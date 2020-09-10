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Росія і бойовики висунули неузгоджені вимоги щодо зустрічі в районі села Шуми, - ЗМІ

Росія і бойовики висунули неузгоджені вимоги щодо зустрічі в районі села Шуми, - ЗМІ

Українська сторона в Тристоронній контактній групі (ТКГ) звернулася до представників ОБСЄ з пропозицією відмовитися від запланованої на четвер зустрічі в районі населеного пункту Шуми в зв'язку з неузгодженими раніше вимогами російської сторони і "запрошених з ОРДО".

Про це з посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ

Як стало відомо агентству з поінформованих джерел, ці вимоги стосуються відвідування нових точок, здійснення відео- та фотофіксації, підписання спільного протоколу.

У зверненні української делегації міститься заклик терміново обговорити "надзвичайну ситуацію в рамках позачергового засідання в форматі відеоконференції Робочої підгрупи з питань безпеки ТКГ, яку пропонується скликати в найкоротші терміни".

Українська сторона, йдеться також у листі, "позитивно відзначає об'єктивну оцінку з боку СММ ОБСЄ в Україні факту відсутності порушення підрозділами Збройних сил України домовленості ТКГ про додаткові заходи щодо підтримки режиму припинення вогню".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інспекція позицій ЗСУ в районі селища Шуми тимчасово скасовується, - джерело в Офісі президента

Як повідомлялося, 7 вересня учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участі представника координатора від ОБСЄ. Українська сторона взяла на себе питання логістики і гарантії безпеки всім учасникам інспекції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні увечері ветерани пікетуватимуть ОП на знак протесту проти домовленостей про інспектування ворогом позицій ООС

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про розпорядження ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна з 7 вересня почати обстріл українських позицій у районі населеного пункту Шуми. Пушилін заявив, що українські військовослужбовці нібито порушили один із пунктів домовленостей щодо режиму припинення вогню і почали незаконно будувати позиції в районі селища.

У ЗСУ звинувачення спростували. Спостерігачі СММ ОБСЄ в звіті від 5 вересня також підтвердили відсутність будь-яких змін на позиціях ЗСУ в зазначеному районі.

Автор: 

росія (65122) Донбас (22355) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+40
сепары увидев как легко прогибается наше руководство под их требования решили вообще всю линию фронта проинспектировать ?
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10.09.2020 14:14
+24
Россия и боевики выдвинули несогласованные требования по встрече в районе села Шумы, - СМИ - Цензор.НЕТ 5780
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10.09.2020 14:20
+23
Россия и боевики выдвинули несогласованные требования по встрече в районе села Шумы, - СМИ - Цензор.НЕТ 7341
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10.09.2020 14:22
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сепары увидев как легко прогибается наше руководство под их требования решили вообще всю линию фронта проинспектировать ?
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10.09.2020 14:14 Відповісти
Мене потішило, що Зєрьмак так само легко кинув сепаратистів, як кидає власних виборців. Отримавши попередження від власних військових, Зєрьмак так легко здав в зад, що сппаратисти офігіли. І це добре. Тепер вони теж знптимуть, що Зєля - брехло! 😁
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10.09.2020 14:27 Відповісти
ничо, ща чепушило погрозит клоуну и пустят всю линию инспектировать, еще и своих наблюдателей на постоянной основе там оставят! от наших мразей слуганародных теперь все что угодно можно ждать
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10.09.2020 14:28 Відповісти
именно так.
и еще - ввести своих наблюдателей в руководство ВСУ.
и обнюханный гандон согласится!
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10.09.2020 15:26 Відповісти
Эти наши мрази в ТКГ и те мрази, что их туда направили ЕЩЕ БЫ ПАРАД СОВМЕСТНЫЙ ПРОВЕЛИ (!!!), как в Бресте в 1939-м!!!! ОЙ мрази, ой мрази....
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10.09.2020 14:54 Відповісти
Это не наше руководство. Его дебилы выбрали.
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10.09.2020 18:55 Відповісти
В НАТО нужно вступить! По другому не будет диалога!!!!!
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10.09.2020 14:15 Відповісти
В НАТО колаборантов, сливающих врагу информацию, не берут.
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10.09.2020 14:19 Відповісти
Петя стільки не прожив би.
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10.09.2020 14:36 Відповісти
В НАТО не берут народы которые во время войны выбирают президентом ватного клоуна!
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10.09.2020 14:27 Відповісти
Земля у нас сказочная!!! И народ не дурак!!! Тарас- иди брейся!!!
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10.09.2020 14:32 Відповісти
посещения новых точек...

аналтабу говорил же что только в бинокль. зе-брехуны паталогические
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10.09.2020 14:15 Відповісти
не злякався а оцінив ризики. Поки ще високі, але процесс іде...
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10.09.2020 14:23 Відповісти
...i петики шаленiють.
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10.09.2020 14:28 Відповісти
Россия и боевики выдвинули несогласованные требования по встрече в районе села Шумы, - СМИ - Цензор.НЕТ 9186
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10.09.2020 14:16 Відповісти
требования касаются посещения новых точек, осуществления видео- и фотофиксации

Ни хера себе. А культурная программа какая? - водка, баня, мендельша
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10.09.2020 14:17 Відповісти
Можемо влаштувати інспекцію шахт в Жовтих Водах. (з фотофіксацією)
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10.09.2020 14:17 Відповісти
Вернёт Петю?
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10.09.2020 14:29 Відповісти
Мой отец говорил: «В первый раз услышав кличку «лошадь», врежь обидчику по носу. Услышишь во второй - назови наглеца уродом. В третий раз обзовут лошадью - отправляйся в лавку и покупай седло». (с)
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10.09.2020 14:19 Відповісти
І от так вже цілий рік. Тільки влада пообіцяє якийсь двіж - одразу отмєна. Тільки нерви мотають(
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10.09.2020 14:20 Відповісти
Россия и боевики выдвинули несогласованные требования по встрече в районе села Шумы, - СМИ - Цензор.НЕТ 5780
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10.09.2020 14:20 Відповісти
что я говорил:

(сейчас нормальный такой хай поднимется и вазелиновая плесень даст заднюю: раскажет как кравчук героически послал испекцию нафуй, фокин вообще не это имел в виду, а зеленский даже не в курсе был, а как узнал то раздал всем ***** и заподозрил во всем заговор порошенко.)
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10.09.2020 14:20 Відповісти
зе-моника принимает со всех сторон, но очко ж не ferrum..
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10.09.2020 14:21 Відповісти
Обкуряться там своїми айкосами і починають задвігать ініціативи))
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10.09.2020 14:21 Відповісти
Треба ще додати пункт щодо інспекції спальні Зеленського. Що уж тут.
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10.09.2020 14:22 Відповісти
Да! Делать -- так по-большому!
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10.09.2020 14:29 Відповісти
В спальне шмаркли!? Сделать "по-большому"!? Самое время и место!!! И не одному сделать по-большому, а зробити це РАЗОМ!!!)
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10.09.2020 14:42 Відповісти
Россия и боевики выдвинули несогласованные требования по встрече в районе села Шумы, - СМИ - Цензор.НЕТ 7341
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10.09.2020 14:22 Відповісти
Аминь, петики. Пора вам сваливать.
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10.09.2020 14:30 Відповісти
Может, пора понять, что взаимные оскорбления увеличивают шансы россиян - разделяй и властвуй (с). Ведь Украина у нас всех одна, а всеобщий хайп затягивает, замыливает глаза, и не дает видеть возрастающие для страны риски.
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10.09.2020 15:49 Відповісти
Небось, одни требовали вискаря, а другие -- коньяк на золочёном столике на красной дорожке?
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10.09.2020 14:28 Відповісти
МММщика Пушилина продинамили зачётно.
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10.09.2020 14:28 Відповісти
Молодцы грамотно развели эрефию
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10.09.2020 14:30 Відповісти
Як варіант.
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10.09.2020 15:10 Відповісти
Эх у кого то такая зрада сорвалась ))) как жить как жить )))
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10.09.2020 14:32 Відповісти
Вже навіть колишній друган Зеленського. пан Богдан каже що Єрмак зрадник. А Зеленський за Єрмака горою стоїть. Зеленський заслуговує імпічменту.
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10.09.2020 14:34 Відповісти
Слили страну суки из 95 квартала, под радостные улюлюканья 73% тупоголовых зе-ватников.
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10.09.2020 14:34 Відповісти
Предатель на посту президента Украины, надо делать что то с этим!
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10.09.2020 14:36 Відповісти
А тим часом реакція ОБСЄ...
https://www.ostro.org/general/society/news/596889/ Мандат СММ ОБСЕ не предусматривает совместной инспекции позиций ВСУ - пресс-служба Миссии
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10.09.2020 14:37 Відповісти
Виявляється навіть ОБСЄ нічого про це не знала і подібні дії не могли ініціюватися з їх сторони.
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10.09.2020 14:46 Відповісти
Давно бы написали,но не знают точно как пишется слово,,миньет,,
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10.09.2020 14:39 Відповісти
Он, тільки хлопці пообіцяли вечером прийти в гості доОП так він і передумав інспектувати.
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10.09.2020 14:39 Відповісти
На сторінці Віталія Баранова похід під ОП не відмінений.
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10.09.2020 15:19 Відповісти
Та зеля согласится, чтоб штаны снять и стать раком ради мира.
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10.09.2020 14:47 Відповісти
зяма, завернулся в аквафрешную тряпку и пшелнах
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10.09.2020 15:04 Відповісти
А МО Украины не в курсе что все разговоры с международными террористами, оснащенными тяжелым вооружением, должны быть не короче автоматной очереди ?
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10.09.2020 15:11 Відповісти
Нормально...От вседозволенности наглеют даже дождевые черви... Наверно они теперь потребуют, чтоб во время их инспекции бойцы ВСУ отошли на 50 метров и отвернулись...А чего нет ?
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10.09.2020 15:41 Відповісти
 
 