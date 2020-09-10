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Новини Агресія Росії проти України
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Російські гібридні сили влаштували в Шумах провокацію з безпілотником, - заступник командувача штабу ООС Бондар

Російські гібридні сили влаштували в Шумах провокацію з безпілотником, - заступник командувача штабу ООС Бондар

Російські гібридні сили підняли в повітря дрон у присутності представників ОБСЄ, коли мало початися заплановане ТКГ інспектування українських позицій в Шумах на Донеччині.

Про це під Шумами заявив заступник командувача штабу Операції об’єднаних сил Богдан Бондар, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Ми побачили, що були провокаційні дії з тієї сторони: був запущений, як мінімум, один безпілотник. А на інших напрямках доповідали про два квадрокоптери", – повідомив Бондар. Він також підтвердив, що Україна заявила представнику ОБСЄ про зрив домовленостей щодо спільного інспектування російською стороною.

"Були ухвалені певні домовленості, які повинні були бути виконані, в тому числі, з російської сторони. Вони виявились невиконаними. Відповідно, заходи на сьогодні і, я думаю, на перспективу, як мінімум, зупинені", – додав Бондар.

Також читайте: Депутати Львівської облради вимагають скасувати "спільні інспекції" на Донбасі й замінити учасників ТКГ. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 9 вересня учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участі представника координатора від ОБСЄ.

Пізніше Офіс Президента уточнив, що інспектування ОБСЄ в районі населеного пункту Шуми Донецької області в присутності представників найманців РФ має на меті спростування фейків і недопущення нових провокацій зі зриву реального режиму припинення вогню на Донбасі.

Також на Цензор.НЕТ: Інспекція позицій ЗСУ в районі селища Шуми тимчасово скасовується, - джерело в Офісі президента

За словами голови української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука, інспектування відбудеться 10 вересня в 14:00. До групи увійшли представники від ОРДО, українська сторона, СЦКК і представник або співробітник ОБСЄ - представник-координатор від ОБСЄ пані Хайді Грау.

Вдень 10 вересня джерело в Офісі президента повідомило, що спільна інспекція скасовується. Пізніше цю інформацію підтвердили офіційно. Офіс президента і Міністерство оборони пояснили, що інспекція не відбудеться через те, що російська сторона постійно змінює свої вимоги.

Пресцентр ООС повідомив, що ділянку в районі Шумів, на який повинна була відбутися зустріч представників СЦКК і ОБСЄ, обстріляли російські найманці.

Автор: 

Донбас (22355) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4574081579298769 1 хв ·

Инспекция позиций ВСУ Пушилиным и генерал-майором ВС РФ Вахитовым в районе Шумы отменена.
Это произошло благодаря следующим факторам:
1. Огромному критическому резонансу в украинском обществе и объявлению акций протеста под Офисом президента и под госрезиденцией президента.

2. Отказу какого-либо командира ВСУ подписывать письменный приказ о допуске российских военнослужащих и обеспечении их безопасности. То есть при заходе на позиции 503- го батальона возник реальный риск, что российского генерала пристрелят или подорвут. Командование ООС выдвинуло абсолютно разумные встречные претензии к российским оккупантам - они нарушают условия перемирия, и не дают инспектировать свои собственные позиции. В данном случае все наши военные проявили себя очень достойно.
3. Обстрел района "инспектирования" из стрелкового оружия. Проводить инспекции в таком месте крайне рискованно, и нарваться на пулю или на мину можно в любой момент. Последствия гибели кого-то из "инспекторов" в таком случае могут быть самые непредсказуемые.
Что дальше?
Ультиматум Пушилина сорван в очередной раз. Все позиции под Шумами остаются в руках украинских воинов. Однако без сомнений, российские оккупанты продолжат попытки продавить президента Зеленского на такого рода уступки. Россияне понимают, что Зеленский на местных выборах проводит кампанию рекламируя "отсутствие гибели украинских воинов" как свое главное достижение. Поэтому будут угрожать обстрелами, используя это как инструмент влияния.
Однако Офис президента, пытаясь прекратить перестрелки на Донбассе, не устраняет причины войны - пребывание российских войск на Донбассе. Война не заканчивается путем сокращения потерь и принуждения своих войск не стрелять и не защищать свою землю. Война заканчивается либо победой либо поражением. Отвечать за такое государственные деятели должны самостоятельно - если решили приводить "инспекторов" из РФ, значит, пусть Верховный Главнокомандующий берет за руку российских генералов и сам ведет куда считает возможным. А требовать по телефону исполнения таких решений в армии, испытавшей трагедию Иловайска, Луганска и Донецкого аэропорта - это значит неадекватно оценивать обстановку и страну. Попытки Офиса президента сделать соучастниками пораженческих политических решений военнослужащих ВСУ - просто постыдны.
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10.09.2020 16:28
+22
Хомчак написал заявление на увольнение, но его еле уговорили уйти на больничный.
Теперь юридически вся ответственность ложится на Зеленского!
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10.09.2020 16:30
+21
Замість контролю миротворцями ООН україно-російського кордону, що вимагав Порошенко, Зеленський довів до контролю українських позицій терористами ордло !
Що ви мені понаобирали, зебіли? Слів бракує ....))
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10.09.2020 16:50
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAnKKoXDgKoPe-66pdsfZP4piTHnMCBuphktp72atamgYjzTzSpbwxvj41C9B7IrORz7sfpf31py32k&hc_ref=ARRk3TZpGhYDL4M7nGDO6c8TElO9DjaF2ya3PVFAp3hKeZjFtgzOU7Et1r2fWUOZCpY&fref=nf Юрий Бутусов
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4574081579298769 1 хв ·

Инспекция позиций ВСУ Пушилиным и генерал-майором ВС РФ Вахитовым в районе Шумы отменена.
Это произошло благодаря следующим факторам:
1. Огромному критическому резонансу в украинском обществе и объявлению акций протеста под Офисом президента и под госрезиденцией президента.

2. Отказу какого-либо командира ВСУ подписывать письменный приказ о допуске российских военнослужащих и обеспечении их безопасности. То есть при заходе на позиции 503- го батальона возник реальный риск, что российского генерала пристрелят или подорвут. Командование ООС выдвинуло абсолютно разумные встречные претензии к российским оккупантам - они нарушают условия перемирия, и не дают инспектировать свои собственные позиции. В данном случае все наши военные проявили себя очень достойно.
3. Обстрел района "инспектирования" из стрелкового оружия. Проводить инспекции в таком месте крайне рискованно, и нарваться на пулю или на мину можно в любой момент. Последствия гибели кого-то из "инспекторов" в таком случае могут быть самые непредсказуемые.
Что дальше?
Ультиматум Пушилина сорван в очередной раз. Все позиции под Шумами остаются в руках украинских воинов. Однако без сомнений, российские оккупанты продолжат попытки продавить президента Зеленского на такого рода уступки. Россияне понимают, что Зеленский на местных выборах проводит кампанию рекламируя "отсутствие гибели украинских воинов" как свое главное достижение. Поэтому будут угрожать обстрелами, используя это как инструмент влияния.
Однако Офис президента, пытаясь прекратить перестрелки на Донбассе, не устраняет причины войны - пребывание российских войск на Донбассе. Война не заканчивается путем сокращения потерь и принуждения своих войск не стрелять и не защищать свою землю. Война заканчивается либо победой либо поражением. Отвечать за такое государственные деятели должны самостоятельно - если решили приводить "инспекторов" из РФ, значит, пусть Верховный Главнокомандующий берет за руку российских генералов и сам ведет куда считает возможным. А требовать по телефону исполнения таких решений в армии, испытавшей трагедию Иловайска, Луганска и Донецкого аэропорта - это значит неадекватно оценивать обстановку и страну. Попытки Офиса президента сделать соучастниками пораженческих политических решений военнослужащих ВСУ - просто постыдны.
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10.09.2020 16:28 Відповісти
3 года на Цензоре - а можно линки, где он писал не правду?
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10.09.2020 16:51 Відповісти
Ну у тебе ж «своя правда».
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10.09.2020 16:54 Відповісти
ну намекни в в личку ресурсы? в ФБ я под таким же ником с собакой Цвергом на аватарке - если тут сразу банят за это. Я не говорю- что тут "аз есмь царь и истина". А то просто как-то голословно выглядит. Я просто реально критики не встречал - может я не таких ресурсах сижу? страна юа?
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10.09.2020 17:00 Відповісти
Російські гібридні сили влаштували в Шумах провокацію з безпілотником, - заступник командуючого штабу ООС Бондар - Цензор.НЕТ 58
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10.09.2020 17:13 Відповісти
Російські гібридні сили влаштували в Шумах провокацію з безпілотником, - заступник командуючого штабу ООС Бондар - Цензор.НЕТ 3124
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10.09.2020 17:13 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?comment_id=Y29tbWVudDo0NTcwNjg4MTUyOTcxNDQ1XzQ1NzA3MjA5MTI5NjgxNjk%3D Юрий Бутусов "Я мало критиковал Порошенко, надо было гораздо жестче, чтобы его сторонники заставляли Порошенко думать головой, а не сочинять басни и обвинять журналистов в том, что его "топили". Получал он по заслугам, и на мой взгляд, слишком мягко получал, поэтому мало что понял, судя по всему."

Это его сегодняшнее)))
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10.09.2020 16:55 Відповісти
Такие наверное, даже когда их кацапы в Киеве к стенке будут ставить, так ничего и не поймут)))
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10.09.2020 17:05 Відповісти
Про писюниста, лучше похрюкай паша! Ведь оно, твой бох...
PS: Или моржовая ...?
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10.09.2020 17:40 Відповісти
))) Вы поздно пришли, там крестики уже стоят))) Комент был тому пользователю, который себя обнадежил, что Юра наконец что то понял))) Вот я и привел ему сегодняшнее высказывание Юры))) Вы новенький? Все "местные" прекрасно знают, что я порохобот)))
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10.09.2020 17:48 Відповісти
кусать власть можно и нужно
НО по делу а не фейками кидать
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10.09.2020 18:15 Відповісти
И это говорит чемпион.
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10.09.2020 18:53 Відповісти
Это все, что надо было знать о "договоренностях" с орками, если конечно кому то это было еще не понятно
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10.09.2020 16:29 Відповісти
и все что надо знать о нашем сцыкле-приЗЕденте
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10.09.2020 16:31 Відповісти
Хомчак написал заявление на увольнение, но его еле уговорили уйти на больничный.
Теперь юридически вся ответственность ложится на Зеленского!
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10.09.2020 16:30 Відповісти
правда?
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10.09.2020 16:33 Відповісти
возможно.
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10.09.2020 16:37 Відповісти
вот ще

https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1304051693609459712 2 мин

После ухода Хомчака на больничный, Зеленский не рискнул дать добро на пропуск бандитов ОРДЛО на позиции украинских войск и те в расстроенных чувствах сбросили гранату с беспилотника, но по нашим позициям не попали.
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10.09.2020 16:42 Відповісти
Это дерьмак из кабинета зЭ-лоха о провокации попросил, шкуру свою спасти
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10.09.2020 16:30 Відповісти
а вырок недавно поздравил разведку с праздником, сказал что они всегда где-то, что-то, как-то, но их не видно... вопрос - пусть их не видно, но нафига разведка, которая ничего не делает, не упреждает действия врага? клон - он и в Африке клоун, и действия и слова его уже не смешны, просто от них хочется заткнуть уши, чтобы не слушать всякую чушь...
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10.09.2020 16:32 Відповісти
Лучше при нынешней власти вообще ничего не делать, все одно они каждый вечер в кремль докладывают...
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10.09.2020 16:35 Відповісти
Смотрят на реакцию сопли😁
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10.09.2020 16:34 Відповісти
Российские гибридные силы устроили в Шумах провокацию с беспилотником, - замкомандующего штаба ООС Бондарь - Цензор.НЕТ 5681
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10.09.2020 16:34 Відповісти
Супер ,надо заказать на Банерах по Киеву.
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10.09.2020 16:58 Відповісти
Вже аж смішно,вкотре нам закидають якусь гидоту і дивляться на реакцію громадян,мовчать---ВПЕРЕД,бунтують---ВЗАД!!!!
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10.09.2020 16:40 Відповісти
А хто дозволив безпілотники? А чому не можна нашим? То виходить головнокомандувач не за тих?
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10.09.2020 16:48 Відповісти
Замість контролю миротворцями ООН україно-російського кордону, що вимагав Порошенко, Зеленський довів до контролю українських позицій терористами ордло !
Що ви мені понаобирали, зебіли? Слів бракує ....))
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10.09.2020 16:50 Відповісти
Бойовики вже відкрито сміються над Зелепуцьким,Хомчаком і др. Тікайте,хлопці,поки вас не винесли на смітник...
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10.09.2020 16:51 Відповісти
О, теперь они "российские гибридные силы"! А раньше были наемниками и боевиками. Как время то летит.
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10.09.2020 16:52 Відповісти
Скоро будет вообще "жарко"....У врага (кацапов) в Крыму заканчиваются запасы воды...
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10.09.2020 17:00 Відповісти
Російські гібридні сили влаштували в Шумах провокацію з безпілотником, - заступник командуючого штабу ООС Бондар - Цензор.НЕТ 2769
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10.09.2020 17:00 Відповісти
https://www.contdict.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Siktir Siktir https://www.contdict.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/git git , https://www.contdict.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/ahbap ahbap
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10.09.2020 22:28 Відповісти
После ухода Хомчака на больничный, Зеленский не рискнул дать добро на пропуск бандитов ОРДЛО на позиции украинских войск и те в расстроенных чувствах сбросили гранату с беспилотника, но по нашим позициям не попали.
Хомчак написал заявление на увольнение, но его еле уговорили уйти на больничный. Теперь юридически вся ответственность ложится на Зеленского.https://timeze2019.blogspot.com/
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10.09.2020 17:11 Відповісти
Оккупанты могли сами пристрелить своего генерала на наших позициях и сразу повод к масштабному вторжению. Наполеонзе,хватит нюхать.
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10.09.2020 17:35 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3268925.html Ха, ЗЕлупень поганая "включила заднюю"!

Инспекцию, значит отменили, ага.
Так вот, про причины, последствия и "мудрых".
Особенно про "мудрых", которые вчера весь вечер писали грустные посты о том, что уличные акции в Киеве мол никого не пугают, эффекта не имеют и это все.
Конечно-конечно, не буду спорить. Только вот инспекцию отменили.
Соупадение?
Ю.Бирюков
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10.09.2020 18:20 Відповісти
Ну вот .я вам вчера об этом писал.и на тебе...гнать нужно орков,а не договоренности с ними устраиваивать...если война - закрыть границы с дырой и мордором ! Толерантность тут не уместна !
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10.09.2020 18:39 Відповісти
как неожиданно...)))
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10.09.2020 21:07 Відповісти
как неожиданно...)))
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10.09.2020 21:28 Відповісти
Вы только вдумайтесь "инспекция" террористами-головорезами позиций Украинской Армии. Сапоги убийц украинцев будут топтать ******* кровью патриотов украинскую землю. Гнать к чертям, за поребрик, Зеленского и его подельника Бондаря.
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11.09.2020 00:53 Відповісти
 
 