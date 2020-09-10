Ситуація з НАБУ може спричинити сумніви в конституційності інших держорганів, - Малюська

Ситуація навколо Національного антикорупційного бюро України може спричинити сумніви в конституційності ще цілої низки органів у державі.

Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Виступаючи в четвер у Конституційному суді України в ході відкритого слухання справи щодо конституційності окремих положень закону про НАБУ, міністр юстиції зазначив: "Ми не бачимо ніяких підстав для визнання неконституційним положення... де дається визначення, що таке НАБУ. Термін "державний правоохоронний орган" використовується в ст. 17 Конституції".

За його словами, Мін'юст не давав експертної оцінки на той час законопроекту про НАБУ, оскільки він не був представлений Кабінетом Міністрів.

"Свідченням незалежності цього органу (НАБУ) є і велика кількість подань до КС, і законодавчих ініціатив", - зазначив Малюська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституційний Суд визнав, що Ситника незаконно призначили директором НАБУ. ДОКУМЕНТ

Голова Мін'юсту вважає, що розгляд справи про конституційність положень закону про НАБУ може спричинити наслідки у вигляді сумнівів у конституційності інших держорганів. "Це питання набагато ширше. Є ще ціла низка інших органів, за якими в президента є кадрові повноваження. Потенційно, можливо, щодо них буде необхідно зробити перегляд нормативної бази, щоб привести у відповідність із висновком КС. Якщо ми візьмемо всі кадрові повноваження президента, не передбачені Конституцією України", - зазначив міністр.

"НАБУ і створення НАБУ створило найменший удар або розбаланс серед гілок влади порівняно з будь-якими іншими кадровими повноваженнями президента. НАБУ - це якраз ідеальний зразок створення незалежного органу", - підсумував Малюська.

Представник президента в КС Федір Веніславський повідомив, що в найближчі дні Конституційний суд отримає офіційну позицію президента щодо конституційності закону про НАБУ. "Я спілкувався перед засіданням КС із президентом, і його позиція однозначна і незмінна: НАБУ має бути максимально незалежним та об'єктивно виконувати свої функції", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситник: Рішення КС може спричинити колапс правоохоронної системи. Воно також стосується глав ДБР, СБУ, Нацгвардії. ВIДЕО

При цьому Веніславський додав, що КС, приймаючи рішення, повинен враховувати, що це рішення "повинно забезпечувати інституційну та юридичну незалежність цього важливого органу в системі боротьби з корупцією в сфері нацбезпеки".