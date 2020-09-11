Ворог за добу тричі обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

За даними штабу, за минулу добу, 10 вересня, збройні формування Російської Федерації три рази порушили домовленості, які набули чинності 27 липня 2020 року.

Так, ворог обстріляв зі стрілецької зброї позиції наших військ неподалік Шумів, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ і де були надані гарантії безпеки.

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"Завдяки оперативності українських розвідників, дії збройних формувань Російської Федерації були спрогнозовані завчасно, тому швидко вдалося убезпечити не тільки військовослужбовців Об’єднаних сил, а й представників СЦКК та ОБСЄ", - сказано в повідомленні.

Крім того, як повідомляють в штабі, два ворожі обстріли зафіксовано на ділянці фронту поблизу Золотого. Спершу ворог застосував трасуючу кулю для підпалу трави, а згодом відкрив вогонь по позиціях українських захисників зі стрілецької зброї.



Українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 11 вересня, режим припинення вогню зберігається повною мірою. Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.



Крім військовослужбовців Збройних Сил України, у районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони.

У прифронтових районах саперами ДСНС України розміновано більше ніж дев’ять гектарів території та передано на знищення 206 вибухонебезпечних предметів.

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Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Зокрема, минулої доби завершено відновлення 18 будинків, ще на 25 об’єктах роботи тривають.



Ситуація у районі проведення операції залишається цілком контрольованою українськими захисниками.



