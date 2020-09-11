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Новини ДТП
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П'ятеро людей загинули, 20 постраждали внаслідок масштабної ДТП на Київщині, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж (оновлено)

П'ятеро людей загинули, 20 постраждали внаслідок масштабної ДТП на Київщині, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж (оновлено)

У Київській області в ніч на п'ятницю сталася смертельна ДТП поблизу с. Іванків Бориспільського району.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані патрульної поліції і ДСНС.

"11 вересня о 3:10 поблизу с. Іванків Бориспільського району в результаті зіткнення вантажного автомобіля, мікроавтобуса і легкового автомобіля загинули 4 людини і 12 постраждали, їх госпіталізовано в лікарню", -повідомляє пресслужба ДСНС.

Як повідомляється, для деблокування від ДСНС залучалися 8 рятувальників особового складу та 2 одиниці техніки.

Разом з тим, дані патрульної поліції Київської області про ДТП дещо відрізняються від даних ДСНС. Так, як повідомляє патрульна поліція в Facebook, у масштабній ДТП, яка сталася в п'ятницю вранці на трасі Київ-Харків, загинули п'ятеро людей, ще 14 постраждали.

"Сьогодні на початку 4-ї на 47 км автодороги М-03 сталося зіткнення чотирьох транспортних засобів: двох вантажівок, мікроавтобуса та легковика. Внаслідок ДТП п'ятеро людей загинули, чотирнадцять дістали травми і були госпіталізовані в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Пятеро людей загинули, 20 постраждали внаслідок масштабної ДТП на Київщині, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж (оновлено) 01

За попередніми даними водій DAF FT95, який рухався в бік столиці, скоїв зіткнення з Mercedec-Benz 1320, після чого здійснив виїзд на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення ще з двома транспортними засобами, а саме Mercedes-Benz Sprinter і ВАЗ.

Зараз на місці працюють медики, рятувальники і слідчо-оперативна група поліції. Патрульні поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху на місці події.

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Пятеро людей загинули, 20 постраждали внаслідок масштабної ДТП на Київщині, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж (оновлено) 02

Слідчі з'ясовують всі обставини ДТП.

Пятеро людей загинули, 20 постраждали внаслідок масштабної ДТП на Київщині, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж (оновлено) 03
Пятеро людей загинули, 20 постраждали внаслідок масштабної ДТП на Київщині, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж (оновлено) 04
Фото: патрульна поліція/Facebook

Також дивіться: Mercedes врізався у пасажирський автобус під Луцьком: одна людина загинула, чотирьох госпіталізовано. ФОТОрепортаж

Пятеро людей загинули, 20 постраждали внаслідок масштабної ДТП на Київщині, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж (оновлено) 05

Автор: 

ДТП (4467) Київська область (4022)


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Топ коментарі
+8
Деградація суспільства, нажаль, стосується і водіїв - бузвідповідальність і пох*їзм забирає життя. Людина народжується тільки одним способом, а помирає багатьма.
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11.09.2020 09:18
+4
Якось бачив в маршрутці ідіотський напис. 15 хвилин переляку і ви на місці.
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11.09.2020 08:19
+3
Не там мажоры гибнут.
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11.09.2020 08:20
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Зато на войне без потерь.
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11.09.2020 08:13 Відповісти
до чого ти написав це?
навіщо?
ну хоч не "слава Боку" або "дойБоб", і на цім спасибі.
а я напишу шо нуна єхать прямо, або не грішити.
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11.09.2020 08:16 Відповісти
Якось бачив в маршрутці ідіотський напис. 15 хвилин переляку і ви на місці.
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11.09.2020 08:19 Відповісти
Не там мажоры гибнут.
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11.09.2020 08:20 Відповісти
До того що Зебілам потрібно встановлювати режим перемір''я на дорогах.
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11.09.2020 08:40 Відповісти
ну ти "шутник" так себе
люди угробились, а ты "шутишь"
представь шо то твоя теща .... ах, да, ну тогда твой сосед, или мужик, который тебе бабло торчит, ах да, ну по кр. мере твой там.... сам скажи кто - ну и шо тогда?
вот тогда беда
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11.09.2020 08:50 Відповісти
Дякую що нагадав, у мене є заклятий друг що позичив у мене гроші. Жалкую що він не був у тій маршрутці...
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11.09.2020 08:58 Відповісти
зебил, не мародерь тут
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11.09.2020 09:09 Відповісти
Нервирует или радует?
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11.09.2020 08:23 Відповісти
Викликає асоціації.
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11.09.2020 08:41 Відповісти
"Зато на войне без потерь"
Ты сожалеешь,что из наших солдат ни кто не погиб?
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11.09.2020 09:11 Відповісти
На дорогах Бангладеш...
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11.09.2020 08:45 Відповісти
Там же вроде перед встречкой отбойник?
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11.09.2020 09:12 Відповісти
Далекобійники не дотримуються режиму праці от і маємо результат.
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11.09.2020 09:13 Відповісти
Маршрутчики також, а ще додайте банальних ідіотів.
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11.09.2020 09:19 Відповісти
Быдло на фурах давно пора ставить в стойло путём ограничения максимальной скорости, контроля режима работы и огромных штрафов за нарушение ПДД, а дебилов на утилизированных битках из США и еврохламе убрать с дорог.
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11.09.2020 09:13 Відповісти
Деградація суспільства, нажаль, стосується і водіїв - бузвідповідальність і пох*їзм забирає життя. Людина народжується тільки одним способом, а помирає багатьма.
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11.09.2020 09:18 Відповісти
Заснул за рулём😴🙁
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11.09.2020 09:22 Відповісти
Oljik Рождается, как минимум тремя способами ,если не считать вегетативное размножение 🤫🤔😎
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11.09.2020 09:25 Відповісти
так вроде ночью запрещены пассажироперевозки
или я от жизни отстал?
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11.09.2020 09:32 Відповісти
наша маршрутка бл
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11.09.2020 10:09 Відповісти
У нас дороги как зона боевых действий, надо на них вводить военное положение и комендантский час.
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11.09.2020 11:38 Відповісти
 
 