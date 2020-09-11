"Укрпошта" доставила мені на домашню адресу в Києві лист від окупаційного "Верховного суду" Криму, - Чубаров. ФОТО

"Укрпошта" доставила на домашню адресу в Києві голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову лист від підконтрольного Росії "Верховного суду" окупованого Криму.

Про це політик повідомив на своїй сторінці в фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора Укрпошта принесла мені на домашню адресу "письмо простое (международное)", автором якого є окупаційний "верховний суд Республіки Крим". Розкривши конверт (фото №1), я виявив в ньому інший запечатаний конверт (фото №2), в якому вже був сам лист" - написав Чубаров.

Він оприлюднив фотографії, на яких видно, що перший конверт має російські поштові марки.

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"Схема проста: "верховний суд Республіки Крим" направляє своє поштове відправлення до Ставрополя , РФ (або ще кудись), звідки воно потрапляє до міста Михайлівське Ставропольського краю (або ще кудись), звідки вже розходиться в різні кінці світу як "міжнародне" відправлення. Примітивна хитрість, але досить, щоб обійти санкції і обдурити Укрпошту", - пояснює Чубаров.

Голова Меджлісу додав, що має питання як до національної поштової служби, так і до Служби безпеки України.

"Питання до Укрпошті - невже так важко при сортуванні поштових відправлень, що надходять з РФ до України, відокремлювати відправлення з окупованого Криму як незаконні і повертати їх назад поштовим установам РФ, які намагаються таким чином розмивати суверенітет України над Кримом? Є питання і до СБУ - хтось в нашій країні перевіряє поштові відправлення з РФ на наявність в них речовин, що можуть становити небезпеку для життя людей?", - написав Чубаров.

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Нагадуємо, в березні 2020 року Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова за звинуваченням в "організації масових заворушень" у Сімферополі 26 лютого 2014 року (ч.1 ст. 212 КК РФ).