Запровадження проти мене санкцій з боку США - це реакція на майбутню пресконференцію, - Деркач

Народний депутат України Андрій Деркач прокоментував запровадження проти нього санкцій з боку США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Деркач зазначив: "Рішення Мінфіну США - превентивне реагування на мою наступну пресконференцію щодо викриття Демокорапшн. Буде дуже цікаво.

Коротко поясню щодо тимчасового накладення так званих санкцій з боку міністерства фінансів США.

Який мотив дій Мінфіну США і як це сталося:

Помста представників Демокорапшн в особі Байдена, Кента і Квін. Помста - невід'ємна частина їх регулярної діяльності проти українських розслідувачів, журналістів, експертів, які розкривають все нові і нові схеми міжнародної корупції.

Це помста і щодо мене, як представника команди розслідувачів.

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І не важливо, як ця помста проявляється: чи це скасування американської візи на прохання представників демокорапшн у посольстві США, чи моєї депортації з Російської Федерації, як це було в 2017 році.

І не важливо, що це рішення було оформлено з папірця кількох конгресменів із Демпартії США і інспіровано представниками Держдепу, вкривало розкрадання і нецільове використання міжнародної технічної допомоги для України.

Коли викриваєш схеми міжнародної корупції, завжди потрібно бути готовим до помсти. Крім того, першу поправку до Конституції США, свободу слова, а також право відстоювати демократичні цінності і незалежність своєї держави від зовнішнього корупційного впливу і від зовнішнього управління ніхто не скасовував.

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Що буде далі

Перше. На початку наступного тижня я вийду на пресконференцію з новими, шокуючими фактами викриття демокорупції. Саме через витік інформації про майбутню пресконференцію інформація про санкції вийшла саме сьогодні. Демокорупціонери дуже бояться. Тому що кожне слово, яке буде мною озвучено підкріплено цифрами, документами і цікавими записами. Відмовлятися від пресконференції не стану: на кону - державна незалежність і суверенітет України.

Друге.

Подібна інформація від Мінфіну США, відкриває мені можливість захищати свої інтереси в юридичному полі - в суді.

Вважаю, що перемога в цій історії стане логічною відповіддю представникам "Демокорапшн" в моїй боротьбі за відстоювання національних інтересів України.

Запрошую журналістів на пресконференцію на початку наступного тижня. Про дату і час повідомлю додатково. Приходьте. Буде дуже цікаво".