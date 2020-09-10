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Новини Агресія Росії проти України
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Прокурори підготували 26 підозр, які повинні були вручити "вагнерівцям" після прибуття в Україну, - Луценко

Прокурори підготували 26 підозр, які повинні були вручити

Колишній Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що напередодні прибуття "вагнерівців" в Україну прокурорами були підготовлені для них 26 підозр.

Про це він розповів під час прес-конференції, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"У ніч на початок можливої операції слідчі СБУ і прокурори ГПУ підготували на всіх 26 повідомлень про підозру. І це не просто проєкт, вони підписані. Це готові документи підозри, які повинні були б вручити терористам живим або не живим, у момент їх перебування на українській території. Дата вручення підозри - не більше доби. Тому 29-го в ніч написано, а 30-го вона мала бути в їхніх руках", - сказав Луценко.

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За його словами, підозри були підготовлені на підставі документів, отриманих у рамках розслідування ГУР і СБУ.

Ці документи, за словами Луценка, є в його розпорядженні.

"У терористичних, військових злочинах приблизно 15 статей. У кожного з фігурантів текст різний, що свідчить про високу кваліфікацію і слідчих СБУ, і прокурорів ГПУ, які готували в терміновому порядку ці підозри", - сказав він.

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"Влада та їхні підспівувачі на телеефірах нам цинічно брешуть, причому брешуть на найвищому рівні про те, що не було ніякої спецоперації українських спецслужб щодо "вагнерівців". Ці документи неспростовно доводять, що це була операція українських спецслужб", - додав Луценко.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Луценко Юрій (3447) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+19
Теперь эту тему нужно довести до конца, и все должны получить за гос измену. А то, Керченский проход, назначение Семочко, томос... Ребята, вы крупно ЗЕобосрамшись, и выкрутится не удастся, вопрос времени...
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10.09.2020 16:44
+16
Ого кацапья и подкацапников повылазило, Скабеева с Жоповым отдыхают, брысь лапотное...
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10.09.2020 16:46
+5
Тебя из спама плохо слышно, скачи ягель жрать...
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10.09.2020 16:51
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Ого кацапья и подкацапников повылазило, Скабеева с Жоповым отдыхают, брысь лапотное...
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10.09.2020 16:46 Відповісти
Тебя из спама плохо слышно, скачи ягель жрать...
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10.09.2020 16:51 Відповісти
С темы не сползай тунгус...
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10.09.2020 16:56 Відповісти
...Офицеры СБУ готовы свидетельствовать по делу "вагнеровцев" перед парламентской ВСК, - Турчинов...
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10.09.2020 17:00 Відповісти
он в Киеве на прессконференции, кацапдрило, ты, вонючее)
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10.09.2020 16:51 Відповісти
думаю, что всю инфу слила уборщица ОП
она во всё виновата
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10.09.2020 16:45 Відповісти
Всю инфу слил кремлевский упырь!
Просто вы не в курсе !
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10.09.2020 16:48 Відповісти
Ану проартикулюй цей текст, як треба:



"Власть и их подпеватели на телеэфирах нам цинично врут, причем врут на самом высоком уровне о том, что не было никакой спецоперации украинских спецслужб по "вагнероцам". Эти документы неопровержимо доказывают, что это была операция украинских спецслужб", - добавил Луценко.Источник: https://censor.net/ru/n3218617»
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10.09.2020 16:47 Відповісти
Паша, ты сынок того НКВДшного убийцы, или внучек, и гордишься этим?
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10.09.2020 16:49 Відповісти
Даун, ты хоть знаешь кто такой Судоплатов? Это такое чмо, типа тебя.
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10.09.2020 16:52 Відповісти
Хотів би таку долю, як у нього?
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10.09.2020 17:49 Відповісти
Этот мудачек решил показать что он читать умеет и про Судоплатова читал!
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10.09.2020 17:00 Відповісти
Кацапы, не палите бубочку, ваша тупость очевидна...
Прокуроры подготовили 26 подозрений, которые должны были вручить "вагнеровцам" по прибытии в Украину, - Луценко - Цензор.НЕТ 8358
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10.09.2020 16:50 Відповісти
Это у вас в тунгусии за все чмо кремлевское отвечает, ты страны попутал алень...
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10.09.2020 16:58 Відповісти
Никак, им хоть ссы в глаза - скажут божья роса
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10.09.2020 17:00 Відповісти
кто-то может объяснить, а как именно эти подозрения должны были быть им вручены?
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10.09.2020 16:43 Відповісти
порохоботы, то что для вас кнопка СПАМ святое, я знаю...
но я не вижу ответ на мой вопрос
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10.09.2020 16:52 Відповісти
Так же как и ГРУ-шникам, коих потом обменяли на Гадю. Но это слишком сложно для дебилов. По этому смысла нет, что-то объяснять. Просто чистим пространство от слабоумного бреда.
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10.09.2020 22:02 Відповісти
А-ну, поведай мне, как бы это произошло бы
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10.09.2020 22:06 Відповісти
Ты реально дебил?
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10.09.2020 22:52 Відповісти
Теперь эту тему нужно довести до конца, и все должны получить за гос измену. А то, Керченский проход, назначение Семочко, томос... Ребята, вы крупно ЗЕобосрамшись, и выкрутится не удастся, вопрос времени...
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10.09.2020 16:44 Відповісти
А тобі це пече?
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10.09.2020 16:47 Відповісти
ну чтож, жто хорошгий шанс свалить ермака и подумньшить рейтин зели.
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10.09.2020 16:50 Відповісти
А там чего то осталось уменьшать?
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10.09.2020 16:55 Відповісти
Хто ж його вплитиме? Суди і ДБР ручні, а добровільно він у відставку не піде.
Сам же Єрмак колись написав, що піде тільки разом із Зеленським
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10.09.2020 18:22 Відповісти
это шанс для команды порошенко повозить их мордой об стол
каденция зели не вечна, пусть нарабатывают на обоснованный срок
особенно этот поц - ермак. дыма без огня не бывает
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10.09.2020 19:18 Відповісти
Маразм крепчает
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10.09.2020 16:58 Відповісти
Так чому ж відважні прокурори з гідністю не вручили їх тоді, коли вони перебували на українській території?
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10.09.2020 17:15 Відповісти
Картавый давай про Тумгоева лучше расскажи😷
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10.09.2020 17:19 Відповісти
"эксперт" Арестович зашкварился отмазывая зеленых дебилов от слива вагнеровцев, - запомним это супер-героя.
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10.09.2020 17:39 Відповісти
Ого, скільки вати сьогодні в цій темі забанили!
Значить, Луценко і Турчинов все говорять вірно
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10.09.2020 18:20 Відповісти
Агония ЗеОПЗЖешноПетуШариевских солитеров вызывает лишь гомерический смех.
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10.09.2020 18:34 Відповісти
Зрадників, ворогів українського народу - на шибеницю!
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10.09.2020 18:24 Відповісти
Комменты прочистили и порохоботы остались разговаривать сами с собой))
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10.09.2020 20:29 Відповісти
дада. мы помним. баржи-миномёты-купол-рады-гидроциклы и т.д.
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10.09.2020 22:54 Відповісти
Спецоперация о которой знали все гос структуры? Калтавый, ты шо на приколе?
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11.09.2020 08:37 Відповісти
после такой зрады, зеленский должен подать в отставку и предстать перед судом вместе с ермаком
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11.09.2020 09:28 Відповісти
 
 