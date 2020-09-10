Російські гібридні сили влаштували в Шумах провокацію з безпілотником, - заступник командувача штабу ООС Бондар
Російські гібридні сили підняли в повітря дрон у присутності представників ОБСЄ, коли мало початися заплановане ТКГ інспектування українських позицій в Шумах на Донеччині.
Про це під Шумами заявив заступник командувача штабу Операції об’єднаних сил Богдан Бондар, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Ми побачили, що були провокаційні дії з тієї сторони: був запущений, як мінімум, один безпілотник. А на інших напрямках доповідали про два квадрокоптери", – повідомив Бондар. Він також підтвердив, що Україна заявила представнику ОБСЄ про зрив домовленостей щодо спільного інспектування російською стороною.
"Були ухвалені певні домовленості, які повинні були бути виконані, в тому числі, з російської сторони. Вони виявились невиконаними. Відповідно, заходи на сьогодні і, я думаю, на перспективу, як мінімум, зупинені", – додав Бондар.
Нагадаємо, 9 вересня учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участі представника координатора від ОБСЄ.
Пізніше Офіс Президента уточнив, що інспектування ОБСЄ в районі населеного пункту Шуми Донецької області в присутності представників найманців РФ має на меті спростування фейків і недопущення нових провокацій зі зриву реального режиму припинення вогню на Донбасі.
Також на Цензор.НЕТ: Інспекція позицій ЗСУ в районі селища Шуми тимчасово скасовується, - джерело в Офісі президента
За словами голови української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука, інспектування відбудеться 10 вересня в 14:00. До групи увійшли представники від ОРДО, українська сторона, СЦКК і представник або співробітник ОБСЄ - представник-координатор від ОБСЄ пані Хайді Грау.
Вдень 10 вересня джерело в Офісі президента повідомило, що спільна інспекція скасовується. Пізніше цю інформацію підтвердили офіційно. Офіс президента і Міністерство оборони пояснили, що інспекція не відбудеться через те, що російська сторона постійно змінює свої вимоги.
Пресцентр ООС повідомив, що ділянку в районі Шумів, на який повинна була відбутися зустріч представників СЦКК і ОБСЄ, обстріляли російські найманці.
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Инспекция позиций ВСУ Пушилиным и генерал-майором ВС РФ Вахитовым в районе Шумы отменена.
Это произошло благодаря следующим факторам:
1. Огромному критическому резонансу в украинском обществе и объявлению акций протеста под Офисом президента и под госрезиденцией президента.
2. Отказу какого-либо командира ВСУ подписывать письменный приказ о допуске российских военнослужащих и обеспечении их безопасности. То есть при заходе на позиции 503- го батальона возник реальный риск, что российского генерала пристрелят или подорвут. Командование ООС выдвинуло абсолютно разумные встречные претензии к российским оккупантам - они нарушают условия перемирия, и не дают инспектировать свои собственные позиции. В данном случае все наши военные проявили себя очень достойно.
3. Обстрел района "инспектирования" из стрелкового оружия. Проводить инспекции в таком месте крайне рискованно, и нарваться на пулю или на мину можно в любой момент. Последствия гибели кого-то из "инспекторов" в таком случае могут быть самые непредсказуемые.
Что дальше?
Ультиматум Пушилина сорван в очередной раз. Все позиции под Шумами остаются в руках украинских воинов. Однако без сомнений, российские оккупанты продолжат попытки продавить президента Зеленского на такого рода уступки. Россияне понимают, что Зеленский на местных выборах проводит кампанию рекламируя "отсутствие гибели украинских воинов" как свое главное достижение. Поэтому будут угрожать обстрелами, используя это как инструмент влияния.
Однако Офис президента, пытаясь прекратить перестрелки на Донбассе, не устраняет причины войны - пребывание российских войск на Донбассе. Война не заканчивается путем сокращения потерь и принуждения своих войск не стрелять и не защищать свою землю. Война заканчивается либо победой либо поражением. Отвечать за такое государственные деятели должны самостоятельно - если решили приводить "инспекторов" из РФ, значит, пусть Верховный Главнокомандующий берет за руку российских генералов и сам ведет куда считает возможным. А требовать по телефону исполнения таких решений в армии, испытавшей трагедию Иловайска, Луганска и Донецкого аэропорта - это значит неадекватно оценивать обстановку и страну. Попытки Офиса президента сделать соучастниками пораженческих политических решений военнослужащих ВСУ - просто постыдны.
Это его сегодняшнее)))
PS: Или моржовая ...?
НО по делу а не фейками кидать
Теперь юридически вся ответственность ложится на Зеленского!
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После ухода Хомчака на больничный, Зеленский не рискнул дать добро на пропуск бандитов ОРДЛО на позиции украинских войск и те в расстроенных чувствах сбросили гранату с беспилотника, но по нашим позициям не попали.
Що ви мені понаобирали, зебіли? Слів бракує ....))
Хомчак написал заявление на увольнение, но его еле уговорили уйти на больничный. Теперь юридически вся ответственность ложится на Зеленского.https://timeze2019.blogspot.com/
Инспекцию, значит отменили, ага.
Так вот, про причины, последствия и "мудрых".
Особенно про "мудрых", которые вчера весь вечер писали грустные посты о том, что уличные акции в Киеве мол никого не пугают, эффекта не имеют и это все.
Конечно-конечно, не буду спорить. Только вот инспекцию отменили.
Соупадение?
Ю.Бирюков