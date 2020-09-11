Російські хакери провели атаки на понад 200 організацій, намагаючись вплинути на вибори у США, - Microsoft
Хакери з Росії робили активні спроби втрутитися в майбутні вибори в США, повідомляє CNN із посиланням на висновки компанії Microsoft.
"Сьогодні ми повідомляємо про дії, які явно показують, що іноземні групи активізуються в зв'язку з виборами 2020 року", - зазначили в Microsoft, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За даними фахівців компанії, на хакерів із РФ припадають кібератаки проти понад 200 організацій. "Багато хто з них прямо або побічно мають стосунок до виборів у США і до пов'язаних із політикою організацій у Європі", - наголошують у Microsoft. При цьому мішенями хакерів ставали як демократи, так і республіканці.
Агентство Associated Press зазначає, що, за версією Microsoft, ці хакерські атаки проводило угруповання Fancy Bear, яке займалося схожими речами і перед попередніми американськими виборами. Згідно з твердженнями Microsoft, за цим угрупованням стоїть російська військова розвідка.
Крім того, в компанії зафіксували хакерські атаки з Китаю та Ірану. Вони теж були націлені на вплив на американські вибори. При цьому в Microsoft не стали давати оцінку, яка з цих країн є найбільшою загрозою для виборів 2020 року у США.
За даними Microsoft, більшість хакерських атак фахівцям компанії вдалося відбити.
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а если выиграет Байден - то п##cта кацапии
Вам надо, чтобы не было РФ, а мне надо, чтобы была Украина.
И если вы скажите, что уничтожение РФ означает расцвет Украины, то я вас спрошу: А зачем Байдену Украина, ведь его вице-президентша против сланцевой нефти?
Если еще не поняли (мозг то у 73% населения с горошину), то судьба РФ меня волнует ровно столько же, сколько Венесуэла, Куба или КНД с Гаити.
Мне Габон гораздо более интересен, чем РФ.
В Габоне тепло, и есть бананы.
Как заговорил Билл о его любви к Израилю (который Билл собирался от ковида "провакцинировать"), так и поняла я, что делишки у Билла стали плохи.
А ведь предупреждала я глав-вакцинатора, чтобы не зал*пался он, а то ведь скормят его акулам...