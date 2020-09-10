Двох паломників з Ізраїлю, які влаштували дебош на могилі цадика Нахмана в Умані, видворять з України, - заступник голови МВС Геращенко. ФОТО

Двох іноземців-заводіїв бешкетів на могилі цадика Нахмана в Умані виженуть з України.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора в місті Умань група молодих паломників, громадян Ізраїлю влаштували дебош на могилі цадика Нахмана, розгромивши огорожі, призначені для упорядкованого проходу до святині... Сьогодні Національна поліція і Міграційна служба ухвалили рішення про видворення з України двох найбільш агресивних громадян Ізраїлю, заводіїв бешкетів", - написав Геращенко.

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Заступник міністра МВС підкреслив, що якщо подібні хуліганські дії вчинятимуть інші іноземні громадяни, їх також буде депортовано з території України.

Нагадуємо, хасидські паломники розгромили захисні огорожі для профілактики поширення коронавірусу, встановлені на могилі шанованого ними праведника ребе Нахмана в м. Умань Черкаської області.