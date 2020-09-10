Меркель - Зеленському: Україна може розраховувати на підтримку Німеччини і Франції на шляху до припинення війни на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили по телефону ситуацію з безпекою на Донбасі і зусилля української сторони, спрямовані на досягнення миру в регіоні.

Про це повідомляє пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував ФРН за незмінну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.

"Дякуємо за вашу оцінку наших зусиль на шляху до припинення вогню на Донбасі і до мирного врегулювання. Досягнення миру залишається ключовим пріоритетом для мене і для всіх українців", - сказав Зеленський.

У свою чергу Меркель запевнила, що Німеччина і далі докладатиме всіх необхідних зусиль для досягнення прогресу в мирному процесі. При цьому вона підкреслила важливість виконання Паризьких домовленостей, досягнутих у Нормандському форматі в грудні 2019 року, насамперед дотримання сторонами режиму припинення вогню.

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Лідери двох країн наголосили на важливості подальшої координації кроків з мирного врегулювання на Донбасі, а також висловили сподівання, що зустріч радників лідерів країн Нормандського формату 11 вересня принесе чіткі рішення і результати, і незабаром після цього відбудеться зустріч лідерів "Нормандської четвірки".

"Меркель підкреслила, що Україна може розраховувати на підтримку Німеччини і Франції на шляху до вирішення питання війни на Донбасі", - сказано в повідомленні.