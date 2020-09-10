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Меркель - Зеленському: Україна може розраховувати на підтримку Німеччини і Франції на шляху до припинення війни на Донбасі

Меркель - Зеленському: Україна може розраховувати на підтримку Німеччини і Франції на шляху до припинення війни на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили по телефону ситуацію з безпекою на Донбасі і зусилля української сторони, спрямовані на досягнення миру в регіоні.

Про це повідомляє пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував ФРН за незмінну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.

"Дякуємо за вашу оцінку наших зусиль на шляху до припинення вогню на Донбасі і до мирного врегулювання. Досягнення миру залишається ключовим пріоритетом для мене і для всіх українців", - сказав Зеленський.

У свою чергу Меркель запевнила, що Німеччина і далі докладатиме всіх необхідних зусиль для досягнення прогресу в мирному процесі. При цьому вона підкреслила важливість виконання Паризьких домовленостей, досягнутих у Нормандському форматі в грудні 2019 року, насамперед дотримання сторонами режиму припинення вогню.

Читайте також: Зеленський - Меркель: сподіваюся скоро зустрітися в "нормандському форматі"

Лідери двох країн наголосили на важливості подальшої координації кроків з мирного врегулювання на Донбасі, а також висловили сподівання, що зустріч радників лідерів країн Нормандського формату 11 вересня принесе чіткі рішення і результати, і незабаром після цього відбудеться зустріч лідерів "Нормандської четвірки".

"Меркель підкреслила, що Україна може розраховувати на підтримку Німеччини і Франції на шляху до вирішення питання війни на Донбасі", - сказано в повідомленні.

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) Меркель Ангела (1139) Донбас (22355)


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Топ коментарі
+26
Да-да - строительством СП-2 в обход Украины, Германия очень помогла. Хорошо что США хоронят этот проект.
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10.09.2020 18:11
+14
Когда приоритет не возврат своих территорий, а мир, то получишь и позор, и войну.
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10.09.2020 18:12
+11
та само собой...абы тока буба позу не сменил.
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10.09.2020 18:11
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та само собой...абы тока буба позу не сменил.
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10.09.2020 18:11 Відповісти
Скоро на экранах!
Новый порно-фильм "Нормандяне"!
Краткое содержание фильма.
Один маленький, но очень годый, хоть и сцыкливый и немного потерпеышмй нелох ищет мир в коричневом глазу одного тоже очень маленького и очень старенького дедушки с красивым именем *****.
Закадровый голос, очень похожий на голос одной немецкой фрау томно произносит всего одну фразу: "Я!Я!Я, Дастиш фантастиш".
В это же время один тоже маленький, но очень франзузский месье....
Ну ладно, дальше сами увидите.
Всем смотреть фильм "Нормандяне"!
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10.09.2020 19:37 Відповісти
и на заставке малюська с цветами за ушами...- путь фоена,часть вторая.
Меркель - Зеленському: Україна може розраховувати на підтримку Німеччини і Франції на шляху до припинення війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 8984
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10.09.2020 19:41 Відповісти
Да-да - строительством СП-2 в обход Украины, Германия очень помогла. Хорошо что США хоронят этот проект.
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10.09.2020 18:11 Відповісти
Ця фрау разом з мсьє ще в 2008 р заблокувала вхід України в НАТО, була проти продажу зброї Україні, це вона спроектувала "мінські домовленості", взагалі Германія, схоже, на стороні Росії.
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10.09.2020 19:52 Відповісти
Германия на той стороне, что выгоднее по деньгам.
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10.09.2020 20:29 Відповісти
Шесть лет убивают граждан Украины . Моя прабабушка говорила : мы умрём - всё поменяется .
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10.09.2020 18:12 Відповісти
ну мы ж еще живы?май тэрпэць
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10.09.2020 18:39 Відповісти
Ну почему всегда отзывается человек , который "думает" , что он гений .
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10.09.2020 18:45 Відповісти
ну ты ж так не думаешь?
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10.09.2020 18:51 Відповісти
Нет .
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10.09.2020 18:52 Відповісти
Когда приоритет не возврат своих территорий, а мир, то получишь и позор, и войну.
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10.09.2020 18:12 Відповісти
Они(фрау и месье) и хотят их Украине вернуть, только по сценарию *****, - с его отморозками в ВР, и во всех госструктурах. Да и сдыхаться всех проблем вокруг Украины.. Мир, дружба, жвачка на словах, а на деле - это нам как петля на шею и тазик с цементом на ноги и в прорубь.
Зеля - миротворец, "фрау" достроит СП2 с ******, ну и "месье" свои порции любимых "лягушек" к столу будет ежедневно получать. Все эти "нормандцы" и придурковатый клоун в сладкой глазури, а украинцы в дерьме по горло и с путинскими прихвостнями на шее, и попробуй потом скажи что нах бы нужен был такой мир, ответят как и клоун - "народ заждался мира".
"Вы хотели, мы порешали." Поэтому не мы сейчас хотим этих территорий, а пуйло их нам впихивает. Верней не нам, а этому самовлюбленному придурку, волею фарса оказавшегося в большой политике. Даже не поворачивается язык назвать его "президентом"
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10.09.2020 18:39 Відповісти
А селфи палку Зеля все-равно приготовил для того, чтобы фоткаться с ВВхлом,
а не с Анжелой и Эммануэлью. .
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10.09.2020 18:18 Відповісти
Та шо там та поддержка. Даю подсказку: выполни все требования рашистов, легализуй лугондону с особым статусом, согласись с аннексией Крыма, откажись от вступления ЕС, закрой ПЦУ, сними санкции с орды,пусти воду в Крым и т.д., прими решение о вступлении в орду. И будет мир, может быть. А да, и госязык должен быть ордынский.
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10.09.2020 18:24 Відповісти
Почни з себе, вивчи мову.
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10.09.2020 19:03 Відповісти
А я вчу, англійську.
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10.09.2020 19:08 Відповісти
Працюєш на перспективу, ну ясно за український грошей не додадуть.
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10.09.2020 19:19 Відповісти
Фрау говорит одно-думает другое, а делает свое - третье.
И с какого перепугу она возглавила санкции против России?
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10.09.2020 18:24 Відповісти
Меркель - Зеленському: Україна може розраховувати на підтримку Німеччини і Франції на шляху до припинення війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 6294
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10.09.2020 18:28 Відповісти
Германия второй торговый партьнер РАБссии после Китая,фрау завалит Путлера
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10.09.2020 18:30 Відповісти
А з ****** що робити? І куди кацапську армію дівати?
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10.09.2020 18:34 Відповісти
Меркель - Зеленському: Україна може розраховувати на підтримку Німеччини і Франції на шляху до припинення війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 646 какой из путлеров поедет на встречу
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10.09.2020 18:35 Відповісти
Меркель - Зеленському: Україна може розраховувати на підтримку Німеччини і Франції на шляху до припинення війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 1061
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10.09.2020 18:37 Відповісти
Меркель - Зеленскому: Украина может рассчитывать на поддержку Германии и Франции на пути к прекращению войны

А на шляху відновлення територіальної цілосності???
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10.09.2020 18:38 Відповісти
"Прекращение " настане в результаті масштабної воєнної операції, і ніяк інакше, на жаль.
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10.09.2020 20:02 Відповісти
Об этом сообщает https://www.president.gov.ua/news/prezident-********-proviv-telefonnu-rozmovu-z-federalnim-kan-63489 пресс-служба президента ,Источник: https://censor.net/ru/n3218637...

а не рейхсканцлерин
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10.09.2020 18:40 Відповісти
ничесе! от фрау жжжжжет... а до этого что было?...или не было???
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10.09.2020 18:42 Відповісти
Пора переходить к фазе "Мы примем ОРДЛО обратно на таких условиях: 1.........2........."
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10.09.2020 18:59 Відповісти
Меркель..... а как там Сименс поживает за поставки турбин в Крым?
Ты от с. потока 2 отказаться готова?
Бла бла бла....... Как и будапештский меморандум..... лохотрон.....
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10.09.2020 19:19 Відповісти
Frau kurva, нам не треба «прєкра0єнія вай7и». Нам треба перемога.Ferschtein?
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10.09.2020 19:21 Відповісти
Фрау бабуся ! Заберіть до себе вові зе ! Наразі це буде найкраща допомога Україні .
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10.09.2020 19:22 Відповісти
Фрау Штази может помочь только с капитуляцией в нормандском формате
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10.09.2020 19:22 Відповісти
Это карт-бланш Зеле на предательство в пользу Московии ?
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10.09.2020 19:39 Відповісти
Мінскій, чи Норманскій?
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10.09.2020 19:54 Відповісти
Звичайно може. Вона й раніше могла. От тільки по путі к прєкращєнію чомусь не рухалася...
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10.09.2020 19:52 Відповісти
Капитулируйте! Смелее! Мы Вас поддерживаем!
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10.09.2020 19:54 Відповісти
фрицовскую Меркельшу ,и французских жабоедов единственный,кто благодарит так это рашист .Именно по его плану в Минске немецко-французские его подельники отрезали часть украинского Донбасса под создание подконтрольных рашисту ордло.руками которых рашист ведет войну с Украиной отправив на тот свет около 15000украинцев.Именно меркельша продавливала в Европе строительство северного потока ,для пополнения казны окупанта десятками лярдов зелеными...ничего хорошего немецко-французские подельники оккупанта Украины не принесли и не принесут Украине.Замороженный военный конфликт созданный ими ,на десятилетия и все для того,что бы недопускать из-за него Украину и ее народ ни в ЕС ни в НАТО
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10.09.2020 20:06 Відповісти
Так, что же она тебе сказала Вова? Гут,гут Вольдемар!Нихт шизен!Водка и балалайка хоросо!Главное- нихт шизен.
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10.09.2020 20:46 Відповісти
Да, на высказывание озабоченности можно смело рассчитывать.
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10.09.2020 21:16 Відповісти
уууу, зрада.
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10.09.2020 23:17 Відповісти
 
 