УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5398 відвідувачів онлайн
Новини
1 674 51

Україна докладатиме всіх зусиль, щоб урегулювати конфлікт на Донбасі мирним шляхом, незважаючи на провокації, - Кулеба

Україна докладатиме всіх зусиль, щоб урегулювати конфлікт на Донбасі мирним шляхом, незважаючи на провокації, - Кулеба

Україна залишається відданою Мінським домовленостям, Нормандському формату і буде докладати всіх зусиль для того, щоб урегулювати конфлікт на Донбасі мирним, дипломатичним шляхом, незважаючи на провокації та виклики.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на спільній із головою МЗС Іспанії пресконференції в Мадриді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Україна буде докладати всіх зусиль для того, щоб врегулювати конфлікт на сході України мирним, дипломатичним шляхом. Ми залишаємося відданими Мінським домовленостям і Нормандському формату і розраховуємо, що ЄС також буде продовжувати свою політику санкційного тиску на Росію до виконання нею Мінських угод. Шлях до миру дуже складний. На цьому шляху багато провокацій і викликів, але ми будемо йти вперед для того, щоб принести мир в Україну й деокупувати територію України", - сказав Кулеба.

Читайте на Цензор.НЕТ: Найманці РФ обстріляли ділянку біля селища Шуми, де повинна була пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ, - пресцентр ООС

Міністр додав, що найближчими днями відбудеться зустріч радників лідерів Нормандського формату, які якраз будуть обговорювати наступні кроки на шляху до врегулювання ситуації.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що зустріч радників голів держав "Нормандської четвірки" очікується 11 вересня.

Також на Цензор.НЕТ: Інспектування в районі Шумів сьогодні не буде, окупанти висувають нові суперечливі вимоги, - Міноборони

Іспанія (900) Донбас (22355) Кулеба Дмитро (3604) нормандська четвірка (1526) Тристороння контактна група (827)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+20
Украина будет прилагать все усилия, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем, несмотря на провокации, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5552
показати весь коментар
10.09.2020 17:00
+18
Украина будет прилагать все усилия, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем, несмотря на провокации, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6513
показати весь коментар
10.09.2020 17:01
+14
https://twitter.com/sergiy_taran

https://twitter.com/sergiy_taran Сергій Таран / Sergiy Taran



Мета «інспекції» українських позицій терористами не лише принизити українську армію, а і зробити «днр» стороною конфлікту, яку визнає Київ. У Зеленського пропонують не «мир», а переоформлення російсько-української війни на внутрішній конфлікт. Все по лекалам російської пропаганди


https://twitter.com/i/status/1303785548461604865 https://twitter.com/i/status/1303785548461604865
показати весь коментар
10.09.2020 16:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://twitter.com/sergiy_taran

https://twitter.com/sergiy_taran Сергій Таран / Sergiy Taran



Мета «інспекції» українських позицій терористами не лише принизити українську армію, а і зробити «днр» стороною конфлікту, яку визнає Київ. У Зеленського пропонують не «мир», а переоформлення російсько-української війни на внутрішній конфлікт. Все по лекалам російської пропаганди


https://twitter.com/i/status/1303785548461604865 https://twitter.com/i/status/1303785548461604865
показати весь коментар
10.09.2020 16:55 Відповісти
Ну пусть "слуги" во главе ЗЕ и едут на Донбасс, снимают штаны и "урегулируют"!!!
Украинские воины то в чем виноваты?!
показати весь коментар
10.09.2020 16:57 Відповісти
Звучит как вой безнадежных терпил.
показати весь коментар
10.09.2020 16:57 Відповісти
Дбл...
показати весь коментар
10.09.2020 16:58 Відповісти
КУЛЕБА--ТЕБЕ СКОРО НА ГОЛОВУ НАСРУТ,а ты будешь орать о мире,законченные ДЭБИЛЫ !!!!!
показати весь коментар
10.09.2020 17:32 Відповісти
Хоба! На!
Шмыгаль, предоставь сына на службу, а потом говори.
То шо Дубинский говорит что ты злой, не значит что ты не дурак.
Мы потеряли столько солдат и людей что щас тупо надо добазариться с ватниками? Ну да, вы добазаритесь а платить не вы будете. кулебы, щмыгали, глядели, мОргали
показати весь коментар
10.09.2020 16:58 Відповісти
Украина будет прилагать все усилия, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем, несмотря на провокации, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3659
показати весь коментар
10.09.2020 16:58 Відповісти
"Мирным путем" урегулировать "конфликт" жертвы и оккупанта НЕВОЗМОЖНО!!!
Вдолбите это в свои тупые головы, зе-тыпилы!!!
показати весь коментар
10.09.2020 16:59 Відповісти
"Мирным путем" роССийская агентура в Украине называет капитуляцию а потом и Геноцид украинцев.
показати весь коментар
10.09.2020 17:05 Відповісти
Украина будет прилагать все усилия, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем, несмотря на провокации, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5552
показати весь коментар
10.09.2020 17:00 Відповісти
https://politics.segodnya.ua/ua/politics/konflikt-na-vostoke-ukrainy-budet-reshen-tolko-mirnym-putem-poroshenko-577875.html Конфлікт на сході України буде вирішено тільки мирним шляхом - Порошенко

Но вы не понимаете, это другое (с).
показати весь коментар
10.09.2020 17:01 Відповісти
Украина будет прилагать все усилия, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем, несмотря на провокации, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9191
показати весь коментар
10.09.2020 17:03 Відповісти
Тобі не здається, що ти всрався і намагаєшся своє лайно сусіду під килимок замести?)))
показати весь коментар
10.09.2020 17:48 Відповісти
трахаешь ты и трахают тебя
процессы вроде одинаковы - результаты разные
показати весь коментар
10.09.2020 18:04 Відповісти
Украина будет прилагать все усилия, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем, несмотря на провокации, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6513
показати весь коментар
10.09.2020 17:01 Відповісти
Самоубейтесь ап стену, это лучший вариант...
показати весь коментар
10.09.2020 17:01 Відповісти
Войны "мирным путем" не выигрывают. Победы "мирным путем" не бывает. "Мирным путем" бывает только капитуляция а потом и геноцид. Проходили уже не так давно в 1918-1933.
показати весь коментар
10.09.2020 17:02 Відповісти
Самый мирный путь закончить войну - это капитуляция , к сожалению . Если люди на такой должности это не понимают , они даже не догадываются , что пахнет государственной изменой .
показати весь коментар
10.09.2020 17:02 Відповісти
все они догадываются, более того "зеленые человечки" во главе с Зеленским со времен Крыма 2014 приближают уничтожение Украины и украинцев как только могут.
показати весь коментар
10.09.2020 17:08 Відповісти


Украина будет прилагать все усилия, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем, несмотря на провокации, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1018
показати весь коментар
10.09.2020 17:05 Відповісти
Передвиборча агітація за наш кошт)))
показати весь коментар
10.09.2020 17:49 Відповісти
Ну а что, телепузики схавали же голобородька, так почему бы им не схавать и это телегуано.
показати весь коментар
10.09.2020 20:00 Відповісти
Україна докладатиме всіх зусиль, щоб урегулювати конфлікт на Донбасі мирним шляхом, незважаючи на провокації, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3468
показати весь коментар
10.09.2020 17:14 Відповісти
Брехня для отбеливания зелёных предателей.
показати весь коментар
10.09.2020 17:40 Відповісти
Путлер готовит миллиарды долларов чтобы купить Крым и ДАУНбасс,без них РАБссия задохнется от Санкций Конгресса и ЕС...
показати весь коментар
10.09.2020 17:15 Відповісти
Зачем так тратится если у него есть ценнейший агент Зеленский? Путлер с помощью Зеленского получит всю Украину.
показати весь коментар
10.09.2020 17:21 Відповісти
Кишка тонка у плешивого...
показати весь коментар
10.09.2020 17:23 Відповісти
Без Белоруси Путлерская Помойка уже задыхается....
показати весь коментар
10.09.2020 17:20 Відповісти
Почему ты так решил? Есть хоть какие-то аргументы в пользу твоей версии?
показати весь коментар
10.09.2020 19:58 Відповісти
Україна докладатиме всіх зусиль, щоб урегулювати конфлікт на Донбасі мирним шляхом, незважаючи на провокації, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5668
показати весь коментар
10.09.2020 17:21 Відповісти
Он обещает, а нас заставят
показати весь коментар
10.09.2020 18:26 Відповісти
Если вы посадили возле дома березку,придет рюсский Мир и скажет, это моя территория...
Айдер Муждабаев.
показати весь коментар
10.09.2020 17:21 Відповісти
Україна докладатиме всіх зусиль, щоб урегулювати конфлікт на Донбасі мирним шляхом, незважаючи на провокації, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8024
показати весь коментар
10.09.2020 17:24 Відповісти
Пока говнокомандующим остаётся ЗЮ ишак о возврате оккупированной части Донбасса и Крыма можем забыть. Главная цель говнокомандующего - увидеть мир в глазах любимого кремлёвского карлика!
показати весь коментар
10.09.2020 17:36 Відповісти
Україна докладатиме всіх зусиль, щоб урегулювати конфлікт на Донбасі мирним шляхом, незважаючи на провокації, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5982
показати весь коментар
10.09.2020 17:37 Відповісти
Україна докладатиме всіх зусиль, щоб урегулювати конфлікт на Донбасі мирним шляхом, незважаючи на провокації, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3899
показати весь коментар
10.09.2020 17:47 Відповісти
А какая между ними разница?
показати весь коментар
10.09.2020 21:54 Відповісти
Теперь будем 5 лет слушать сказки про то, что оккупанты добровольно отдадут захваченные территории просто так, потому что клоун зельцман что-то там увидел в глазах путлера???
показати весь коментар
10.09.2020 19:54 Відповісти
А причем тут крымский мост, болезный??? Или ты как и все зебилы решил перевести стрелки, вот только делаешь это как всегда тупо и бездарно? Ну и хотелось бы от тебя как большого знатока санкций наложенных на парашку узнать, а какие именно санкции наложены за оккупацию Донбасса и при каких условиях их снимут? Чего именно добивается зельцман и его банда мародеров-капитулянтов идя выполняя все хотелки не только кремля, но и даже их дамбасянских марионеток?
показати весь коментар
10.09.2020 21:55 Відповісти
Нет, зебилоид , ты ватноголовый, съехать не получится , еще раз по теме Донбасса - "Ну и хотелось бы от тебя как большого знатока санкций наложенных на парашку узнать, а какие именно санкции наложены за оккупацию Донбасса и при каких условиях их снимут? Чего именно добивается зельцман и его банда мародеров-капитулянтов идя выполняя все хотелки не только кремля, но и даже их дамбасянских марионеток?"
Ну и на твои отвлеченные ватные фантазии - ты совсем упоролся зебилка, когда и где Украина всячески помогала строить керченский мост???
показати весь коментар
10.09.2020 22:16 Відповісти
Сподобалось смоктати в путєна???
показати весь коментар
10.09.2020 18:04 Відповісти
Ну скільки вже можна балаболити. Ви вже так принизили Україну,що з вами ніхто не хоче розмовляти в Європі. Тільки є вимоги бандюков з Донбаса.
показати весь коментар
10.09.2020 18:10 Відповісти
Экс-глава Офиса Президента Богдан рассказал подробности сорванной операции по задержанию «вагнеровцев»: Зеленский боялся срыва перемирия на Донбассе

Операция по доставке в Украину боевиков из ЧВК «Вагнера» готовилась украинскими спецслужбами больше года. Все сорвалось из-за телефонного звонка «человека из самого ближайшего окружения президента».
Об этом экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
По словам Богдана, чтобы выманить российских наемников, украинские спецслужбы создали фирму, которая легально набирала военизированную охрану не нефтяные вышки в Венесуэле. В прошлом году одновременно с этим из бюджета Украины были выделены 40 тысяч долларов «на проект изучения демократии» в Венесуэле.
«Была создана в Венесуэле фирма, набран персонал. Какие-то люди поехали уже в Венесуэлу на какие-то конкретные вышки. Им платили там реальные деньги, они реально охраняли там вышки. Это не сказки. Если бы проверяли, действительно ли они там работают - «Да, зарплату получаем», - заявил Богдан.
Напомним, что 32 боевика из ЧВК «Вагнера» должны были добраться до Венесуэлы с пересадками в Минске и Стамбуле. При перелете в Турцию самолет планировали посадить в Украине и задержать их. Однако, в последний момент план https://dumskaya.net/news/pod-minskom-zaderzhali-33-boevikov-chvk-vagnera-121379/ сорвался . В его срыве https://dumskaya.net/news/ocherednaya-zrada-ermaka-glava-op-sorval-spetcop-122818/ обвиняют нынешнего главу ОП Андрея Ермака .
Богдан утверждает, что информацию о готовящейся спецоперации «слил» россиянам «человек из самого ближайшего окружения президента».
«Человек, который совершил этот звонок, он фактически признался. Кто это - расскажет прокурор в этом деле очень скоро. Я знаю кто звонил и куда звонил», - отметил Богдан.
Он также заявил, что не знает, насколько велика роль Зеленского в срыве операции. Он надеется, что президент лично не действовал против интересов Украины однако знает, что Зеленский переживал что задержание «вагнеровцев» может привести к эскалации на Донбассе, а следовательно - к падению его имиджа «миротворца».
«Очень сложно, что они ему сказали, что не сказали. У президента были страхи - а что произойдет, если мы посадим этот самолет, а у нас перемирие? 97% работы президента - создание позитивного пиар образа. Перемирие - главный вопрос. Перемирие было для него было важным», - рассказал Богдан.
Он также добавил, что срыв крупнейшей операции украинских спецслужб серьезно повлияет на отношения с западными разведками и политиками.
«Мы как слепые котята. Практически все разведданые не только о войне, но и о криминале, о безопасности мы получаем от западных партнеров. После «вагнеровцев» кто будет с нами о чем разговаривать?», - добавил Богдан.
Также сразу после «слива» операции с Зеленским созвонился госсекретарь США Джордж Помпео, после чего через час с президентом встретился зам Помпео Стивен Биган. Специально ради аудиенции с Зеленским он приехал в Кривой Рог, где тогда тот был с рабочим визитом.
«Если была такая срочная встреча - это что-то личное, что Помпео не смог сказать по телефону. Но чтобы поднять важность этого разговора, он позвонил лично. Такие действия говорят об одном, чтобы личное послание. И вот личного общения не было. Они просидели час или полтора и улетели ни с чем», - рассказал Богдан.
показати весь коментар
10.09.2020 18:35 Відповісти
Другими словами зебилы показывают "той стороне" (и кто же это может быть зебилы не рассказывают) что они могт делать все что угодно, убивать безнаказанно наших воинов, захватывать серую зону и позиции на участках разведения, выдвигать любые самые унизительные и невыполнимые для Украины требования и все равно бубочка зельцман и дерьмак это схавают ради того, чтобы клоуна еще раз поимели на встрече с ****** и его французскими и немецкими союзниками.
показати весь коментар
10.09.2020 19:50 Відповісти
мирным путем можно только капитулировать
показати весь коментар
10.09.2020 20:53 Відповісти
Напрасно! Это трата времени и человеческих жизней. Только активная оборона может уберечь страну от наступления "русского мира".
показати весь коментар
10.09.2020 21:48 Відповісти
 
 