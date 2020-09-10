Огляд авто нашого посла в Білорусі на кордоні - це більше, ніж скандал. Це прямий недружній акт, - Клімкін

Ексголова МЗС Павло Клімкін заявив, що обшук автомобіля нашого посла на в'їзді до Білорусі - це значно більше, ніж скандал. На думку Клімкіна це прямий недружній акт стосовно України

Як передає Цензор.НЕТ, про це Клімкін написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Огляд авто нашого посла у Білорусі на кордоні - це значно більше, ніж скандал. Це прямий недружній акт по відношенню до України. Посол представляє країну та її президента, і ці дії є ляпасом і країні, і президенту. Це приниження України з боку Лукашенка не має залишитися без жорсткої та послідовної реакції. Взаємність - це ключовий принцип дипломатії.

Лукашенко вже порушив міжнародне право, коли не видав вагнерівців, а тепер став рецидивістом, порушує міжнародне право кожен тиждень. Всередині права нема зовсім".

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