Послу України в Білорусі Кизиму влаштували огляд всупереч дипломатичній практиці: "Я за 27 років роботи жодного разу не стикався з таким ставленням"

Послу України в Білорусі Ігорю Кизиму при поверненні в цю країну влаштували огляд всупереч дипломатичній практиці. На його думку, це стало результатом втрати довіри між Україною і Білоруссю.

Про це він заявив в інтерв'ю hromadske.ua, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, останні звинувачення керівництва Білорусі на адресу України не сприяють встановленню довіри між державами.

"Ось останній приклад. Коли я перетинав кордон, повертаючись на власному транспорті з України, мене оглядали. Дивилися мої особисті речі, що взагалі не відповідає дипломатичній практиці. Примусили відкрити автомобіль, показати, що лежить у багажнику. Я за 27 років роботи жодного разу не стикався з таким ставленням до посла України", - зазначив він.

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