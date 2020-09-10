Канада і ЄС закликали Україну продовжувати реформи і боротьбу з корупцією

Україні слід продовжувати рух шляхом масштабних реформ і протистояти корупції та інтересам окремих осіб, які діють супроти загального блага.

Про це йдеться у спільній заяві міністра закордонних справ Канади Франсуа-Філіпа Шампаня та Верховного представника ЄС у закордонних справах Жозепа Борреля, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо заохочувати Україну до впровадження широких та інклюзивних реформ. Нам слід залишатися пильними у боротьбі проти корупції та особистісних інтересів в Україні", - сказано у документі.

Обидва дипломати також нагадали, що чинність економічних санкцій ЄС та Канади проти РФ зумовлена "повним впровадженням Росією її зобов’язань відповідно до Мінських угод".

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"Канада та ЄС - непохитні у підтримці незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів та засуджують незаконну анексію Кримського півострова, що сталася на порушення міжнародного права", - наголошується у заяві.

Боррель та Шампань також нагадали про "цінність нашої доброї співпраці, що проявляється у підтримці реформування українського безпекового сектору та канадського внеску до Дорадчої місії ЄС в Україні".

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