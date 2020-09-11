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Новини
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Російські хакери провели атаки на понад 200 організацій, намагаючись вплинути на вибори у США, - Microsoft

Російські хакери провели атаки на понад 200 організацій, намагаючись вплинути на вибори у США, - Microsoft

Хакери з Росії робили активні спроби втрутитися в майбутні вибори в США, повідомляє CNN із посиланням на висновки компанії Microsoft.

"Сьогодні ми повідомляємо про дії, які явно показують, що іноземні групи активізуються в зв'язку з виборами 2020 року", - зазначили в Microsoft, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними фахівців компанії, на хакерів із РФ припадають кібератаки проти понад 200 організацій. "Багато хто з них прямо або побічно мають стосунок до виборів у США і до пов'язаних із політикою організацій у Європі", - наголошують у Microsoft. При цьому мішенями хакерів ставали як демократи, так і республіканці.

Агентство Associated Press зазначає, що, за версією Microsoft, ці хакерські атаки проводило угруповання Fancy Bear, яке займалося схожими речами і перед попередніми американськими виборами. Згідно з твердженнями Microsoft, за цим угрупованням стоїть російська військова розвідка.

Крім того, в компанії зафіксували хакерські атаки з Китаю та Ірану. Вони теж були націлені на вплив на американські вибори. При цьому в Microsoft не стали давати оцінку, яка з цих країн є найбільшою загрозою для виборів 2020 року у США.

За даними Microsoft, більшість хакерських атак фахівцям компанії вдалося відбити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіянин Крючков намагався підкупити українця Волкова, який працює в Tesla у США, для допомоги у зломі мережі фабрики, - ЗМІ

США (22778) хакер (1347) Microsoft (278)


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Топ коментарі
+7
забавно ... но стоит майкрософт совершить одну атаку и вся система ********* выйдет из строя навсегда.
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11.09.2020 00:55
+1
санкций и побольше кацапии!
а если выиграет Байден - то п##cта кацапии
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11.09.2020 01:20
+1
Трамп- перший президент США, котрий не сцить росіянам у ліфтах!
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11.09.2020 07:12
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Российские хакеры провели атаки на более 200 организаций, пытаясь повлиять на выборы в США, - Microsoft - Цензор.НЕТ 5267Российские хакеры провели атаки на более 200 организаций, пытаясь повлиять на выборы в США, - Microsoft - Цензор.НЕТ 5999
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11.09.2020 00:54 Відповісти
забавно ... но стоит майкрософт совершить одну атаку и вся система ********* выйдет из строя навсегда.
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11.09.2020 00:55 Відповісти
санкций и побольше кацапии!
а если выиграет Байден - то п##cта кацапии
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11.09.2020 01:20 Відповісти
Как забавно вы мыслите.
Вам надо, чтобы не было РФ, а мне надо, чтобы была Украина.
И если вы скажите, что уничтожение РФ означает расцвет Украины, то я вас спрошу: А зачем Байдену Украина, ведь его вице-президентша против сланцевой нефти?

Если еще не поняли (мозг то у 73% населения с горошину), то судьба РФ меня волнует ровно столько же, сколько Венесуэла, Куба или КНД с Гаити.
Мне Габон гораздо более интересен, чем РФ.
В Габоне тепло, и есть бананы.
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11.09.2020 06:31 Відповісти
Хорошо бы!
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11.09.2020 02:20 Відповісти
ТАК ДАЙТЕ ДЕНЕГ ЗА ИХ ШКУРЫ !)
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11.09.2020 06:02 Відповісти
По слухам, нет с нами больше Билла, нашего, Гейтса.
Как заговорил Билл о его любви к Израилю (который Билл собирался от ковида "провакцинировать"), так и поняла я, что делишки у Билла стали плохи.

А ведь предупреждала я глав-вакцинатора, чтобы не зал*пался он, а то ведь скормят его акулам...
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11.09.2020 06:27 Відповісти
Трамп- перший президент США, котрий не сцить росіянам у ліфтах!
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11.09.2020 07:12 Відповісти
сере ?
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11.09.2020 08:27 Відповісти
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11.09.2020 10:53 Відповісти
 
 