П'ятеро людей загинули, 20 постраждали внаслідок масштабної ДТП на Київщині, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж (оновлено)
У Київській області в ніч на п'ятницю сталася смертельна ДТП поблизу с. Іванків Бориспільського району.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані патрульної поліції і ДСНС.
"11 вересня о 3:10 поблизу с. Іванків Бориспільського району в результаті зіткнення вантажного автомобіля, мікроавтобуса і легкового автомобіля загинули 4 людини і 12 постраждали, їх госпіталізовано в лікарню", -повідомляє пресслужба ДСНС.
Як повідомляється, для деблокування від ДСНС залучалися 8 рятувальників особового складу та 2 одиниці техніки.
Разом з тим, дані патрульної поліції Київської області про ДТП дещо відрізняються від даних ДСНС. Так, як повідомляє патрульна поліція в Facebook, у масштабній ДТП, яка сталася в п'ятницю вранці на трасі Київ-Харків, загинули п'ятеро людей, ще 14 постраждали.
"Сьогодні на початку 4-ї на 47 км автодороги М-03 сталося зіткнення чотирьох транспортних засобів: двох вантажівок, мікроавтобуса та легковика. Внаслідок ДТП п'ятеро людей загинули, чотирнадцять дістали травми і були госпіталізовані в лікарню", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними водій DAF FT95, який рухався в бік столиці, скоїв зіткнення з Mercedec-Benz 1320, після чого здійснив виїзд на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення ще з двома транспортними засобами, а саме Mercedes-Benz Sprinter і ВАЗ.
Зараз на місці працюють медики, рятувальники і слідчо-оперативна група поліції. Патрульні поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху на місці події.
Слідчі з'ясовують всі обставини ДТП.
Фото: патрульна поліція/Facebook
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навіщо?
ну хоч не "слава Боку" або "дойБоб", і на цім спасибі.
а я напишу шо нуна єхать прямо, або не грішити.
люди угробились, а ты "шутишь"
представь шо то твоя теща .... ах, да, ну тогда твой сосед, или мужик, который тебе бабло торчит, ах да, ну по кр. мере твой там.... сам скажи кто - ну и шо тогда?
вот тогда беда
Ты сожалеешь,что из наших солдат ни кто не погиб?
или я от жизни отстал?