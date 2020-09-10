На Буковині лабораторно підтвердили 132 нові випадки інфікування коронавірусом, - ОДА

За минулу добу в Чернівецькій області зафіксовано 132 нові випадки коронавірусної хвороби, видужало 99 раніше хворих.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

"Три райони Буковини - Вижницький, Глибоцький та Заставнівський - змогли перейти з "червоної" зони до менш жорсткої за обмеженнями "помаранчевої". Пов'язано це насамперед зі зменшенням кількості інфікованих. Тому перейти до ослаблення карантину, відновити роботу громадського транспорту, відкрити школи і дитсадки допомагають не мітинги і протести, а дотримання простих правил", - сказано в повідомленні на сторінці в Фейсбуці в четвер.

Загальна кількість хворих від початку фіксації захворювання становить 11 847 осіб.

Водночас очільник ОДА зазначив, що на Герцаївщину і Кельменеччину, які з 14 вересня будуть у "червоній" зоні, чекають нові виклики.

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