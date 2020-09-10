Україна докладатиме всіх зусиль, щоб урегулювати конфлікт на Донбасі мирним шляхом, незважаючи на провокації, - Кулеба
Україна залишається відданою Мінським домовленостям, Нормандському формату і буде докладати всіх зусиль для того, щоб урегулювати конфлікт на Донбасі мирним, дипломатичним шляхом, незважаючи на провокації та виклики.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на спільній із головою МЗС Іспанії пресконференції в Мадриді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Україна буде докладати всіх зусиль для того, щоб врегулювати конфлікт на сході України мирним, дипломатичним шляхом. Ми залишаємося відданими Мінським домовленостям і Нормандському формату і розраховуємо, що ЄС також буде продовжувати свою політику санкційного тиску на Росію до виконання нею Мінських угод. Шлях до миру дуже складний. На цьому шляху багато провокацій і викликів, але ми будемо йти вперед для того, щоб принести мир в Україну й деокупувати територію України", - сказав Кулеба.
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Міністр додав, що найближчими днями відбудеться зустріч радників лідерів Нормандського формату, які якраз будуть обговорювати наступні кроки на шляху до врегулювання ситуації.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що зустріч радників голів держав "Нормандської четвірки" очікується 11 вересня.
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https://twitter.com/sergiy_taran Сергій Таран / Sergiy Taran
Мета «інспекції» українських позицій терористами не лише принизити українську армію, а і зробити «днр» стороною конфлікту, яку визнає Київ. У Зеленського пропонують не «мир», а переоформлення російсько-української війни на внутрішній конфлікт. Все по лекалам російської пропаганди
https://twitter.com/i/status/1303785548461604865 https://twitter.com/i/status/1303785548461604865
Украинские воины то в чем виноваты?!
Шмыгаль, предоставь сына на службу, а потом говори.
То шо Дубинский говорит что ты злой, не значит что ты не дурак.
Мы потеряли столько солдат и людей что щас тупо надо добазариться с ватниками? Ну да, вы добазаритесь а платить не вы будете. кулебы, щмыгали, глядели, мОргали
Вдолбите это в свои тупые головы, зе-тыпилы!!!
Но вы не понимаете, это другое (с).
процессы вроде одинаковы - результаты разные
Айдер Муждабаев.
Ну и на твои отвлеченные ватные фантазии - ты совсем упоролся зебилка, когда и где Украина всячески помогала строить керченский мост???
Операция по доставке в Украину боевиков из ЧВК «Вагнера» готовилась украинскими спецслужбами больше года. Все сорвалось из-за телефонного звонка «человека из самого ближайшего окружения президента».
Об этом экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
По словам Богдана, чтобы выманить российских наемников, украинские спецслужбы создали фирму, которая легально набирала военизированную охрану не нефтяные вышки в Венесуэле. В прошлом году одновременно с этим из бюджета Украины были выделены 40 тысяч долларов «на проект изучения демократии» в Венесуэле.
«Была создана в Венесуэле фирма, набран персонал. Какие-то люди поехали уже в Венесуэлу на какие-то конкретные вышки. Им платили там реальные деньги, они реально охраняли там вышки. Это не сказки. Если бы проверяли, действительно ли они там работают - «Да, зарплату получаем», - заявил Богдан.
Напомним, что 32 боевика из ЧВК «Вагнера» должны были добраться до Венесуэлы с пересадками в Минске и Стамбуле. При перелете в Турцию самолет планировали посадить в Украине и задержать их. Однако, в последний момент план https://dumskaya.net/news/pod-minskom-zaderzhali-33-boevikov-chvk-vagnera-121379/ сорвался . В его срыве https://dumskaya.net/news/ocherednaya-zrada-ermaka-glava-op-sorval-spetcop-122818/ обвиняют нынешнего главу ОП Андрея Ермака .
Богдан утверждает, что информацию о готовящейся спецоперации «слил» россиянам «человек из самого ближайшего окружения президента».
«Человек, который совершил этот звонок, он фактически признался. Кто это - расскажет прокурор в этом деле очень скоро. Я знаю кто звонил и куда звонил», - отметил Богдан.
Он также заявил, что не знает, насколько велика роль Зеленского в срыве операции. Он надеется, что президент лично не действовал против интересов Украины однако знает, что Зеленский переживал что задержание «вагнеровцев» может привести к эскалации на Донбассе, а следовательно - к падению его имиджа «миротворца».
«Очень сложно, что они ему сказали, что не сказали. У президента были страхи - а что произойдет, если мы посадим этот самолет, а у нас перемирие? 97% работы президента - создание позитивного пиар образа. Перемирие - главный вопрос. Перемирие было для него было важным», - рассказал Богдан.
Он также добавил, что срыв крупнейшей операции украинских спецслужб серьезно повлияет на отношения с западными разведками и политиками.
«Мы как слепые котята. Практически все разведданые не только о войне, но и о криминале, о безопасности мы получаем от западных партнеров. После «вагнеровцев» кто будет с нами о чем разговаривать?», - добавил Богдан.
Также сразу после «слива» операции с Зеленским созвонился госсекретарь США Джордж Помпео, после чего через час с президентом встретился зам Помпео Стивен Биган. Специально ради аудиенции с Зеленским он приехал в Кривой Рог, где тогда тот был с рабочим визитом.
«Если была такая срочная встреча - это что-то личное, что Помпео не смог сказать по телефону. Но чтобы поднять важность этого разговора, он позвонил лично. Такие действия говорят об одном, чтобы личное послание. И вот личного общения не было. Они просидели час или полтора и улетели ни с чем», - рассказал Богдан.