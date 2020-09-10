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У Кремлі стурбовані можливим поверненням Саакашвілі до Грузії: "Буде мати негативні наслідки"

У Кремлі стурбовані можливим поверненням Саакашвілі до Грузії:

Повернення Міхеіла Саакашвілі на політичну арену Грузії може мати тільки негативні наслідки, вважає прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Російську газету.

За словами представника Кремля, Саакашвілі не приніс нікому ні успіхів, ні удачі. "Ну і в цілому, звичайно, не показав, що поява десь на політичній арені якоїсь країни Саакашвілі може мати якісь позитивні наслідки. Швидше за все негативні", - заявив Пєсков.

При цьому, на думку прес-секретаря Путіна, таке повернення навряд чи зможе завдати шкоди Росії.

"Що стосується якоїсь конфронтації з Росією, то ви знаєте, що наші відносини з Грузією по суті відсутні. Це якраз ті самі негативні наслідки авантюристських дій Саакашвілі, коли він був президентом Грузії. Ці наслідки народи двох країн відчувають досі" , - зазначив Пєсков.

Читайте також: Саакашвілі: Я залишаюся головою Нацради реформ, але готовий побути перехідним прем'єр-міністром у Грузії на стабілізаційний період

Грузія (1844) Пєсков Дмитро (1617) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+14
Опять кацапские свиньи лезут в чужой огород. Оставьте Грузию грузинам. Разборки с Карлсоном это их внутреннее дело
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10.09.2020 16:55
+11
Скорее где морда Пескова с его боссом там негатив.
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10.09.2020 16:47
+6
Дед Саакашвили Николоз Церетели был агентом НКВД еще при Лаврентии Берия ,дядя Саакашвили, генерал КГБ СССР Тимур Аласания....,ну и семейка...
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10.09.2020 16:57
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Скорее где морда Пескова с его боссом там негатив.
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10.09.2020 16:47 Відповісти
Все так : он ещё Украину не до конца развалил...
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10.09.2020 16:47 Відповісти
как говорил один мой товарищ, покойный, - я слишком много знал (с)
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10.09.2020 16:48 Відповісти
Суд Грузии дал Михо срок 6 лет в июне 2018 года,и он еще не окончен...
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10.09.2020 16:51 Відповісти
Так срок начинает считаться с момента посадки. Или нет? А то так заочно все бы свои срока отсиживали
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10.09.2020 17:21 Відповісти
Главный "враг" *****!
В Кремле обеспокоены возможным возвращением Саакашвили в Грузию: "Будет иметь отрицательные последствия" - Цензор.НЕТ 2203
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10.09.2020 16:52 Відповісти
Опять кацапские свиньи лезут в чужой огород. Оставьте Грузию грузинам. Разборки с Карлсоном это их внутреннее дело
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10.09.2020 16:55 Відповісти
Давай Михо ! я слышал что в Грузии тоже есть крыши! и не только двухскатные но и плоские ...как твоё лицо)
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10.09.2020 16:55 Відповісти
Дед Саакашвили Николоз Церетели был агентом НКВД еще при Лаврентии Берия ,дядя Саакашвили, генерал КГБ СССР Тимур Аласания....,ну и семейка...
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10.09.2020 16:57 Відповісти
чё, правда?
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10.09.2020 17:04 Відповісти
Про дядю точно правда. Михо помню еще хвалился как его хорошо воспитывал дядя...
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10.09.2020 17:45 Відповісти
Тю! А нам какаяразница?! Беріть ото, і нє умнічайтє!
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10.09.2020 16:59 Відповісти
Михо вернет Абхазию и Ю.Осетию...зуб даю....20 % территоррии Грузии украдены Крысами Кремля...
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10.09.2020 17:06 Відповісти
О как😮
кацапы не любят Мишу. соя не любит Мишу. зелень не любит Мишу. Совпадение? Не думаю😷
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10.09.2020 17:13 Відповісти
Только Богуцкая любит Мишу. Богуцкою в ***********!
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10.09.2020 17:23 Відповісти
Не знаю кто есть багуцская. Знаю кто тесть Миша. Миша это тот чел, что на стрелке у пеци, авакяна чертом назвал, когда пеця язык в попу засунул.😝
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10.09.2020 17:42 Відповісти
Ты какой-то странный залётный троль. Все знают Багуцкую, а ты нет .
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10.09.2020 17:46 Відповісти
Давай проверку. пеця и путин *****, зеленский-лох. Теперь ты?😷
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10.09.2020 17:56 Відповісти
Мишико - бетмен, Лизка - бобёр. Твоя очередь.
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10.09.2020 18:02 Відповісти
соя всегда сливается на первом же вопросе☝😷
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10.09.2020 18:09 Відповісти
Бгг, с тебя такой троль, как с Лозы баянист . Гуляй лесом, петросян
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10.09.2020 18:12 Відповісти
А в чем выражается "нелюбовь кацапов к Мише"? В том, что они переживают не езжай Миша в Грузию, там тебя посодют на шесть лет, а ты нам еще в Украине нужен?
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10.09.2020 17:38 Відповісти
Ага миша огент кремля да? 😷
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10.09.2020 17:40 Відповісти
Заметь, это ты сам сказал.
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10.09.2020 18:01 Відповісти
соя такая соя😷
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10.09.2020 18:07 Відповісти
Кацап, а чего не под скрепным аквафрешем?
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10.09.2020 18:10 Відповісти
Міхо хитрий грузин (так, не тільки українці хитрі) але вірю, що якщо США за нього вписались перед владою України, то він точно проти ХЛА, щоб там хто не говорив, а хай навіть він сам
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10.09.2020 19:21 Відповісти
США вписались? Кто? Президент? Госдеп? МИД? Кто представлял "государство США"? И почему они промолчали когда Порох дал карлсону пинка под зад?
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10.09.2020 19:34 Відповісти
Всё очень просто. Кто "гонит" на Саакашвили, тот и есть вор, брехун, гандон .и фальсификатор.
Миша - это индикатор негодяев, по нему можно ориентироваться кого надо сажать.
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10.09.2020 17:47 Відповісти
Подгорает.
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10.09.2020 17:51 Відповісти
Интересно, есть в мире страна куда бы мозгожопые не совали свой нос?
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10.09.2020 18:02 Відповісти
Михо превратился в Неуловимого Джо, - никому не нужен.
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10.09.2020 18:07 Відповісти
Саакашвілі візовьот руского посла і обосцит єго. Любой нормальний чєловєк обєспокоітся
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10.09.2020 18:13 Відповісти
О Письков проснулся. Доброе утро.
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10.09.2020 18:19 Відповісти
Рассея - империя зла !
Там где раша , там горе , разруха , грабежи и убийства !
Так было и сто лет назад , и двесте и триста лет назад !
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10.09.2020 18:33 Відповісти
Carthago расея delenda est!
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10.09.2020 21:01 Відповісти
Посадять там його та й по тому..................
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10.09.2020 19:06 Відповісти
а шо так чами кремлівські завякали проти Саакашвили ?
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10.09.2020 20:33 Відповісти
какао и кацапы тут солидарны.
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10.09.2020 22:56 Відповісти
 
 