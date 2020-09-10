Україна докладатиме всіх зусиль, щоб урегулювати конфлікт на Донбасі мирним шляхом, незважаючи на провокації, - Кулеба

Україна залишається відданою Мінським домовленостям, Нормандському формату і буде докладати всіх зусиль для того, щоб урегулювати конфлікт на Донбасі мирним, дипломатичним шляхом, незважаючи на провокації та виклики.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на спільній із головою МЗС Іспанії пресконференції в Мадриді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Україна буде докладати всіх зусиль для того, щоб врегулювати конфлікт на сході України мирним, дипломатичним шляхом. Ми залишаємося відданими Мінським домовленостям і Нормандському формату і розраховуємо, що ЄС також буде продовжувати свою політику санкційного тиску на Росію до виконання нею Мінських угод. Шлях до миру дуже складний. На цьому шляху багато провокацій і викликів, але ми будемо йти вперед для того, щоб принести мир в Україну й деокупувати територію України", - сказав Кулеба.

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Міністр додав, що найближчими днями відбудеться зустріч радників лідерів Нормандського формату, які якраз будуть обговорювати наступні кроки на шляху до врегулювання ситуації.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що зустріч радників голів держав "Нормандської четвірки" очікується 11 вересня.

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