Біля дачі Зеленського в Кончі-Заспі протестують проти спроби спільної з окупантами інспекції позицій ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Кончі-Заспі біля резиденції президента України Володимира Зеленського відбувається акція протесту проти капітулянтських поступок Росії на переговорах. Присутні вважають, що зрив операції з "вагнерівцями" і згода на участь найманців РФ в інспекції позицій ЗСУ біля Шумів є ознаками підготовки капітуляції влади України перед РФ.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+57 Eispickel
показати весь коментар10.09.2020 21:59
+53 Eispickel
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+38 Владимир Пономаренко #471653
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Приехал под кончу засну, там сейчас хорошо подают))
Ми сьогодні сюди не запрошені
Не чекали нас тут
Машингвери свої запорошені
Ми не випустим з рук.
Я, Таргонський Олександр Сигизмундович,військовий волонтер
"Дід Мюллер",і головне,громадянин України,вважаю,що підтримання Президентом України рішення про інспектування позицій ЗСУ терористами і бандитами із дири та лугандонії - це складання з себе повноважень Верховного Головнокомандувача ЗСУ...Це зрада військових і польових волонтерів.
А для главаря дири пушиліна: "Хер вам,а не ...."ми додавили Україну"!!!"
Слава Україні!Слава нашим Збройним Силам!
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І М П І Ч М Е Н Т !!!
І М П І Ч М Е Н Т !!!
І М П І Ч М Е Н Т !!!
І М П І Ч М Е Н Т !!!
І М П І Ч М Е Н Т !!!
І М П І Ч М Е Н Т !!!
І М П І Ч М Е Н Т !!!
І М П І Ч М Е Н Т !!!
І М П І Ч М Е Н Т !!!
І М П І Ч М Е Н Т !!!
Молотиш якусь "хрєнь" язиком, як собака хвостом...
И где только на них всех шоколадок-то набраться?
Что творится-то, что творится!
Подмойся и пиши свои мысли
- Стакан водки.
Бармен подает стакан водки и спрашивает:
- Простите, Владимир Александрович, а что такое случилось, что нужно водки?
Президент отвечает:
- Да вот, у меня сегодня был оральный секс...
Бармен:
- Поздравляю! Но, может быть, по такому случаю лучше шампанского?
Зеленский:
- Нет, шампанским этот вкус не перебить...
- А это у нашего президента оральный секс…
- Ого, какой он темпераментный! Интересно, и кому же он так азартно «вставляет»?
- Да нет… «Вставляют» ему… А он просто орёт… От боли…
Т.ч. не надо себя тешить.
А такие, котрые про баблишко гундят, судят всех по себе и своего хозяина будут исключительно за баблишко защищать. Баблишко- это вся их идея.
- Так, что там у нас с деньгами?
- «Напряг», Андрей Борисович… А что нужно?
- Да тут проблема возникла, с нашим «главзасранцем». Мало того, что с «очка» не слазит, после выступлений этих «порохоботов», так скоро и до туалета не будет успевать добежать… Те деньги что идут на закупку туалетной бумаги, пусти на закупку памперсов и «Лоперамида», а то скоро в офисе дохнуть нечем будет… А жопы аппарат пусть копиями уголовных дел против Порошенко подтирает - всё равно толку от них - НОЛЬ…
В ОПУ сообщили, что "инспекцию" на Донбассе отменили, новой даты нет и пока не будет. Якобы, "та сторона" выдвинула новые требования.
Кроме того, там подчеркнули, что переговоры с ОРДЛО не ведутся - мол, именно Россия является агрессором. (фигасе, прогресс!).
На данный момент, у ЗЕ "ищут грамотное решение", чтобы закончить войну на Донбассе.
Тактика, о которой писал раньше - два шага вперёд, шаг назад.
На этот раз - у Зермака не прокатило, и остановили его не 73% (им похрен), а думающее меньшинство. Хватило гнева в соцсетях, и угроз выйти на улицу.
Но это ни разу не победа. Не получилось сейчас - зайдут с другой стороны. Мы их пинком в дверь - они бочком в окно.
У нас только одно преимущество - они наглые, но трусливые.
В ОПУ ищут грамотное решение? Оно одно: замена промосковской власти на проукраинскую. Которая умеет держать удар, отстаивать интересы государства, а не выполнять хотелки кучки террористов.
Это ни разу не победа. Нам ещё долго стоять вокруг них с красными флажками и рогатинами.
А победа будет тогда, когда все украинцы повернут эти рогатины в одну сторону - на восток.
UPD. Уверен, что Зермак знал о "новых требованиях той стороны" ещё вчера, но сегодня просто использовал их для того, чтобы включить заднюю.
Очко таки не железное.
Helgi Sharp
Гео Лерос: «Тищенко «кришує» монополію, Єрмак - контрабанду, а «Слуг» зламали гроші в конвертах»
https://ord-ua.com/print/2020/09/08/geo-leros-tishenko-krishuye-monopoliyu-yermak-kontrabandu-slug-zlamali-groshi-v-konvertah/
Едете в Австрию, "бубочка" - вот и не возвращайтесь, пока еще можно уехать "холым писом" (whole piece), а не "наслайсенным" (sliced).
была раскошная жизнь у Зели, снимал фильмы, передачи, смешил людей в квартале, отдыхал за границей по 2 раза на месяц что ещё не хватало?
нет же, было мало, жажда денег заставила его пойти в президенты, но теперь придётся отвечать за все свои преступления
Чом би вам не піти на фронт.
Нє сидить якесь чмо і теревені на форумах розводить.
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