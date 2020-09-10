Російські гібридні сили влаштували в Шумах провокацію з безпілотником, - заступник командувача штабу ООС Бондар

Російські гібридні сили підняли в повітря дрон у присутності представників ОБСЄ, коли мало початися заплановане ТКГ інспектування українських позицій в Шумах на Донеччині.

Про це під Шумами заявив заступник командувача штабу Операції об’єднаних сил Богдан Бондар, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Ми побачили, що були провокаційні дії з тієї сторони: був запущений, як мінімум, один безпілотник. А на інших напрямках доповідали про два квадрокоптери", – повідомив Бондар. Він також підтвердив, що Україна заявила представнику ОБСЄ про зрив домовленостей щодо спільного інспектування російською стороною.

"Були ухвалені певні домовленості, які повинні були бути виконані, в тому числі, з російської сторони. Вони виявились невиконаними. Відповідно, заходи на сьогодні і, я думаю, на перспективу, як мінімум, зупинені", – додав Бондар.

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Нагадаємо, 9 вересня учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участі представника координатора від ОБСЄ.

Пізніше Офіс Президента уточнив, що інспектування ОБСЄ в районі населеного пункту Шуми Донецької області в присутності представників найманців РФ має на меті спростування фейків і недопущення нових провокацій зі зриву реального режиму припинення вогню на Донбасі.

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За словами голови української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука, інспектування відбудеться 10 вересня в 14:00. До групи увійшли представники від ОРДО, українська сторона, СЦКК і представник або співробітник ОБСЄ - представник-координатор від ОБСЄ пані Хайді Грау.

Вдень 10 вересня джерело в Офісі президента повідомило, що спільна інспекція скасовується. Пізніше цю інформацію підтвердили офіційно. Офіс президента і Міністерство оборони пояснили, що інспекція не відбудеться через те, що російська сторона постійно змінює свої вимоги.

Пресцентр ООС повідомив, що ділянку в районі Шумів, на який повинна була відбутися зустріч представників СЦКК і ОБСЄ, обстріляли російські найманці.