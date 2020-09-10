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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ обстріляли ділянку біля селища Шуми, де повинна була пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ, - пресцентр ООС

Найманці РФ обстріляли ділянку біля селища Шуми, де повинна була пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ, - пресцентр ООС

Російські найманці в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі в четвер, о 14:15, відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях у районі населеного пункту Шуми, Донецька область.

Про це повідомляє штаб ООС у соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Обстріл був прицільним і спрямованим на ділянку, де повинна була пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Яременко про "інспекцію" в зоні ООС: Представник СЦКК роздивлятиметься українські позиції в бінокль

Найманці РФ обстріляли ділянку біля селища Шуми, де повинна була пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ, - пресцентр ООС 01

обстріл (28435) найманці рф (2053) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+40
Наемники РФ обстреляли участок возле поселка Шумы, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 6467
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10.09.2020 15:48
+31
Это считается срывом перемирия, или снова - хаотично и несистемно?
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10.09.2020 15:48
+31
Наемники РФ обстреляли участок возле поселка Шумы, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 8171
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10.09.2020 15:50
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ну и?
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10.09.2020 15:47 Відповісти
низзя стрелять, а то испортятся все показатели про "мир" на даунбассе
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10.09.2020 15:53 Відповісти
СРАТЬ хотели сепары на голову ЗЕЛЕНОГО НЕДОМЕРКА
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10.09.2020 16:55 Відповісти
Відповіді не було. Всі встигли сховатися, одягнути памперси і накритися старими ковдрами.
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10.09.2020 16:42 Відповісти
Очень жаль что там небыло наших представителей ТГК
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10.09.2020 16:54 Відповісти
в принципі з цим ідіотом все зрозуміло, але одне цікавить - хто такі "мєрСкіє дєгєнєрати"??? якого мера поплічники або виборці?
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10.09.2020 17:21 Відповісти
Держитесь ребята я зебилов всей семьей 25 октября проинспектурую!
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10.09.2020 15:47 Відповісти
Это грубо по кацапски неуемное прикрытие бубочки и ермака только подтвердило что страной правят АГЕНТЫ ПУТИНА....
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10.09.2020 15:51 Відповісти
"Никогда такого не было.... И вот опять"(с)
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10.09.2020 15:47 Відповісти
Поклонник диктаторов?)
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10.09.2020 17:26 Відповісти
Наемники РФ обстреляли участок возле поселка Шумы, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 6467
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10.09.2020 15:48 Відповісти
Найманці РФ обстріляли ділянку біля селища Шуми, де повинна була пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 4537
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10.09.2020 16:02 Відповісти
Ооо, еще и кац))) Козломордый, русские к Киевской Руси, имеют ровно такое же отношение, как и румыны(români) к Риму(Roma)))
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10.09.2020 17:30 Відповісти
Это считается срывом перемирия, или снова - хаотично и несистемно?
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10.09.2020 15:48 Відповісти
Наемники РФ обстреляли участок возле поселка Шумы, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 8171
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10.09.2020 15:50 Відповісти
И почему у любого каца, любой разговор сводится к "КОМУ З А Д ПОДСТАВИТЬ, кому в з а д вставить У КОГО ОТ СО СА ТЬ"?)))
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10.09.2020 17:33 Відповісти
Звичайно хаотично. Бо там Зелі і його дітей немає, там є тільки його мрія - надурити українців.
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10.09.2020 16:04 Відповісти
А что ответки как всегда не будет?Терпилы.
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10.09.2020 15:49 Відповісти
кто терпили?
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10.09.2020 15:52 Відповісти
не терпим, а ждем.
время придет.
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10.09.2020 16:22 Відповісти
На зеленое шобло ссут даже те, перед кем они лабызают. Пере кадыровым не забудьте извинится за сегоднешний обстрел, нелохи...
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10.09.2020 15:50 Відповісти
Конец кровавому "перемирию" Зеленского.
А отвечать Зеленский будет перед судом.
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10.09.2020 15:52 Відповісти
Млять, как репортаж с соревнований по мазохизму.. Послать урода Зеленского нах и так шоб ответка прилетела к сепарам с коеффициентом 10.
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10.09.2020 15:52 Відповісти
А завтра снова инспектировать кто пойдет ? С нашей стороны
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10.09.2020 15:54 Відповісти
К вечеру зеленый штаб ООС напишет, что еще один день на фронте соблюдалась "тишина".
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10.09.2020 15:54 Відповісти
обиделись.... и начали стрелять
может кто то расскажет зеле про это "недоразумение" .
такова прививка народу от "хороших парней"
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10.09.2020 15:55 Відповісти
А ніхрена! Не буде ніякої прививки. Зебілізм невиліковний.
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10.09.2020 15:58 Відповісти
Закінчував би ти з наркотою, он як тебе бідолагу. Чи може то в тебе вроджене? А вроджений кацапізм не лікується. Взагалі. З тим і здохнеш.
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10.09.2020 17:43 Відповісти
Ви не спішіть робити висновки. Під вечір ******* розповість, що то стріляв "лівий сектор", чи "центральний сектор", а можливо і візітку "правого сектору" знайдуть.
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10.09.2020 16:06 Відповісти
Ща в ОП скажут что то вовсе и не обстрел был а Москвич проезжал и свечи затроили
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10.09.2020 15:56 Відповісти
животные
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10.09.2020 15:56 Відповісти
Прицельно? Или не системно? Провокационно стреляли или нет? так и не понял ничего...
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10.09.2020 15:56 Відповісти
Это на века и ни закончится никогда, а жаль.
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10.09.2020 15:58 Відповісти
А вы надеялись? Серьезно? Для чего раша это все затеяла?
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10.09.2020 16:31 Відповісти
зеЛеного чмыря в окопы!
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10.09.2020 15:59 Відповісти
тю, а вони шо, не побачили бажання миру в очах *****?
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10.09.2020 16:02 Відповісти
Як це обстріл був прицільним? Ви брешете, ми знаємо, що обстріл був не прицільним і вівся в сторону расейської підерації. Не зривайте дурних дум найсвітлішого.
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10.09.2020 16:02 Відповісти
https://twitter.com/Yatsenyuk_AP
https://twitter.com/Yatsenyuk_AP

Найманці РФ обстріляли ділянку біля селища Шуми, де повинна була пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 3732 Arseniy Yatsenyuk

@Yatsenyuk_AP

·https://twitter.com/Yatsenyuk_AP/status/1304029115272527873 52 мин

Так зване спільне інспектування позицій українських збройних сил російськими окупантами - це не шлях до миру, це приниження України, приниження пам'яті наших захисників, які віддали своє життя у війні за нашу свободу.
Влада має схаменутися.
Не випробовуйте терпіння народу
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10.09.2020 16:02 Відповісти
Лысому уже никто морковку погрызть не даст. Пусть жилой зелёной довольствуется - на которую он вместе с собаковым Украину променял
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10.09.2020 16:09 Відповісти
Стреляли так себе, незлобно, а может даже холостыми.Скорее всего фейерверк был, сегодня ж праздник - день Большого андронного коллайдера.
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10.09.2020 16:05 Відповісти
Уверен, что сам дерьмак попросил об этом своих братишек-повстанцев, чтобы немного приглушить в инфополе выдвинутые ему подозрения
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10.09.2020 16:08 Відповісти
А в ответ тишина!
И только блеяние баранов!
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10.09.2020 16:08 Відповісти
Отмазки лепят. Украинская разведка возле стрелка сепаров стояла. Какая же лапша.
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10.09.2020 16:09 Відповісти
ваня, сядь на бутылку и больше не слезай без разрешения
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10.09.2020 16:19 Відповісти
Этот обстрел - не обстрел, а провокация. И да. Надо провести экскурсию для врага по позициям ВСУ, чтобы точнее стреляли при очередной "провокации". Правда отлично придумано, зебилы?
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10.09.2020 16:10 Відповісти
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10.09.2020 16:16 Відповісти
Хомчак написал заявление на увольнение, но его еле уговорили уйти на больничный. Теперь юридически вся ответственность ложится на Зеленского.
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10.09.2020 16:17 Відповісти
Дякую! Дуже дякую!
Найманці РФ обстріляли ділянку біля селища Шуми, де повинна була пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 5130
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10.09.2020 16:21 Відповісти
Все выше сказанное , правда , но в первую очередь это- Измена Государству и в этом виновен весь ОПУ в том числе и пРЕЗИДЕНТ и должны быть отсранены от занемаемых должностей (законным способом)
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10.09.2020 16:21 Відповісти
Можно и незаконным))) У любой стены... Или при попытке к бегству, по середине Днепра)))
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10.09.2020 16:34 Відповісти
Начали операцию прикрытия своего агента из-за резкого осуждения народом Украины этого действа?....
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10.09.2020 16:23 Відповісти
Вместе с тем, Украина в очередной раз демонстрирует свое искреннее стремление к установлению мира, но враг намеренно срывает любые попытки.Источник: https://censor.net/ru/n3218605
Вы не путайте хотелки капитулянтов ******** с Украиной
Украина хочет мира , но не путем капитуляции и чужого нам не надо , но и своего не отдадим
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10.09.2020 16:30 Відповісти
Найманці РФ обстріляли ділянку біля селища Шуми, де повинна була пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 7015
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10.09.2020 16:34 Відповісти
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10.09.2020 16:37 Відповісти
Что бы их арестовать, должна смениться власть. А это непросто.
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10.09.2020 17:47 Відповісти
ой как неожиданно...
жаль! жаль что в первом ряду встречающих инспекторов не пошли факин и сивошка...с кравчучкой ... чтобы на собственных памперсах ощутить тишину всеобъемлющего перемирия ....
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10.09.2020 16:36 Відповісти
Хочеш миру , готуйся до війни !
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10.09.2020 16:39 Відповісти
Давно все зеленым имбицилам пора понять одну вещь - россия (кацапстан/параша) всегда была нашим исконным врагом. За всю историю Украины моксели/мокшане/кацапы никогда ничего хорошего просто так для нас сделали, никогда ничего хорошего от них для нас не было, хотя все время они называли нас "братскими народами".
Кацап - это враг и с ним нужно говорить только на понятном для этих мразей языке "силы".
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10.09.2020 17:13 Відповісти
Внимание! Агентура врага планирует нанести удар по нашей армии!

Министр обороны, малорос А. Таран, Зам. секретаря РНБОУ ватник А. Демченко в сговоре с уже раскрытым вражеским агентом А. Ермаком во время войны с врагом (кацапстаном/москальщиной) принимают беспрецедентное решение сократить численность вооруженных сил Украины!
Все подписали кроме начальника Генерального Штаба Украины генерала Р. Хомчака! Понимая, что это явное предательство и госизмена, Хомчак срочно "слег на больничку").
Хотят сократить численность сухопутных войск на 60 тис., ВВС на 20 тыс., ВМС на 2,5 тыс.
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10.09.2020 17:46 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3268925.html Ха, ЗЕлупень поганая "включила заднюю"!

Инспекцию, значит отменили, ага.
Так вот, про причины, последствия и "мудрых".
Особенно про "мудрых", которые вчера весь вечер писали грустные посты о том, что уличные акции в Киеве мол никого не пугают, эффекта не имеют и это все.
Конечно-конечно, не буду спорить. Только вот инспекцию отменили.
Соупадение?
Ю.Бирюков
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10.09.2020 18:21 Відповісти
не попали, значит мир в их глазах. особый статус им
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10.09.2020 21:26 Відповісти
 
 