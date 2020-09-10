Послу України в Білорусі Кизиму влаштували огляд всупереч дипломатичній практиці: "Я за 27 років роботи жодного разу не стикався з таким ставленням"
Послу України в Білорусі Ігорю Кизиму при поверненні в цю країну влаштували огляд всупереч дипломатичній практиці. На його думку, це стало результатом втрати довіри між Україною і Білоруссю.
Про це він заявив в інтерв'ю hromadske.ua, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, останні звинувачення керівництва Білорусі на адресу України не сприяють встановленню довіри між державами.
"Ось останній приклад. Коли я перетинав кордон, повертаючись на власному транспорті з України, мене оглядали. Дивилися мої особисті речі, що взагалі не відповідає дипломатичній практиці. Примусили відкрити автомобіль, показати, що лежить у багажнику. Я за 27 років роботи жодного разу не стикався з таким ставленням до посла України", - зазначив він.
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В Білорусі при владі банда.
Тому це гоп-стоп міжнародного рівня.
Або взагалі, видадуть в ОРДЛО на подвал.
Там союзна Республіка.
Ратифікація від 21.03.1964, підстава - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/199a-06 199a-06
Статья 36
1. Государство пребывания в соответствии с принятыми им
законами и правилами, разрешает ввозить и освобождает от всех
таможенных пошлин, налогов и связанных с этим сборов, за
исключением складских сборов, сборов за перевозку и подобного рода
услуги:
а) предметы, предназначенные для официального пользования
представительства;
b) предметы, предназначенные для личного пользования
дипломатического агента или членов его семьи, живущих вместе с
ним, включая предметы, предназначенные для его обзаведения.
2. Личный багаж дипломатического агента освобождается от
досмотра, если нет серьезных оснований предполагать, что он
содержит предметы, на которые не распространяются изъятия,
упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, или предметы, ввоз или
вывоз которых запрещен законом или регулируется карантинными
правилами государства пребывания. Такой досмотр должен
производиться только в присутствии дипломатического агента или его
уполномоченного представителя.
Нужно было развернуться и поехать назад!
Зеленский оскорбил Украину, назвав ее страной-проституткой!
Но после всех происшедших событий, как можно назвать Зеленского?
це приниження тебе як представника України
Отака в нас пластилінова дипломатія що не здатна гідно відстоювати державу
м диктаторам