У світі виявили рекордну кількість хворих на COVID-19 за добу - 302,5 тис. Загалом інфіковано - 28,3 млн, померли - 913,9 тис.

Станом на ранок 11 вересня в світі зареєстрували 302 593 нові випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID -19. Померли за добу - 5 992 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 28 328 097 випадків інфікування, з них 302 593 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 913 918 осіб, з них 5 992 за минулу добу.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 20,3 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Перу. Україна перебуває на 24-му місці цього рейтингу.

Так найбільше хворих на коронавірус у США - 6 588 163 (+ 38 811); Індія - 4 559 725 (+96 760); Бразилія - ​​4 239 763 (+40 431); Росія - 1 046 370 (+ 5 363); Перу - 710 067 (+ 7 291).

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Лідерами за кількістю летальних випадків є США - 196 328; Бразилія - ​​129 575; Індія - 76 304; Мексика - 69 095; Велика Британія - 41 608.

Найбільше видужали в США - 3 879 960, Індії - 3 539 983, Бразилії - 3 497 337, Росії - 862 373, Південній Африці - 573 003.