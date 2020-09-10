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Новини Коронавірус і карантин
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Україна обговорює з Німеччиною питання отримання вакцини від COVID-19, - посол Мельник

Україна обговорює з Німеччиною питання отримання вакцини від COVID-19, - посол Мельник

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов обговорив із німецьким колегою Єнсом Шпаном питання забезпечення України вакциною від COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав посол України в Німеччині Андрій Мельник у Twitter.

За його словами, переговори міністрів відбулися 10 вересня - у день телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

"У центрі уваги - забезпечення України вакциною проти COVID-19. Розраховуємо на солідарність німецьких друзів!" - уточнив він.

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Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Как получите, сначала на депутатах используйте, а потом на людях.
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10.09.2020 21:47
+2
Вакцина чья? Ну, да, российскую не берем, как и газ.
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10.09.2020 21:53
+1
А що там з інвестиціями які зеленський скиглив по всіх Оманах? Хоч на один долар наскиглив чи як завжди "попрацював" ротом?
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10.09.2020 21:48
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Как получите, сначала на депутатах используйте, а потом на людях.
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10.09.2020 21:47 Відповісти
Эти твари зеленые хотят поскорее вакцинировать украинцев, угробить их здоровье, у них все направлено на сатанинские их дела, они озабочены уничтожением населения Украины, а не вытаскиванию страны из дыры, куда она провалилась в результате их деятельности. Зеленым пох , что вакцина еще не опробирована, что в процессе ее исследований и испытания сейчас закрыли эти испытания крупнейшая компания, так как эти испытания показали вредность вакцины. А Зеленым все пох. Это ужас что творят рептилоиды. Конституция по незаконности карантина им пох. Все пох. Это просто пипец и писец.
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10.09.2020 22:45 Відповісти
А що там з інвестиціями які зеленський скиглив по всіх Оманах? Хоч на один долар наскиглив чи як завжди "попрацював" ротом?
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10.09.2020 21:48 Відповісти
Вакцина чья? Ну, да, российскую не берем, как и газ.
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10.09.2020 21:53 Відповісти
Та не парьтесь, все получите даже если не захотите. На ком-то нужно испытать эту бурду, но не на европейцах же...
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10.09.2020 22:00 Відповісти
Что за друзья, которые сп-2 строят?

И вакцины ещё нет, что ´просит этот мельник?
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10.09.2020 22:03 Відповісти
Мельник бухнул и полез в твиттер???
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10.09.2020 22:21 Відповісти
вакцини ще не існує в природі, але питання її отримання вже обговорюється??? ну-ну.... діліть дальше шкіру невбитого ведмедя!
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10.09.2020 22:26 Відповісти
ООН призвала международное сообщество выделить $35 млрд, чтобы ускорить разработку тестов и вакцин от коронавируса (COVID-19).
Как сообщает https://ru.reuters.com/article/idUKZ8N2DO01F Reuters , генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш заявил, что как минимум $15 млрд нужно собрать в течение трех следующих месяцев.
"Иначе мы упустим возможность для продвижения исследований, увеличения производства и начала поставок новых тестов и лекарств от COVID-19", - отметил он на совещании под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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10.09.2020 22:39 Відповісти
XD, куй железо... а то все может быстро закончиться.
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10.09.2020 23:31 Відповісти
Мутят со своим ковидом чтоб обделывать свои делишки, Германия против вакцинацины так давай на украинских аборегенах зарабртаем . Чтоб бессимптомно не болели. Влада громадам и там решать проблемы.Хочешь сделать хорошо делай сам.
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11.09.2020 04:41 Відповісти
Пусть, кто хочет, колет себе коронавирус. У меня желания быть подопытным кроликом никакого нет.
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11.09.2020 16:15 Відповісти
 
 