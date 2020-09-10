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Новини Коронавірус і карантин
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За 1,5 тижня навчання на самоізоляції опинилися 5 тис. школярів, COVID-19 захворіли 168 учнів і 130 вчителів, - Степанов

За 1,5 тижня навчання на самоізоляції опинилися 5 тис. школярів, COVID-19 захворіли 168 учнів і 130 вчителів, - Степанов

В Україні станом на 9 вересня на самоізоляції через COVID-19 перебувають 115 шкільних класів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ у Facebook, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Сніданку з 1+1".

"За перші півтора тижня навчання в школах на самоізоляції опинилися 115 класів - це понад 5 тис. школярів, COVID-19 захворіли 168 учнів і 130 вчителів. Щоб ця кількість не збільшувалася в геометричній прогресії, необхідно дотримуватися простих протиепідемічних правил і рекомендацій з організації безпечного освітнього процесу, які МОЗ розробило спеціально для навчальних закладів", - зазначив міністр.

Степанов також зазначив, що ці правила стосуються як алгоритму дій при спалаху хвороби в освітній установі, так і організації навчання та харчування учнів. Голова МОЗ, зокрема, наголосив, що не існує ніяких заборон щодо роботи шкільних їдалень.

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Міністр також вважає неприпустимою ситуацію, коли в школах батьків змушують підписувати документ, який звільняє установу від відповідальності, якщо дитина заразилася COVID-19. У цьому випадку він порадив батькам скаржитися до місцевих органів влади.

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За 1,5 тижня навчання на самоізоляції опинилися 5 тис. школярів, COVID-19 захворіли 168 учнів і 130 вчителів, - Степанов 01

карантин (18172) МОЗ (5393) школа (2208) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Пургоносец, ****.
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10.09.2020 14:22 Відповісти
Данные взятые по сути из воздуха, потому что значительная часть детей переносит корону в легкой форме (два- три дня сопли и может день - два небольшая температура, потом все исчезает) Но носителями они продолжают оставаться, об этом не кому не сообщают ни медикам, ни в учебные заведения. ( не говоря уж о том что бы делать какие то платные тесты, при бедности населения для которых каждый поход в больницу, это как поход к ростовщику или на Голгофу). Ну а дальше круг расширяется за счет контактируемых., которые тоже на какой то период не в теме.
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10.09.2020 14:25 Відповісти
Все эти больные дети и учителя на совести дебильноватной зеленой власти неспособной анализировать развитие пандемии.
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10.09.2020 14:26 Відповісти
Чтобы это количество не увеличивалось в геометрической прогрессии, необходимо придерживаться

==
Школы надо закрыть, дебилушка. И границы.
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10.09.2020 14:26 Відповісти
Правильно, вернувшимся из заграницы - тесты, а детей - в добровольные тюрьмы, пусть начинают привыкать к лагерям. Зешобла, где бесплатные тесты хотя бы для них?
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10.09.2020 15:19 Відповісти
 
 