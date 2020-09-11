"Укрпошта" доставила мені на домашню адресу в Києві лист від окупаційного "Верховного суду" Криму, - Чубаров. ФОТО
"Укрпошта" доставила на домашню адресу в Києві голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову лист від підконтрольного Росії "Верховного суду" окупованого Криму.
Про це політик повідомив на своїй сторінці в фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора Укрпошта принесла мені на домашню адресу "письмо простое (международное)", автором якого є окупаційний "верховний суд Республіки Крим". Розкривши конверт (фото №1), я виявив в ньому інший запечатаний конверт (фото №2), в якому вже був сам лист" - написав Чубаров.
Він оприлюднив фотографії, на яких видно, що перший конверт має російські поштові марки.
"Схема проста: "верховний суд Республіки Крим" направляє своє поштове відправлення до Ставрополя , РФ (або ще кудись), звідки воно потрапляє до міста Михайлівське Ставропольського краю (або ще кудись), звідки вже розходиться в різні кінці світу як "міжнародне" відправлення. Примітивна хитрість, але досить, щоб обійти санкції і обдурити Укрпошту", - пояснює Чубаров.
Голова Меджлісу додав, що має питання як до національної поштової служби, так і до Служби безпеки України.
"Питання до Укрпошті - невже так важко при сортуванні поштових відправлень, що надходять з РФ до України, відокремлювати відправлення з окупованого Криму як незаконні і повертати їх назад поштовим установам РФ, які намагаються таким чином розмивати суверенітет України над Кримом? Є питання і до СБУ - хтось в нашій країні перевіряє поштові відправлення з РФ на наявність в них речовин, що можуть становити небезпеку для життя людей?", - написав Чубаров.
Нагадуємо, в березні 2020 року Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова за звинуваченням в "організації масових заворушень" у Сімферополі 26 лютого 2014 року (ч.1 ст. 212 КК РФ).
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Ты чего такой нервный, шаленой бджилкы переел?
Укрпочта не вправе решать, какая корреспонденция адресату нужна, а какая нет.
Мне вот вчера Укрпочта доставила письмо с Киева, а в нём ещё одно письмо...
Но уже из ольгино... открываю, а там нарисованы голые задницы!
И подпись: порохоботы
Вот такая история
https://www.ukrposhta.ua/ru/akty-vsesvitnoho-poshtovoho-soiuzu
Может это вас мразей надо обьявить даунами? Публично, на всю страну.))
Мне даже лень перечислять все зашквары твоего ЗЕвылупка. А все потому что у вас в голове отсутствует напрочь то что отвечает за анализ ситуации в целом.
Вы как стадо баранов-****** следуете туда, куда вам пальцем показали, не замечая того что следовало БЫ.
Такие как ты - открывают рот часто, вместо того чтобы читать чаще.
На что вы надеетесь? Что открыв рот вам в рот член прилетит? Или как?
Жаль что Порошенко воскресил из мертвых кастрированную армию с 2015 года.
Жаль что к таким имбицилам, как ты, не пришла война, чтобы такие петухи как ты первыми взвыли о том как им прилетает от артилерии. Чмо ты неблагодарное.
Зря ругали комментаторы почту, получается.
С "приоритетных" направлений доставляют без задержек почту, так выходит.
Крым - направление приоритетное.
Скорее всего - направление обычное.
583777
Но при этом не помогает тем кто реально был вынужден выехать качать деньги с рашки.
Тут ведь вопрос не в правильности или не правильности (это каждый решает для себя сам), а в том что почему пенсионному фонду можно общаться с оккупантами, а укрпочте нет?