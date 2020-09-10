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Новини Хабарники
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7 директорів лісгоспів затримано на Івано-Франківщині за підкуп поліцейського, - ДБР. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали сімох керівників державних лісгоспів, які пропонували хабар керівнику одного з відділів Управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Івано-Франківській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

7 директорів лісгоспів затримано на Івано-Франківщині за підкуп поліцейського, - ДБР 01

За попередньою інформацією, група осіб у складі 7 керівників державних підприємств у сфері лісогосподарської діяльності пропонували начальнику одного з відділів УСР в Івано-Франківській області ДСР Нацполіції щомісячний хабар у сумі 1000 доларів із кожного підприємства. Хабар надавався за невтручання правоохоронних органів у господарську діяльність підприємств і нереагування на виявлені правопорушення.

7 директорів лісгоспів затримано на Івано-Франківщині за підкуп поліцейського, - ДБР 02
7 директорів лісгоспів затримано на Івано-Франківщині за підкуп поліцейського, - ДБР 03
7 директорів лісгоспів затримано на Івано-Франківщині за підкуп поліцейського, - ДБР 04

10 вересня правоохоронці в порядку статті 208 КПК України затримали 7 керівників держлісгоспів одночасно, після давання хабаря кожним по 1 000 доларів на загальну суму 7 000 доларів.

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7 директорів лісгоспів затримано на Івано-Франківщині за підкуп поліцейського, - ДБР 05
7 директорів лісгоспів затримано на Івано-Франківщині за підкуп поліцейського, - ДБР 06
7 директорів лісгоспів затримано на Івано-Франківщині за підкуп поліцейського, - ДБР 07

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру в наданні неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає відповідальне становище скоєному за попередньою змовою групою (ч.3 ст.369 КК України). У разі доведення провини, керівникам лісгоспів загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 4 до 8 років із конфіскацією майна.

Автор: 

хабар (4702) ліс (768) Івано-Франківська область (949) ДБР (3488)


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Топ коментарі
+4
Главное побольше икон в кабинетах...
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10.09.2020 20:43
+3
А шоколад не поймал ни одного вора, значит уже старый, плохо бегает, блазень моложе, и ходит на тренажеры, есть какие никакие результаты.
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10.09.2020 20:54
+3
Совершенно верно. И будучи в новом, более высоком звании, он удостоится более крупных предложений. А то какие-то жалкие 1000 долларов... Это называется дальновидность.)
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10.09.2020 21:22
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Главное побольше икон в кабинетах...
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10.09.2020 20:43 Відповісти
Фамилия полицейского случайно не Белоснежка?))))
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10.09.2020 20:48 Відповісти
Це полiтичнi переслiдування. Лiсгосам волю.
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10.09.2020 20:48 Відповісти
Не того Бога иконы в кабинетах, надо было Мамону вешать
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10.09.2020 20:50 Відповісти
Они что в очереди стояли,или все вместе принесли и занесли?
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10.09.2020 20:50 Відповісти
А шоколад не поймал ни одного вора, значит уже старый, плохо бегает, блазень моложе, и ходит на тренажеры, есть какие никакие результаты.
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10.09.2020 20:54 Відповісти
Звичайнісінька рутинна , робота гаїшника . Тепер піде на підвищення.
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10.09.2020 20:55 Відповісти
Совершенно верно. И будучи в новом, более высоком звании, он удостоится более крупных предложений. А то какие-то жалкие 1000 долларов... Это называется дальновидность.)
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10.09.2020 21:22 Відповісти
Він мабуть теж , янілох !!!
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10.09.2020 21:26 Відповісти
Семеро на одного, еле отбился. Ни стыда у людей, ни совести.
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10.09.2020 21:16 Відповісти
В рекламный ролик полициянта. Стоит с такими чееестными глазами, и твердо так говорит:
- Деньги - ничто.. Имидж - ВСЁ !!!
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10.09.2020 21:32 Відповісти
Ну нельзя же всемером и на одного.
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10.09.2020 21:33 Відповісти
Ці лісгоспи своєю непосильною працею від Карпат вже мало що залишили. З керонами довбаними на чолі. Відкупляться. Тільки суддям доведеться наколядувати вже значно більше, ніж одному поліціянту. Коли красти стане економічно невигідно, то може крастимуть тільки з любові до цього мистецтва, як цигани.
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10.09.2020 22:58 Відповісти
хорошая новость.
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11.09.2020 00:02 Відповісти
 
 