У Запоріжжі викрили спробу масової зміни виборчих адрес, відкрито кримінальне провадження

У Запоріжжі намагалися масово змінити виборчі адреси, що могло стати підставою для подальших фальсифікацій під час проведення місцевих виборів. Відкрито кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

"9 вересня до Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про факт масового підвезення громадян до Запорізького відділення ведення реєстру виборців з метою зміни виборчої адреси, що може бути підставою для наступних фальсифікацій під час проведення виборів.

На місці події працівники поліції встановили, що з 5 вересня в Запорізькому відділенні ведення реєстру виборців свої виборчі адреси змінили понад 400 мешканців міста, 76 з яких прибули до вказаного відділення 9 вересня", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці провели опитування громадян, які знаходились в приміщенні. Вони пояснили, що бажають змінити виборчі адреси з основного місця мешкання в місті Запоріжжі до інших населених пунктів, розташованих на території Запорізького району. Однак, всі опитані називали непереконливі та плутані причини своїх дій.

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Працівники поліції відпрацювали всю отриману інформацію та встановили особу координатора виборців, які прибули до Запорізького відділення ведення реєстру виборців з метою проведення реєстрації зміни виборчої адреси.

За свідченнями опитаних громадян, ним виявився 29-річний житель Запоріжжя, який пропонував грошову винагороду за зміну виборчої адреси.

За якого кандидата необхідно буде віддати свій голос, учасникам фальсифікації не повідомлялося. Цю інформацію їм повинні були довести безпосередньо перед голосуванням.

Наразі слідчим відділом Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 158 Кримінального Кодексу України (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного реєстру виборців).

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру як організатору незаконних дій у скоєнні кримінального правопорушення, так і громадянам, які надали неправдиві відомості до органу ведення Державного реєстру виборців.