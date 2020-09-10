"Підтвердження справедливості кордонів": посол РФ у РБ Мезенцев подарував Лукашенкові книжку XIX століття з картами білоруських земель у складі Російської імперії

Посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев привітав "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, з минулим днем ​​народження і подарував книгу 1866 року видання.

Про це повідомляє пресслужба Лукашенка, інформує Цензор.НЕТ.

"Користуючись нагодою, Дмитро Мезенцев також привітав Главу держави з минулим днем ​​народження і подарував йому книгу з топографічними картами Вітебської, Гродненської, Мінської та Могилевської губерній. Перший примірник факсимільного видання 1866 року", - сказано в повідомленні.

"Це ще одне підтвердження справедливості кордонів Білорусі, зокрема і відповідь усім тим, хто думає інакше", - цитує пресслужба Мезенцева.

Території нинішньої Білорусі стали частиною Російської імперії в результаті останніх двох поділів Речі Посполитої в другій половині XVIII століття. Окремою республікою у складі СРСР Білорусь стала в 1919 році.

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