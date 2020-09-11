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Новини Коронавірус і карантин
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На Рівненщині за добу виявили 144 нові випадки COVID-19, загалом - 10 217, з них 142 летальні, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

На Рівненщині за добу виявили 144 нові випадки COVID-19, загалом - 10 217, з них 142 летальні, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

В Рівненської області за минулу добу, 10 вересня, підтвердили 144 нові випадки коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 10 вересня на Рівненщині зареєстровано 22 нові випадки захворювання на COVID-19. Станом на вечір 10 вересня на Рівненщині зареєстровано 122 нові випадки захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.

За його словами, новим хворим від 9 місяців до 82 років.

Загалом в області зареєстровано 10 217 випадків захворювання на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу рекордні 3 144 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 148 756 осіб

Через ускладнення, викликаних коронавірусом, 142 випадки летальні. Подолали COVID-19 - 7 449 осіб.

В роботі лабораторій області залишаються 207 зразків.

На Рівненщині за добу виявили 144 нові випадки COVID-19, загалом - 10 217, з них 142 летальні, - ОДА 01
На Рівненщині за добу виявили 144 нові випадки COVID-19, загалом - 10 217, з них 142 летальні, - ОДА 02
На Рівненщині за добу виявили 144 нові випадки COVID-19, загалом - 10 217, з них 142 летальні, - ОДА 03
На Рівненщині за добу виявили 144 нові випадки COVID-19, загалом - 10 217, з них 142 летальні, - ОДА 04

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Рівненська область (1175)


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А в Хренлостане у совкоскотостада выявили 100 тыс. свежих случаев генетически обусловленного сифилиса! Мацкалы - это сифилитическая народность! Плюс все петухи помухоморенные и в очко рабочие Ахтунг!
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11.09.2020 08:36 Відповісти
Корона це фейк. Дупатут Шахов підтвердить. Нє?
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11.09.2020 08:42 Відповісти
 
 