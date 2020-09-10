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Новини Коронавірус і карантин
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Київ і 17 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину. У семи регіонах лікарні заповнені на понад 50%, - МОЗ

Київ і 17 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину. У семи регіонах лікарні заповнені на понад 50%, - МОЗ

Станом на 10 вересня Київ і 17 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для ослаблення протиепідемічних заходів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

Згідно з даними МОЗ, в семи регіонах лікарні заповнені на понад 50%: це Івано-Франківська (58,5%), Одеська (67,7%), Сумська (51,7%), Тернопільська (55,3%), Хмельницька (52,8%), Чернівецька (68,8%) і Чернігівська (55,6%) області.

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Крім того, захворюваність перевищує пороговий рівень у 18 регіонах країни: Києві, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях. Найвища захворюваність на 100 000 осіб за два тижні - в Тернопільській (273,2), Чернівецькій (223,9), Івано-Франківській (169,7), Харківській (137,0) областях і Києві (123,1).

У всіх областях проводиться достатня кількість тестів.

Київ і 17 областей не відповідають вимогам для помякшення карантину. У семи регіонах лікарні заповнені на понад 50%, - МОЗ 01

карантин (18172) МОЗ (5393) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Це зрада чи перемога ? Каждую неделю сообщают эту муть, что где-то что-то чему-то не отвечает, но в чем смысл этой инфы непонятно.
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10.09.2020 14:44 Відповісти
 
 