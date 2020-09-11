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Новини Вибори в США і Україна
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Запровадження проти мене санкцій з боку США - це реакція на майбутню пресконференцію, - Деркач

Запровадження проти мене санкцій з боку США - це реакція на майбутню пресконференцію, - Деркач

Народний депутат України Андрій Деркач прокоментував запровадження проти нього санкцій з боку США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Деркач зазначив: "Рішення Мінфіну США - превентивне реагування на мою наступну пресконференцію щодо викриття Демокорапшн. Буде дуже цікаво.

Коротко поясню щодо тимчасового накладення так званих санкцій з боку міністерства фінансів США.

Який мотив дій Мінфіну США і як це сталося:

Помста представників Демокорапшн в особі Байдена, Кента і Квін. Помста - невід'ємна частина їх регулярної діяльності проти українських розслідувачів, журналістів, експертів, які розкривають все нові і нові схеми міжнародної корупції.

Це помста і щодо мене, як представника команди розслідувачів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США запровадили санкції проти українського нардепа Деркача, назвавши його "російським агентом"

І не важливо, як ця помста проявляється: чи це скасування американської візи на прохання представників демокорапшн у посольстві США, чи моєї депортації з Російської Федерації, як це було в 2017 році.

І не важливо, що це рішення було оформлено з папірця кількох конгресменів із Демпартії США і інспіровано представниками Держдепу, вкривало розкрадання і нецільове використання міжнародної технічної допомоги для України.

Коли викриваєш схеми міжнародної корупції, завжди потрібно бути готовим до помсти. Крім того, першу поправку до Конституції США, свободу слова, а також право відстоювати демократичні цінності і незалежність своєї держави від зовнішнього корупційного впливу і від зовнішнього управління ніхто не скасовував.

Також читайте: Використаний Кремлем нардеп Деркач позбувся підтримки лобістів у США, - Рolitico

Що буде далі

Перше. На початку наступного тижня я вийду на пресконференцію з новими, шокуючими фактами викриття демокорупції. Саме через витік інформації про майбутню пресконференцію інформація про санкції вийшла саме сьогодні. Демокорупціонери дуже бояться. Тому що кожне слово, яке буде мною озвучено підкріплено цифрами, документами і цікавими записами. Відмовлятися від пресконференції не стану: на кону - державна незалежність і суверенітет України.

Друге.

Подібна інформація від Мінфіну США, відкриває мені можливість захищати свої інтереси в юридичному полі - в суді.

Вважаю, що перемога в цій історії стане логічною відповіддю представникам "Демокорапшн" в моїй боротьбі за відстоювання національних інтересів України.

Запрошую журналістів на пресконференцію на початку наступного тижня. Про дату і час повідомлю додатково. Приходьте. Буде дуже цікаво".

Автор: 

Деркач Андрій (152) США (22778)


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Топ коментарі
+32
этот упырь должен давно в тюрьме сидеть!а не вякать!
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11.09.2020 00:08
+32
Это чмо нужно немедленно арестовать---оно подставляет Украину , втручаясь в американские выборы. Если власть будет бездействовать , под санкции может попасть страна!
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11.09.2020 00:11
+27
агент московщины спутал интересы Украины с интересами агрессора. Но ссылается уже на Конституцию США. В будущем изучит много американских законов, когда получит свой пожизненный, если не успеет свалить за поребрик.
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11.09.2020 00:07
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І цей кондом ще й депутат ВР (!!!), але то курва і смітник...
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11.09.2020 07:01 Відповісти
Эта никчёмность ещё и вякает?
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11.09.2020 07:32 Відповісти
Деркач защищает государственный суверенитет и независимость Украины!
Дебилы схавают...
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11.09.2020 08:06 Відповісти
ні...
Деркач відомий БОРЕЦЬ(фсб-шний) з американо-українською корупцією ))))
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11.09.2020 09:50 Відповісти
Депортировать его в Рашку.
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11.09.2020 08:12 Відповісти
Хоче стати по рубленим за маренованим майбутнім шашликом?
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11.09.2020 08:30 Відповісти
интересно, а как его Штаты смогли депортировать из паРашы в 2017-м?
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11.09.2020 08:35 Відповісти
рашисты раследователя депортировали,что бы он в Украине вонял
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11.09.2020 09:16 Відповісти
Теперь поздно лепить горбатого, Дядя Сэм это не Бенедиктова, будет тебе и пресс конференция, и ванна , и чашечка кофе. Ты приплыл, дурилка кремлевская. Денежку выводи, ту что еще можно, а не умничай.
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11.09.2020 09:31 Відповісти
Коротко поясню щодо тимчасового накладення так званих санкцій з боку міністерства фінансів США.
Який мотив дій Мінфіну США і як це сталося:
Помста представників Демокорапшн в особі Байдена, Кента і Квін.
ЦЕ ДУЖЕ ПОТУЖНА ПОЛІТИЧНА ФІГУРА -ДЕРКАЧ ("зливний бачок ФСБ"),щоб йому мстилась ЦІЛА ДЕМПАРТІЯ США
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11.09.2020 09:48 Відповісти
Деркач - огризок віника, яким перед тим як викинути підмітають нужник.
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11.09.2020 09:52 Відповісти
КГБ-шна собака. Вибачте, собаки - падлюка...
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11.09.2020 10:52 Відповісти
Ця с...ка вже давно повинна гнити! Деркач - "я вс..вся бо наївся г..на!!"
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11.09.2020 11:09 Відповісти
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