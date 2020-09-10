Ситуація з НАБУ може спричинити сумніви в конституційності інших держорганів, - Малюська
Ситуація навколо Національного антикорупційного бюро України може спричинити сумніви в конституційності ще цілої низки органів у державі.
Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Виступаючи в четвер у Конституційному суді України в ході відкритого слухання справи щодо конституційності окремих положень закону про НАБУ, міністр юстиції зазначив: "Ми не бачимо ніяких підстав для визнання неконституційним положення... де дається визначення, що таке НАБУ. Термін "державний правоохоронний орган" використовується в ст. 17 Конституції".
За його словами, Мін'юст не давав експертної оцінки на той час законопроекту про НАБУ, оскільки він не був представлений Кабінетом Міністрів.
"Свідченням незалежності цього органу (НАБУ) є і велика кількість подань до КС, і законодавчих ініціатив", - зазначив Малюська.
Голова Мін'юсту вважає, що розгляд справи про конституційність положень закону про НАБУ може спричинити наслідки у вигляді сумнівів у конституційності інших держорганів. "Це питання набагато ширше. Є ще ціла низка інших органів, за якими в президента є кадрові повноваження. Потенційно, можливо, щодо них буде необхідно зробити перегляд нормативної бази, щоб привести у відповідність із висновком КС. Якщо ми візьмемо всі кадрові повноваження президента, не передбачені Конституцією України", - зазначив міністр.
"НАБУ і створення НАБУ створило найменший удар або розбаланс серед гілок влади порівняно з будь-якими іншими кадровими повноваженнями президента. НАБУ - це якраз ідеальний зразок створення незалежного органу", - підсумував Малюська.
Представник президента в КС Федір Веніславський повідомив, що в найближчі дні Конституційний суд отримає офіційну позицію президента щодо конституційності закону про НАБУ. "Я спілкувався перед засіданням КС із президентом, і його позиція однозначна і незмінна: НАБУ має бути максимально незалежним та об'єктивно виконувати свої функції", - наголосив він.
При цьому Веніславський додав, що КС, приймаючи рішення, повинен враховувати, що це рішення "повинно забезпечувати інституційну та юридичну незалежність цього важливого органу в системі боротьби з корупцією в сфері нацбезпеки".
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https://twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко
В Киеве мусор взял "на лапу" 300 гривен. Когда он увидел, что его снимают - начал убегать.
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