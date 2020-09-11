На Рівненщині за добу виявили 144 нові випадки COVID-19, загалом - 10 217, з них 142 летальні, - ОДА. ІНФОГРАФІКА
В Рівненської області за минулу добу, 10 вересня, підтвердили 144 нові випадки коронавірусної інфекції.
Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на ранок 10 вересня на Рівненщині зареєстровано 22 нові випадки захворювання на COVID-19. Станом на вечір 10 вересня на Рівненщині зареєстровано 122 нові випадки захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.
За його словами, новим хворим від 9 місяців до 82 років.
Загалом в області зареєстровано 10 217 випадків захворювання на COVID-19.
Через ускладнення, викликаних коронавірусом, 142 випадки летальні. Подолали COVID-19 - 7 449 осіб.
В роботі лабораторій області залишаються 207 зразків.
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