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Депутати Львівської облради вимагають скасувати "спільні інспекції" на Донбасі й замінити учасників ТКГ. ДОКУМЕНТ

Депутати Львівської облради вимагають скасувати

Депутати Львівської обласної ради прийняли звернення до президента із закликом скасувати "спільні інспекції" в районі населеного пункту Шуми на Донбасі й відкликати з ТКГ Кравчука і Фокіна. Якщо Зеленський не прислухається - можуть звернутися до Верховної Ради для початку процедури імпічменту.

Фото документа опублікував у Фейсбуці голова Львівської облради Олександр Ганущин, інформує Цензор.НЕТ. У тексті звернення зазначено, що можливі "спільні інспекції"  з представниками агресора на лінії розмежування мають ознаки державної зради.

"Вимагаємо від Верховного Головнокомандуючого України, Президента України Зеленського Володимира вжити невідкладних заходів щодо недопущення "спільних інспекцій" із представниками агресора на лінії розмежування. Також наполягаємо на негайній заміні учасників Тристоронньої контактної групи, які своїми діями завдають шкоди державним інтересам України і підривають обороноздатність", - сказано в документі.

Ганущин пообіцяв, що якщо президент не почує депутатів, вони звернуться до Верховної Ради з проханням почати процедуру імпічменту глави держави.

Читайте на Цензор.НЕТ: Росія і бойовики висунули неузгоджені вимоги щодо зустрічі в районі села Шуми, - ЗМІ

Нагадаємо, 9 вересня учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участі представника координатора від ОБСЄ.

Пізніше Офіс Президента уточнив, що інспектування ОБСЄ в районі населеного пункту Шуми Донецької області в присутності представників найманців РФ має на меті спростування фейків і недопущення нових провокацій зі зриву реального режиму припинення вогню на Донбасі.

Також на Цензор.НЕТ: Інспекція позицій ЗСУ в районі селища Шуми тимчасово скасовується, - джерело в Офісі президента

За словами голови української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука, інспектування відбудеться 10 вересня в 14:00. До групи увійшли представники від ОРДО, українська сторона, СЦКК і представник або співробітник ОБСЄ - представник-координатор від ОБСЄ пані Хайді Грау.

Депутати Львівської облради вимагають скасувати спільні інспекції на Донбасі й замінити учасників ТКГ 01
Депутати Львівської облради вимагають скасувати спільні інспекції на Донбасі й замінити учасників ТКГ 02
Депутати Львівської облради вимагають скасувати спільні інспекції на Донбасі й замінити учасників ТКГ 03

облрада (283) Донбас (22355) Тристороння контактна група (827) Львівська область (2425)


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Топ коментарі
+13
Львівським депутатам респект!
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10.09.2020 14:50
+12
Порошенко так "разграбил" армию, что у Зеленского 1,5 года всё никак не получалось сдаться.
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10.09.2020 14:48
+9
Можлива відповідь від пліснявої влади...
Депутаты Львовского облсовета требуют отменить "общие инспекции" на Донбассе и заменить участников ТКГ - Цензор.НЕТ 7865
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10.09.2020 14:48
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Порошенко так "разграбил" армию, что у Зеленского 1,5 года всё никак не получалось сдаться.
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10.09.2020 14:48 Відповісти
Можлива відповідь від пліснявої влади...
Депутаты Львовского облсовета требуют отменить "общие инспекции" на Донбассе и заменить участников ТКГ - Цензор.НЕТ 7865
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10.09.2020 14:48 Відповісти
Депутаты Львовского облсовета требуют отменить "общие инспекции" на Донбассе и заменить участников ТКГ - Цензор.НЕТ 2586
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10.09.2020 14:49 Відповісти
Покинь наркоту!
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10.09.2020 15:07 Відповісти
13 ВоинДепутаты Львовского облсовета требуют отменить "общие инспекции" на Донбассе и заменить участников ТКГ - Цензор.НЕТ 3207
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10.09.2020 14:49 Відповісти
Люто плюсую.
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10.09.2020 14:50 Відповісти
Львівським депутатам респект!
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10.09.2020 14:50 Відповісти
Теж мені спеціалісти. Що відміняти?
Мандат ОБСЄ не передбачає спільних інспекцій це, за межами їх компетенцій. Вони такого навіть пропонувати не могли.
Кацапи пробували зіграти в наперстки.
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10.09.2020 14:50 Відповісти
В наперстки играют с лохами...коими в ланном случае выступили кравчук и фокин...
К тому же к совместному патрулированию ОБСЕ ни какого отношения не имеют...жто опять таки кравчук и фокин...
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10.09.2020 14:58 Відповісти
Кравчук і Фокін нікчемні старі комуняки, які знають тільки совкові конторські ігри, як когось підсидіти.
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10.09.2020 15:38 Відповісти
14-ть годин .! Розголос пішов .
..Фіг вам а не обстеження
..

.
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10.09.2020 14:51 Відповісти
"Депутаты Львовского облсовета требуют отменить "общие инспекции" на Донбассе и заменить участников ТКГ." - Это всё борьба с симптомами, полумеры... Надо хватать предателей и судить трибуналом. Судить быстро, не тянуть резину. Чаушеску.
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10.09.2020 14:54 Відповісти
то є Львів!!!
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10.09.2020 14:58 Відповісти
А шо там с мусором? Решили проблему? Или ну её нафиг?
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10.09.2020 15:02 Відповісти
Ненавижу зеленского! урод конченный!
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10.09.2020 15:05 Відповісти
Харьков с Полтавой поддерживают Львов.
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10.09.2020 15:08 Відповісти
А на импичмент президент и его команда уже заработали.
ТКГ, крушение економики, отказ от МВФ, подрыв обороноспособности, узурпация внутреннего силового блока, назначение пророссийских кадров на высшие посты и т д., Не говоря о нарушенных обещаниях данных в избирательной кампании.
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10.09.2020 15:10 Відповісти
а остальные?
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10.09.2020 15:31 Відповісти
Деменциозный сходняг нуна выносить, а падлу которая подисалась под инспекцией под трибунал. В воздухе устойчивый запах жженой резины
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10.09.2020 15:39 Відповісти
Львів СУПЕР!!!
РЕСПЕКТ!!!
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10.09.2020 15:44 Відповісти
Це мали б вимагати всі депутати Верховної Ради!
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10.09.2020 15:52 Відповісти
Как бы красиво требование не выглядело, облсоветы не могут указывать центральной власти, какую политику вести, потому что такова иерархия власти унитарного государства.
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10.09.2020 20:43 Відповісти
Сейчас Степашка их с трибуны красной зоной будет пугать!Депутати Львівської облради вимагають скасувати "спільні інспекції" на Донбасі й замінити учасників ТКГ - Цензор.НЕТ 9751
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10.09.2020 23:55 Відповісти
С удовольствием поддержу такую инициативу. Дебилы-малороссы, сами сунутся в стойло к хану московскому.
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11.09.2020 01:21 Відповісти
100%
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11.09.2020 02:01 Відповісти
 
 