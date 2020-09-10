Печерський суд визнав наклепом свідчення ексдепутата Держдуми РФ Пономарьова на процесі проти Януковича, - Маселко

Печерський суд задовольнив позов сина Януковича Олександра і визнав наклепом слова колишнього депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова, сказані під час надання свідчень на процесі проти експрезидента-втікача.

Про це повідомив у Фейсбуці адвокат Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.

"Печерський суд задовольнив позов сина Януковича Олександра і визнав недостовірною та такою, що принижує честь інформацію, яку дав ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов ... під час свідчень в суді у справі про держзраду Януковича. (Справа № 757/12151/18 ц, суддя Григоренко)", - написав він.

Це рішення опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Зазначено, що воно було прийнято 17 серпня суддею Іриною Григоренко.

"Визнати недостовірною та такою, що принижує честь, гідність та ділову репутацію ОСОБА_3 , поширену 14 лютого 2018 року в Оболонському районному суді м. Києва ОСОБА_4 під час надання ним показань в якості свідка у кримінальній справі № 756/4855/17 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України", - сказано в рішенні суду.

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"Тут суть не в прізвищі Януковича, а в тому що я не бачив більшого правового абсурду, ніж визнання недостовірними свідчення свідка у кримінальній справі за позовом про захист честі і гідності", - зазначив Маселко.

"Свідок, ви бачили, хто вбив Еріку? Так, Ваша честь, але я не можу це довести, тому не скажу, щоб не принижувати честь обвинуваченого", - пояснив він на прикладі.



