поступки між Україною і Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Дмитру Гордону повідомив колишній глава Офісу Президента України Андрій Богдан.

За його словами, цей план нібито був складений за підсумками переговорів нинішнього глави ОП Андрія Єрмака з російською стороною.

"Я не бачив цього документа, але серед дипломатів і спецслужб багато разів зустрічав згадку про нього. У ньому є чи 12, чи то 13 пунктів. Але в це вірять усі іноземні спецслужби ... Це якийсь алгоритм дій."Ми вам - кораблі, ви нам - воду в Крим, ми вам - полонених, ви нам - пряме авіасполучення. Ми вам - $ 3 млрд за рішенням суду, а ви нам - щось", - сказав він.

При цьому Богдан підкреслив, що цей план - утопія.

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"Звичайно, це утопія. Але дивись, ось я точно знаю: в цьому переліку малося на увазі звільнення всіх прозахідних політиків ... Залишився один Аваков. Ось останнього Бурбу звільнили, а до цього просто відстежити ... Для мене це смішно. Ну, це, знову ж таки, жарт. Але як відбуваються призначення? Ось звільнили прозахідного якогось, так? І як призначають нового? Приходимо туди: "А ось цього можна?" - "Так призначай кого хочеш, головне - щоб ідіотом був", - сказав він.

"Звільнили людину, яка володіє всією інформацією, усіма зв'язками ... (Бурба. - Ред.). Звільнили просто тому, що ... І навіть пояснень немає. І призначили хлопця ... Він проукраїнський, так, він хороший, але він оперативник, він взагалі в цьому нічого не розуміє. Взагалі нічого. Ну, треба було вже з "Кварталу" когось призначати. ​​Какая разніца?", - зазначив він.

Богдан також ствердно відповів на питання, чи багато хто в оточенні президента Володимира Зеленського люблять Росію, зазначивши при цьому, що ці люди не орієнтовані на РФ.

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"Ні. Ти розумієш, як якесь ... Коли в твоєму житті були хороші моменти, то ти себе зв'язуєш в цих моментах з якимись людьми, які були поруч. Неважливо, що це за люди. Може, це випадковість. Ось їхній бізнес, їхнє становлення було пов'язано з Росією. Тому - так, вони дуже до Росії добре ставляться", - сказав Богдан.

Відповідаючи на питання про те, чи любить президент РФ, Богдан підкреслив, що Зеленський любить Україну: "Це безперечно, це аксіома. Вони всі проукраїнські. Але в їхньому житті хороші події були багато в чому пов'язані з Росією".

Крім того ексглава ОП підтвердив, що ходить "наполеглива чутка від якихось дипломатів, від якихось, там, спецслужб", що в оточенні Зеленського є агенти впливу РФ, однак прізвищ назвати не зміг.