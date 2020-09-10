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Новини Агресія Росії проти України
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Російські найманці тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі в четвер, втрат немає, - штаб ООС

Російські найманці тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі в четвер, втрат немає, - штаб ООС

Від початку доби на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку російських найманців.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - сказано в повідомленні.

Так, о 14.15 російські найманці відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях поблизу населеного пункту Шуми.

"Обстріл був прицільним і спрямованим на ділянку, де мала відбутися зустріч представників СЦКК і ОБСЄ і де були надані гарантії безпеки. Завдяки оперативності українських розвідників дії збройних формувань Російської Федерації були спрогнозовані заздалегідь, тому швидко вдалося убезпечити не тільки військовослужбовців Об'єднаних сил, а й представників СЦКК і ОБСЄ", - повідомили в штабі.

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Крім того, ворог зробив постріли зі стрілецької зброї в сторону українських позицій у районі Золотого і Золотого-5, застосувавши трасуючі кулі для підпалу трави.

"Такі дії противника свідчать, що ворог свідомо і цілеспрямовано йде не тільки на порушення домовленостей, а й відкрито провокує українську сторону. Україна вкотре демонструє своє щире прагнення до встановлення миру, але ворог навмисно зриває будь-які спроби", - підкреслили в штабі.

Російські найманці тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі в четвер, втрат немає, - штаб ООС 01Російські найманці тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі в четвер, втрат немає, - штаб ООС 02Російські найманці тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі в четвер, втрат немає, - штаб ООС 03

Автор: 

обстріл (28435) Донбас (22355) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+11
Российские наемники трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в четверг, потерь нет, – штаб ООС - Цензор.НЕТ 256
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10.09.2020 18:30
+10
Несистемные
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10.09.2020 18:29
+9
Жэсть,а шо писюнист-рояльный под кокосом убитый сидит!?
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10.09.2020 18:31
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Несистемные
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10.09.2020 18:29 Відповісти
не прицельные...да и хаотичные...
три слышим-видим - ноль пишем-докладываем!
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10.09.2020 18:38 Відповісти
Отдельные эксцессы вопреки желанию той стороны к полному и всеобъемлющему миру.
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11.09.2020 00:41 Відповісти
Российские наемники трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в четверг, потерь нет, - штаб ООС

Значит не считается.
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10.09.2020 18:29 Відповісти
Российские наемники трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в четверг, потерь нет, – штаб ООС - Цензор.НЕТ 256
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10.09.2020 18:30 Відповісти
Жэсть,а шо писюнист-рояльный под кокосом убитый сидит!?
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10.09.2020 18:31 Відповісти
тобто заглотили,бо бубє лаврушка читає вечорами лекції по ескалації...
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10.09.2020 18:32 Відповісти
Да ну на..й комментировать такие новости. Меня трясти от злости начинает, когда вижу подобные новости и реакцию руководства страны. Ну его в ........ , пошел отсюда.
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10.09.2020 18:35 Відповісти
Российские наемники трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в четверг, потерь нет, – штаб ООС - Цензор.НЕТ 1197
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10.09.2020 18:38 Відповісти
Потерпілий поки що не здається , бо він у нас голуб миру !
Зешмарчок не розуміє , що перемогти російську пе@ерацію перемир'ями не вдастя , якщо не виконати всі вимоги кремлівського люмпена і відвертого вбивці , - це повна капітуляція Украіни перед мокшандією !
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10.09.2020 18:40 Відповісти
Російські найманці тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі в четвер, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4303
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10.09.2020 18:45 Відповісти
це провокації
насправді, вони хочуть миру
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10.09.2020 18:48 Відповісти
Ну так после обстрелов же было тихо?
Значит, перемирие соблюдается!!!
Ай, какой я хароший преЗИдент!
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10.09.2020 18:56 Відповісти
Вот это и есть - "тишина" и "перемирие" по зе клоуну...
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10.09.2020 19:01 Відповісти
Тричі???.............
А казали що разів двадцять.............. брехали мабуть.........
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10.09.2020 19:03 Відповісти
Это шмаркле везёт пока... а может ведь и не повезти!
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10.09.2020 19:05 Відповісти
... Потерь нет, а если и есть, то можно и утаить от СМИ, зеля так говорит, что не всё должны знать СМИ.
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10.09.2020 19:08 Відповісти
А за такое "перемирие" Зеленский и зеленая шобла будут отвечать перед судом.
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10.09.2020 21:06 Відповісти
о, уже прицельный обстрел не повод для срыва зеремирия
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10.09.2020 21:21 Відповісти
Обыденности "полного, повсеместного прекращения огня" и так каждый день или через день не смотря на глубокую обеспокоенность украинской стороны и запрет на ответные действия. За время так называемого "полномасштабного перемирия" с той стороны совершено уже более 1000 подобных обстрелов, пошли на вторую тысячу.Дальше без комментариев, потому что будет одна нецензурщина... Кроме как издевательством это назвать просто нельзя.
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10.09.2020 22:05 Відповісти
Російські найманці тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі в четвер, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5227
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10.09.2020 23:27 Відповісти
Російські найманці тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі в четвер, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7258
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10.09.2020 23:45 Відповісти
 
 