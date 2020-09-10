За 1,5 тижня навчання на самоізоляції опинилися 5 тис. школярів, COVID-19 захворіли 168 учнів і 130 вчителів, - Степанов

В Україні станом на 9 вересня на самоізоляції через COVID-19 перебувають 115 шкільних класів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ у Facebook, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Сніданку з 1+1".

"За перші півтора тижня навчання в школах на самоізоляції опинилися 115 класів - це понад 5 тис. школярів, COVID-19 захворіли 168 учнів і 130 вчителів. Щоб ця кількість не збільшувалася в геометричній прогресії, необхідно дотримуватися простих протиепідемічних правил і рекомендацій з організації безпечного освітнього процесу, які МОЗ розробило спеціально для навчальних закладів", - зазначив міністр.

Степанов також зазначив, що ці правила стосуються як алгоритму дій при спалаху хвороби в освітній установі, так і організації навчання та харчування учнів. Голова МОЗ, зокрема, наголосив, що не існує ніяких заборон щодо роботи шкільних їдалень.

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Міністр також вважає неприпустимою ситуацію, коли в школах батьків змушують підписувати документ, який звільняє установу від відповідальності, якщо дитина заразилася COVID-19. У цьому випадку він порадив батькам скаржитися до місцевих органів влади.

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