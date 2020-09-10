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Новини Агресія Росії проти України
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Інспектування в районі Шумів сьогодні не буде, окупанти висувають нові суперечливі вимоги, - Міноборони

Інспектування в районі Шумів сьогодні не буде, окупанти висувають нові суперечливі вимоги, - Міноборони

Те, що Україна погодилася показати реальні факти в районі н. п. Шуми, викликало в окупантів шок і хаотичне метання. Вони висувають нові суперечливі вимоги. Сьогодні інспекцію провести неможливо.

Про це сказано в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна, як виняток, разово та суто технічно погодилась на інспектування в районі Шумів. Формат цієї місії вимагає відсутності будь-яких намагань пропіаритись: перевірку має провести представник ОБСЄ в присутності представників сторін на лінії розмежування. Форма – у цивільному, склад учасників – без одіозних представників незаконних збройних формувань, характер події – без піару. Україна звернулась також з вимогою дзеркально перевірити й райони, де моніторингова місія дійсно фіксувала порушення з боку незаконних збройних формувань", - пояснили в Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Одноразового інспектування" позицій ЗСУ під Шумами не буде в зв'язку з постійною зміною запитів російської сторони, - ОП

Позиція нашої держави викликала у окупантів "емоційний шок", сказано в повідомленні. "Готовність України обговорювати на зазначеній основі формат інспекції, а також відсутність прописаних умов інспектування отримали у відповідь від іншого боку - хаотичне метання", - стверджують в міністерстві.

Після цього окупанти почали висувати безліч нових вимог і претензій, які суперечать один одному і порушують досягнуті в рамках ТКГ домовленості, пропонувати зовсім інші точки для інспектування, і так далі.

"Враховуючи усе це – фактичну відмову Росії та представників незаконних збройних формувань в ОРДЛО дотримуватись досягнутих домовленостей і працювати на основні здорового глузду заради підтвердження правдивих фактів щодо ситуації на лінії розмежування – констатуємо, що інспекція в районі Шумів Донецької області не може бути проведена сьогодні", - повідомили в Міноборони.

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Нагадаємо, 9 вересня учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участі представника координатора від ОБСЄ.

Пізніше Офіс Президента уточнив, що інспектування ОБСЄ в районі населеного пункту Шуми Донецької області в присутності представників найманців РФ має на меті спростування фейків і недопущення нових провокацій зі зриву реального режиму припинення вогню на Донбасі.

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За словами голови української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука, інспектування відбудеться 10 вересня в 14:00. До групи увійшли представники від ОРДО, українська сторона, СЦКК і представник або співробітник ОБСЄ - представник-координатор від ОБСЄ пані Хайді Грау.

Автор: 

інспекція (82) Міноборони (7355) Донбас (22355)


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Топ коментарі
+33
В смысле - перестать поддерживать свою армию?
А может быть вам лучше самолично спаковать чемоданы и в Московию переехать на ПМЖ?
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10.09.2020 15:09
+33
Инспектирования в районе Шумов сегодня не будет, оккупанты выдвигают новые противоречащие друг другу требования, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3177
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10.09.2020 15:09
+19
"Позиция нашего государства вызвала у оккупантов "эмоциональный шок"

Не только у них шок, но и у всех нас тоже!
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10.09.2020 15:11
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не не не товарищи. а по моему,кто-то всрался...
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10.09.2020 22:05 Відповісти
"Кто выбирает между войной и позором позор, получает и позор и войну" - Черчилль.
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10.09.2020 22:13 Відповісти
зрадулечки не будет. печалька.
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10.09.2020 22:43 Відповісти
Междукапельный надоговаривался, а теперь приходится петлять из-за него и строить мину подобающую.
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11.09.2020 11:49 Відповісти
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