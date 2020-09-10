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Новини Коронавірус і карантин
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З 14 вересня в Україні встановлюється нове епідемічне зонування, Київ - у помаранчевій зоні, - міністр Кабміну Немчінов. КАРТА

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) на своєму засіданні в четвер встановила нове епідемічне зонування в Україні з 14 вересня.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

З 14 вересня в Україні встановлюється нове епідемічне зонування, Київ - у помаранчевій зоні, - міністр Кабміну Немчінов 01

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 годин 00 хвилин 14 вересня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. Місто Київ потрапило до помаранчевої зони!", - написав Немчінов.

З 14 вересня в Україні встановлюється нове епідемічне зонування, Київ - у помаранчевій зоні, - міністр Кабміну Немчінов 02

До червоної зони буде віднесено:

- місто Чоп Закарпатської області;
- міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
- Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;
- міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;
- місто Дубно Рівненської області;
- міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщіцький, Збаразький, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;
- Великобурлуцький район Харківської області;
- місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;
- місто Канів Черкаської області;
- місто Чернівці, Герцеївський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.
- місто Ніжин, Бобровицький та Носівський райони Чернігівської області.

До помаранчевої зони буде віднесено:

- містах Вінниця, Козятин та Вінницький район Вінницької області;
- Ківерцівський, Луцький та Маневицький райони Волинської області;
- міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинський, Овруцький та Попільнянському райони Житомирської області;
- міста Ужгород та Мукачево, Мукачівський, Рахівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
- місто Бурштин, Богородчанський, Городенківський, Калуський, Коломийський, Рогатинський та Рожнятівський райони Івано-Франківської області;
- міста Ірпінь та Фастів, Києво-Святошинський та Яготинський райони Київської області;
- міста Львів та Дрогобич, Бродівський, Городоцький, Жовківський, Миколаївський та Радехівський райони Львівської області;
- місто Вознесенськ Миколаївської області;
- місто Чорноморськ, Березівський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський та Тарутинський райони Одеської області;
- міста Вараш та Острог, Здолбунівський, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області;
- місто Суми Сумської області;
- місто Кременець, Борщівський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області;
- міста Харків, Люботин, Первомайський та Харківський район Харківської області;
- місто Хмельницький, Камянець-Подільський та Нетішин, Красилівський, Новоушицький, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
- місто Сміла, Корсунь-Шевченківський та Смілянський райони Черкаської області;
- місто Новодністровськ, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;
- Борознянський, Куликівський та Ніжинський райони Чернігівської області;
- місто Київ.

Читайте також: Київ і 17 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину. У семи регіонах лікарні заповнені на понад 50%, - МОЗ

До жовтої зони буде віднесено:

- міста Могилів-Подільський та Хмільник, Жмеринський, Калинівський, Козятинський, Немирівський, Піщанський, Тиврівський та Томашпільський райони Вінницької області;
- міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Володимиро-Волинський, Горохівський, Іванчівський, Любешівський, Любомльський, Рожищенський, Старовижівський, Турійський та Шацький райони Волинської області;
- міста Житомир та Малин, Коростишівський, Любарський, Пулинський, Романівський, Хорошівський та Чуднівський райони Житомирської області;
- міста Берегове та Хуст, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Мижгірський, Переченський, Свалявський та Хустський райони Закарпатської області;
- місто Яремча, Галицький, Долинський, Надвірнянський, Снятиський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
- міста Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів, Переяслав та Ржищів, Баришівський, Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Іванківський, Макарівський, Обухівський, Переяслав-Хмельницький, Таращанський та Фастівський райони Київської області;
- міста Борислав, Моршин, Самбір та Стрий, Буський, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янко-Бузький, Самбірський, Сколівський, Сокальський та Яворівський райони Львівської області;
- міста Миколаїв та Южноукраїнськ, Баштанський, Вітовський, Вознесенський, Кривоозерський та Очаківський райони Миколаївської області;
- міста Одеса, Білгород-Дністровський, Теплодар та Южне, Арцизький, Білгород-Дністровський, Кодимський, Лиманський, Подільський, Роздільнянський та Саратський райони Одеської області;
- місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський та Рокитнівський райони Рівненської області;
- міста Конотоп, Лебедин та Ромни, Білопільський, Кролевецький, Недригайлівський, Середино-Буцький, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;
- міста Куп’янськ, Лозова та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Валківський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Коломацький, Краснокуцький, Нововодолазький, Первомайський, Чугуївський та Шевченківський райони Харківської області;
- міста Старокостянтинів та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Деражнянський, Дунаєвецький, Ізяславський, Камянець-Подільський, Летичівський, Полонський, Славутський, Старосинявський, Хмельницький, Чемеровецький та Шепетівський райони Хмельницької області;
- міста Черкаси, Ватутіне та Умань, Драбівський, Жашківський, Золотоніський, Кам’янський, Катеринопільський, Лисянський, Маньківський, Уманський та Черкаський райони Черкаської області;
- міста Чернігів та Прилуки, Варвинський, Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Прилуцький, Сновський, Срібнянський, Талалаївський та Чернігівський районах Чернігівської області.

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) Немчінов Олег (208) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Да ложили уже на местах давно болт на ваше зонирование...
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10.09.2020 18:57
+10
В Черновцах гордской транпорт,и не только, в порядке,и нах в суд подали на гребаную шоблу,******* статизеды...
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10.09.2020 19:08
+9
Зеленые сатанисты, хватит дурить народ. Вы нарушаете Конституцию и права человека своим карантином. Вам об этом вынес решение Конституционный суд, так что идите со своими зонами в одно место. Боитесь митингов и протестов? Продолжаете разваливать страну? Поэтому Киев в оранжевой зоне? Ничего вас, ублюдков не спасет.
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10.09.2020 19:10
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Да ложили уже на местах давно болт на ваше зонирование...
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10.09.2020 18:57 Відповісти
В Черновцах гордской транпорт,и не только, в порядке,и нах в суд подали на гребаную шоблу,******* статизеды...
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10.09.2020 19:08 Відповісти
рішенням судів Аваков лише підітреться....
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10.09.2020 20:02 Відповісти
Зеленые сатанисты, хватит дурить народ. Вы нарушаете Конституцию и права человека своим карантином. Вам об этом вынес решение Конституционный суд, так что идите со своими зонами в одно место. Боитесь митингов и протестов? Продолжаете разваливать страну? Поэтому Киев в оранжевой зоне? Ничего вас, ублюдков не спасет.
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10.09.2020 19:10 Відповісти
А Ковид-ФОНД та, уже весь разворован!
И ни одного аппарата ИВЛ с него так и не купили.
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10.09.2020 19:00 Відповісти
зонування епідемічне щось підозріло збігається з політичним
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10.09.2020 19:01 Відповісти
Та ти шо-о-о..............
Невже куів буде в оранжевій зоні?
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10.09.2020 19:02 Відповісти
Приехал вот из Киева в город, находящийся в оранжевой зоне.
Все давно забили болт, я один одеваю в магазин маску.
Только местная газетенка свободы, которой не светят выборы, во всю орет о катастрофе и, что скоро все помрут.
Если бы в райбольнице действительно уже не было коек, местные вели бы себя явно по другому.
Позвоню знакомому главврачу, буду пытать с пристрастием.
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10.09.2020 19:13 Відповісти
Приїдь в Суми і пройдись по лікарнях........
Лежать люди із двухстороннім запаленням легенів у великій кількості і ніхто їм не може зробити нормального аналізу.
Взяли проби і відповідь - "більше до наявності аніж відсутності".........
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10.09.2020 19:25 Відповісти
Дык, судя по карте - в Сумах все хорошо.
Ещё раз подтверждается версия манипулирования
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10.09.2020 19:54 Відповісти
логіка дурантинофілів-логіка блондинки...
ТОМУ ЩО ...
якщо ситуація так відрізняється від оптимістичної у Сумах,то уявіть собі,що зараз відбуваєьтся в Тернополі..((
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10.09.2020 19:59 Відповісти
Если это ПЦР тесты, то они не бинарные, т.е. там нет да-нет. Поэтому в сомнительных случаях как захотят, так и нарисуют. Плюс ложноположительные (-отрицательные) результаты.
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10.09.2020 20:05 Відповісти
иди отсюда кацапчик, тут водки нет
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10.09.2020 19:14 Відповісти
А своїх думок в голові - "йок"?
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10.09.2020 19:21 Відповісти
цікаво, хто перший вкине версію, що це вигадки зельоних аби зірвати місцеві вибори, на яких у зельоних нема шансів?
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10.09.2020 19:04 Відповісти
А ну, давай репортаж из твоей родной жиеринской больницы!
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10.09.2020 19:15 Відповісти
ну.. це вже не нове....
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10.09.2020 19:55 Відповісти
Цветные картинки.
Добавить еще пару цветов и получится флаг ЛГБТ. ))))
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10.09.2020 19:06 Відповісти
Вот интересно у вас есть пожилые родственники? Готовы вы ради экономики пожертвовать ими? Ведь вероятность умереть у них очень высокая. а Швеция кстати побила столетний рекорд по смертности.
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10.09.2020 19:19 Відповісти
ага... от тільки тих хто заразився і ЗЛІГ (дехто назавжди) в очередях,звісно ,немає...
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10.09.2020 19:54 Відповісти
Любо здравомсылящий человек, понимает, что вся эта хрень для распила денег. Вирус - фэйк

ТНК решили установить новый мировой порядок. История знает путь Гитлера, Муссолини и других.
Так что исполнителям воли ТНК следует призадуматься.
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10.09.2020 20:29 Відповісти
Дура малоумная, посмотри как в Италии трупы машинами вывозили, вы малоумные только тогда понимать начнёте, полудорочные недолюди, в Европе люди понимают опасность а этим малоумные пох... Чем люди малоумные тем меньше осознают это
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10.09.2020 21:17 Відповісти
И ты веришь в эту постановочную хрень?
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10.09.2020 21:57 Відповісти
Скажу, тебе так у Гвардиола( тренер Манчестер Сити с зарплатой 25 млн фунтов умерла мама от ковида, как ты думаешь он пожалел бы денег на её лечение, но деньги не спасают!! У меня знакомый не может выехать с Израиля пол года, хотя очень хочет приехать домой, В Испании умерло 12 тыс пенсионеров в домах пристарелвх, под Киевом тоже были случаи что Вымер все жители дома пристарелых, и ещё ты можешь и не заболеть, но ты можешь заразить или пожилых родителей или бабушек или дедушек, а у них вероятность выжить в разы меньше чем у молодого !!! И ещё весь мир все страны теряют миллиарды своего дохода, хотя все хотят зарабатывать, квартиры в Киеве на аренду упали в цене бл. Самый простой показатель
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12.09.2020 15:00 Відповісти
Джони Умный я был в данной стране зимой. Ваших нарисованых путинских трупов к сожалению не розглядел. Кстати в прошлом году смертность в Италии была выше чем с российским ковидом.
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10.09.2020 23:00 Відповісти
рассийский"вирусолог" https://censor.net/ua/user/153213 посєтіл кадую бальніцу.. по путі слєдованія "рассийского ваенного гуманітарного "каравана помощи" )))

22.03.2020
В Италию прибыли семь российских самолетов с медпомощью для борьбы с коронавирусом
https://www.kommersant.ru/doc/4299313#
https://wa.me/?text=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4299313%0A%D0%92%20%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B%20%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC%20%2F%2F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5
Вечером в воскресенье на итальянской авиабазе Пратика-ди-Маре (30 км от Рима) приземлился первый самолет Минобороны РФ с оборудованием и вирусологами для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19, сообщили в пресс-службе министерства. Следующие шесть бортов прибывали в страну поочередно с интервалом около часа. Всего ВКС России https://www.kommersant.ru/doc/4299107 подготовили девять самолетов Ил-76 с помощью для Италии.
Российские военные медики и специалисты-вирусологи начнут оказывать помощь после согласования районов применения с итальянской стороной, отметили в ведомстве.
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11.09.2020 08:08 Відповісти
Вообще тебя не понял, ты о чьом
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12.09.2020 14:50 Відповісти
хочешь что бы тебя ткнули носом в факты? ок.

Швеция - население 10 млн человек. за все время от ковид умерло больше 5,000
Украина - население 40 млн. человек. за все время от ковид умерло больше 3,000
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10.09.2020 20:51 Відповісти
Власне тільки фактами можливо пи..дити лахтінську пропагандистську(пропагандп зараження Ковідом) наволоч ...
Хоча і прості відправлянням їх на..уй у спам теж дуже ефективно..)

ВСе,що вам необхідно знати про російську "статистику" смертності від Ковід :

http://rusjev.net/2020/09/09/v-rossii-vnezapno-znachitelno-vyrosla-smertnost/ В России внезапно значительно выросла смертность
Естественная убыль населения России за январь-июль 2020 года составила почти 316,4 тыс. человек, что больше, чем за 12 месяцев всего 2019 года. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на последние данные Росстата.----------

Точно Брехня офіційна цифра 18,135
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11.09.2020 08:12 Відповісти
Ты просто овощ, Земля избавляется от глупого населения потому что его много и столько его не нужно, идёт переход в другое измерение
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12.09.2020 15:02 Відповісти
В моем микрорайоне для этих же пожилых перекрыли доступные медуслуги, теперь им надо в общаке ехать хз куда, шоб банальную кардиограмму сделать. Про "пролечиться" уже не говорю, бо тест - это деньги, время и та же поездка хз куда его сделать, заботливый ты наш.
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10.09.2020 19:48 Відповісти
Таки да,болячка сейчас одна-корона,или...вы уже умерли,выздоровели,а третьему не бывать...
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10.09.2020 20:03 Відповісти
Просто п-ц натворили.
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10.09.2020 20:07 Відповісти
Вся страна вступила в коричневую зону, после избрания Зеленского.
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10.09.2020 19:35 Відповісти
в коричневе "шоколадного кольору" лайно Україна вступила раніше..
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10.09.2020 20:00 Відповісти
Ну я понимаю что для вас, зебилов, что шоколад что дерьмо - "какая разница", и то и то коричневое и можно положить в рот.
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11.09.2020 11:04 Відповісти
після поступлення СЕмена на роботу в Лахті Україна обігнала росію по кількості заражень в день в розрахунку на мільйон населення....
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11.09.2020 08:21 Відповісти
Пока есть клоуны,цирк жив,когда один скомаРОГ-поц,все непредсказуемо...
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10.09.2020 20:33 Відповісти
Деяких "лахтінських" впізнається відразу з ніку ))))
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11.09.2020 08:04 Відповісти
З 14 вересня в Україні встановлюється нове епідемічне зонування, Київ - у помаранчевій зоні, - міністр Кабміну Немчінов - Цензор.НЕТ 6907
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10.09.2020 20:58 Відповісти
Мне непонятно следующее. В Беларуси никакого карантина. На улицы выходят десятки тысяч людей, без масок. Идут плечо к плечу. И почти никто не болеет короновирусом
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11.09.2020 09:29 Відповісти
чем ближе к выборам тем веселее
зеленский не допустит выборов, сорвёт их, потому что слуги народа и так пролетали на них
а после раскрытия всей правды об этой кучке самозванцев Богданым, пролетают слуги со свистом
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11.09.2020 09:32 Відповісти
Для меня, надеюсь и для многих, ясно что эти карантины по Ковид-19 нечестные полтические игры, которые экономике и здоровью людей наносят намного больший вред чем все короновирусы (а их видов около сотни включая COVID-19) вместе взятые
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11.09.2020 10:39 Відповісти
 
 