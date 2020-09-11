Російські хакери провели атаки на понад 200 організацій, намагаючись вплинути на вибори у США, - Microsoft

Хакери з Росії робили активні спроби втрутитися в майбутні вибори в США, повідомляє CNN із посиланням на висновки компанії Microsoft.

"Сьогодні ми повідомляємо про дії, які явно показують, що іноземні групи активізуються в зв'язку з виборами 2020 року", - зазначили в Microsoft, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними фахівців компанії, на хакерів із РФ припадають кібератаки проти понад 200 організацій. "Багато хто з них прямо або побічно мають стосунок до виборів у США і до пов'язаних із політикою організацій у Європі", - наголошують у Microsoft. При цьому мішенями хакерів ставали як демократи, так і республіканці.

Агентство Associated Press зазначає, що, за версією Microsoft, ці хакерські атаки проводило угруповання Fancy Bear, яке займалося схожими речами і перед попередніми американськими виборами. Згідно з твердженнями Microsoft, за цим угрупованням стоїть російська військова розвідка.

Крім того, в компанії зафіксували хакерські атаки з Китаю та Ірану. Вони теж були націлені на вплив на американські вибори. При цьому в Microsoft не стали давати оцінку, яка з цих країн є найбільшою загрозою для виборів 2020 року у США.

За даними Microsoft, більшість хакерських атак фахівцям компанії вдалося відбити.

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