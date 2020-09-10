З 14 вересня в Україні встановлюється нове епідемічне зонування, Київ - у помаранчевій зоні, - міністр Кабміну Немчінов. КАРТА
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) на своєму засіданні в четвер встановила нове епідемічне зонування в Україні з 14 вересня.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 годин 00 хвилин 14 вересня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. Місто Київ потрапило до помаранчевої зони!", - написав Немчінов.
До червоної зони буде віднесено:
- місто Чоп Закарпатської області;
- міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
- Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;
- міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;
- місто Дубно Рівненської області;
- міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщіцький, Збаразький, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;
- Великобурлуцький район Харківської області;
- місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;
- місто Канів Черкаської області;
- місто Чернівці, Герцеївський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.
- місто Ніжин, Бобровицький та Носівський райони Чернігівської області.
До помаранчевої зони буде віднесено:
- містах Вінниця, Козятин та Вінницький район Вінницької області;
- Ківерцівський, Луцький та Маневицький райони Волинської області;
- міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинський, Овруцький та Попільнянському райони Житомирської області;
- міста Ужгород та Мукачево, Мукачівський, Рахівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
- місто Бурштин, Богородчанський, Городенківський, Калуський, Коломийський, Рогатинський та Рожнятівський райони Івано-Франківської області;
- міста Ірпінь та Фастів, Києво-Святошинський та Яготинський райони Київської області;
- міста Львів та Дрогобич, Бродівський, Городоцький, Жовківський, Миколаївський та Радехівський райони Львівської області;
- місто Вознесенськ Миколаївської області;
- місто Чорноморськ, Березівський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський та Тарутинський райони Одеської області;
- міста Вараш та Острог, Здолбунівський, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області;
- місто Суми Сумської області;
- місто Кременець, Борщівський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області;
- міста Харків, Люботин, Первомайський та Харківський район Харківської області;
- місто Хмельницький, Камянець-Подільський та Нетішин, Красилівський, Новоушицький, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
- місто Сміла, Корсунь-Шевченківський та Смілянський райони Черкаської області;
- місто Новодністровськ, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;
- Борознянський, Куликівський та Ніжинський райони Чернігівської області;
- місто Київ.
До жовтої зони буде віднесено:
- міста Могилів-Подільський та Хмільник, Жмеринський, Калинівський, Козятинський, Немирівський, Піщанський, Тиврівський та Томашпільський райони Вінницької області;
- міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Володимиро-Волинський, Горохівський, Іванчівський, Любешівський, Любомльський, Рожищенський, Старовижівський, Турійський та Шацький райони Волинської області;
- міста Житомир та Малин, Коростишівський, Любарський, Пулинський, Романівський, Хорошівський та Чуднівський райони Житомирської області;
- міста Берегове та Хуст, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Мижгірський, Переченський, Свалявський та Хустський райони Закарпатської області;
- місто Яремча, Галицький, Долинський, Надвірнянський, Снятиський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
- міста Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів, Переяслав та Ржищів, Баришівський, Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Іванківський, Макарівський, Обухівський, Переяслав-Хмельницький, Таращанський та Фастівський райони Київської області;
- міста Борислав, Моршин, Самбір та Стрий, Буський, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янко-Бузький, Самбірський, Сколівський, Сокальський та Яворівський райони Львівської області;
- міста Миколаїв та Южноукраїнськ, Баштанський, Вітовський, Вознесенський, Кривоозерський та Очаківський райони Миколаївської області;
- міста Одеса, Білгород-Дністровський, Теплодар та Южне, Арцизький, Білгород-Дністровський, Кодимський, Лиманський, Подільський, Роздільнянський та Саратський райони Одеської області;
- місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський та Рокитнівський райони Рівненської області;
- міста Конотоп, Лебедин та Ромни, Білопільський, Кролевецький, Недригайлівський, Середино-Буцький, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;
- міста Куп’янськ, Лозова та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Валківський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Коломацький, Краснокуцький, Нововодолазький, Первомайський, Чугуївський та Шевченківський райони Харківської області;
- міста Старокостянтинів та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Деражнянський, Дунаєвецький, Ізяславський, Камянець-Подільський, Летичівський, Полонський, Славутський, Старосинявський, Хмельницький, Чемеровецький та Шепетівський райони Хмельницької області;
- міста Черкаси, Ватутіне та Умань, Драбівський, Жашківський, Золотоніський, Кам’янський, Катеринопільський, Лисянський, Маньківський, Уманський та Черкаський райони Черкаської області;
- міста Чернігів та Прилуки, Варвинський, Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Прилуцький, Сновський, Срібнянський, Талалаївський та Чернігівський районах Чернігівської області.
Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.
Будь ласка, зачекайте...
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И ни одного аппарата ИВЛ с него так и не купили.
Невже куів буде в оранжевій зоні?
Все давно забили болт, я один одеваю в магазин маску.
Только местная газетенка свободы, которой не светят выборы, во всю орет о катастрофе и, что скоро все помрут.
Если бы в райбольнице действительно уже не было коек, местные вели бы себя явно по другому.
Позвоню знакомому главврачу, буду пытать с пристрастием.
Лежать люди із двухстороннім запаленням легенів у великій кількості і ніхто їм не може зробити нормального аналізу.
Взяли проби і відповідь - "більше до наявності аніж відсутності".........
Ещё раз подтверждается версия манипулирования
ТОМУ ЩО ...
якщо ситуація так відрізняється від оптимістичної у Сумах,то уявіть собі,що зараз відбуваєьтся в Тернополі..((
Добавить еще пару цветов и получится флаг ЛГБТ. ))))
ТНК решили установить новый мировой порядок. История знает путь Гитлера, Муссолини и других.
Так что исполнителям воли ТНК следует призадуматься.
22.03.2020
В Италию прибыли семь российских самолетов с медпомощью для борьбы с коронавирусом
https://www.kommersant.ru/doc/4299313#
https://wa.me/?text=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F4299313%0A%D0%92%20%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B%20%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC%20%2F%2F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5
Вечером в воскресенье на итальянской авиабазе Пратика-ди-Маре (30 км от Рима) приземлился первый самолет Минобороны РФ с оборудованием и вирусологами для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19, сообщили в пресс-службе министерства. Следующие шесть бортов прибывали в страну поочередно с интервалом около часа. Всего ВКС России https://www.kommersant.ru/doc/4299107 подготовили девять самолетов Ил-76 с помощью для Италии.
Российские военные медики и специалисты-вирусологи начнут оказывать помощь после согласования районов применения с итальянской стороной, отметили в ведомстве.
Швеция - население 10 млн человек. за все время от ковид умерло больше 5,000
Украина - население 40 млн. человек. за все время от ковид умерло больше 3,000
Хоча і прості відправлянням їх на..уй у спам теж дуже ефективно..)
ВСе,що вам необхідно знати про російську "статистику" смертності від Ковід :
http://rusjev.net/2020/09/09/v-rossii-vnezapno-znachitelno-vyrosla-smertnost/ В России внезапно значительно выросла смертность
Естественная убыль населения России за январь-июль 2020 года составила почти 316,4 тыс. человек, что больше, чем за 12 месяцев всего 2019 года. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на последние данные Росстата.----------
Точно Брехня офіційна цифра 18,135
зеленский не допустит выборов, сорвёт их, потому что слуги народа и так пролетали на них
а после раскрытия всей правды об этой кучке самозванцев Богданым, пролетают слуги со свистом