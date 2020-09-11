П'ятеро людей загинули, 20 постраждали внаслідок масштабної ДТП на Київщині, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж (оновлено)

У Київській області в ніч на п'ятницю сталася смертельна ДТП поблизу с. Іванків Бориспільського району.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані патрульної поліції і ДСНС.

"11 вересня о 3:10 поблизу с. Іванків Бориспільського району в результаті зіткнення вантажного автомобіля, мікроавтобуса і легкового автомобіля загинули 4 людини і 12 постраждали, їх госпіталізовано в лікарню", -повідомляє пресслужба ДСНС.

Як повідомляється, для деблокування від ДСНС залучалися 8 рятувальників особового складу та 2 одиниці техніки.

Разом з тим, дані патрульної поліції Київської області про ДТП дещо відрізняються від даних ДСНС. Так, як повідомляє патрульна поліція в Facebook, у масштабній ДТП, яка сталася в п'ятницю вранці на трасі Київ-Харків, загинули п'ятеро людей, ще 14 постраждали.

"Сьогодні на початку 4-ї на 47 км автодороги М-03 сталося зіткнення чотирьох транспортних засобів: двох вантажівок, мікроавтобуса та легковика. Внаслідок ДТП п'ятеро людей загинули, чотирнадцять дістали травми і були госпіталізовані в лікарню", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними водій DAF FT95, який рухався в бік столиці, скоїв зіткнення з Mercedec-Benz 1320, після чого здійснив виїзд на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення ще з двома транспортними засобами, а саме Mercedes-Benz Sprinter і ВАЗ.

Зараз на місці працюють медики, рятувальники і слідчо-оперативна група поліції. Патрульні поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху на місці події.

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Слідчі з'ясовують всі обставини ДТП.





Фото: патрульна поліція/Facebook

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