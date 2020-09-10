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Новини Коронавірус і карантин
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На Буковині лабораторно підтвердили 132 нові випадки інфікування коронавірусом, - ОДА

На Буковині лабораторно підтвердили 132 нові випадки інфікування коронавірусом, - ОДА

За минулу добу в Чернівецькій області зафіксовано 132 нові випадки коронавірусної хвороби, видужало 99 раніше хворих.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

"Три райони Буковини - Вижницький, Глибоцький та Заставнівський - змогли перейти з "червоної" зони до менш жорсткої за обмеженнями "помаранчевої". Пов'язано це насамперед зі зменшенням кількості інфікованих. Тому перейти до ослаблення карантину, відновити роботу громадського транспорту, відкрити школи і дитсадки допомагають не мітинги і протести, а дотримання простих правил", - сказано в повідомленні на сторінці в Фейсбуці в четвер.

Загальна кількість хворих від початку фіксації захворювання становить 11 847 осіб.

Водночас очільник ОДА зазначив, що на Герцаївщину і Кельменеччину, які з 14 вересня будуть у "червоній" зоні, чекають нові виклики.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Чернівецькій області за добу виявили 134 нових випадки COVID-19, - ОДА

Автор: 

Буковина (847) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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парадокс Украины - препаратов для определения нет, а вирус определен... это уже просто школа Соломона Пляра...
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11.09.2020 05:18 Відповісти
Наука не йде до бука ©
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11.09.2020 07:29 Відповісти
 
 