УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5259 відвідувачів онлайн
Новини Силовики
10 071 50

Двох паломників з Ізраїлю, які влаштували дебош на могилі цадика Нахмана в Умані, видворять з України, - заступник голови МВС Геращенко. ФОТО

Двох іноземців-заводіїв бешкетів на могилі цадика Нахмана в Умані виженуть з України.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

Двох паломників з Ізраїлю, які влаштували дебош на могилі цадика Нахмана в Умані, видворять з України, - заступник голови МВС Геращенко 01

"Вчора в місті Умань група молодих паломників, громадян Ізраїлю влаштували дебош на могилі цадика Нахмана, розгромивши огорожі, призначені для упорядкованого проходу до святині... Сьогодні Національна поліція і Міграційна служба ухвалили рішення про видворення з України двох найбільш агресивних громадян Ізраїлю, заводіїв бешкетів", - написав Геращенко.

Двох паломників з Ізраїлю, які влаштували дебош на могилі цадика Нахмана в Умані, видворять з України, - заступник голови МВС Геращенко 02

Дивіться також: Хасиди зламали огорожу біля могили рабі Нахмана в Умані. ВIДЕО

Двох паломників з Ізраїлю, які влаштували дебош на могилі цадика Нахмана в Умані, видворять з України, - заступник голови МВС Геращенко 03

Читайте: Ізраїль направляє своїх поліцейських в Умань, - Єнін

Заступник міністра МВС підкреслив, що якщо подібні хуліганські дії вчинятимуть інші іноземні громадяни, їх також буде депортовано з території України.

Нагадуємо, хасидські паломники розгромили захисні огорожі для профілактики поширення коронавірусу, встановлені на могилі шанованого ними праведника ребе Нахмана в м. Умань Черкаської області.

Автор: 

депортація (723) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513) Умань (242) хасиди (176) Геращенко Антон (935)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Да вывезите уже эту могилу в израель. Пусть там хоть до усрачки там оазют
показати весь коментар
10.09.2020 17:45
+11
Где обещанные израильские полицейские ? У тех разговор короткий.
показати весь коментар
10.09.2020 17:47
+10
через аукцион на прозорро...плюс пять мешков священной уманской земли..
показати весь коментар
10.09.2020 17:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не быть им президентами теперь...геноцид сплошной...
показати весь коментар
10.09.2020 17:45 Відповісти
Учасники саміта Ж-2 були вимушені завершити переговори з незалежних від них причин.
показати весь коментар
11.09.2020 01:34 Відповісти
Да вывезите уже эту могилу в израель. Пусть там хоть до усрачки там оазют
показати весь коментар
10.09.2020 17:45 Відповісти
Нельзя . Израиль разорвёт дипломатические отношения с Украиной .
показати весь коментар
10.09.2020 17:47 Відповісти
через аукцион на прозорро...плюс пять мешков священной уманской земли..
показати весь коментар
10.09.2020 17:49 Відповісти
соплеменники зеленого оманского осла,КАСТРИРОВАТЬ и взять в оффис зеленого окурка
показати весь коментар
10.09.2020 18:04 Відповісти
я вас умоляю! Вы ж не в теме... Цадик сам не хочет... кому он нужен в Израиле?)))
там жеж этих Цадиков... как... (короче много))))
показати весь коментар
10.09.2020 18:54 Відповісти
там гинекологов одних - как собак нерезаных...
показати весь коментар
10.09.2020 19:09 Відповісти
гинекологов и юрыстов )))) а еще дантистов и ювелиров )))
показати весь коментар
10.09.2020 19:25 Відповісти
А может с ними и всех единомышленников ?
показати весь коментар
10.09.2020 17:45 Відповісти
Паломнички - уголовнички.
показати весь коментар
10.09.2020 17:56 Відповісти
Где обещанные израильские полицейские ? У тех разговор короткий.
показати весь коментар
10.09.2020 17:47 Відповісти
В этом году обещали не приезжать.
показати весь коментар
10.09.2020 18:37 Відповісти
не-не..там 6 копов из оттудава... должны где-то быть! )))
(честно)
показати весь коментар
10.09.2020 18:55 Відповісти
на фото вверху товарищ выглядит виноватым но гордым
показати весь коментар
10.09.2020 17:48 Відповісти
А масочка как там вообще уместилась непонятно, вроде фигового листочка на статуе Геракла))))
показати весь коментар
10.09.2020 17:49 Відповісти
ага
показати весь коментар
10.09.2020 17:50 Відповісти
До эпидемии , когда эти "паломники" праздновали новый год в Украине , в Израиле был неофициальный день благодарения нашей стране .
показати весь коментар
10.09.2020 17:53 Відповісти
...а от второго товарища только паспорт остался
показати весь коментар
10.09.2020 17:54 Відповісти
Ну прям, как бубачка наша солнцеликая (мля!) Всралося, а головку держит!
показати весь коментар
10.09.2020 17:57 Відповісти
чого вони не щімяцца в бабій яр!...
показати весь коментар
10.09.2020 17:51 Відповісти
А ще там були: зеля, бєня, папо сруль криворожзський, та вєчно подозреваємая в беременностях низвестно от кого, представитель фсб - мєндєль! А шо?! Посто шекели собирали. Ну так получилось. *уйло на кассу поставило. І шо делать?!
показати весь коментар
10.09.2020 17:51 Відповісти
Тю, та нехай собі трусять ті загони! Заплати та й лети! Ліпше б контролювали аби ніхто з них ковідом мені на городі не насрав! Заразяться усі без намордників - та й нехай собі летять назад на землю обєтованную. До сраки ті загони, якщо вони за місяць свої руки й разу не миють. )))
показати весь коментар
10.09.2020 17:58 Відповісти
ZZ Top ?
показати весь коментар
10.09.2020 18:01 Відповісти
и эти люди владеют ЯО))))
показати весь коментар
10.09.2020 18:03 Відповісти
Замазали чёрным вверху персональные данные, а внизу - забыли.
показати весь коментар
10.09.2020 18:12 Відповісти
да всём побоку. кстати - чет в Рашке требуют паспорт если жё ёсть поже "посвідка" там тоже.
ты вроде россиянин - расскажи
показати весь коментар
10.09.2020 18:14 Відповісти
Сам такой.
показати весь коментар
10.09.2020 21:33 Відповісти
то меня рабом обозвал чувак, под немецким флажком? О_О
сорри, но вы не попал. к своему сожалению, я "нативный" украинец
показати весь коментар
11.09.2020 06:29 Відповісти
Чмо там?

духи леса или шо?
https://www.youtube.com/watch?v=TkRMMiHMPsk
у них есть пейсы и есть арбалеты....
показати весь коментар
10.09.2020 18:12 Відповісти
Видно не вооруженным глазом, что у них не все дома, надо проверять не только на кори, но и на слабоумие.
показати весь коментар
10.09.2020 18:15 Відповісти
Зеленський: Українцям байдуже, є їхній президент євреєм, християнином чи мусульманином.

«Українцям байдуже, є їхній президент євреєм, християнином чи мусульманином, поки він захищає інтереси українського народу (????????????? )», - сказав Зеленський в інтерв'ю для The Jerusalem Post, уривки з якого наводить прес-служба президента.
показати весь коментар
10.09.2020 18:27 Відповісти
Наступні вибори голосуємо за ромів. Євреї не справилися...
показати весь коментар
10.09.2020 20:51 Відповісти
С просроченным видом на жительство ( до 17.06.20 ). Но никому до этого нет дела. Это дети Украина.
показати весь коментар
10.09.2020 18:25 Відповісти
А как насёт 5 лет запрета на въезд ?!
показати весь коментар
10.09.2020 18:32 Відповісти
Второй-беня в молодости?
показати весь коментар
10.09.2020 18:48 Відповісти
Іншого від ментовських шісток ніхто і не очікував.
показати весь коментар
10.09.2020 18:50 Відповісти
не...ви токо посмотрите на это...он жеж вспотеет и оставит маму сиротой ))
***
http://www.facebook.com/watch/?v=629651784610251&extid=WDJAHbbj1NdtLZJv www.facebook.com/watch/?v=629651784610251&extid=WDJAHbbj1NdtLZJv

***
ой вей...такой хароший мальчик... и шо на него нашло!?
показати весь коментар
10.09.2020 18:52 Відповісти
Вера - горами движет, что там какие-то оградки!
показати весь коментар
10.09.2020 19:03 Відповісти
Подрезая на корню
жажду веры острую
порют мутную )(ерню
все Его апостолы
Игорь Губерман
показати весь коментар
10.09.2020 19:59 Відповісти
ай ай ай...как так можно с единоверцами преза....покайтесь
показати весь коментар
10.09.2020 20:34 Відповісти
Понаїхало всякого лайна , на свій хеллувін і бешкетують , в чужійй країні !
Потрібно всім , брать пгиклад з усраіля !!!
показати весь коментар
10.09.2020 20:49 Відповісти
Ойтц!
показати весь коментар
10.09.2020 21:36 Відповісти
Заберите уже мощи бедного"святого Цадика" домой в Израиль. Всем будет лучше. И ему спокойнее...Пусть наши евреи, если им нужно, едут вИзраиль и там отмечают праздник. Это будет гораздо человечнее по отношению к иудеям
показати весь коментар
10.09.2020 21:54 Відповісти
АМІНЬ !
показати весь коментар
10.09.2020 22:02 Відповісти
Если дадут хорошую цену.
показати весь коментар
10.09.2020 22:17 Відповісти
 
 