Огляд авто нашого посла в Білорусі на кордоні - це більше, ніж скандал. Це прямий недружній акт, - Клімкін
Ексголова МЗС Павло Клімкін заявив, що обшук автомобіля нашого посла на в'їзді до Білорусі - це значно більше, ніж скандал. На думку Клімкіна це прямий недружній акт стосовно України
Як передає Цензор.НЕТ, про це Клімкін написав у Фейсбуці.
Він зазначив: "Огляд авто нашого посла у Білорусі на кордоні - це значно більше, ніж скандал. Це прямий недружній акт по відношенню до України. Посол представляє країну та її президента, і ці дії є ляпасом і країні, і президенту. Це приниження України з боку Лукашенка не має залишитися без жорсткої та послідовної реакції. Взаємність - це ключовий принцип дипломатії.
Лукашенко вже порушив міжнародне право, коли не видав вагнерівців, а тепер став рецидивістом, порушує міжнародне право кожен тиждень. Всередині права нема зовсім".
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Если нет, должна быть официальная дипломатическая ответка с привлечением международных инстанций
Ссыкунам на это решиться тяжело ...
-Надо им пообещать то, чего у них нет.
-А чего у них нет?
-Ничего у них нет!
-Тогда пиши: Я дам Вам всё
Думаю, что как то так ...
Ха-ха. Шморкля утрется - привык на корпоративах подмахивать.
Каждая мокрица с комментариями спешит засветиться!
Вон, только сегодня, Зеля в сто раз больше унизил страну, поддавшись шантажу шестерки Пушилина и разрешивший террористам инспектировать наши войска!
А вы про какого-то посла...
*********** геть з глузду з'їхава !
Але у першу чергу УКРАЇНУ. і це не вперше.