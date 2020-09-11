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Новини Репресії в Білорусі
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Від початку протестів у Білорусі польські консульства видали білорусам понад 230 гуманітарних віз

Від початку протестів у Білорусі польські консульства видали білорусам понад 230 гуманітарних віз

Від початку протестів у Білорусі консульські установи Польщі видали 234 так звані гуманітарні візи громадянам цієї країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив Польському радіо віцеміністр закордонних справ Польщі Петр Вавжик.

Він зазначив, що польські консульства видали 234 так звані гуманітарні візи для білорусів у рамках програми, яку в серпні ініціював уряд РП після початку протестів у Білорусі.

За словами Вавжика, на програму "Солідарні з Білоруссю", що передбачає допомогу репресованим громадянам, а також незалежним ЗМІ, польський уряд виділив 50 млн злотих (приблизно $13,2 млн).

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Вавжик додав, що Польща надає Білорусі всебічну підтримку, але крім цього, визначає тон розмов у Євросоюзі про ситуацію в цій країні. За його інформацією, санкційний список ЄС охопить від 40 до 50 представників білоруського режиму.

Як повідомляв Укрінформ, одразу після виборів в Білорусі 9 серпня почалися протести громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. За наказом влади був закритий доступ до сайтів понад 70 незалежних ЗМІ.

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Євросоюз не визнав результатів цих виборів і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Автор: 

Білорусь (7929) віза (732) Лукашенко Олександр (2655) Польща (8496) репресії (1622)


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Топ коментарі
+2
Люди без формы и знаков различия избивающие людей называются бандитами а не силовиками.
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11.09.2020 08:08
+1
А зачем они беларусам?? Шарики к ним привязывать??
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11.09.2020 08:22
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Люди без формы и знаков различия избивающие людей называются бандитами а не силовиками.
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11.09.2020 08:08 Відповісти
итак русские "страдальцы" недвигу задрали в Поляндии. Теперь еще сябры подтянутся. Свое жилье станет совсем несбыточной мечтой
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11.09.2020 08:09 Відповісти
Беларусы, получившие увечья в результате репрессий, имевшие мужество зафиксировать побои, травмы и написать заявление в следственный комитет - получают уведомление о возбуждении против них уголовных дел. Вот для кого эти визы.
А ты квартирку хотел прикупить - сетуешь. Тюфу, мерзкий тип.
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11.09.2020 08:32 Відповісти
Вчора дещо купив. "Грудинка Брестська", копчено-варена. Продукти з свинини, вищої кляси. Нічого так, їсти мона.
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11.09.2020 08:10 Відповісти
О, еще один "национальный патриот Украины" - в новости про репрессии "ел грудинку". И обязательно этим фактом нужно поделиться...
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11.09.2020 09:33 Відповісти
Ти у мене в чорному списку.
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11.09.2020 09:59 Відповісти
Краще б 230 ручних кулеметів...
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11.09.2020 08:14 Відповісти
А зачем они беларусам?? Шарики к ним привязывать??
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11.09.2020 08:22 Відповісти
- Эту беларусскую грудинку есть можно??
- Можно...только отравишься...
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11.09.2020 08:17 Відповісти
Благодетели!((
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11.09.2020 08:25 Відповісти
"Летят перелётные птицы
в осенней дали голубой..."
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11.09.2020 08:27 Відповісти
Ух какие поляки гуманитарии
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11.09.2020 08:41 Відповісти
Білоруси, жіночий протест в Україні виглядав так

Від початку протестів у Білорусі польські консульства видали білорусам понад 230 гуманітарних віз - Цензор.НЕТ 5146 Від початку протестів у Білорусі польські консульства видали білорусам понад 230 гуманітарних віз - Цензор.НЕТ 4136
показати весь коментар
11.09.2020 10:21 Відповісти
 
 