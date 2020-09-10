Росія і бойовики висунули неузгоджені вимоги щодо зустрічі в районі села Шуми, - ЗМІ

Українська сторона в Тристоронній контактній групі (ТКГ) звернулася до представників ОБСЄ з пропозицією відмовитися від запланованої на четвер зустрічі в районі населеного пункту Шуми в зв'язку з неузгодженими раніше вимогами російської сторони і "запрошених з ОРДО".

Про це з посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ

Як стало відомо агентству з поінформованих джерел, ці вимоги стосуються відвідування нових точок, здійснення відео- та фотофіксації, підписання спільного протоколу.

У зверненні української делегації міститься заклик терміново обговорити "надзвичайну ситуацію в рамках позачергового засідання в форматі відеоконференції Робочої підгрупи з питань безпеки ТКГ, яку пропонується скликати в найкоротші терміни".

Українська сторона, йдеться також у листі, "позитивно відзначає об'єктивну оцінку з боку СММ ОБСЄ в Україні факту відсутності порушення підрозділами Збройних сил України домовленості ТКГ про додаткові заходи щодо підтримки режиму припинення вогню".

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Як повідомлялося, 7 вересня учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участі представника координатора від ОБСЄ. Українська сторона взяла на себе питання логістики і гарантії безпеки всім учасникам інспекції.

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Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про розпорядження ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна з 7 вересня почати обстріл українських позицій у районі населеного пункту Шуми. Пушилін заявив, що українські військовослужбовці нібито порушили один із пунктів домовленостей щодо режиму припинення вогню і почали незаконно будувати позиції в районі селища.

У ЗСУ звинувачення спростували. Спостерігачі СММ ОБСЄ в звіті від 5 вересня також підтвердили відсутність будь-яких змін на позиціях ЗСУ в зазначеному районі.