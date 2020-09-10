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Новини Революція в Білорусі
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Послу України в Білорусі Кизиму влаштували огляд всупереч дипломатичній практиці: "Я за 27 років роботи жодного разу не стикався з таким ставленням"

Послу України в Білорусі Кизиму влаштували огляд всупереч дипломатичній практиці:

Послу України в Білорусі Ігорю Кизиму при поверненні в цю країну влаштували огляд всупереч дипломатичній практиці. На його думку, це стало результатом втрати довіри між Україною і Білоруссю.

Про це він заявив в інтерв'ю hromadske.ua, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, останні звинувачення керівництва Білорусі на адресу України не сприяють встановленню довіри між державами.

"Ось останній приклад. Коли я перетинав кордон, повертаючись на власному транспорті з України, мене оглядали. Дивилися мої особисті речі, що взагалі не відповідає дипломатичній практиці. Примусили відкрити автомобіль, показати, що лежить у багажнику. Я за 27 років роботи жодного разу не стикався з таким ставленням до посла України", - зазначив він.

Читайте також: Український посол Кизим повернувся до Мінська, але двосторонні контакти залишаються "на паузі", - посольство в Білорусі

Автор: 

Білорусь (7929) дипломатія (711) допит (696) Кизим Ігор (25)


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Топ коментарі
+29
Так надо было ничего не открывать, сославшись на дипломатический статус. Если бы настаивали -развернуться и уехать обратно, отправив потом Ноту в МИД Беларуси
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10.09.2020 16:28
+27
Коли в обох країнах неадекватні очільники - і не таке можливе...
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10.09.2020 16:24
+26
с таким ************ и с 73% овец в стране среди населения, хорошо хоть на голову не насрали.
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10.09.2020 16:27
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Коли в обох країнах неадекватні очільники - і не таке можливе...
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10.09.2020 16:24 Відповісти
вызывайте в МИД Украины на Михайловской Посла ..Бандита Грыгорыча и ему с проктологом осмотр до самой 12 перстной..а че семметричные меры только вот боюсь что с нашим ..оцем бубочко такое пока не возможно...
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10.09.2020 16:40 Відповісти
Ц
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10.09.2020 16:46 Відповісти
ЗЕЛЕНЫЙ НЕДОНОСОК--ты че в рот мочу набрал ??????
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10.09.2020 17:03 Відповісти
Двинулся лукатот страху потерять власть, вот и всё объяснение.
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10.09.2020 16:25 Відповісти
Надо уже делами ставить на место этого разбушевавшегося Бульбо-фюрера
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10.09.2020 16:25 Відповісти
А нахріна він повертався у Білорусь? Там нелегітимна влада,з ким там розмовляти?
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10.09.2020 16:26 Відповісти
с таким ************ и с 73% овец в стране среди населения, хорошо хоть на голову не насрали.
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10.09.2020 16:27 Відповісти
Так надо было ничего не открывать, сославшись на дипломатический статус. Если бы настаивали -развернуться и уехать обратно, отправив потом Ноту в МИД Беларуси
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10.09.2020 16:28 Відповісти
Ніякий це не огляд.
В Білорусі при владі банда.
Тому це гоп-стоп міжнародного рівня.
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10.09.2020 16:31 Відповісти
Когда ЗЕлоху на какой нибудь встрече нассут в рот, он сглотнет и скажет ...спасибо, давай еще...
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10.09.2020 16:33 Відповісти
Привыкайте. Благодаря ЗЕленой сопле Украину в грош не ставят.
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10.09.2020 16:34 Відповісти
пусть этот пряный посол скажет спасибо, что во время досмотра ему не подкинули пару килограммов кокаина... вот было б весело, вот был бы смех... сквозь слезы...
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10.09.2020 16:34 Відповісти
Та щоб не було, як з Грибом.
Або взагалі, видадуть в ОРДЛО на подвал.
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10.09.2020 16:35 Відповісти
адвечний ворог совсем не там...

Послу України в Білорусі Кизиму влаштували огляд всупереч дипломатичній практиці: "Я за 27 років роботи жодного разу не стикався з таким ставленням" - Цензор.НЕТ 5763
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10.09.2020 16:36 Відповісти
Вы ещё карту Речи Посполитой откопайте . Там и Украина окажется слегка должна
Послу України в Білорусі Кизиму влаштували огляд всупереч дипломатичній практиці: "Я за 27 років роботи жодного разу не стикався з таким ставленням" - Цензор.НЕТ 6971
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10.09.2020 17:02 Відповісти
Шо должна?
Там союзна Республіка.
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10.09.2020 17:12 Відповісти
Ага, союзная в короткой керували пшеки и всем навязали свою религию! Да-да, именно так
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10.09.2020 20:32 Відповісти
в вкл еще больше пространство...так шо мимо.
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10.09.2020 17:41 Відповісти
Наличие диппаспорта обеспечивает зеленый коридор. Досмотр не просто мелкого сотрудника, а посла - это недружественный шаг уровня закрытия посольства и понижения диппредставительства до консульского. С соответствующей высылкой посла страны завравшегося и зарвавшегося ********* из страны, посла которого обыскивали погранцы.
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10.09.2020 17:29 Відповісти
Зеленым напишите петицию. Я никого не высылаю. Я говорю, что если бы так наехали на посла страны, которая себя уважает, то таракану уже бы пришлось сильно и с соплями извиняться.
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10.09.2020 18:00 Відповісти
Віденська конвенція про дипломатичні зносини

Ратифікація від 21.03.1964, підстава - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/199a-06 199a-06

Статья 36
1. Государство пребывания в соответствии с принятыми им
законами и правилами, разрешает ввозить и освобождает от всех
таможенных пошлин, налогов и связанных с этим сборов, за
исключением складских сборов, сборов за перевозку и подобного рода
услуги:

а) предметы, предназначенные для официального пользования
представительства;
b) предметы, предназначенные для личного пользования
дипломатического агента или членов его семьи, живущих вместе с
ним, включая предметы, предназначенные для его обзаведения.
2. Личный багаж дипломатического агента освобождается от
досмотра, если нет серьезных оснований предполагать, что он
содержит предметы, на которые не распространяются изъятия,
упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, или предметы, ввоз или
вывоз которых запрещен законом или регулируется карантинными
правилами государства пребывания. Такой досмотр должен
производиться только в присутствии дипломатического агента или его
уполномоченного представителя.
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10.09.2020 18:17 Відповісти
Ключевые слова - серьезные основания. Это когда ведется оперативная разработка и собраны серьезные доказательства. Как с вывозом кацапами кокаина из Колумбии на гос самолете. А просто хватание за руку, потому что мудло усатое приказало - это крайне недружественный акт. Естественно закончившийся ничем. Ибо никаких сигарет и инструкций ЦРУ у посла не было и предпосылок ожидать, что они там будут тоже. Так что, еще раз, этот гавнофюрер использует антиукраинскую риторику и переходит к прямым недружественным действиям. Не принятие ответных мер еще раз выставит зечмо - зечмом на дипломатическом уровне.
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10.09.2020 18:32 Відповісти
Так в чем же дело? Как гласит пословица братского для беларусов московитов - каков привет, таков и ответ. Разденьтп о гола посла Беларуссии на нашем погранпосту. Впрочем носки и галстук можно оставить.
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10.09.2020 16:40 Відповісти
Ну это если он такое позволит с собой сделать.
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10.09.2020 17:02 Відповісти
Неуважение к украинскому послу - высшая наглость от сдуревшего режима лукашеску
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10.09.2020 16:48 Відповісти
Да так тебе и надо! Кто серьезно может относится к клоуну.Они ведь все знают последствий не будет.
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10.09.2020 16:50 Відповісти
Млять!
Нужно было развернуться и поехать назад!
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10.09.2020 16:52 Відповісти
Зеленский это проглотит. Почему? Потому что он обожает "русский мир" и всё ему прощает.
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10.09.2020 17:02 Відповісти
Ирония судьбы!
Зеленский оскорбил Украину, назвав ее страной-проституткой!
Но после всех происшедших событий, как можно назвать Зеленского?
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10.09.2020 17:04 Відповісти
Анальной пробкой?
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10.09.2020 17:54 Відповісти
Це Ви заодно про електорат ЗЕ дуже вдало сказали.
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10.09.2020 21:46 Відповісти
це не втрата довіри довбень
це приниження тебе як представника України
Отака в нас пластилінова дипломатія що не здатна гідно відстоювати державу
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10.09.2020 17:35 Відповісти
А дипломатические номера не учили вешать?
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10.09.2020 17:54 Відповісти
думаешь не было номеров? и дип. паспорт небось не заметили, да? и базы у них конечно нет, журнал ведут небось.
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10.09.2020 18:32 Відповісти
Клоуны не только кривляются. Они еще и унижают страну, на потеху двум диктаторам
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10.09.2020 18:06 Відповісти
Натякають на розірвання дипломатичних відносин?
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10.09.2020 18:12 Відповісти
Беларусь это не страна и страной никогда не была. Лука из этой территории построил образцово-показательный колхоз, а теперь этот колхоз переименовывается в Белорусский федеральный колхоз Раши им. Лукашеску
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10.09.2020 18:21 Відповісти
смотрись чаще в зеркало .
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10.09.2020 19:05 Відповісти
На жаль, наш клоун з 95-го кварталу вміє грати тільки в піддавки. Краще він був би містечковим лохом.
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10.09.2020 18:37 Відповісти
Ну и что? ?....ситуация в Беларуси поменялась......они выбрали красную таблетку.
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10.09.2020 18:52 Відповісти
надеюсь что свободолюбивые украинцы набьют морду лукашенковским дипломатам в Киеве в ответ на беспредел ?
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10.09.2020 19:04 Відповісти
Звикай............. ще й в попку трахнуть.............
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10.09.2020 19:08 Відповісти
Если есть претензии - то в суд или ещё куда. Досмотр диппредставителей допускается. Если есть подозрения о противоправных действиях или контрабанде.
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10.09.2020 20:34 Відповісти
На всіх напрямках ZEбіли дозволяють втоптувати Україну в багно та самі беруть в цьому участь за традиціями 95-го кварталу.
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10.09.2020 21:42 Відповісти
 
 