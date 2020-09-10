Вартість приєднання до електромережі завищена. Є схема щодо її спрощення, - нардеп Буймістер

Нардеп Буймістер розповіла, як знизити вартість приєднання до електромереж та піднятись в рейтингу Doing Business

Підвищення ставки доходності на існуючу базу активів з 3% до 6-7% при стимулюючому регулюванні допоможе знизити тариф на приєднання до мереж вже за 4 місяці до 21-46% в середньому по Україні. Разом зі спрощенням та пришвидшенням процедури приєднання це допоможе підняти позицію України в інвестиційному рейтингу Doing Business.

Про це заявила нардеп Фракції "Слуга Народу" Людмила Буймістер в рамках засіданні щодо спрощення процедури приєднання Офісу простих рішень та результатів Міхеіла Саакашвілі. Буймістер зазначає, що Офіс простих рішень та результатів Міхеіла Саакашвілі провів зустріч присвячену спрощенню процедури підключення до електромереж нових клієнтів. Наразі Офіс представив бачення реформи задля спрощення процедури та скорочення часу приєднання. Народний депутат запропонувала окрім скорочення бюрократичних процедур, зменшити вартість підключення.

"Саме вартість приєднання б’є по кишенях українців, що приєднують до мереж свій будинок чи бізнес. Щоб розуміти масштаби катастрофи – підключення офісу на 6 поверхів в Києві коштує власнику 860 тис грн. І це дорожче, ніж в Європі….", - зазначає нардеп. За словами Буймістер, на вартість послуги приєднання впливає 2 аспекти: підстанційна складова - тариф НКРЕКП за кожен кіловат потужності та лінійна складова – вартість підведення до об'єкту клієнта мереж. Знизити вартість приєднання до електромереж можна, якщо дати можливість обленерго розвивати підстанції і перекласти частину плати за приєднання зі споживача на них.

"Щоб здешевити приєднання треба зробити так, щоб за підстанціну складову підключення сплачував не споживач, а оператор системи розподілу в своїй інвестиційній програмі. Для цього НКРЕКП повинна дати можливість ОСР залучати достатньо інвестицій для посилення та модернізації підстанцій і дати у прийнятому RAB-тарифі ставку повернення інвестицій на існуючі активи на рівні 6-7% замість діючих 3%", - зазначила нардеп.

На думку депутата, це приведе до зменшення вартості підключення на 21-46% в середньому по Україні в залежності від виду підключення вже за 4 місяці. "Що це дасть звичайному споживачу? Той же офіс можна буде підключити вже не за 860 тис, а вполовину дешевше – 467 тис грн. А заміський будинок у Харківській області – не за 26 тис грн, а за 20 тис.", - наводить розрахунки нардеп.

Крім того, Буймістер переконана, разом з реформуванням процедури підключення, зменшенням бюрократичного навантаження, що проводить Офіс простих рішень та результатів, здешевлення дасть змогу Україні піднятись в рейтингу Нагадаємо, в Європейській Бізнес Асоціації заявили, що параметри RAB-тарифу від НКРЕКП не покращать умови інвестування в Україні.