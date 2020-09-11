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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу тричі обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Ворог за добу тричі обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

За даними штабу, за минулу добу, 10 вересня, збройні формування Російської Федерації три рази порушили домовленості, які набули чинності 27 липня 2020 року.

Так, ворог обстріляв зі стрілецької зброї позиції наших військ неподалік Шумів, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ і де були надані гарантії безпеки.

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"Завдяки оперативності українських розвідників, дії збройних формувань Російської Федерації були спрогнозовані завчасно, тому швидко вдалося убезпечити не тільки військовослужбовців Об’єднаних сил, а й представників СЦКК та ОБСЄ", - сказано в повідомленні.

Крім того, як повідомляють в штабі, два ворожі обстріли зафіксовано на ділянці фронту поблизу Золотого. Спершу ворог застосував трасуючу кулю для підпалу трави, а згодом відкрив вогонь по позиціях українських захисників зі стрілецької зброї.

Українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.
Також повідомляється, що від початку поточної доби, 11 вересня, режим припинення вогню зберігається повною мірою. Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Крім військовослужбовців Збройних Сил України, у районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони.

У прифронтових районах саперами ДСНС України розміновано більше ніж дев’ять гектарів території та передано на знищення 206 вибухонебезпечних предметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські найманці тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі в четвер, втрат немає, - штаб ООС

Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Зокрема, минулої доби завершено відновлення 18 будинків, ще на 25 об’єктах роботи тривають.

Ситуація у районі проведення операції залишається цілком контрольованою українськими захисниками.

Ворог за добу тричі обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає, - штаб ОС 01
Ворог за добу тричі обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає, - штаб ОС 02

Автор: 

обстріл (28435) Донбас (22355) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+11
я сподіваюсь наші АДЕКВАТНО ВІДПОВІЛИ? Як ізраїльтяни, наприклад, знесли там половину укріплень до біса тощо.... Ні? Тоді ви панове *******.
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11.09.2020 07:44
+11
Капітулянт не велів, інакше не вдасця зазирнути ***** в дупу.
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11.09.2020 07:48
+8
Так "Полное и всеобъемлющее" "перемирие" на Донбассе закончилось или нет?
Враг за сутки трижды обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9438
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11.09.2020 07:44
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11.09.2020 07:39 Відповісти
Инспекцию же не вышло провести, вот они и разозлились... ппц
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11.09.2020 07:41 Відповісти
Так "Полное и всеобъемлющее" "перемирие" на Донбассе закончилось или нет?
Враг за сутки трижды обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9438
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11.09.2020 07:44 Відповісти
Ні. Завтра Півшостий поїде на Шуми з білим прапором.
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11.09.2020 07:51 Відповісти
я сподіваюсь наші АДЕКВАТНО ВІДПОВІЛИ? Як ізраїльтяни, наприклад, знесли там половину укріплень до біса тощо.... Ні? Тоді ви панове *******.
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11.09.2020 07:44 Відповісти
Капітулянт не велів, інакше не вдасця зазирнути ***** в дупу.
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11.09.2020 07:48 Відповісти
Ворог за добу тричі обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9241
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11.09.2020 07:48 Відповісти
Дайте как угадаю : Но это поодинокие обстрелы которые не говорят о срыве перемирия.
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11.09.2020 07:52 Відповісти
Какой смысл террористам в этих обстрелах? Лучше бы чипушилин вызвал зе-лоха на ковер и навалял ногами терпиле по морде и все бы были довольны
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11.09.2020 07:54 Відповісти
І усе, і скінчилося.
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11.09.2020 08:05 Відповісти
Мені цікаво - є якийсь сенс в цьому перемир'ї ?
Рашка своїм не поступиться. Щоб вони почали відходити, потрібний неабиякий тиск із заходу, але наші зебраки нічогісінько в цьому напрямку не зробили. Тобто поступатись далі маємо ми ? Капітуляція на нас вже чекає ?
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11.09.2020 08:13 Відповісти
Припинимо війну поразкою !
Порошенко не зміг - Зеленський зробить !
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11.09.2020 08:14 Відповісти
Инспектирование не разрешила Украина по каким позициям стрелять, вот и начался обстрел. Следующий раз покажите поточнее дебилы *** сказал Лавров про 73% проголосовавших за Зеленского - безграмотное чмо во всех областях и такая же команда набрана с тех же дебилоидов. Отступайтесь идёт парашостанских мир. Или попросите посмотреть ***** в глаза и отсосать у Кадыркина вашего поводыря Зеленского
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11.09.2020 08:21 Відповісти
Наглядова група ОСЦКК і ОБСЄ потрапила під обстріл на Донбасі. Ну, повискакували з машин, розбіглися в боки... Українець ускочив у викопану "щілину", і сидить. Тут "плиг" на голову кацап" с ОСЦКК:
- Ну-ка, подвинься!...
- А ти чого сюди лізеш?
- Как это, «ЧЕГО?" Стреляют!...
- Хто?!!! Наші дотримуються перемир"я, не стріляють, а "ваших", як ви заявляєте, "там нет"... Так хто ж стрілять може?... Для тебе цей обстріл - "амман здрения и слуха". Так Путін наказав... Значить - вірь і вилазь із окопу...
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11.09.2020 08:27 Відповісти
Какое-то странное перемирие у лоха-нелоха зелебоба?
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11.09.2020 09:32 Відповісти
https://twitter.com/kowalskydonetsk
https://twitter.com/kowalskydonetsk
https://twitter.com/kowalskydonetsk


https://twitter.com/kowalskydonetsk
https://twitter.com/kowalskydonetsk

kowalskydonetsk

@kowalskydonetsk


Инфополе Украины шумит по поводу «инспекции» сепаров позиций ВСУ. А в это самое время начинается заседание Конституционного суда по ликвидации НАБУ. В случае ликвидации НАБУ, будет отмена безвиза и блокировка отношений с Западом. Это то, чего добивается кремль
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11.09.2020 09:34 Відповісти
бубочку НА ГІЛЯКУ !!!!
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11.09.2020 10:34 Відповісти
В ОРДЛО стаскивают артиллерию из РФ.
Небольшими партиями, но много. В основном гаубицы Д-30.
"Жаба"
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11.09.2020 12:44 Відповісти
Новая дата, когда грязный сапог террористов-головорезов будет топтать позиции украинских войск, ******* кровью наших солдат, уже назначена?
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11.09.2020 16:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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11.09.2020 16:10 Відповісти
в кацапні відморожені мозки у зв'язку з кліматом, тому до них ще не дійшло, що їх ********* ВЖЕ ПОЧАЛА РОЗВАЛЮВАТИСЬ І ГНИТИ, як свого часу сраний совок!!!!!
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12.09.2020 00:40 Відповісти
 
 