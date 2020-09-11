Ніколи в житті мені не буде соромно за запроваджений у березні жорсткий карантин, - Ляшко

Нинішня система охорони здоров'я в Україні не має нічого спільного з тією, яка була в березні. Медична система тепер готова надавати допомогу всім хворим на COVID-19, хто її потребує.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він зазначив, що йому ніколи не буде соромно за запровадження в березні жорсткого карантину.

"Березень, квітень - ми бачимо по країні поодинокі випадки, бачимо Західну Європу з колапсом системи охорони здоров'я. Їхнім системам охорони здоров'я нікуди привозити і госпіталізувати людей, вірус новий, невідомо, як він себе поведе, всі країни застосовують безпрецедентні заходи ... Соромно мені ? Ніколи в житті мені не буде соромно за те, що ми в березні запровадили карантинні обмеження", - сказав він.

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Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповідав, коли вакцина від коронавірусу може з'явитися в Україні.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що, отриманої в рамках міжнародної ініціативи COVAX, вакцини від коронавірусу вистачить тільки для 20% населення України.

В Україні за минулу добу зафіксували 2582 нові випадки коронавірусу, найбільше заражень у Харківській області, Києві, Тернопільській та Львівській областях.