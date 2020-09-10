7 директорів лісгоспів затримано на Івано-Франківщині за підкуп поліцейського, - ДБР. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали сімох керівників державних лісгоспів, які пропонували хабар керівнику одного з відділів Управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Івано-Франківській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, група осіб у складі 7 керівників державних підприємств у сфері лісогосподарської діяльності пропонували начальнику одного з відділів УСР в Івано-Франківській області ДСР Нацполіції щомісячний хабар у сумі 1000 доларів із кожного підприємства. Хабар надавався за невтручання правоохоронних органів у господарську діяльність підприємств і нереагування на виявлені правопорушення.







10 вересня правоохоронці в порядку статті 208 КПК України затримали 7 керівників держлісгоспів одночасно, після давання хабаря кожним по 1 000 доларів на загальну суму 7 000 доларів.

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Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру в наданні неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає відповідальне становище скоєному за попередньою змовою групою (ч.3 ст.369 КК України). У разі доведення провини, керівникам лісгоспів загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 4 до 8 років із конфіскацією майна.