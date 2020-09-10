Прокурори підготували 26 підозр, які повинні були вручити "вагнерівцям" після прибуття в Україну, - Луценко
Колишній Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що напередодні прибуття "вагнерівців" в Україну прокурорами були підготовлені для них 26 підозр.
Про це він розповів під час прес-конференції, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"У ніч на початок можливої операції слідчі СБУ і прокурори ГПУ підготували на всіх 26 повідомлень про підозру. І це не просто проєкт, вони підписані. Це готові документи підозри, які повинні були б вручити терористам живим або не живим, у момент їх перебування на українській території. Дата вручення підозри - не більше доби. Тому 29-го в ніч написано, а 30-го вона мала бути в їхніх руках", - сказав Луценко.
За його словами, підозри були підготовлені на підставі документів, отриманих у рамках розслідування ГУР і СБУ.
Ці документи, за словами Луценка, є в його розпорядженні.
"У терористичних, військових злочинах приблизно 15 статей. У кожного з фігурантів текст різний, що свідчить про високу кваліфікацію і слідчих СБУ, і прокурорів ГПУ, які готували в терміновому порядку ці підозри", - сказав він.
"Влада та їхні підспівувачі на телеефірах нам цинічно брешуть, причому брешуть на найвищому рівні про те, що не було ніякої спецоперації українських спецслужб щодо "вагнерівців". Ці документи неспростовно доводять, що це була операція українських спецслужб", - додав Луценко.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.
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она во всё виновата
Просто вы не в курсе !
"Власть и их подпеватели на телеэфирах нам цинично врут, причем врут на самом высоком уровне о том, что не было никакой спецоперации украинских спецслужб по "вагнероцам". Эти документы неопровержимо доказывают, что это была операция украинских спецслужб", - добавил Луценко.Источник: https://censor.net/ru/n3218617»
но я не вижу ответ на мой вопрос
Сам же Єрмак колись написав, що піде тільки разом із Зеленським
каденция зели не вечна, пусть нарабатывают на обоснованный срок
особенно этот поц - ермак. дыма без огня не бывает
Значить, Луценко і Турчинов все говорять вірно