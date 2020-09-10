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Новини Силовики
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Діяльність антиукраїнських інтернет-агітаторів блоковано в Одесі та Полтаві, - СБУ. ФОТО

Діяльність антиукраїнських інтернет-агітаторів блоковано в Одесі та Полтаві, - СБУ. ФОТО

У Полтаві та Одесі кіберфахівці Служби безпеки України блокували антиукраїнську діяльність двох сепаратистських інтернет-агітаторів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби задокументували, що деструктивні матеріали пропагандисти розміщували на персональних і фейкових сторінках та в багатотисячних спільнотах у заборонених російських соцмережах.

Одним із сепаратистів виявився колишній правоохоронець, який наразі працює в приватній охоронній структурі Полтави. Встановлено, що відставник брав активну участь у 15 антидержавних спільнотах із загальною аудиторією у понад 1,5 мільйона учасників. У цих групах зловмисник розміщував заклики до порушення громадського порядку, зміни меж території нашої держави, виправдовував агресію РФ на півдні та сході, підтримував ідею розподілу України та приєднання окремих регіонів до Росії. Для підготовки антиукраїнського контенту він використовував матеріали російських пропагандистських ресурсів та сайтів бойовиків. За оперативними даними, сепаратистські погляди зловмисник також намагався популяризувати серед знайомих військовослужбовців та колег по службі.

Ще одного агітатора співробітники спецслужби викрили в Одесі. Заклики до зміни конституційного ладу та державних кордонів України він розміщував у соцмережах під вигаданим ім`ям. Зловмисник підтримував проросійських бойовиків та агітував за створення на території південних областей терористичної організації за зразком "Л/ДНР".

Під час обшуків у помешканнях обох зловмисників слідчі органів безпеки виявили комп`ютери та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. Наразі вилучені матеріали надіслано на експертизи.

Дії агітаторів кваліфіковано за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. У випадку доведення вини, їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Читайте також: СБУ блокувала діяльність проросійських інтернет-агітаторів у Києві та Сумах. ФОТО

Автор: 

інтернет (1989) Одеса (5451) Полтава (555) Правоохоронні органи (2708) пропаганда (2801) СБУ (12809) силовики (2513)


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Топ коментарі
+14
Хто ісчіз з Цензора?
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10.09.2020 17:28
+5
Мусор бывшим не бывает, и на пенсии нагадит
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10.09.2020 17:28
+5
Ещё полтора года назад "сваты" были антиукраинскими . Теперь 1+1 каждый день их показывает .
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10.09.2020 17:33
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Хто ісчіз з Цензора?
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10.09.2020 17:28 Відповісти
до 5 лет лишения свободы ??????? на кацапетовке за косой взгляд на полицейского от 5 до 10 лет сибири !!!!! Вы сепарам еще бы условно предложили ! ПОПАЛСЯ на сепаратизме-- от 10 ЛЕТ НА РУДНИКИ !!!!!!!!
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10.09.2020 17:39 Відповісти
Вы сепарам еще бы условно предложили

Е-е-еее... Ви трохи помилился адресатом (я б їм запропонував мінімум круцифікцію в трусіках).
Втім у цілому згоден
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10.09.2020 17:43 Відповісти
Мусор бывшим не бывает, и на пенсии нагадит
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10.09.2020 17:28 Відповісти
https://www.fieldengineer.com/skills/certified-wireless-network-expert FE
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10.09.2020 17:30 Відповісти
теперь бубе придётся в рельсу стучать,передавая смски петушилину...
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10.09.2020 17:32 Відповісти
Ещё полтора года назад "сваты" были антиукраинскими . Теперь 1+1 каждый день их показывает .
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10.09.2020 17:33 Відповісти
"Антиукраинские" это те которые против роССийких "зеленых человечков" во главе с агентом Зеленским?
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10.09.2020 17:33 Відповісти
Та не, пока еще зеленых избирателей косят

Еще одного агитатора сотрудники спецслужбы разоблачили в Одессе. Призывы к изменению конституционного строя и государственных границ Украины он размещал в соцсетях под вымышленным именем. Злоумышленник поддерживал пророссийских боевиков и агитировал за создание на территории южных областей террористической организации по образцу "Л/ДНР". Источник: https://censor.net/ru/n3218624
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10.09.2020 18:28 Відповісти
Вот если бы за яйца подвесили! Сразу станет понятно и убедительно, что "блокировали"!!!
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10.09.2020 17:36 Відповісти
В Ютьюбе 80 % якобы блогеров РАБссии КОТОРЫХ НЕТ В ПРИРОДЕ....Боты пустозвоны...
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10.09.2020 17:37 Відповісти
А ось за це конторі велике українське спасибі! Знаю,що не всі офіцери СБУ стали на бік зеленої плісняви,а виконують вимоги присяги українському народу.Щіро вдячний!
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10.09.2020 17:38 Відповісти
Ок
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10.09.2020 18:40 Відповісти
На мордокнижці є чимало. випадково попав на " Вы жить в Украине" - Можна всіх підписникыв а є там чимало хто обси рає Україну а їхати до каца п стану не хоче. Цікаво щоб вони в СБУ розказували
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10.09.2020 19:41 Відповісти
На заборе сидел заяц в алюминиевых трусах. А кому какое дело где Чайковский деньги прячет?!
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10.09.2020 17:39 Відповісти
Выдворить за пределы Украины.
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10.09.2020 17:39 Відповісти
А деятельность агитаторов с 112, Зик, Наш, Ньсван, Интер когда будет блокирована?
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10.09.2020 17:42 Відповісти
Сразу после официального отказа от евроинтеграции и безвиза.
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10.09.2020 18:52 Відповісти
Среди нормальных блогеров из РАБссии всего несколько человек,Мария Лондон,Дима Камикадзе,Александр Балу,Тихин барин,Саша Сотник и Марк Фейгин...,остальные пропагандонское дерьмо Пригожина...
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10.09.2020 17:44 Відповісти
Ці агітатори,в порівняні з оп,мало на що впливають.Величезна пропаганда на тв і сбу ніяк не діє.
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10.09.2020 17:47 Відповісти
Андрюху Полтаву что-ли блокировали ?
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10.09.2020 18:57 Відповісти
Првильно поступили с подонками, антиукраинской сволочью. Но... Если б так было с первых дней независимости, а не после 2014-го, то не было б никакого 2014-го, бандитских квазиреспублик, тисяч смертей и отнятого ****** Крыма!
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10.09.2020 19:43 Відповісти
ватных ментов много везде.
патриотизма ноль.
Олегу Сенцову дали 25 лет.
Этому ватнику 10 минимум, но судьи кто?
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10.09.2020 21:22 Відповісти
I am tony disoza, working for https://www.beautielegance.com/ beautielegance PR consultant, with more than six years of experience in the PR and Digital Industry, helping teams achieve goals by streamlining the process.
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11.06.2024 13:31 Відповісти
I am miz disoza, working for https://www.lawguideweb.com/ lawguideweb PR consultant, with more than six years of experience in the PR and Digital Industry, helping teams achieve goals by streamlining the process.
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01.07.2024 16:18 Відповісти
I am the Business Cart56, working for https://www.thebusinesscart.com/ Thebusinesscart PR consultant. With more than six years of experience in the PR and Digital Industry, helping teams achieve goals by streamlining the process.
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04.07.2024 13:32 Відповісти
I am the Harry Davies649, working for https://www.lashedhub.com/ lashedhub PR consultant. With more than six years of experience in the PR and Digital Industry, helping teams achieve goals by streamlining the process.
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19.07.2024 09:26 Відповісти
 
 