Меркель - Зеленському: Україна може розраховувати на підтримку Німеччини і Франції на шляху до припинення війни на Донбасі
Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили по телефону ситуацію з безпекою на Донбасі і зусилля української сторони, спрямовані на досягнення миру в регіоні.
Про це повідомляє пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський подякував ФРН за незмінну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.
"Дякуємо за вашу оцінку наших зусиль на шляху до припинення вогню на Донбасі і до мирного врегулювання. Досягнення миру залишається ключовим пріоритетом для мене і для всіх українців", - сказав Зеленський.
У свою чергу Меркель запевнила, що Німеччина і далі докладатиме всіх необхідних зусиль для досягнення прогресу в мирному процесі. При цьому вона підкреслила важливість виконання Паризьких домовленостей, досягнутих у Нормандському форматі в грудні 2019 року, насамперед дотримання сторонами режиму припинення вогню.
Лідери двох країн наголосили на важливості подальшої координації кроків з мирного врегулювання на Донбасі, а також висловили сподівання, що зустріч радників лідерів країн Нормандського формату 11 вересня принесе чіткі рішення і результати, і незабаром після цього відбудеться зустріч лідерів "Нормандської четвірки".
"Меркель підкреслила, що Україна може розраховувати на підтримку Німеччини і Франції на шляху до вирішення питання війни на Донбасі", - сказано в повідомленні.
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Новый порно-фильм "Нормандяне"!
Краткое содержание фильма.
Один маленький, но очень годый, хоть и сцыкливый и немного потерпеышмй нелох ищет мир в коричневом глазу одного тоже очень маленького и очень старенького дедушки с красивым именем *****.
Закадровый голос, очень похожий на голос одной немецкой фрау томно произносит всего одну фразу: "Я!Я!Я, Дастиш фантастиш".
В это же время один тоже маленький, но очень франзузский месье....
Ну ладно, дальше сами увидите.
Всем смотреть фильм "Нормандяне"!
Зеля - миротворец, "фрау" достроит СП2 с ******, ну и "месье" свои порции любимых "лягушек" к столу будет ежедневно получать. Все эти "нормандцы" и придурковатый клоун в сладкой глазури, а украинцы в дерьме по горло и с путинскими прихвостнями на шее, и попробуй потом скажи что нах бы нужен был такой мир, ответят как и клоун - "народ заждался мира".
"Вы хотели, мы порешали." Поэтому не мы сейчас хотим этих территорий, а пуйло их нам впихивает. Верней не нам, а этому самовлюбленному придурку, волею фарса оказавшегося в большой политике. Даже не поворачивается язык назвать его "президентом"
а не с Анжелой и Эммануэлью. .
И с какого перепугу она возглавила санкции против России?
А на шляху відновлення територіальної цілосності???
а не рейхсканцлерин
Ты от с. потока 2 отказаться готова?
Бла бла бла....... Как и будапештский меморандум..... лохотрон.....