Депутати Львівської облради вимагають скасувати "спільні інспекції" на Донбасі й замінити учасників ТКГ. ДОКУМЕНТ

Депутати Львівської обласної ради прийняли звернення до президента із закликом скасувати "спільні інспекції" в районі населеного пункту Шуми на Донбасі й відкликати з ТКГ Кравчука і Фокіна. Якщо Зеленський не прислухається - можуть звернутися до Верховної Ради для початку процедури імпічменту.

Фото документа опублікував у Фейсбуці голова Львівської облради Олександр Ганущин, інформує Цензор.НЕТ. У тексті звернення зазначено, що можливі "спільні інспекції" з представниками агресора на лінії розмежування мають ознаки державної зради.

"Вимагаємо від Верховного Головнокомандуючого України, Президента України Зеленського Володимира вжити невідкладних заходів щодо недопущення "спільних інспекцій" із представниками агресора на лінії розмежування. Також наполягаємо на негайній заміні учасників Тристоронньої контактної групи, які своїми діями завдають шкоди державним інтересам України і підривають обороноздатність", - сказано в документі.

Ганущин пообіцяв, що якщо президент не почує депутатів, вони звернуться до Верховної Ради з проханням почати процедуру імпічменту глави держави.

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Нагадаємо, 9 вересня учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участі представника координатора від ОБСЄ.

Пізніше Офіс Президента уточнив, що інспектування ОБСЄ в районі населеного пункту Шуми Донецької області в присутності представників найманців РФ має на меті спростування фейків і недопущення нових провокацій зі зриву реального режиму припинення вогню на Донбасі.

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За словами голови української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука, інспектування відбудеться 10 вересня в 14:00. До групи увійшли представники від ОРДО, українська сторона, СЦКК і представник або співробітник ОБСЄ - представник-координатор від ОБСЄ пані Хайді Грау.





