Російські найманці тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі в четвер, втрат немає, - штаб ООС
Від початку доби на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку російських найманців.
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
"Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - сказано в повідомленні.
Так, о 14.15 російські найманці відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях поблизу населеного пункту Шуми.
"Обстріл був прицільним і спрямованим на ділянку, де мала відбутися зустріч представників СЦКК і ОБСЄ і де були надані гарантії безпеки. Завдяки оперативності українських розвідників дії збройних формувань Російської Федерації були спрогнозовані заздалегідь, тому швидко вдалося убезпечити не тільки військовослужбовців Об'єднаних сил, а й представників СЦКК і ОБСЄ", - повідомили в штабі.
Крім того, ворог зробив постріли зі стрілецької зброї в сторону українських позицій у районі Золотого і Золотого-5, застосувавши трасуючі кулі для підпалу трави.
"Такі дії противника свідчать, що ворог свідомо і цілеспрямовано йде не тільки на порушення домовленостей, а й відкрито провокує українську сторону. Україна вкотре демонструє своє щире прагнення до встановлення миру, але ворог навмисно зриває будь-які спроби", - підкреслили в штабі.
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три слышим-видим - ноль пишем-докладываем!
Значит не считается.
Зешмарчок не розуміє , що перемогти російську пе@ерацію перемир'ями не вдастя , якщо не виконати всі вимоги кремлівського люмпена і відвертого вбивці , - це повна капітуляція Украіни перед мокшандією !
насправді, вони хочуть миру
Значит, перемирие соблюдается!!!
Ай, какой я хароший преЗИдент!
А казали що разів двадцять.............. брехали мабуть.........