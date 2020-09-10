На Черкащині прокурора і начальника відділення поліції затримали за кришування грального бізнесу, - ДБР. ФОТО
За результатами спецоперації правоохоронці задокументували незаконну діяльність і викрили "на гарячому" начальника одного із відділів Смілянської місцевої прокуратури та начальника одного із відділень поліції Смілянського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Державне бюро розслідувань спільно з Головним управлінням БКОЗ СБУ та відділом БКОЗ Управління СБУ в Черкаській області, Черкаським підрозділом Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора, проведено багатоступеневу спецоперацію,
Зазначені правоохоронці розробили злочинну схему, пов’язану із систематичним одержанням неправомірної вигоди за "кришування" грального бізнесу.
Спецоперація тривала майже три місяці, впродовж яких останні отримали понад 50 тисяч гривень.
10 вересня прокурора і поліцейського затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, наразі проводяться обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів.
Вперше в України їхні дії також будуть кваліфікуватися за статтею 365-3 Кримінального кодексу України, а саме бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей, яка є новелою в вітчизняному законодавстві, оскільки набрала законної сили (діяння було криміналізовано) лише 13.08.2020.
У разі доведення вини затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
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он ніпрічьом!
не верю а где фото "мордой в пол"?
Як з погляду редакції «Наших грошей» виглядає зараз ситуація з корупцією.
1. Кількість. Наступного дня після призначення Шмигаля крива корупції різко полізла вверх. Ще тижнів 3-4 ми ще встигали бодай відслідковувати нові-старі схеми. Зараз - вже втратили лік. Деякі галузі ще випадково залишаються «неохопленими», тільки через те, що чекають призначення нового керівника-«професіонала». Але прізвища вже всім відомі.
2. Диверсифікація корупції. Відсутність стрункої вертикалі влади дозволила кожному чиновнику відчути себе автономним сатрапом на ввіреній території. «сам придумав схему - сам реалізував». Ефект правоохоронних органів гаситься відкатом з маржі. Бо правоохоронні органи - це теж своя сатрапія. Трохи подібна ситуація була за часів раннього Ющенка, але цього разу - це набагато крутіша махновщина.
3. Якість корупції. З нових схем ми зафіксували, може, 3-4. Усе решта: банальне ламання сейфа. Нема чого паритись з ідеями, якщо працює банальний лом.
4. Учасники схеми. A). Президент - особисто я до цього часу вважаю, що з ним діляться дуже мало. Бо навіщо ділитись грішми, якщо можна зварити на вуха вермішель. Б). «Друзі президента» - це штук 8-10 потвор - основні бенефіціари. Між собою не сваряться, оскільки, як розумніші від свого друга, - поділили між собою сфери впливу. В). «Партизани». Від районного судді до приватного нотаріуса. Золотий час. Можна заробляти свою десятку за кожен кейс - відкочувати від трьох до п'яти - контролюючим органам - і цього ніхто не помітить. Бо друзів у президента - не так багато, і ще лишається купа лакун, де можна отримати свій ґешефт.
Висновок. Усе сиплеться з невимовною силою, але поки що економічно пересічний люд це не до кінця помітив. За півроку стане яскравіше.
Прогноз. Цих хлопців знесуть достроково. І не за продаж України Росії (що є беззаперечним фактом), а за несправедливість. Тобто за те саме, за що знесли дві попередні влади.