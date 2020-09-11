Ніколи в житті мені не буде соромно за запроваджений у березні жорсткий карантин, - Ляшко
Нинішня система охорони здоров'я в Україні не має нічого спільного з тією, яка була в березні. Медична система тепер готова надавати допомогу всім хворим на COVID-19, хто її потребує.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Він зазначив, що йому ніколи не буде соромно за запровадження в березні жорсткого карантину.
"Березень, квітень - ми бачимо по країні поодинокі випадки, бачимо Західну Європу з колапсом системи охорони здоров'я. Їхнім системам охорони здоров'я нікуди привозити і госпіталізувати людей, вірус новий, невідомо, як він себе поведе, всі країни застосовують безпрецедентні заходи ... Соромно мені ? Ніколи в житті мені не буде соромно за те, що ми в березні запровадили карантинні обмеження", - сказав він.
Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповідав, коли вакцина від коронавірусу може з'явитися в Україні.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що, отриманої в рамках міжнародної ініціативи COVAX, вакцини від коронавірусу вистачить тільки для 20% населення України.
В Україні за минулу добу зафіксували 2582 нові випадки коронавірусу, найбільше заражень у Харківській області, Києві, Тернопільській та Львівській областях.
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к счастью, этих самых "избранных" меньше 1%
как раз для таких идиотов я и взял именно такой ник
и ротец, свинособака, открывай для принятия чеченских причиндалов
а ну ще, песику, - ГОЛОС!
По-хорошему нужно вводить карантин и сейчас (а к Новому году уже будет вакцина), но экономика не выдерживает.
а будет больше - и 5 000, и 10 000
число умерших тоже растет
очень скоро вся Украина станет "красной" и наших граждан тупо не будут пускать в другие страны
койко-мест в некоторых городах уже нет (в Киеве в т.ч. - об этом было видео здесь несколько дней тому)
что, не доходит, чем это все смердит?
й лікарі є, й медпрепарати, й апарати штучної вентиляції легенів
Я например почти три месяца принципиально ждал пока ты их откроешь и зарос будь здоров.
А!. Ну да! У тебя ( и у всех остальных шмыгалей )жена парикмахер.
.....одне СУЦІЛЬНЕ цілодобове ЗОМБО …Люди, просто НІКОЛИ не вибирайте у владу жидів, і все. Вам що, мало було "продразвьорсток" і "раскулачіванія", вам мало було репресій і Голодоморів…, мало мільонних жертв? Зрозумійте, лізли то в основному кацапи, але СКЕРОВУВАЛИ їх сюди і грабувати, вбивати саме жиди, які займали в ті часи абсолютно всі посади і у керівництві совєтів, і в репресивному апараті. Кацапи лише тупе м'ясо тулубу московського чорта, треба відсікати ГОЛОВУ. А голова досі та сама - Шеломов, Мендель, Ротенберги, etc. А ви, люди, як … вибрали в 2010, і в 2014, і в 2019 роках керувати собою і державою ТЕ САМЕ лайно, що знущається і вбиває Нас вже сто років… .. жоден українець не кликав в Україну жида, вони налізли виключно разом з різноманітними загарбниками..і ВКРАЛИ РЕСУРСИ ЗЕМЛЮ … Геть сіоністську БАНДУ злодійського племені …
Никто не знал и не понимал, "что это" и "как с ним быть"...
Но ПОТОМ - НАЧАЛОСЬ сплошное злоупотребление, нарушения законов и прав граждан, их одурачивание, манипуляции т .д. !