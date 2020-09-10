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Канада і ЄС закликали Україну продовжувати реформи і боротьбу з корупцією

Канада і ЄС закликали Україну продовжувати реформи і боротьбу з корупцією

Україні слід продовжувати рух шляхом масштабних реформ і протистояти корупції та інтересам окремих осіб, які діють супроти загального блага.

Про це йдеться у спільній заяві міністра закордонних справ Канади Франсуа-Філіпа Шампаня та Верховного представника ЄС у закордонних справах Жозепа Борреля, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо заохочувати Україну до впровадження широких та інклюзивних реформ. Нам слід залишатися пильними у боротьбі проти корупції та особистісних інтересів в Україні", - сказано у документі.

Обидва дипломати також нагадали, що чинність економічних санкцій ЄС та Канади проти РФ зумовлена "повним впровадженням Росією її зобов’язань відповідно до Мінських угод".

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"Канада та ЄС - непохитні у підтримці незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів та засуджують незаконну анексію Кримського півострова, що сталася на порушення міжнародного права", - наголошується у заяві.

Боррель та Шампань також нагадали про "цінність нашої доброї співпраці, що проявляється у підтримці реформування українського безпекового сектору та канадського внеску до Дорадчої місії ЄС в Україні".

Також читайте: МЗС вдячний Євросоюзу за продовження "кримських" санкцій проти Росії

Автор: 

Канада (2191) Євросоюз (13399) Боррель Жозеп (1074) Шампань (25)


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Топ коментарі
+3
Просто они воспитаны.
Не из кривого рога они.
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10.09.2020 23:16
+2
Они ещё и издеваются.
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10.09.2020 23:12
+2
В ЄС прокинулись... Рік тому корупція луснула від сміху...
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10.09.2020 23:17
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Они ещё и издеваются.
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10.09.2020 23:12 Відповісти
Просто они воспитаны.
Не из кривого рога они.
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10.09.2020 23:16 Відповісти
Они кииииборги..
Заполонили . Они.
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10.09.2020 23:55 Відповісти
Кривой Рог здесь ни причём.Реформы проводила Винница: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/08/30/7153547/
Их до"уя,но ЕС чего-то не проникся..."нужно поощрять","нужно оставаться бдительными".Даже суперполиткоректные люди не отметили "прогресса"
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11.09.2020 00:18 Відповісти
Во-во, тут я согласен. Винница проводила.
Кривой рог- в данном контексте это быдло,и это я сказал. То, что кривой рог забил на все, кроме нормальной дозы, и не проводит свои реформы, Алеша, согласен?)))
Ведь нельзя назвать реформой, к примеру, отмену Роттердам+ и возвращение его же?
Стоп..... А может Михо много провел? Хоть одно скажи?
А это суд при винницких дал понять про неконституционности назначения коррупционера сытника на должность?
Включай мозг, Алеша!!?
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11.09.2020 00:26 Відповісти
Ты не в состоянии ответить по существу.Даже суперкорректный Запад никак не отметил прогресс.А только "поощрять" и "быть бдительными." Вот так это петино и оценено.Очень...правдиво
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11.09.2020 00:36 Відповісти
Какой прогресс, чмо тупое? У нас сейчас проводятся реформы в сфере подачи воды в Крым и совместного патрулирования, идиотина и подобные тебе 73%!!
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11.09.2020 00:42 Відповісти
Никакого прогресса петиных реформ.И вдогонку:сколько подач воды произошло в крым.И сколько совместного патрулирования?В отличие,например,от парада в дни Иловайска.(Выжившие ветераны петю бы растерзали,но их осталось слишком мало)
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11.09.2020 00:56 Відповісти
Жесть вы какие же вы тупые! Я же написал "ПРОВОДЯТЬСЯ РЕФОРМЫ", а прошел только год! Судите человека за 5 лет, которые он досидел. А тут ПРОШЕЛ ТОЛЬКО ОДИН ГОД и уже стана идет полным ходом... МОЖЕТ ВАМ НЕ ВИДНО?! ИЛИ ПРИЗНАТЬ ЗЕЛЮ ПРОРАСИЙСКИМ ПРЕЗИДЕНТОМ ЭТО ПРИЗНАТЬ СЕБЯ ПРОРАСИЙСКИМ ИЗБИРАТЕЛЕМ?!
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11.09.2020 01:04 Відповісти
Хотел длиннее написать,но...Людей,которые пишут "ться" вместо "тся" и наоборот-я бы усыплял.Не могу себя пересилить...
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11.09.2020 01:10 Відповісти
Когда нечего написать в ответ начинают придираться к подачи информации! Красавцы! Видно, что преЗЕдента выбирали по уровню своего интеллекта!
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11.09.2020 01:12 Відповісти
Слили сами и слили страну! Земрази! Потери в Иловайске были зря! Ограждать такие идиот не нужно! Они потянут тебя с собой на дно!
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11.09.2020 01:15 Відповісти
Важней же был парадик сивочолого.
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11.09.2020 01:33 Відповісти
Да, да. Ещё раз для особо одаренных, он досидел свои 5 лет, а вот для зели походу в этом году побьет рекорд яныка! Но самое обидное это то, что 73% могут избрать презедентом страны предателя-клоуна-наркомана!!
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11.09.2020 01:46 Відповісти
Та погоди. Зебилы еще за Медведчука голосовать будут.

Могли бы за ***** - и за него проголосовали бы.
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11.09.2020 01:59 Відповісти
Мы органически не можем голосовать за петиного первого партиийного начальника в сдпу(о),а потом за назначенного петей главного переговорщика с рашей в вопросах войны.Мы не конченые петескоты.У нас есть совесть.
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11.09.2020 02:10 Відповісти
У вас снова другого выбора нет, дебилы конченые.
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11.09.2020 02:15 Відповісти
Ты хоть как-то можешь обосновывать?Очередное говноскотное ничто.
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11.09.2020 02:23 Відповісти
"Мы органически" - это как русские? Особый народ, особый путь? Так вали в рашу и не души тут своим интеллектом!
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11.09.2020 02:36 Відповісти
Мы ,украинцы,органически не можем голосовать за лжегетьмана,прошедшего через,медведчука,януковича,азарова...Назвавшего харьковские соглашения благом для Украины:https://allkharkov.ua/news/state/poroshenko-podpisanie-harkovskih-soglashenii.html
Ссылка прикольная вы,соевые,заспамите сразу. Но ты прочитаешь.
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11.09.2020 02:53 Відповісти
Цензор: "Юрист Медведчука Якубовский стал замом Венедиктовой" - ты голосуешь за мертвечуков. Ты не украинец. Особый путь у тебя в твоей параше.
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11.09.2020 03:04 Відповісти
По ссылке сходил?Как тебе?
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11.09.2020 18:25 Відповісти
Як тобі голосування за мертвичуків, лицемір нещасний?
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11.09.2020 18:40 Відповісти
Как тебе ссылка?
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11.09.2020 18:52 Відповісти
Может букварь чекнешь? Научишься читать? Или избирателю зели это не к чему?
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11.09.2020 19:14 Відповісти
Кстати,чучело,что это за твоя цитата: "ты голосуешь за мертвечуков".Это в каком воспалённом бреду твой мозг так решил?Мне органически противен медведчук и всё,что с ним связано.А, значит, неизбежно и петя.Как бывший его однопартиец.
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11.09.2020 19:00 Відповісти
Ааа, походу ты читать не умеешь, раз такой бред пишешь! Вот для чего зеля показывал свой бюлетень на выборах: чтобы его избиратели правильно галочку могли поставить!
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11.09.2020 19:13 Відповісти
По ссылке сходил?Или "ты в домике"?
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11.09.2020 19:40 Відповісти
Букварик, дайте лошку)
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11.09.2020 20:07 Відповісти
По ссылке сходиИ ответь.А то совсем зашквар.Ну прям совсем.
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11.09.2020 22:31 Відповісти
Что школа на карантине, поэтому и читать некому научить?
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11.09.2020 23:00 Відповісти
Тупорылое,сходи,наконец,по ссылке и признай,что петя(ЖЕЛЕЗОБЕТОННО) предал Украину ещё в 2012-ом.А потом прекрати писать специально абсурдный бред.
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11.09.2020 23:34 Відповісти
Сходи за буквариком. Научись читать.
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12.09.2020 00:14 Відповісти
Что читать?
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12.09.2020 00:20 Відповісти
Та хотя бы свою ссылку) Как только научишься читать все сразу станет на свои места. Не будеешь больше писать бредовые вопросы)
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12.09.2020 00:48 Відповісти
В моей ссылке петя утверждает,что харьковские соглашения-благо для Украины.А турчинов-что это предательство.Именно поэтому ты косишь под дурачка уже вторые сутки.Ну что ж...вот такая она тяжёлая соевая доля.Всячески отмазывать урода.Но,как говорится.,чёрного кобеля не отмоешь добела.
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12.09.2020 12:49 Відповісти
Для початку навчись читати. Не довіряй людям які читали тобі вголос статтю або показують тобі, де ставити галочки
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12.09.2020 13:42 Відповісти
Дети в садике изобрететательней отмазываютсяНо...какой петя,такая и паства...
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12.09.2020 13:46 Відповісти
Через те, що вони в дитсадку відмазуються, вони і не вміють читати. Ними легше маніпулювати: показав галочку, а вони і раді, що читати не треба
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12.09.2020 14:44 Відповісти
Какая-никакая,а работа ума.Тебя же мордой ткнули в то,что петя назвал харьковские соглашения благом для Украины,а ты в ответ блеешь нечто невразумительное.Отмазаться элементарно не хватает интеллекта.
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12.09.2020 14:59 Відповісти
Нужно тебе научиться читать, тогда и мордой в бюлетень твой кандидат не будет тебя тыкать и статьи по ссылка научишься читать.
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12.09.2020 16:09 Відповісти
Ну я ж говорю.По пятому разу-один и тот же бред.Хотя бы попытаться отмазать петин зашквар-не хватает ума.Всё.Свободен.
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12.09.2020 23:19 Відповісти
Научись читать. Как научишься сам сможешь найти отмазки в ссылках. Сможешь правильно поставить галочку в бюлетене без помощи самого кандидата. Сможешь найти поезд, который отправляеться в "особую органическую" страну, где таким как ты и место. Как говорил мединский: у народа рассии имеется одна лишняя хромосома. И поскольку ты чуствуешь, что ты такой же особенный, тогда нужно ехать к своим.
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13.09.2020 00:03 Відповісти
Оценивал. Но ты в то время на сеансе уринотерапии был
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11.09.2020 00:47 Відповісти
Ну вот так и оценивал:быть бдительными."
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11.09.2020 01:04 Відповісти
Они не издеваются. У них просто менталитет не рабский, как у нас... Только вопрос: как с коррупцией бороться если эта самая "коррупция" начинается на самом верху? Надо "просто" Канада і ЄС закликали Україну продовжувати реформи і боротьбу з корупцією - Цензор.НЕТ 176 не давать взятки и не брать взятки. Коррупция уменьшится, но никуда не денется. Разве ведущие страны мира свободны от коррупции? Зачем постоянно повторять это слово "коррупция"? Подсказали бы, если знают, что делать надо в сложившейся ситуации, учитывая наш "другой" мир существования.
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11.09.2020 09:06 Відповісти
Нужно ликвидировать московско ордынское кумовство,которое идёт от РПЦ в Украине и через УПЦ проводить ДУХОВНОЕ КУМОВСТВО, А НЕ .....
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10.09.2020 23:14 Відповісти
В ЄС прокинулись... Рік тому корупція луснула від сміху...
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10.09.2020 23:17 Відповісти
Ну в основном признанные коррупционеры бегут до Мацквы,там продадут Украину с корнями,а потом их отправляют на ПМЖ жить в одну из колоний Московии
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10.09.2020 23:28 Відповісти
Видалив свій комент, бо він позбавлений сенсу.
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10.09.2020 23:32 Відповісти
Для тех, хто в танке, корюпцыонеры сидят в Брюсселе, куда мы так стремимся, эти двужопые Макдаки скупают у Расеющьки углеводороды, за деньги от которых убивают украинцев. Я что то не то написал? А если то, ставьте лайк.
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10.09.2020 23:33 Відповісти
Может ты им ещё сделаешь предложение вместо украинцев в окопах сидеть
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10.09.2020 23:43 Відповісти
Ещё несколько лет подобных реформ и перепись можно будет заменить перекличкой!
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10.09.2020 23:58 Відповісти
украинцев вымирает по 700 человек в день(не путать с умирает, это 1400) и никому дела нет. Зато КОВИД, УУУУУ!!!
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11.09.2020 00:01 Відповісти
Так и хочется им ответить:"У нас уже прошло 144(!) реформы.Каких ещё вам,"лять,реформ не хватает!?" ссылочка: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/08/30/7153547/
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11.09.2020 00:11 Відповісти
chitajet pravdu,
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11.09.2020 00:14 Відповісти
ЕС сказал что Порошенко проводил успешные реформы.
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11.09.2020 01:40 Відповісти
Ссылку на "успешные реформы".А не пи"дёж на протокольных мероприятиях.Я потом коррупцию покажу..Которая ни хрена не уменьшилась.Но только в обмен на ссылку.
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11.09.2020 01:55 Відповісти
Ukraine has continued to undertake political and economic reforms in numerous key sectors. It has also continued to successfully address significant macroeconomic imbalances.

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/association_implementation_report_on_ukraine.pdf
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11.09.2020 02:15 Відповісти
прорпдлоложэдлжэолапоаплромдолжлдоэролрсплромд
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11.09.2020 02:19 Відповісти
ну что, начинаеться, а ведь прикольно же, красавцы *******, за то отдохнули от войны
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11.09.2020 00:12 Відповісти
сколько можно призывать... сначала надо все расформировать под корень... всех "борцунов" выгнать на скамью подсудимых и только после этого формировать орган, в котором не будет ни одного гражданина Украины...
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11.09.2020 05:14 Відповісти
Надо, надо.... Советчики советуют. Вперед и с песнями
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11.09.2020 09:09 Відповісти
С рыгоаналами во власти?! зеля - ****!!!
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11.09.2020 07:35 Відповісти
 
 