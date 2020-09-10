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"Підтвердження справедливості кордонів": посол РФ у РБ Мезенцев подарував Лукашенкові книжку XIX століття з картами білоруських земель у складі Російської імперії

Посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев привітав "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, з минулим днем ​​народження і подарував книгу 1866 року видання.

Про це повідомляє пресслужба Лукашенка, інформує Цензор.НЕТ.

"Користуючись нагодою, Дмитро Мезенцев також привітав Главу держави з минулим днем ​​народження і подарував йому книгу з топографічними картами Вітебської, Гродненської, Мінської та Могилевської губерній. Перший примірник факсимільного видання 1866 року", - сказано в повідомленні.

"Це ще одне підтвердження справедливості кордонів Білорусі, зокрема і відповідь усім тим, хто думає інакше", - цитує пресслужба Мезенцева.

Території нинішньої Білорусі стали частиною Російської імперії в результаті останніх двох поділів Речі Посполитої в другій половині XVIII століття. Окремою республікою у складі СРСР Білорусь стала в 1919 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Влада не для того дається, щоб її взяв, кинув і віддав", - Лукашенко "по-чоловічому" пообіцяв не віддавати владу

Автор: 

Білорусь (7929) історія (1071) книги (446) Лукашенко Олександр (2655) росія (65129)


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Топ коментарі
+27
А посол України карту Київської Русі Ярослава Мудрого, 12 ст.

"Подтверждение справедливости границ": посол РФ в РБ Мезенцев подарил Лукашенко книгу XIX века в картами белорусских земель в составе Российской империи - Цензор.НЕТ 9747
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10.09.2020 23:38
+26
Тоді посол Литви повинен подарувати йому карту Великого князівства литовського.

"Подтверждение справедливости границ": посол РФ в РБ Мезенцев подарил Лукашенко книгу XIX века в картами белорусских земель в составе Российской империи - Цензор.НЕТ 1614
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10.09.2020 23:36
+17
Нихеровый намек
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10.09.2020 23:33
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10.09.2020 23:33 Відповісти
Смоленську область таки віджали.
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11.09.2020 07:02 Відповісти
Подарите че-нибудь сопле с картой Украины в составе Израиля
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10.09.2020 23:35 Відповісти
Краще з картою 52 штату США.
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10.09.2020 23:39 Відповісти
Закрыто!!! заготовка рогов временно прекращена!!
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10.09.2020 23:40 Відповісти
не не, в составе 13 кентурии в спирале
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10.09.2020 23:40 Відповісти
Не сідай грати з шулером в карти.
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10.09.2020 23:35 Відповісти
Результат действий "проснувшейся оппозиции"...
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10.09.2020 23:35 Відповісти
Это шпагат - результат действий сидения на двух стульях спятившего Луки.
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11.09.2020 00:02 Відповісти
За Лукашэнку галасавау', байструк?
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11.09.2020 08:26 Відповісти
Я не галасавау', зедрот.
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11.09.2020 11:25 Відповісти
Ты не грамадзянiн? Салам украiнскiм гандлюеш у Беларусi па цiхаму?
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11.09.2020 12:38 Відповісти
Давно уже гражданин.
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11.09.2020 15:09 Відповісти
Тоді посол Литви повинен подарувати йому карту Великого князівства литовського.

"Подтверждение справедливости границ": посол РФ в РБ Мезенцев подарил Лукашенко книгу XIX века в картами белорусских земель в составе Российской империи - Цензор.НЕТ 1614
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10.09.2020 23:36 Відповісти
А посол України карту Київської Русі Ярослава Мудрого, 12 ст.

"Подтверждение справедливости границ": посол РФ в РБ Мезенцев подарил Лукашенко книгу XIX века в картами белорусских земель в составе Российской империи - Цензор.НЕТ 9747
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10.09.2020 23:38 Відповісти
хмм, надо киммерийцев еще за карты поспрашивать
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11.09.2020 05:27 Відповісти
Реально, одно из самых сильных государств Европы 15 века было.
И против Орды с востока выстояло, и немцев с запада отогнало...
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11.09.2020 00:21 Відповісти
До речі, правильна назва Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське (згідно
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B8 Стату́ту Вели́кого кня́зівства Лито́вського - основний кодекс права https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%96_%D0%96%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Великого князівства Литовського, Руського, Жемайтійського ).
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11.09.2020 00:55 Відповісти
Так, те, що "Руське" - і є ******* Украина.
А в Львові та Ужгороді є "Руська вулиця". Але то не кацавів. Їх там отроду не було...
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11.09.2020 15:16 Відповісти
Я окремо на цьому не наголошував, бо кожній грамотній людині й так відомо, що "руське" = "українське".
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11.09.2020 15:59 Відповісти
Толькi у тыя часы сёнешнiя лiтоуцы былi жмудзiнамi,а землi ******** Беларусi былi Лiтвой. Гэта можна убачыць на мапе ад Myko, гл. нiжэй.
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11.09.2020 09:14 Відповісти
Карту на союзмульфільмі малювали?
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10.09.2020 23:37 Відповісти
Надо им подарить карту 12 века, на которой Украина и болота северной окраине
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10.09.2020 23:39 Відповісти
В летописи так описано: "Болотистая излучина реки Мошква".
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11.09.2020 00:24 Відповісти
Рік заснування Мінська 1067, мацкви 1147. Питання?
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10.09.2020 23:40 Відповісти
А где покоится прах основателя Москвы?
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10.09.2020 23:49 Відповісти
Еще вопрос основатель ли?! Дело в том, что сам Юрий Долгорукий, вроде как нигде не упоминает, что он что то там основал в болотах
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11.09.2020 11:06 Відповісти
Особого вопроса нет, но спрашивай не у меня, а у историков.
"Первым летописным упоминанием является указание Ипатьевской летописи на пятницу 4 апреля 1147 года, когда ростово-суздальский князь Юрий Долгорукий принимал в городке под названием Москов своих друзей и союзников во главе с новгород-северским князем Святославом Ольговичем". Менее чем через 10 лет, Москов был обнесен НОВОЙ крепостной стеной.
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11.09.2020 11:55 Відповісти
Принимал, но не основывал! Просто это первое упоминание и его принято считать датой основания, а тут и про князя написано почему бы его основателем не сделать?! Мол основал сам князь, видел перспективу.... А то как то глупо выходит, основал город и больше в нем не появлялся. А укрепления возводил в Москве уже сын Долгорукого.
Историки кстати и спорят по этому поводу
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11.09.2020 12:13 Відповісти
О чем есть первое, предметное, упоминание, то и есть дата основания. В Битцевском парке есть раскопки городищ 8-го тысячелетия. Питекантропы город основали?))) Придурок (ИМХО) Вятрович, предлагал отодвинуть дату основания Одессы, на 400 лет, и переименовать ее в Кочубеевск, т. к. там, якобы, кузня какого-то Кочубея была)))
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11.09.2020 12:39 Відповісти
Т.е. по вашему если бы первое упоминание про Москву было типа "Посол Швеции по пути следования в Задрыщенск заехал в Москву дабы справить нужду 14 апреля то 1143 года" то можно говорить, что это посол Швеции основал Москву 1143 году?! Вы же понимаете, что это тупо?
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11.09.2020 12:48 Відповісти
Это было бы первое упоминание о селении, а значит дата его основания. Но я не совсем об этом))) Ты скажи, почему князь Владимиро-Суздальский, погребен в Киеве?
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11.09.2020 12:54 Відповісти
Потому, что тот кто правил Киевом правил Русью. Ранее он захватил власть в Киеве и очевидно считал, что он теперь князь киевский.... Киев считался главным городом, поэтому за него вечно и борьба шла. Смысл ему понижаться в рангах?
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11.09.2020 12:58 Відповісти
Ооо, Дима, Долгорукий не правил Киевом. После захвата, он отдал княжение Изьяславу, а сам пошел дальше воевать. Изьяслав тоже княжить в Киеве не стал, и вернулся в родной Чернигов. А Юрий, на обратном пути в Суздаль, умер в Киеве (вероятно был отравлен)
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11.09.2020 13:04 Відповісти
А о болотах... Ну да, предпочитали древние славяне обустраиваться в глухих, труднодоступных местах. Опять же зверья больше))). Кстати в Московской области, болот было меньше чем в Киевской, в три раза. Но смысла в сравнениях, я не понимаю.
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11.09.2020 12:08 Відповісти
Т.е. по вашему чучки наверное тоже славяне (поскольку забрались в самое зажопье и охотятся на зверя)? И с какого перепугу в Киеве болот было больше?! На чем основано сие утверждение?!
Так между делом, в переводе с языка меря (на землях которого находится Москва) слово "Москва" переводится как "гнилая вода"
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11.09.2020 12:40 Відповісти
Жить в глуши, не признак этноса))) Достоверного перевода слова "Москва", не существует, есть несколько десятков версий, со многих языков. А болота?))) Так ты проверь в вики: "площадь болот... и область" По памяти, в Киевской 945 000 га, в Московской, промышленная залежь (более 3 га) составляет 187524 га.
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11.09.2020 12:50 Відповісти
Насправді не 1147 (хотєлкі Сраліна), 1272 - рік зведення першої церкви в Улусі Киштим
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11.09.2020 14:01 Відповісти
Цілком можливо.
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11.09.2020 14:18 Відповісти
Маасковський улус Золотої Орди дав Бульбофюреру ярлик на царство.
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10.09.2020 23:48 Відповісти
Мокшандия зУлуссия Ордынская в 1812 году Называлась Мацковия на картах Наполеона обозначена еле заметным быдлом,остальное Золотая Орда...
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10.09.2020 23:52 Відповісти
«Мой друг, я пишу тебе уже из Москвы. Я не в состоянии составить представление об этом городе. В нем 500 дворцов столь же прекрасных, как Елисейский дворец, обставленных на французский манер с невероятной роскошью, многочисленные императорские дворцы, казармы, восхитительные госпитали».

/Наполеон - Марии-Луизе. Москва, 18 сентября 1812 г./
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11.09.2020 00:23 Відповісти
А чего же она сгорела дотла? Может, она была кроме кремля деревянная?
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11.09.2020 00:27 Відповісти
Польский граф майор П. Дунин-Стжижевский также прибыл в Москву уже после первых пожаров. Но и он в письме жене отметил, что город, «хотя и сгоревший в очень значительной части, нам показался все же в высшей степени великолепным… Все дворцы огромны, обладают непостижимой роскошью, их архитектура, их колоннады восхитительны. Интерьеры этих огромных строений украшены с отменным вкусом; начиная с вестибюлей, лестниц, вплоть до чердака - все совершенно. Я видел очаровательной работы статуи в натуральную величину из античной бронзы, держащие канделябры в 20 свечей». И далее: «Французы, сами столь гордящиеся Парижем, удивлены величием Москвы из-за ее великолепия, ее роскоши, которая соответствует найденным здесь богатствам, при том, что город почти полностью эвакуирован». Действительно, многие чины армии не могли удержаться, чтобы не сравнить Москву с Парижем. Москва - «это красивый город, ‑ пишет су-лейтенант Л.Ф. Куантен, ‑ он составляет 11 льё в окружности. Все дома похожи на дворцы, улицы очень длинные. Наконец, утверждают, что он значительно красивее Парижа». «Представь себе, ‑ пишет капитан конной артиллерии императорской гвардии Ф.Ш. Лист, ‑ что Москва на 3 льё в окружности превышает Париж, говорят, что она составляет в 10 льё. Однако в ней не так много жителей, как в Париже. И я нахожу ее более приятным и более нарядным городом, чем Париж. Улицы все очень широки, удобны и, особо замечу, очень чисты».
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11.09.2020 00:33 Відповісти
А почему Нью-Йорк сгорел?
"Підтвердження справедливості кордонів": посол РФ у РБ Мезенцев подарував Лукашенкові книжку XIX століття з картами білоруських земель у складі Російської імперії - Цензор.НЕТ 8330
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11.09.2020 00:35 Відповісти
Чикаго после пожара 1871 года.
"Підтвердження справедливості кордонів": посол РФ у РБ Мезенцев подарував Лукашенкові книжку XIX століття з картами білоруських земель у складі Російської імперії - Цензор.НЕТ 5251
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11.09.2020 00:37 Відповісти
Дяревню Мацву начал строить Хан Менгу Тимур в 1272 году и не РАНЕЕ...Муцульмане долбанные...
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10.09.2020 23:53 Відповісти
Совершенно справедливые границы беларусского федерального округа.
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10.09.2020 23:55 Відповісти
А почему бандпосол московщины не подарил карту ХХ века, я уже не говорю о о периоде до XIX / Великое княжество Литовское/. Какой-то избирательный подход к чужой территории у ватников."Підтвердження справедливості кордонів": посол РФ у РБ Мезенцев подарував Лукашенкові книжку XIX століття з картами білоруських земель у складі Російської імперії - Цензор.НЕТ 5602
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10.09.2020 23:55 Відповісти
Белорус и украинец поймут друг друга с полуслова,рюсскае быдло НИКОГДА...Белорусь это славяне ,Мокшандия вонючка удмурты, мары, водь,калмыки,мансы и прочий сброд...учили болгарский язык начали аж при Пушкине...иных языков єто быдло не знает...
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10.09.2020 23:59 Відповісти
А Смоленской губернии? Пацаки совсем берега потеряли.
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11.09.2020 00:03 Відповісти
-
В газете с оккупационным кацапским название «Звезда» по беларуски «Зорка от 21 .10. 1920 года. Указанно кремлем что в Рижском договоре, что вся Восточная часть оккупированного паРашей БНР: Витебская, Могилевская и Смоленская губернии стали принадлежат бандитско - большевицкой России. С 1920 г. коммуно - фашистская рсфср, Россия - Орда стала считать славян беларусов «этническими "руцькими" » и тоесть стала уничтожать беларуское славянское этническое содержание, насаждая свое чужое и не славянское ордынское московское. Продажное руководство коммуняк колонии бсср полностью подчинялось московским оккупантам, но даже и оно было в шоке от их политики этнического геноцида московитов. .
Кремлёвские оккупанты создали республику колонию бсср размером только 52,4 тыс. кв. км. А судьба более 4 миллионов белорусов попавших в состав кровавой рсфср была ужасная. Ибо там монголоидные кровавіе «российские братья» их открыто русифицировали, превращая «в якобы руцких но ордынцев» и изгоняя там все славянское белорусское.
Продажные беларуские коммуняки но даже они неоднократно настойчиво обращались к оккупантам в Москву указывая что белорусские Витебск, Могилев и Смоленск это истинные белорусские земли. Но эти настойчивые попытки, были полностью безрезультатными, а все ее инициаторы были уничтожены вражеской коммуно - фашисткой москвой. Даже всё комуняцкое руководство колонии бсср, и ее политические, научные национальные лидеры в лице Вацлава Ластовского и других, добившиеся возвращения всех восточных территорий оккупированной Беларуси, кровавым палачом Сталиным были поголовно уничтожены в 1938 году как «комм-националисты». В 1980-х они все были реабилитированы как жертвы незаконных репрессий.
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11.09.2020 04:18 Відповісти
Великий Новгород Ильменский никогда не был РАБссийский,быдло Ивана Грозного вырезало все население города, ночью убив более 10 000 ратников-новгородцев, остальных загнали в РАБство...Шакалы гребанные...
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11.09.2020 00:05 Відповісти
Мавзолейное забордюрье кроме Мацковии ничего не имело...Нищеброды пля...В инете есть карты с 9 по 18 век...слова РАБссия на них НЕТ..Даже Карл Маркс и Фридрих Энгельс в личной переписке которая сохранилась, в 1852 году Мацковию так и называют Московия...никакой РАБссии Великие коммунисты 19 века не ЗНАЛИ от слова СОВСЕМ...
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11.09.2020 00:10 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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11.09.2020 00:11 Відповісти
И де та Империя?Какое отношение Рашка имеет к той Империи?Это такие две большие разницы,как например сегодняшняя Греция и древняя Греция.Два разных мира и две разных цивилизации.Памятники античной архитекторы,поэты,скульпторы,политики в тогах на Агоре и демократические традиции древних греков и т.п. достижение другой древней цивилизации,какое отношение имеют к сегодняшним грекам живущих в той же местности?А никакого.Разные люди одним словом.Так и с этой Рашка империей.Какое отношение сегодняшние россияне,имеет к той давней Империи?А никакого.
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11.09.2020 00:40 Відповісти
Наследники Истории.
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11.09.2020 02:24 Відповісти
А ведь есть еще недоумки,которые сомневаются в гнусных истинных намерениях кацапсин ...
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11.09.2020 01:00 Відповісти
Постят по соцсетям про совок...
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2742346562477711&id=100001071832516
Отвечу на это, попытаюсь по пунктам...
Как человек который вырос, служил в СА, работал при совке скажу. При совке не было решёток и преступлений. Брехня, зеки у нас в городе строили завод, постоянные драки до убийств с местными пацанами. Пацаны из разных районов постоянно дрались. Подвалы и гаражи вскрывались теми же пацанами и кралось всё. Велик или мопед оставить во дворе нельзя было. В магазинах зайдя в непросматриваемый угол пацаны крали немногочисленный товар, дефицит товаров первой необходимости в магазинах был всегда. Чего только стоят поездки в другие города за обоями, одеждой, обувью и многим другим. Подъезды не закрывались, но в углы сцали, наркоманы были, алкаши пили всякий денатурат и зубной эликсир, все посадки были завалены пустыми фанфурями. Совармия прогнила дедовщиной, издевательствами, преступлениями и полным непрофессионализмом срочников. Зайти в любую квартиру попросить спички или соль можно и сейчас, дадут ли, разницы нет с совком. За бельишком присматривали, могли и потянуть. Места в транспорте уступают и нет, одинаково с совком и сейчас. Передачи по телеку были "добрее" ввиду присутствия 2-3 подконтрольных примитивных каналов. Но фильмы разные смотрели в кинотеатрах. Что не мешало впрочем иметь самых кровавых в мире маньяков. Санатории и курорты были только совковые и в дефиците, качество обслуживания было крайне низким. Тоже касается спортзалов и больниц, качество ноль. Межнациональные проблемы были всегда, у нас пацаны постоянно дрались с учащимися узбеками, в армии вообще это было большой проблемой. Чистота городов была такая же и зависит от людей. Ни какой прогрессирующей промышленности и технологий небыло в лишённой конкуренции стране. Элементарный телевизор, холодильник или электродрель были в дефиците. Менты были ментами и отбивали почки. Взрослые дядьки извращенцы были и тогда и предлагали на улице пацанам пойти подрочить. Высокие зарплаты в виде максимум 200 рублей и громадный дефицит товаров. Ключи под ковриком, потому как во многих нечего было брать, а если местная босота ключи находила могли и грабануть. Автоматы с газ водой анахронизм с одного стакана, если есть, как и телефонные будки без стекол и трубок, справочники может в столице? Квартиры давали, если получилось устроится на хорошее предприятие, если жилплощадь родительской квартиры позволяла, то своё жильё чтобы получить надо было попотеть перепрописаться и обмануть, но многие стоят до сих пор в очередях на жильё. Цены в магазинах стабильны были, но товара не было, из под прилавка цена была гораздо выше. В школах охраны небыло, что впрочем не мешало обижать слабых, увечить друг друга и щупать девчат.
Вывод: савецкий союз был искусственной утопией с тоталитарной зажиревшей властью и тюрьмой народов с железным занавесом с внешним миром, обманом и кране низким уровнем жизни по сравнению с другими странами Запада.
И вот эту ***** от ***** про вяликий эсссер постят по социальным сетям в попытках обманом вернуть себе безграничную власть кремлевские узурпаторы, а престарелые выжившие из ума старики и молодежь которая была сопливой при совке или ещё совсем не родилась передают этот зомбированный обман из уст в уста и делают репосты, ожидая манны небесной от вечной преступной власти, вместо того чтобы бороться за свои права и строить свою жизнь.
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11.09.2020 01:22 Відповісти
Вы зененилам правду говорите, а то скромничаете , мол пустые фуфырики от одеколона в посадке... В общественном туалете , пол которого был заминирован кучками экскрементов , по периметру помещения, стояли пустые фуфырики от одеколона "сирень", "экстра"... Аромат одеколона забивал смрадище в туалете и все благодаря аликам , которые по утрам опохмелялись здесь одеколоном, бо водяру и "чернила" в гастрономе начинали продавать с 11:00, аптеки же открывались в 9:00 и слету перевыполняли план по продаже одеколона "тройной", "шипр" и иже"... А джинсы в магазине ваапше отсутствовали. У спекулянтов можно было купить за полторы месячных зарплат. Авто в 91-ом покупали очередники , кто стал на очередь для приобретения авто еще в 1949-ом году и дожил до 91-го. И то если профком решит, что вы - аморальный гражданин(по пьяне рубите с плеча правду -матку), вас исключат из очереди на приобретение авто. А сынки партийных бонз (первых-вторых секретари обкомов. со своими подружками могли вечерком, на праздник октябрьской революции, первое мая и т.д., пройтись центральными улицами со свастикой на руке(повязки); менты сопровождали такую колонну , но не "брали"... бо низззя турбуваты особую касту ребятни по приколу... Так шо безмозглые зебеля были и в совковремя...
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11.09.2020 01:49 Відповісти
Та шо там 18-е столетие ... бацьке бы карту СССР подарить 1939-го и 1954 -го года... У Украины отрезали часть земель (даже немного больше) и прирезали Беларуси и нарабсее взамен на территорию Крыма, который после войны не кацапы , а УССР отстраивала. Пока Беларусь - самостоятельное государство, украинцы так уж и быть не имеют терпретензий... Но не дай бог войти в состав нарабсеи... Нарабсея задолжала нам территорию, будет возврат, стоит пыне ласты склеить, а кремляди друг другу глотки перегрызть в борьбе за власть.
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11.09.2020 01:28 Відповісти
"Підтвердження справедливості кордонів": посол РФ у РБ Мезенцев подарував Лукашенкові книжку XIX століття з картами білоруських земель у складі Російської імперії - Цензор.НЕТ 4412
АРХІВ. Весь Донбас і Крим по III Універсалу Центральної Ради входили до складу Української Народної Республіки 1918 року. Та навіть Українські сепаратисти бандити -большевікі ці продажні кацапські холуї, навіть і вони вважали кордону держави УНР межами У вже радянської колонії урср. Незважаючи на визнання паРашою (ррфср) кордонів України в 1918 р після Брестського миру. І навіть в «Договорі про кордони» між (урср окупаційна назва УНР) і злісною бандитською ррфср 10 березня 1920 р. Тоді навіть прокляті українські більшовики продажні іуди були змушені визнати що кордони колонії УРСР не зовсім реальні. Але навіть за цими несправедливим критеріям, вся частина Донбасу залишалася в складі колонії УРСР, так само як і раніше вона була в українській державі УНР. У такому складі урср увійшла як колонія в срср. Українські бандити -більшовики в своїх справедливих територіальних претензіях спиралися на межі УНР. Це положення було затверджено 10 березня 1919 року на розширеному (за участю представника ррфср Д.Гопнера) засіданні окупаційного маріонеткового уряду колонії урср в «Договорі про кордони». Було проведено міжвідомчі наради колонії урср і бандитської ррфср з питання про встановлення справедливих кордонів з окупованої УНР. Але події розгорнулися так що український Крим і чотири повіту Чернігівської губернії, українські міста Таганрог і Шахти зі своїми великими районами кремлівськими комуно - фашистами були злочинно вирвані зі складу колонії урср поневоленної УНР і анексовані.
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11.09.2020 03:57 Відповісти
ТАК, але український презервадент світового рівня ніколи не покаже конченим кацапам ЦЮ карту України
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11.09.2020 04:01 Відповісти
АРХІВ. Після 1920 року суверенна незалежна держава Україна (УНР) втратила свою державність, і стало колонією урср в жахливій бандитсько - більшовицькій расейскій *********. У 1920 - 1921 р було відновлено Донецьку губернію. Оскільки вся частина Донбасу входила до складу української держави УНР, то і Донецька губернія, що цілком природно, стала складовою частиною вже окупованої держави колонії урср. Саме в цих нових кордонах урср як як колонія увійшла до складу кривавої в'язниці народів срср. Але в 1922р. територія України в районі Донбасу була набагато більшою, ніж зараз, вона включає величезні Таганрозький і Шахтинський округи, які потім були окуповані і анексовані жахливою ​​бандитською - більшовицькою ррфср. У 1924 р. українська сторона справедливо зажадала приєднати до урср окупованої УНР більшу частину своїх етнічних українських частин Гомельської та Курської, Бєлгородської, Воронезької губерній захоплених жахливою личаковою ррфср, загальною чисельністю в 2 050 956 жителів,70 % яких становили слов'яни українці. Але домогтися приєднання своїх населених українцями територій цих губерній так і не вдалося. І навіть навпаки, Український Крим, Кубань, Шахтинський, і Таганрозький округа були силовим шляхом приєднані до бандитської комуно - фашистської паРаші, а їх українське населення пізніше було знищено, штучним голодомором,депортаціями і геноцидом. в результаті такої злочинної анексії українських територій і кордонів, яка відбулася відразу після того як УНР стала колонією, ми втратили свої рідні і просто величезні за розміром українські території. Можемо втратить більше і зараз вже при продажній прокремлівській владі ЗЕбілів капітулянтів.
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11.09.2020 04:05 Відповісти
"Підтвердження справедливості кордонів": посол РФ у РБ Мезенцев подарував Лукашенкові книжку XIX століття з картами білоруських земель у складі Російської імперії - Цензор.НЕТ 7482
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11.09.2020 10:47 Відповісти
Другой наглости от кацапии можно было и не ожидать. Империя и экспансия - это дыхание и воздух! Погибнет империя (развалится на естественные составляющие), тогда и свободно смогут вздохнуть ее соседи,..
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11.09.2020 05:40 Відповісти
"Підтвердження справедливості кордонів": посол РФ у РБ Мезенцев подарував Лукашенкові книжку XIX століття з картами білоруських земель у складі Російської імперії - Цензор.НЕТ 4984
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11.09.2020 06:01 Відповісти
Что это за таинственный комплекс безграничья?
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11.09.2020 06:55 Відповісти
Кремль"імєєт" Диктатора,котрий раніше наглів,а тепер втрачає легітимність..

Не нова політика...
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11.09.2020 08:30 Відповісти
А эти до сих пор бредят границами....Такие здоровые дядьки, а головах до сих пор детские питалетики....
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11.09.2020 08:50 Відповісти
Дати воду в окупований нашим лютим ворогом Український Крим, і поліпшити відносин Україні з проклятою ворожою паРашею може це і можливо, але тільки після зміни влади кремлівських фашистів кривавого )(уйла в РФ. і засудження їх в трибуналі, та зміни її на демократичну правову. А також повноцінну компенсацію за тимчасово злочинно окуповані і зруйновані кремлем Крим і Донбас. І після того, як Україна відновить жорсткий контроль над своїм суверенним українським -російськими кордонами, злочинно тимчасово окупованими російськими загарбниками. Та коли в паРаші з'явиться новий демократичний народний уряд, який пояснить своїм кацапам - личкарям що у попередніх кривавих кремлівських фашистів )(уйла при владі були злочинні криваві помилки. Тоді москалі -росіяни відразу швидко забудуть про свої жахливі криваві злочини проти України. Але Українці будуть пам'ятати цю криваву російську фашистську окупацію вже назавжди. Свої важкі злочини росіяни -загарбники забудуть швидше, ніж Українці нестерпну біль від них ніколи. Страшна важка біль нанесена ворожим російським ( москалями) народом який став самим лютим кривавим ворогом в світі українському, вона все одно вже залишиться на все життя.
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11.09.2020 08:57 Відповісти
Старовинні мапи Монгольскої імперії До речі , досі землі не відчуждені , тобто по всім документам належать Монголії В бібліотеці Ватикану , в музеях США, Британії ,багато таких мап , і документів, які підтверджують, що територія мордора досу належить Монголам !
"Підтвердження справедливості кордонів": посол РФ у РБ Мезенцев подарував Лукашенкові книжку XIX століття з картами білоруських земель у складі Російської імперії - Цензор.НЕТ 3002"Підтвердження справедливості кордонів": посол РФ у РБ Мезенцев подарував Лукашенкові книжку XIX століття з картами білоруських земель у складі Російської імперії - Цензор.НЕТ 8553
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11.09.2020 12:45 Відповісти
Коли Аляску програв цар кацапський , то були зроблені документи відчудження !
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11.09.2020 12:47 Відповісти
 
 