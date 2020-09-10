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Новини Хабарники
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На Черкащині прокурора і начальника відділення поліції затримали за кришування грального бізнесу, - ДБР. ФОТО

За результатами спецоперації правоохоронці задокументували незаконну діяльність і викрили "на гарячому" начальника одного із відділів Смілянської місцевої прокуратури та начальника одного із відділень поліції Смілянського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

На Черкащині прокурора і начальника відділення поліції затримали за кришування грального бізнесу, - ДБР 01

Державне бюро розслідувань спільно з Головним управлінням БКОЗ СБУ та відділом БКОЗ Управління СБУ в Черкаській області, Черкаським підрозділом Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора, проведено багатоступеневу спецоперацію,

Зазначені правоохоронці розробили злочинну схему, пов’язану із систематичним одержанням неправомірної вигоди за "кришування" грального бізнесу.

Спецоперація тривала майже три місяці, впродовж яких останні отримали понад 50 тисяч гривень.

10 вересня прокурора і поліцейського затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, наразі проводяться обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів.

На Черкащині прокурора і начальника відділення поліції затримали за кришування грального бізнесу, - ДБР 02

Вперше в України їхні дії також будуть кваліфікуватися за статтею 365-3 Кримінального кодексу України, а саме бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей, яка є новелою в вітчизняному законодавстві, оскільки набрала законної сили (діяння було криміналізовано) лише 13.08.2020.

У разі доведення вини затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

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Автор: 

хабар (4702) гральний бізнес (289) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513) ДБР (3488) Сміла (59) Чернігівська область (905)


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Топ коментарі
+9
тільки не подумайте про Авакова щось погане!
он ніпрічьом!
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10.09.2020 18:18
+3
для мусаров срок умножать на 2 в итоге 10 - 20лет ******* неплохо
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10.09.2020 18:16
+3
А поліцаї і прокурори не злочинці ще десь залишились?
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10.09.2020 18:37
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так ужеж закрыли??? или то их личный бизнес?)))
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10.09.2020 18:14 Відповісти
для мусаров срок умножать на 2 в итоге 10 - 20лет ******* неплохо
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10.09.2020 18:16 Відповісти
тільки не подумайте про Авакова щось погане!
он ніпрічьом!
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10.09.2020 18:18 Відповісти
Клянусь рюкзаком.
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10.09.2020 18:28 Відповісти
И вертолётом
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10.09.2020 18:31 Відповісти
а судьи?шо за узурпация?
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10.09.2020 18:21 Відповісти
Спецоперация продолжалась почти три месяца, в течение которых злоумышленники получили более 50 тыс. гривен., серьезно а сколько потратили на спецоперацию?
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10.09.2020 18:32 Відповісти
Одесские тесты афаков конвертировал...
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10.09.2020 18:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch/?v=1OVlhKs-c88 Минуточку! Будьте добры, помедленнее. Я записываю!
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10.09.2020 18:58 Відповісти
Французким али Итальянским?
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10.09.2020 18:34 Відповісти
А поліцаї і прокурори не злочинці ще десь залишились?
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10.09.2020 18:37 Відповісти
А руководство отд.полиции Дарницкого района за крышевание незаконной торговли не задержали. А их доход от получения мзды от торговок на "рынке" около метро Осокорки-Позняки-Харьковская значительно больше. Просто делятся с начальничками в погонах.
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10.09.2020 18:53 Відповісти
началось?
не верю а где фото "мордой в пол"?
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10.09.2020 19:02 Відповісти
https://www.facebook.com/oleksa.shalayskiy Oleksa Shalayskiy

Як з погляду редакції «Наших грошей» виглядає зараз ситуація з корупцією.

1. Кількість. Наступного дня після призначення Шмигаля крива корупції різко полізла вверх. Ще тижнів 3-4 ми ще встигали бодай відслідковувати нові-старі схеми. Зараз - вже втратили лік. Деякі галузі ще випадково залишаються «неохопленими», тільки через те, що чекають призначення нового керівника-«професіонала». Але прізвища вже всім відомі.

2. Диверсифікація корупції. Відсутність стрункої вертикалі влади дозволила кожному чиновнику відчути себе автономним сатрапом на ввіреній території. «сам придумав схему - сам реалізував». Ефект правоохоронних органів гаситься відкатом з маржі. Бо правоохоронні органи - це теж своя сатрапія. Трохи подібна ситуація була за часів раннього Ющенка, але цього разу - це набагато крутіша махновщина.

3. Якість корупції. З нових схем ми зафіксували, може, 3-4. Усе решта: банальне ламання сейфа. Нема чого паритись з ідеями, якщо працює банальний лом.

4. Учасники схеми. A). Президент - особисто я до цього часу вважаю, що з ним діляться дуже мало. Бо навіщо ділитись грішми, якщо можна зварити на вуха вермішель. Б). «Друзі президента» - це штук 8-10 потвор - основні бенефіціари. Між собою не сваряться, оскільки, як розумніші від свого друга, - поділили між собою сфери впливу. В). «Партизани». Від районного судді до приватного нотаріуса. Золотий час. Можна заробляти свою десятку за кожен кейс - відкочувати від трьох до п'яти - контролюючим органам - і цього ніхто не помітить. Бо друзів у президента - не так багато, і ще лишається купа лакун, де можна отримати свій ґешефт.

Висновок. Усе сиплеться з невимовною силою, але поки що економічно пересічний люд це не до кінця помітив. За півроку стане яскравіше.

Прогноз. Цих хлопців знесуть достроково. І не за продаж України Росії (що є беззаперечним фактом), а за несправедливість. Тобто за те саме, за що знесли дві попередні влади.
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10.09.2020 20:01 Відповісти
тю...а у чому новина....у тому що затримали?
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10.09.2020 20:27 Відповісти
Любому школьнику известно,что весь игорный бизнес крышуют менты и прокуроры.Смелянские наверное не рассчитались с кем надо.А остальные рассчитались и работают.Такими темпами нелегальные казино изчезнут лет через сто
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10.09.2020 21:27 Відповісти
 
 