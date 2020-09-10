У Кремлі стурбовані можливим поверненням Саакашвілі до Грузії: "Буде мати негативні наслідки"

Повернення Міхеіла Саакашвілі на політичну арену Грузії може мати тільки негативні наслідки, вважає прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Російську газету.

За словами представника Кремля, Саакашвілі не приніс нікому ні успіхів, ні удачі. "Ну і в цілому, звичайно, не показав, що поява десь на політичній арені якоїсь країни Саакашвілі може мати якісь позитивні наслідки. Швидше за все негативні", - заявив Пєсков.

При цьому, на думку прес-секретаря Путіна, таке повернення навряд чи зможе завдати шкоди Росії.

"Що стосується якоїсь конфронтації з Росією, то ви знаєте, що наші відносини з Грузією по суті відсутні. Це якраз ті самі негативні наслідки авантюристських дій Саакашвілі, коли він був президентом Грузії. Ці наслідки народи двох країн відчувають досі" , - зазначив Пєсков.

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