Україна обговорює з Німеччиною питання отримання вакцини від COVID-19, - посол Мельник

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов обговорив із німецьким колегою Єнсом Шпаном питання забезпечення України вакциною від COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав посол України в Німеччині Андрій Мельник у Twitter.

За його словами, переговори міністрів відбулися 10 вересня - у день телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

"У центрі уваги - забезпечення України вакциною проти COVID-19. Розраховуємо на солідарність німецьких друзів!" - уточнив він.

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