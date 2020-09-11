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Новини Окуповані території
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"Укрпошта" доставила мені на домашню адресу в Києві лист від окупаційного "Верховного суду" Криму, - Чубаров. ФОТО

"Укрпошта" доставила на домашню адресу в Києві голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову лист від підконтрольного Росії "Верховного суду" окупованого Криму.

Про це політик повідомив на своїй сторінці в фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Укрпошта доставила мені на домашню адресу в Києві лист від окупаційного Верховного суду Криму, - Чубаров 01

"Вчора Укрпошта принесла мені на домашню адресу "письмо простое (международное)", автором якого є окупаційний "верховний суд Республіки Крим". Розкривши конверт (фото №1), я виявив в ньому інший запечатаний конверт (фото №2), в якому вже був сам лист" - написав Чубаров.

Він оприлюднив фотографії, на яких видно, що перший конверт має російські поштові марки.

Укрпошта доставила мені на домашню адресу в Києві лист від окупаційного Верховного суду Криму, - Чубаров 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Суд" в окупованому Криму продовжує допит свідків у "справі Чубарова", - адвокат

Укрпошта доставила мені на домашню адресу в Києві лист від окупаційного Верховного суду Криму, - Чубаров 03

"Схема проста: "верховний суд Республіки Крим" направляє своє поштове відправлення до Ставрополя , РФ (або ще кудись), звідки воно потрапляє до міста Михайлівське Ставропольського краю (або ще кудись), звідки вже розходиться в різні кінці світу як "міжнародне" відправлення. Примітивна хитрість, але досить, щоб обійти санкції і обдурити Укрпошту", - пояснює Чубаров.

Голова Меджлісу додав, що має питання як до національної поштової служби, так і до Служби безпеки України.

"Питання до Укрпошті - невже так важко при сортуванні поштових відправлень, що надходять з РФ до України, відокремлювати відправлення з окупованого Криму як незаконні і повертати їх назад поштовим установам РФ, які намагаються таким чином розмивати суверенітет України над Кримом? Є питання і до СБУ - хтось в нашій країні перевіряє поштові відправлення з РФ на наявність в них речовин, що можуть становити небезпеку для життя людей?", - написав Чубаров.

Читайте також: В України немає часу чекати дієвої допомоги від Заходу щодо деокупації Криму, - Чубаров

Нагадуємо, в березні 2020 року Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова за звинуваченням в "організації масових заворушень" у Сімферополі 26 лютого 2014 року (ч.1 ст. 212 КК РФ).

Автор: 

Крим (14139) Укрпошта (1081) Чубаров Рефат (563)


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Топ коментарі
+28
Ничего удивительного. При ЗЕмразях-малороссах все возможно
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11.09.2020 00:27
+24
Шото много непонятных вещей творится за последнее время ..Пора заканчивать это бл..ство
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11.09.2020 00:30
+20
отправь им назад немножко ...воды )
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11.09.2020 00:26
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отправь им назад немножко ...воды )
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11.09.2020 00:26 Відповісти
из унитаза
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11.09.2020 07:45 Відповісти
Скрутить письмо в трубочку, засунуть в пустую бутылку из-под "моршинской" и отправить обратно...
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11.09.2020 09:00 Відповісти
Ничего удивительного. При ЗЕмразях-малороссах все возможно
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11.09.2020 00:27 Відповісти
Поясни свой высер
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11.09.2020 09:08 Відповісти
зелебобик ты часом не перепутал Велюр с Цензором а ну брысь отсюдова шавка дворовая.. а по поводу чудес Укрпошта ну да там только зарплата в 1 млн. гривен полет нормальный....
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11.09.2020 10:45 Відповісти


Ты чего такой нервный, шаленой бджилкы переел?
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11.09.2020 20:21 Відповісти
Шото много непонятных вещей творится за последнее время ..Пора заканчивать это бл..ство
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11.09.2020 00:30 Відповісти
Відповів би їм як Буба, одесский куплетист, про золото провезене через кордон.
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11.09.2020 00:34 Відповісти
А в чем проблема? Янеку в Ростов повестки в суд тоже почтой направляли. Почта для того и существует, чтобы доставлять отправления адресатам домой. Или Чубаров находится в Украине на нелегальном положении?
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11.09.2020 00:57 Відповісти
to tut vidno na pechati stavropol - eto togda taki rasejskaja pochta ne priznajot Krim rasejskim, ili ih sud nahoditsia v stavropole.
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11.09.2020 01:06 Відповісти
Печать никто не смотрит. Там индекс "симферопольский". Несуществующий. По нему легко отсеивать всю эту "международную почту" и возвращать хоть в ставрополь, хоть в мусорник.
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11.09.2020 11:04 Відповісти
И все же вопрос неоднозначный. Нужно доставлять письма из Крыма в Украину или нет. Ведь люди из Крыма приезжают в Украину и наоборот украинцы ездят в Крым. А Чубаров мог бы не распечатывая отправить письмо обратно. Чубаров должен потребовать, чтоб Укрпочта писем из Крыма ему не доставляла. Но он этого, как я понимаю. не сделал
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11.09.2020 05:35 Відповісти
Укрпочта обязана доставить письмо адресату.
Укрпочта не вправе решать, какая корреспонденция адресату нужна, а какая нет.
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11.09.2020 05:52 Відповісти
А как же зраду разгонять?
Мне вот вчера Укрпочта доставила письмо с Киева, а в нём ещё одно письмо...
Но уже из ольгино... открываю, а там нарисованы голые задницы!
И подпись: порохоботы
Вот такая история
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11.09.2020 09:15 Відповісти
Сначала читай, потом пиши
https://www.ukrposhta.ua/ru/akty-vsesvitnoho-poshtovoho-soiuzu
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11.09.2020 11:12 Відповісти
Судя по тому, что "бубочка" едет на следующей неделе в Австрию за деньгами (а личный визит требуется, когда на телефонные звонки не отвечают, значит, в Вене ротшильды трубку не берут), то вешать скоро будут именно вас.
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11.09.2020 06:38 Відповісти
Какие вы,дятлы,скучные.Полтора года одна и та же пластинка.
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11.09.2020 07:06 Відповісти
Ооо. Зеленый вылупок. Тебе показать рост ВВП при дауне Зеленском? Или сам нагуглишь?
Может это вас мразей надо обьявить даунами? Публично, на всю страну.))
Мне даже лень перечислять все зашквары твоего ЗЕвылупка. А все потому что у вас в голове отсутствует напрочь то что отвечает за анализ ситуации в целом.

Вы как стадо баранов-****** следуете туда, куда вам пальцем показали, не замечая того что следовало БЫ.

Такие как ты - открывают рот часто, вместо того чтобы читать чаще.
На что вы надеетесь? Что открыв рот вам в рот член прилетит? Или как?
Жаль что Порошенко воскресил из мертвых кастрированную армию с 2015 года.
Жаль что к таким имбицилам, как ты, не пришла война, чтобы такие петухи как ты первыми взвыли о том как им прилетает от артилерии. Чмо ты неблагодарное.
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11.09.2020 08:38 Відповісти
Кто тут говорил, что Укрпочта плохо работает?
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11.09.2020 05:49 Відповісти
Вот сама обалдела.
Зря ругали комментаторы почту, получается.
С "приоритетных" направлений доставляют без задержек почту, так выходит.
Крым - направление приоритетное.
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11.09.2020 06:37 Відповісти
Интересное дело,с оккупированного Крыма аж бегом,а с Европы заказные письма по два месяца ищут.
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11.09.2020 07:08 Відповісти
По три с половиной.
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11.09.2020 07:15 Відповісти
ипать, я за месяц получал, но видимо мне повезло)
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11.09.2020 08:40 Відповісти
Это ещё нормалек,у меня с Одессы посылка уже десять месяцев "в пути".
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11.09.2020 11:25 Відповісти
Я не в курсе.
Скорее всего - направление обычное.
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11.09.2020 07:14 Відповісти
Аэрофлот, что бы обойти санкции... а нет, просто тупо Аэрофлот России летает в Крым безо всяких санкций, Западу это экономически невыгодно, поэтому и сняли.
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11.09.2020 06:02 Відповісти
В ЗАЧЕМ ПОЛУЧАТЬ !!!???
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11.09.2020 06:06 Відповісти
А вдруг там наследство?
583777
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11.09.2020 07:16 Відповісти
)
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11.09.2020 07:21 Відповісти
Мені цікаво інше - як можна порушить кримінальну справу за "правопорушення", нібито вчинене 26 березня 2014 року, по російському законодавству, якщо на той час в Криму діяло законодавство України? Та й зараз воно, юридично, діє, бо правочини, що здійснюються з того часу в Криму, не визнаються міжнародною спільнотою......
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11.09.2020 07:22 Відповісти
кацапи і логіка - речі несумісні.
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11.09.2020 07:47 Відповісти
Кацапонаволоч намагається нав'язувати своє так зване правосуддя по екстериторіальному принцу.
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11.09.2020 11:28 Відповісти
г-н Чубаров, открою Вам еще одну "страшную тайну", пенсионный фонд Украины и РФ очень тесно сотрудничают в вопросе вынужденных переселенцев из Крыма.
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11.09.2020 09:03 Відповісти
До речі,це співробітництво допомагає Україні на законних підставах відмовляти хитрови#баним кримським пенсам,що намагаються,як лугандонські,отримати дві пенсії.
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11.09.2020 11:32 Відповісти
да, помогает, хотя они при этом такие же граждане Украины.
Но при этом не помогает тем кто реально был вынужден выехать качать деньги с рашки.
Тут ведь вопрос не в правильности или не правильности (это каждый решает для себя сам), а в том что почему пенсионному фонду можно общаться с оккупантами, а укрпочте нет?
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11.09.2020 11:47 Відповісти
Пора завершать этот клоунский концерт.
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11.09.2020 09:17 Відповісти
Укрпочта - самая гнилая, коррумпированная контора, где работают десятки тысяч дармоедов.
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11.09.2020 09:25 Відповісти
 
 