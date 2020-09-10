Найманці РФ обстріляли ділянку біля селища Шуми, де повинна була пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ, - пресцентр ООС

Російські найманці в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі в четвер, о 14:15, відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях у районі населеного пункту Шуми, Донецька область.

Про це повідомляє штаб ООС у соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Обстріл був прицільним і спрямованим на ділянку, де повинна була пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

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