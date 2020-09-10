Двох паломників з Ізраїлю, які влаштували дебош на могилі цадика Нахмана в Умані, видворять з України, - заступник голови МВС Геращенко. ФОТО
Двох іноземців-заводіїв бешкетів на могилі цадика Нахмана в Умані виженуть з України.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора в місті Умань група молодих паломників, громадян Ізраїлю влаштували дебош на могилі цадика Нахмана, розгромивши огорожі, призначені для упорядкованого проходу до святині... Сьогодні Національна поліція і Міграційна служба ухвалили рішення про видворення з України двох найбільш агресивних громадян Ізраїлю, заводіїв бешкетів", - написав Геращенко.
Заступник міністра МВС підкреслив, що якщо подібні хуліганські дії вчинятимуть інші іноземні громадяни, їх також буде депортовано з території України.
Нагадуємо, хасидські паломники розгромили захисні огорожі для профілактики поширення коронавірусу, встановлені на могилі шанованого ними праведника ребе Нахмана в м. Умань Черкаської області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
там жеж этих Цадиков... как... (короче много))))
(честно)
ты вроде россиянин - расскажи
сорри, но вы не попал. к своему сожалению, я "нативный" украинец
духи леса или шо?
https://www.youtube.com/watch?v=TkRMMiHMPsk
у них есть пейсы и есть арбалеты....
«Українцям байдуже, є їхній президент євреєм, християнином чи мусульманином, поки він захищає інтереси українського народу (????????????? )», - сказав Зеленський в інтерв'ю для The Jerusalem Post, уривки з якого наводить прес-служба президента.
***
http://www.facebook.com/watch/?v=629651784610251&extid=WDJAHbbj1NdtLZJv www.facebook.com/watch/?v=629651784610251&extid=WDJAHbbj1NdtLZJv
***
ой вей...такой хароший мальчик... и шо на него нашло!?
жажду веры острую
порют мутную )(ерню
все Его апостолы
Игорь Губерман
Потрібно всім , брать пгиклад з усраіля !!!