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Україна обговорює з Німеччиною питання отримання вакцини від COVID-19, - посол Мельник
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов обговорив із німецьким колегою Єнсом Шпаном питання забезпечення України вакциною від COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав посол України в Німеччині Андрій Мельник у Twitter.
За його словами, переговори міністрів відбулися 10 вересня - у день телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
"У центрі уваги - забезпечення України вакциною проти COVID-19. Розраховуємо на солідарність німецьких друзів!" - уточнив він.
Топ коментарі
+3 Полиграф Полиграхович-007
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+2 Kessirman 54
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+1 pompiere
показати весь коментар10.09.2020 21:48
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И вакцины ещё нет, что ´просит этот мельник?
Как сообщает https://ru.reuters.com/article/idUKZ8N2DO01F Reuters , генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш заявил, что как минимум $15 млрд нужно собрать в течение трех следующих месяцев.
"Иначе мы упустим возможность для продвижения исследований, увеличения производства и начала поставок новых тестов и лекарств от COVID-19", - отметил он на совещании под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).