Від початку протестів у Білорусі польські консульства видали білорусам понад 230 гуманітарних віз
Від початку протестів у Білорусі консульські установи Польщі видали 234 так звані гуманітарні візи громадянам цієї країни.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив Польському радіо віцеміністр закордонних справ Польщі Петр Вавжик.
Він зазначив, що польські консульства видали 234 так звані гуманітарні візи для білорусів у рамках програми, яку в серпні ініціював уряд РП після початку протестів у Білорусі.
За словами Вавжика, на програму "Солідарні з Білоруссю", що передбачає допомогу репресованим громадянам, а також незалежним ЗМІ, польський уряд виділив 50 млн злотих (приблизно $13,2 млн).
Вавжик додав, що Польща надає Білорусі всебічну підтримку, але крім цього, визначає тон розмов у Євросоюзі про ситуацію в цій країні. За його інформацією, санкційний список ЄС охопить від 40 до 50 представників білоруського режиму.
Як повідомляв Укрінформ, одразу після виборів в Білорусі 9 серпня почалися протести громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. За наказом влади був закритий доступ до сайтів понад 70 незалежних ЗМІ.
Євросоюз не визнав результатів цих виборів і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.
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