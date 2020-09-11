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У США є така зброя, про яку ніхто не знає. Буде краще, якщо так все і залишиться, - Трамп

У США є така зброя, про яку ніхто не знає. Буде краще, якщо так все і залишиться, - Трамп

Президент Дональд Трамп заявив, що у США є "неймовірна" зброя, про яку ніхто не знає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це він заявив на брифінгу в Білому домі, відповідаючи на питання щодо інформації про секретну системі ядерної зброї.

"У нас є такі системи, про які ніхто не знає. І, чесно кажучи, я вважаю, що буде краще, якщо все так і залишиться", - сказав Трамп.

За його словами, протягом трьох з половиною років США витратили на збройні сили 2,5 трильйона доларів.

Також читайте: США перебудували оборонний комплекс і значно наростили ядерні можливості, - Трамп

"Ми сподіваємося на Бога, що ніколи не будемо її використовувати, але наша ядерна енергетика зараз у найкращому стані за останні десятиліття. Наші військові зараз сильніше, ніж будь-коли", - сказав він.

Раніше Трамп заявляв, що незабаром у США з'явиться "найбільше озброєння" в історії.

Перед цим американський лідер заявляв, що Сполучені Штати активно розробляють суперракету, яка стане найшвидшою у світі. Вона, за словами Трампа, буде досягати в 17 разів більшою за швидкість, ніж існуючі ракети.

Автор: 

зброя (7461) США (22778) ядерна зброя (1153) Трамп Дональд (5610)


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Топ коментарі
+21
Багатоствольна?

У США есть такое оружие, о котором никто не знает. Будет лучше, если так все и останется, - Трамп - Цензор.НЕТ 9161
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11.09.2020 07:30
+21
а у нас, а у нас, а мы, а мы в Украине отказались от ЯО, их носителей и от многого другого вооружения за ради мира....
А этот Мир нас нае*ал ...
вот такие мы лохи ...
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11.09.2020 07:38
+15
Модернизировали бутылку для посадки кацапов? Уууу садюги!
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11.09.2020 07:25
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Модернизировали бутылку для посадки кацапов? Уууу садюги!
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11.09.2020 07:25 Відповісти
Багатоствольна?

У США есть такое оружие, о котором никто не знает. Будет лучше, если так все и останется, - Трамп - Цензор.НЕТ 9161
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11.09.2020 07:30 Відповісти
Не раскрывай тайны госдепа!
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11.09.2020 07:33 Відповісти
Деркач?
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11.09.2020 07:26 Відповісти
Да уж , Трамп держать язык за зубами , не может никак .Если бы это сказал Обама ! А так !...
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11.09.2020 07:27 Відповісти
Штати контактують з прибульцями вже давно. Робіть висновки.
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11.09.2020 07:36 Відповісти
У Московии тоже есть секретное оружие и весь секрет в том куда оно полетит,оружие само выбирает направление,оно может и само себя.
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11.09.2020 08:43 Відповісти
У США є така зброя, про яку ніхто не знає. Буде краще, якщо так все і залишиться, - Трамп - Цензор.НЕТ 589
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11.09.2020 08:37 Відповісти
Шо ти рожі корчиш як найвеличніший потерпілий.
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11.09.2020 08:50 Відповісти
"Мы надеемся на Бога, что никогда не будем ее использовать, но наша ядерная энергетика сейчас находится в лучшем состоянии за последние десятилетия. Наши военные сейчас сильнее, чем когда-либо", - сказал он. Источник: https://censor.net/ru/n3218687\\\\\\\\\\\\\\

1 уже такой был, правда с аккуратными усами.
Замашки у Трампа такие же.
Рыжий упырек - "тополь-м" не разбирает целей, он их накрывает(я не куцап если шо)
либо рн специально такое трендит
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11.09.2020 07:38 Відповісти
А ти упевнений що він блефує ?і з якого то бодуна якщо так ? Він не Зімбабве президент
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11.09.2020 07:53 Відповісти
Ясне діло шо той "бох" йому до відомого місця.
І так, блефує, от ти мені "розрушив" коментар увесь
на, дивись:::
https://www.youtube.com/watch?v=BjVrQETpSAk
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11.09.2020 07:56 Відповісти
"Каждый образец вооружения имеет определенный ресурс эксплуатации в режиме боевого дежурства. "Тополь" надежно отслужил и продолжает нести боевое дежурство в составе РВСН", - сказал генерал, отвечая на вопрос журналистов

пуск "Булавы"апл курск

томная подлодка "Князь Владимир" впервые провела пуск "Булавы"...? булава курск лет ?
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11.09.2020 08:05 Відповісти
там обосрались кстати с булавкой то
ну да - если рванут все что есть, то 10% таки взлететь сможет.
ну и???? засрут сами себя, плюс все потомство тварей на Западе живет
и чего ты хочешь то? Иджисы есть же - перехватят если 1-, тем лучше. Курятник шоп испепелить - ну это оч. маленькая жертва. 2-30 ракет таки выйдут на баллистику. Ой, б*же, раптом Н.Й. накроют =
потом поеду восстанавливать город, доплата, льготы, все дела
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11.09.2020 08:12 Відповісти
скинь это Антиколорадосу. он любитель облобызать оборонку штатиков
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11.09.2020 08:48 Відповісти
Ой!
Ещё в СССР в космосе летала такая штука, "Адамант"!
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11.09.2020 09:15 Відповісти
"Спмраль" (ОКБ Лавочкина) иначально не планировалась пилотируемой системой. Это, проактически баллистическая система с возможностью маневра после схода с орбиты.
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11.09.2020 13:38 Відповісти
а у нас, а у нас, а мы, а мы в Украине отказались от ЯО, их носителей и от многого другого вооружения за ради мира....
А этот Мир нас нае*ал ...
вот такие мы лохи ...
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11.09.2020 07:38 Відповісти
А кто бы застосовал?
Ющенок? - не думаю.
янукодло - ах оставьте.
ПАП? - мызамир.
разве шо КП. да и то - он же травоеден, ну, типо очень много "веры" впитал
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11.09.2020 07:42 Відповісти
ах да....
мы и презиков выбираем - если не уголовника и импотента, так клоуна...
Если лохи - то лохи во всем...
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11.09.2020 07:45 Відповісти
Да!
Я чуть не обосрался когда Зеля высрала зимой ролик шо ЙДУ.
А потом я реально почти обосрался. И да - нахернам ЯО, если министром Лебедев, и так далее, а теперь клоун - не знаю как найти, но амер. "стендапер" в шоу своем показал - ролик как Зелька играет на рояле и говорит - они выбрали этого шо сыграл роль президента..... потерянная страна(как-то так сказал, но стыдно мне)
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11.09.2020 08:01 Відповісти
это да..
мудрый нарид сам загнал себя в петушинный угол позора..
и что не налазит на голову - было же вот это
массовый героизм и жертвенность..

У США є така зброя, про яку ніхто не знає. Буде краще, якщо так все і залишиться, - Трамп - Цензор.НЕТ 543

и потом раз.. - начали жрать гавно..

У США є така зброя, про яку ніхто не знає. Буде краще, якщо так все і залишиться, - Трамп - Цензор.НЕТ 9594
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11.09.2020 08:16 Відповісти
да, я тоже офигел.
но если посм. напр. Лещенко и прочих, то я уверен шо не зря не ходил на выборы, ибо пойми - ахметки и т.д., тоже с "кем-то" добазарились.
я не говорю шо "все они такие", но оно как бы видно? то шо тут спорить то? не пойду никогда на выборы уже. пошли они на путина..
кстати, фоном - Лещера слушаю. но не адепт ясен пень.
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11.09.2020 08:22 Відповісти
Абинеюлькам підгорає? Ще не вечір
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11.09.2020 08:43 Відповісти
но. ни разу и не думал голосовать за ЮВТ.
че тока стоит ее хиханьки с тов. Путиным.
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11.09.2020 08:46 Відповісти
Почему барыгу не упомянул?
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11.09.2020 10:50 Відповісти
"...а у нас, а у нас, а мы, а мы в Украине отказались от ЯО...!

А у нас в квартире газ... И то не у всех. А ЯО "мудрый" с "новым лицом" Кравчук обменял на ничего не стоящую бумажку, что принесло нам войну с "мыжебратьями". Ну, мудрость так и прёт, так и прёт...
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11.09.2020 08:46 Відповісти
кучма ставил подпись. И дерьма Украине рыжий принес больше, чем все остальные. Есть в истории отсрочка, не мгновенно ощущаются последствия нанесенного собственным выбором вреда самим себе...
Ну, а последующие президенты никогда не брезговали пачкаться об кучму, одного этого достаточно, чтобы сделать о них достоверные выводы.
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11.09.2020 08:58 Відповісти
Вот вы ржете, а у него за плечами военная академия Нью-Йорка.... В отличии от Шойгу, который в Армии даже не служил....

Может в остальном он и клоун (как нас Зелински).... Но в финансах, военном деле и бейсболе он хорошо разбирается.....
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11.09.2020 07:39 Відповісти
Да. Такое шо даже сам Трамп не знает.
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11.09.2020 07:39 Відповісти
еще и покозовый веропитек
не ну ваще - че он несет то?
и кстати, Бобов много - к которому ты высрал это, дон, Трампик?
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11.09.2020 07:39 Відповісти
кремль знает всё - у него только в пентагоне 300 спящих
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11.09.2020 07:56 Відповісти
У США є така зброя, про яку ніхто не знає. Буде краще, якщо так все і залишиться, - Трамп - Цензор.НЕТ 9509
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11.09.2020 08:44 Відповісти
трепло..
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11.09.2020 07:57 Відповісти
Зброя то може і єсть,але мерикоси сцикунами стали, стоїте на колінах перед Инами і Путлерами!!!
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11.09.2020 07:57 Відповісти
еще 1.
Что такое "пуцлер" то?
ты, почитай что делал Гтлер, прежде чем его срав.нивать с ******. ты понял, нет?
это как тя сравнить с напр. самым лучшим солдатом этой войны. т.е. ты просто скроешься
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11.09.2020 08:06 Відповісти
Мацкалы, вешайтесь - Омэрика вас в очко опять отымела!
У США есть такое оружие, о котором никто не знает. Будет лучше, если так все и останется, - Трамп - Цензор.НЕТ 4830
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11.09.2020 07:59 Відповісти
картинка норм., от .... забыл, но за "очко" тебе "спам"

кацап же?
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11.09.2020 08:03 Відповісти
Тебе тоже спам. Ты мацкал же?
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11.09.2020 08:17 Відповісти
да лучше был бы.
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11.09.2020 08:18 Відповісти
Значит мацкал (идейный или по факту - неважно). Писдуй в Хренлостан к основному совкоскотостаду.
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11.09.2020 08:20 Відповісти
Фрэндли файр.
ну как знаешь, но я не кацик
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11.09.2020 08:23 Відповісти
У США є така зброя, про яку ніхто не знає. Буде краще, якщо так все і залишиться, - Трамп - Цензор.НЕТ 5766
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11.09.2020 08:04 Відповісти
я думаю, речь идёт о скалярном оружии, впервые продемонстрированном в Спитаке
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11.09.2020 08:12 Відповісти
Ну по сравнению с друганом недобряцывает как то
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11.09.2020 08:12 Відповісти
А шо, наука не стоит на месте. Пустят заразу от которой все подохнут, если нет антидота и всё, без обратного удара.
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11.09.2020 08:15 Відповісти
Ну хоть мультик про него покажи что ли....
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11.09.2020 08:19 Відповісти
нет главного доказательства - мультика. не верю.вот ,в одичалой , сняли мультик с ракетой и сразу видно , не шутят.
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11.09.2020 08:23 Відповісти
фільм документальний по "Мега" про озброєння колись дивився. Так от десь в 80-х роках Рейган на якомусь саміті бовкнув, що американці працюють над військовою програмою, метою якої буде здатність запускати ракети з військової бази на Місяці у будь-яку точку земної кулі. ) Совєти в це реально повірили і почали собі готуватися до будівництва такої бази на Місяці. Грошей втюхали в той проект неміряно (йшлося там про десятки мільярдів доларів), але так нічого і не вийшло. ) Подейкують, шо цей проект був однією із причин падіння совка. Не витримала фінансова система совєтів такого навантаження. та ще й в пусту. От і зараз би краще натякнув би Трамп шо це в них за зброя, щоб рашка знала в якому напрямку рухатись. ))
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11.09.2020 08:24 Відповісти
Говорят в Москве кур доЯт...
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11.09.2020 08:54 Відповісти
У нас есть такие приборы
но мы вам про них не расскажем
Аквалангисты - это хорошо!!
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11.09.2020 08:24 Відповісти
ХА ха ха.
Всі кому треба знають і вже дуже давно. Но в наявність такого озброєнння ніхто не сприйме серйозно.
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11.09.2020 08:34 Відповісти
Таки пуйло вкусив Трампа. Трамп підхопив пуйловську хворобу "ядерних ракет". Як пуйло примудривсь? Можливо на зустрічі у Хельсінки "око на око"?
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11.09.2020 08:35 Відповісти
Сегодня 11 сентября и украинский народ понимает американцев, которые пострадали от террористов, украинцам это ближе ,потому что они пострадали от Чернобыля,который подорвали по вине кремлёвского руководства.
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11.09.2020 08:47 Відповісти
Вы Лучшие!!! И хорошо ,что вы есть!!!
Спасибо!!!
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11.09.2020 08:51 Відповісти
Никто ничего просто так не говорит... Он же не просто трепался за столом с выпивкой, а проводил брифинг. С какой целью он это вслух произносил? Простор для комментов...
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11.09.2020 08:52 Відповісти
Все эти речи - предвыборный пиар.
Других причин нет.
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11.09.2020 09:20 Відповісти
Super duper 🤣
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11.09.2020 09:04 Відповісти
Только пусть мультики не показывает как Уйло.
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11.09.2020 09:07 Відповісти
Все це чудово, беззаперечно, але що це слово таке "існуючі". Це якою мовою?
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11.09.2020 09:12 Відповісти
Это слово "существующие" на украинском.
А у вас с этим какие-то проблемы?
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11.09.2020 09:23 Відповісти
Интригант!
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11.09.2020 09:17 Відповісти
Ключевая фраза:
"в течение трех с половиной лет США потратили на вооруженные силы 2,5 триллиона долларов."

То есть, вся эта речь - просто предвыборный ПИАР.
Агитка перед военными, среди которых у Трампа сейчас низкий рейтинг.
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11.09.2020 09:19 Відповісти
Так ця фраза дійсно ключова!
Чи ти думаєш , що іх роздерибанили , як можуть в Росії ( та й в Україні) ?
Яка частина з цієї суми пішла на нові розробки - не вказано ..., але напевно немало .
Тим більше , що основний та стратегічний ворог зараз технологічно та фінансово зростаючий Китай , а не загниваюча РФ
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11.09.2020 11:16 Відповісти
Тыпил.
Во первых, не ори тут.
А во вторых, не приписывай мне то, что я не говорил - ни кто про дерибан, ничего не писал.
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11.09.2020 12:26 Відповісти
Мало того що зброя США потужна вона надточна, в бункер Садама Хусейна влетіла звичайна не ядерна ракета на 20 м глибину і прицьому пробила 7 м шар залізобетноу. Фюрер Путін вже не сховається у бункері, якщо почне війну проти США чи їх союзників. Тому він свій апетит трішки збавить і уздечку цавілізації йому надінуть, бажає він цього чи ні, а повертати награбоване прийдеться. Може вже і Навальному дішло чий Крим після котейлью від Боширова і Петрова?
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11.09.2020 09:25 Відповісти
Трамп перенимает стратегию путина , "честно " врёт .
Если никто не знает ,так никто и не поверит.
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11.09.2020 09:26 Відповісти
Гебня контролирует Трампа, Всесильная Гебня, Вездесрущий *****.
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11.09.2020 09:37 Відповісти
Оружие, убивающее и разрушающее - прошлый век!
Полуправда, компромат и подкуп правят современным Миром.
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11.09.2020 09:35 Відповісти
Ложка дёгтя в бочку мёда во все века срабатывало безотказно.
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11.09.2020 09:50 Відповісти
Опять РФ развалится. Скоро. В 100-ый раз.
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11.09.2020 09:53 Відповісти
Рудий з НАТО зібрався виходити, мабуть хоче з ху#лом об'єднатися. Тільки уявіть, як він заздрить всій повноті влади, якою володіє рузкій царь.
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11.09.2020 10:00 Відповісти
Трамп ты дурак .Вот зачем ты на весь мир заявляешь ,что у вас есть оружие о котором никто не знает.Теперь об этом неизвестном оружии знают все и это лишь вопрос времени узнать ,что же все-таки это за оружие
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11.09.2020 10:28 Відповісти
Який неук це перекладав з руSSкого ізика?
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11.09.2020 10:58 Відповісти
да все, кому надо, знают
мало того, оружие такого типа есть и у РФ, и у Японии, и даже у Германии
про Китай не слыхал
другое дело, что дальность и мощность американских установок на порядок превышает всё остальное
именно для размещения такого оружия и его усовершенствования Штатам очень подошла бы Гренландия - а откалибровать его непременно нужно, чтобы точечно уничтожать с Земли цели, к примеру, на дне Океана, на обратной стороне Луны, или в открытом космосе
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11.09.2020 16:32 Відповісти
 
 