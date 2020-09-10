На Черкащині прокурора і начальника відділення поліції затримали за кришування грального бізнесу, - ДБР. ФОТО

За результатами спецоперації правоохоронці задокументували незаконну діяльність і викрили "на гарячому" начальника одного із відділів Смілянської місцевої прокуратури та начальника одного із відділень поліції Смілянського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Державне бюро розслідувань спільно з Головним управлінням БКОЗ СБУ та відділом БКОЗ Управління СБУ в Черкаській області, Черкаським підрозділом Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора, проведено багатоступеневу спецоперацію,

Зазначені правоохоронці розробили злочинну схему, пов’язану із систематичним одержанням неправомірної вигоди за "кришування" грального бізнесу.

Спецоперація тривала майже три місяці, впродовж яких останні отримали понад 50 тисяч гривень.



10 вересня прокурора і поліцейського затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, наразі проводяться обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів.





Вперше в України їхні дії також будуть кваліфікуватися за статтею 365-3 Кримінального кодексу України, а саме бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей, яка є новелою в вітчизняному законодавстві, оскільки набрала законної сили (діяння було криміналізовано) лише 13.08.2020.



У разі доведення вини затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

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