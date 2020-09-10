Канада і ЄС закликали Україну продовжувати реформи і боротьбу з корупцією
Україні слід продовжувати рух шляхом масштабних реформ і протистояти корупції та інтересам окремих осіб, які діють супроти загального блага.
Про це йдеться у спільній заяві міністра закордонних справ Канади Франсуа-Філіпа Шампаня та Верховного представника ЄС у закордонних справах Жозепа Борреля, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми продовжуємо заохочувати Україну до впровадження широких та інклюзивних реформ. Нам слід залишатися пильними у боротьбі проти корупції та особистісних інтересів в Україні", - сказано у документі.
Обидва дипломати також нагадали, що чинність економічних санкцій ЄС та Канади проти РФ зумовлена "повним впровадженням Росією її зобов’язань відповідно до Мінських угод".
"Канада та ЄС - непохитні у підтримці незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів та засуджують незаконну анексію Кримського півострова, що сталася на порушення міжнародного права", - наголошується у заяві.
Боррель та Шампань також нагадали про "цінність нашої доброї співпраці, що проявляється у підтримці реформування українського безпекового сектору та канадського внеску до Дорадчої місії ЄС в Україні".
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Не из кривого рога они.
Заполонили . Они.
Их до"уя,но ЕС чего-то не проникся..."нужно поощрять","нужно оставаться бдительными".Даже суперполиткоректные люди не отметили "прогресса"
Кривой рог- в данном контексте это быдло,и это я сказал. То, что кривой рог забил на все, кроме нормальной дозы, и не проводит свои реформы, Алеша, согласен?)))
Ведь нельзя назвать реформой, к примеру, отмену Роттердам+ и возвращение его же?
Стоп..... А может Михо много провел? Хоть одно скажи?
А это суд при винницких дал понять про неконституционности назначения коррупционера сытника на должность?
Включай мозг, Алеша!!?
Могли бы за ***** - и за него проголосовали бы.
Ссылка прикольная вы,соевые,заспамите сразу. Но ты прочитаешь.
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/association_implementation_report_on_ukraine.pdf