У США є така зброя, про яку ніхто не знає. Буде краще, якщо так все і залишиться, - Трамп

Президент Дональд Трамп заявив, що у США є "неймовірна" зброя, про яку ніхто не знає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це він заявив на брифінгу в Білому домі, відповідаючи на питання щодо інформації про секретну системі ядерної зброї.

"У нас є такі системи, про які ніхто не знає. І, чесно кажучи, я вважаю, що буде краще, якщо все так і залишиться", - сказав Трамп.

За його словами, протягом трьох з половиною років США витратили на збройні сили 2,5 трильйона доларів.

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"Ми сподіваємося на Бога, що ніколи не будемо її використовувати, але наша ядерна енергетика зараз у найкращому стані за останні десятиліття. Наші військові зараз сильніше, ніж будь-коли", - сказав він.

Раніше Трамп заявляв, що незабаром у США з'явиться "найбільше озброєння" в історії.

Перед цим американський лідер заявляв, що Сполучені Штати активно розробляють суперракету, яка стане найшвидшою у світі. Вона, за словами Трампа, буде досягати в 17 разів більшою за швидкість, ніж існуючі ракети.