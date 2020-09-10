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Найманці РФ обстріляли ділянку біля селища Шуми, де повинна була пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ, - пресцентр ООС
Російські найманці в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі в четвер, о 14:15, відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях у районі населеного пункту Шуми, Донецька область.
Про це повідомляє штаб ООС у соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Обстріл був прицільним і спрямованим на ділянку, де повинна була пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+40 wake up-UA
показати весь коментар10.09.2020 15:48
+31 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар10.09.2020 15:48
+31 wake up-UA
показати весь коментар10.09.2020 15:50
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время придет.
А отвечать Зеленский будет перед судом.
может кто то расскажет зеле про это "недоразумение" .
такова прививка народу от "хороших парней"
https://twitter.com/Yatsenyuk_AP
Arseniy Yatsenyuk
@Yatsenyuk_AP
·https://twitter.com/Yatsenyuk_AP/status/1304029115272527873 52 мин
Так зване спільне інспектування позицій українських збройних сил російськими окупантами - це не шлях до миру, це приниження України, приниження пам'яті наших захисників, які віддали своє життя у війні за нашу свободу.
Влада має схаменутися.
Не випробовуйте терпіння народу
И только блеяние баранов!
Вы не путайте хотелки капитулянтов ******** с Украиной
Украина хочет мира , но не путем капитуляции и чужого нам не надо , но и своего не отдадим
жаль! жаль что в первом ряду встречающих инспекторов не пошли факин и сивошка...с кравчучкой ... чтобы на собственных памперсах ощутить тишину всеобъемлющего перемирия ....
Кацап - это враг и с ним нужно говорить только на понятном для этих мразей языке "силы".
Министр обороны, малорос А. Таран, Зам. секретаря РНБОУ ватник А. Демченко в сговоре с уже раскрытым вражеским агентом А. Ермаком во время войны с врагом (кацапстаном/москальщиной) принимают беспрецедентное решение сократить численность вооруженных сил Украины!
Все подписали кроме начальника Генерального Штаба Украины генерала Р. Хомчака! Понимая, что это явное предательство и госизмена, Хомчак срочно "слег на больничку").
Хотят сократить численность сухопутных войск на 60 тис., ВВС на 20 тыс., ВМС на 2,5 тыс.
Инспекцию, значит отменили, ага.
Так вот, про причины, последствия и "мудрых".
Особенно про "мудрых", которые вчера весь вечер писали грустные посты о том, что уличные акции в Киеве мол никого не пугают, эффекта не имеют и это все.
Конечно-конечно, не буду спорить. Только вот инспекцию отменили.
Соупадение?
Ю.Бирюков