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Новини Коронавірус і карантин
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Ніколи в житті мені не буде соромно за запроваджений у березні жорсткий карантин, - Ляшко

Ніколи в житті мені не буде соромно за запроваджений у березні жорсткий карантин, - Ляшко

Нинішня система охорони здоров'я в Україні не має нічого спільного з тією, яка була в березні. Медична система тепер готова надавати допомогу всім хворим на COVID-19, хто її потребує.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він зазначив, що йому ніколи не буде соромно за запровадження в березні жорсткого карантину.

"Березень, квітень - ми бачимо по країні поодинокі випадки, бачимо Західну Європу з колапсом системи охорони здоров'я. Їхнім системам охорони здоров'я нікуди привозити і госпіталізувати людей, вірус новий, невідомо, як він себе поведе, всі країни застосовують безпрецедентні заходи ... Соромно мені ? Ніколи в житті мені не буде соромно за те, що ми в березні запровадили карантинні обмеження", - сказав він.

Читайте також: У світі виявили рекордну кількість хворих на COVID-19 за добу - 302,5 тис. Загалом інфіковано - 28,3 млн, померли - 913,9 тис.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповідав, коли вакцина від коронавірусу може з'явитися в Україні.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що, отриманої в рамках міжнародної ініціативи COVAX, вакцини від коронавірусу вистачить тільки для 20% населення України.

В Україні за минулу добу зафіксували 2582 нові випадки коронавірусу, найбільше заражень у Харківській області, Києві, Тернопільській та Львівській областях.

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1513) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Безмозглое животное.
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11.09.2020 07:08
+8
Никогда в жизни мне не будет стыдно за введенный в марте жесткий карантин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6104
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11.09.2020 07:28
+6
Фраза столетия на премию Дарвина его срочно
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11.09.2020 07:14
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Безмозглое животное.
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11.09.2020 07:08 Відповісти
Кацап, в спам.
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11.09.2020 07:14 Відповісти
Так хто там гавкає з-за паребріка?
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11.09.2020 07:22 Відповісти
Never say never (c)
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11.09.2020 07:13 Відповісти
Фраза столетия на премию Дарвина его срочно
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11.09.2020 07:14 Відповісти
Он прав.
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11.09.2020 07:19 Відповісти
в чем? Что не стыдно? Или за "жесткий" карантин для избранных?
Никогда в жизни мне не будет стыдно за введенный в марте жесткий карантин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5953
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11.09.2020 07:33 Відповісти
ну, в украинских условиях иного карантина и быть не может
к счастью, этих самых "избранных" меньше 1%
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11.09.2020 07:49 Відповісти
про "украинские условия" пожалуйста подробнее
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11.09.2020 07:59 Відповісти
из паРаши пишешь, про то, как живет Украина не знаешь, да, бот?
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11.09.2020 11:27 Відповісти
Ты не дилетант - ты убогий. Даже ник свой у Венедиктова - Дымарского украл. Чей Крым, заморыш?
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11.09.2020 11:48 Відповісти
ты - эпический дурак
как раз для таких идиотов я и взял именно такой ник
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11.09.2020 17:08 Відповісти
Сученыш. Я твой рот имел, усек. Хавальник склей иначе печеньем в клетку зажуешь. Чей Крым, фуфлоид?
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11.09.2020 17:17 Відповісти
брысь на бутылку, кацапский унтерменш
и ротец, свинособака, открывай для принятия чеченских причиндалов
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11.09.2020 22:06 Відповісти
Що віхляєшь як хвойда дупою? Що, свиня москальська, обісрався написати що Крим - це Україна. А пляшка в твоєї сраці буде незабаром. .Довбань, чеченці й люди рамзана це різні поняття. Та мені байдуже хто тебе башку різати буде
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12.09.2020 04:38 Відповісти
о, як тобі припікає, свинособака
а ну ще, песику, - ГОЛОС!
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12.09.2020 08:09 Відповісти
Яке ти убоге. Нічого власного.. ще й тугий на вуха та каліка розуму. То чий Крим, мокша?
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12.09.2020 08:22 Відповісти
а тепер іще раз залазь на пляшку
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12.09.2020 21:53 Відповісти
Що, муфлоне, на зміни прихиляв, лупастий недоробок із підерської божевільні. Щось в тебе хворий інтерес до пляшок. 100% вже маешь досвід. .Один раз - не папуас, чи більше То чий Крим, 321?
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13.09.2020 05:49 Відповісти
йди вибачайся перед кадировим
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13.09.2020 09:16 Відповісти
Никогда в жизни мне не будет стыдно за введенный в марте жесткий карантин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5927
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11.09.2020 07:21 Відповісти
Никогда в жизни мне не будет стыдно за введенный в марте жесткий карантин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2788....
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11.09.2020 07:22 Відповісти
Потому что витя долб***
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11.09.2020 07:25 Відповісти
Никогда в жизни мне не будет стыдно за введенный в марте жесткий карантин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6104
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11.09.2020 07:28 Відповісти
Ще один покидьок!
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11.09.2020 07:29 Відповісти
Это говорит только о том, что у пациента напрочь отсутствуют мозги.
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11.09.2020 07:30 Відповісти
А как ему может быть стыдно если у него совести нет. Прикормыш олигархата продал страну за 30 серебреников и продолжает торговать жизнями людей.
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11.09.2020 07:31 Відповісти
Еще один Шариков из камарильи ***********
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11.09.2020 07:32 Відповісти
Конечно! Совесть это богатство а мы люди бедные!
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11.09.2020 07:39 Відповісти
Ну, в целом Ляшко прав. Тогда выбрали меньшее из зол.
По-хорошему нужно вводить карантин и сейчас (а к Новому году уже будет вакцина), но экономика не выдерживает.
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11.09.2020 07:47 Відповісти
так важлива смертність і чи справляється медицина. якщо багато хворих і вони не у лікарні, то нашо ті карантини?
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11.09.2020 13:04 Відповісти
уже более 3 000 выявленных зараженных
Ніколи в житті мені не буде соромно за запроваджений у березні жорсткий карантин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5245

а будет больше - и 5 000, и 10 000
число умерших тоже растет
Ніколи в житті мені не буде соромно за запроваджений у березні жорсткий карантин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 71

очень скоро вся Украина станет "красной" и наших граждан тупо не будут пускать в другие страны
койко-мест в некоторых городах уже нет (в Киеве в т.ч. - об этом было видео здесь несколько дней тому)

что, не доходит, чем это все смердит?
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11.09.2020 17:12 Відповісти
"не у лікарнях" важкохворі помруть, без варіантів
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11.09.2020 17:13 Відповісти
вони можуть померти і в лікарнях і вдома. різниця лише в тому, коли звернуться за допомогою. чим пізніше, тим більше шансів зіграти у ящик. і не всіх же кладуть у лікарню, кладуть лише важких. принаймні повинні. якщо у людини легка форма чи він лише носій, чи рано звернувся і можна лише попити ліки, то нащо нею місце займати?
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11.09.2020 17:23 Відповісти
вірогідність померти у лікарнях суттєво менша
й лікарі є, й медпрепарати, й апарати штучної вентиляції легенів
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11.09.2020 22:08 Відповісти
При умові достатності ліжок і апаратів. )))) А скільки їх не роби, при ігноруванні санвимог, їх завжди не вистачатиме.
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12.09.2020 03:40 Відповісти
Не стыда, ни совести у Ляшко похоже нет.
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11.09.2020 07:51 Відповісти
Конечно не будет стыдно, когда столько бабла можно на карантине поиметь.
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11.09.2020 07:51 Відповісти
Как может быть стыдно человеку у которого нет совести.
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11.09.2020 07:59 Відповісти
А как же ты было всё время аккуратно подстриженное если все парикмахерские были закрыты?
Я например почти три месяца принципиально ждал пока ты их откроешь и зарос будь здоров.
А!. Ну да! У тебя ( и у всех остальных шмыгалей )жена парикмахер.
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11.09.2020 08:01 Відповісти
Сейчас хужая ситуация с Коронавирусом и нет никаких карантинов.
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11.09.2020 08:10 Відповісти
Угу! Когда было 300 случаев в сутки даже парки закрыли. Сейчас 2500 в сутки и все работает! Так, что "либо крест сними, либо трусы одень"!
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11.09.2020 08:15 Відповісти
Бесстыжий, и этим гордится.
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11.09.2020 08:50 Відповісти
Їм звісно не соромно, що угробили економіку України і прожирають кредиди МВФ, все більше і більше впадаючі в залежність від зовнішнього управління корпорацій. А ще , скільки б не сидів в карантині, але без колективного імунітету, після крантину, буде таж пандемія, тобто тупе сидіня нічого не дає, дає позитив тільки адаптивний карантин, який розумно поєднаний з розвитком економіки, все інше це дурість від профанів, які не допомогли, ні лікарям, ні вчителям, а тільки змогли зупинити країну, при цьому нічого путнього не зробили, лише вбили економіку, розікрали фонд ковидли і при цьому роблять чесне лице.
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11.09.2020 09:17 Відповісти
это ты в суде будешь рассказывать
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11.09.2020 09:42 Відповісти
Вітя, тобі то шо?, за все, і за твої можливі і неможливі косяки відповідає Вова і його 73/43%зебілів!
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11.09.2020 09:50 Відповісти
...це такий ЦИНІЧНИЙ спосіб ЗНУЩАННЯ сіоністів УБЛЮДКІВ злодійського племені ..попираючи Конституцію України ..

.....одне СУЦІЛЬНЕ цілодобове ЗОМБО …Люди, просто НІКОЛИ не вибирайте у владу жидів, і все. Вам що, мало було "продразвьорсток" і "раскулачіванія", вам мало було репресій і Голодоморів…, мало мільонних жертв? Зрозумійте, лізли то в основному кацапи, але СКЕРОВУВАЛИ їх сюди і грабувати, вбивати саме жиди, які займали в ті часи абсолютно всі посади і у керівництві совєтів, і в репресивному апараті. Кацапи лише тупе м'ясо тулубу московського чорта, треба відсікати ГОЛОВУ. А голова досі та сама - Шеломов, Мендель, Ротенберги, etc. А ви, люди, як … вибрали в 2010, і в 2014, і в 2019 роках керувати собою і державою ТЕ САМЕ лайно, що знущається і вбиває Нас вже сто років… .. жоден українець не кликав в Україну жида, вони налізли виключно разом з різноманітними загарбниками..і ВКРАЛИ РЕСУРСИ ЗЕМЛЮ … Геть сіоністську БАНДУ злодійського племені …
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11.09.2020 10:13 Відповісти
Можно подумать , что от тебя что-то зависит! Не льсти себе Мелкая сошка!!
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11.09.2020 13:33 Відповісти
в "МАРТЕ" - согласен !
Никто не знал и не понимал, "что это" и "как с ним быть"...

Но ПОТОМ - НАЧАЛОСЬ сплошное злоупотребление, нарушения законов и прав граждан, их одурачивание, манипуляции т .д. !
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11.09.2020 15:34 Відповісти
верно.
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11.09.2020 17:53 Відповісти
 
 